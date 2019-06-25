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Все про:Самопоміч (289) Шабунін (78)

 "Самопоміч" була одним із ключових партнерів антикорупційних організацій у цьому парламенті, - Шабунін

Фракція "Самопоміч" у Верховній Раді України робила все, з чим до неї зверталися представники громадськості в сфері правосуддя і боротьби з корупцією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це на зустрічі представників порядку денного встановлення правосуддя заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Самопоміч" була однією із ключових партнерів антикорупційних громадських організацій в парламенті, скликання якого добігає кінця. І якщо інші партії на наших зустрічах зараз можуть лише обіцяти – то вам найлегше, бо ваші депутати все це робили протягом минулого скликання", – сказав він.

Він також додав, що "Самопоміч" у парламенті показала новий рівень прозорості роботи фракції: "Я пам’ятаю, як голова фракції вам відкрито казав, що у них немає спільної позиції і водночас запрошував прийти на фракцію. Тобто, ти не просто говориш з окремими експертами, а маєш можливість піти із депутатами дискутувати в рівноцінному діалозі".

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Нагадаємо, 18 червня "Самопоміч" однією із перших політичних сил підтримала висунутий 17-ма спеціалізованими громадськими організаціями порядок денний встановлення справедливості. Громадські активісти вимагають належної реформи судової системи, прокуратури та поліції, перезавантаження частини антикорупційних органів, повернення відповідальності за незаконне збагачення та продовження міжнародних закупівель тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134057
 
   
 Топ коментарі
 
да в курсе с кем вы гранты пилили, зарплату сами себе платили и квартиры себе покупали... борцуны херовы. все? коррупция кончилась? что то сидите языки в жопе ни тебе расследований бигуса ни тебе громких спичей шабуньки...
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Да,да ,была да сплыла,вместе с остальным говном .. "Самопомич" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных организаций в этом парламенте, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6069
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Эти Шабунины,Соболевы и прочие звиздюки,только языками ворочать и умеют. Как Соболев искусно играл боевого идиота в Мариинском парке,заворачиваясь в костюм бэтмена. Назначил Зе Богдана против Соболевского закона о люстрации-язык проглотил. ШАБУНИН истерил против Онищенко до полуодури! Онищенко получил решение суда-зарегистрировать его кандидатом, Шабунин язык в заднее место засунул. ТЕПЕРЬ новую тему для звиздежа нашли. Слушаете нас,лохи.
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Да,да ,была да сплыла,вместе с остальным говном .. "Самопомич" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных организаций в этом парламенте, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6069
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да в курсе с кем вы гранты пилили, зарплату сами себе платили и квартиры себе покупали... борцуны херовы. все? коррупция кончилась? что то сидите языки в жопе ни тебе расследований бигуса ни тебе громких спичей шабуньки...
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В смысле? Бигус только и делает, что спамит про Зе и Богдана.
Деньги мародера для него не пахнут. "Самопомич" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных организаций в этом парламенте, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4530
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Но депутаты Самопомощи помогли большую часть госдотаций агропроизводителям направить двум агроолигархам (Бахматюк и Косюк), проголосовав на бюджетном комитете против установки максимального лимита дотаций в 150 млн грн!
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Не, ну на фоне остальных Самопомощь реально там непорочные агнцы.
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Грантожер-альбiнос та дезертир вирiшив самонемiч пропiарити.
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Эти Шабунины,Соболевы и прочие звиздюки,только языками ворочать и умеют. Как Соболев искусно играл боевого идиота в Мариинском парке,заворачиваясь в костюм бэтмена. Назначил Зе Богдана против Соболевского закона о люстрации-язык проглотил. ШАБУНИН истерил против Онищенко до полуодури! Онищенко получил решение суда-зарегистрировать его кандидатом, Шабунин язык в заднее место засунул. ТЕПЕРЬ новую тему для звиздежа нашли. Слушаете нас,лохи.
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Так много оказали помощи антикоррупционным структурам, что судьи не успевают рассматривать уг. дела. А все народные избранники честно и прямолинейно заполнили декларации и парламент Украины оказался самым честным в мире.
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Как же прахоботы ненавидят всех наших антикоррупционеров!
Зато против "за життя" - а ни чи-чирк! Будто не замечают.
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Дякувати не передякувати однопартійцям львівського месіі,якій спілкується дуже часто з"іісусом".Особливо тим пенсіонерам які отримують пенсію після 20 числа.Тоді як 20 числа автоматом нараховується пеня за ЖКП.Бабак с@ка підмахнула як "новемаладеліцо" своєму чоловіку якій має пряме відношеняя до тарифів і до комунальної сфери...
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Олена Бабак - одна з ініціаторів повернення пені, що діяла в Україні до 96-го року. Тоді норму заморозили через соціально-економічної кризи. Тепер хочуть відновити і ще в десять разів збільшити.
https://ukr.segodnya.ua/economics/gkh/penya-kak-stimul-nardepy-hotyat-shtrafovat-ukraincev-za-dolgi-po-zhkh-690387.html
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Самопоміч" була одним із ключових партнерів антикорупційних організацій у цьому парламенті, - Шабунін
 
 
 
 
 
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