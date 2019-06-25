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Все про:ПАРЄ (469) Росія (17757)

 У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії

Повноваження російської делегації в ПАРЄ оскаржено.

За правилами ПАРЄ, тепер повноваження можуть бути заново підтверджені протягом 24 годин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Делегація зможе працювати в залі протягом цієї доби так само, як і всі інші делегації, але не зможе голосувати з питань, які пов'язані з її повноваженнями.

Для оскарження потрібні були голоси 30 членів асамблеї з п'яти країн, ця кількість була набрана і повноваження оскаржили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134056
 
   
 Топ коментарі
 
Это пыль в глаза . Газпромовские денежки сломали европейские ценности В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 6138
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он занят переездом, видимо, не до страны
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Зеленський прокидайся, давай щось роби! Збирай нашу міжнародну коаліцію, роби заяви! Пригрози виходом з Асамблеї, припини внески!

Ну, для чогось тебе ж обирали врешті решт?
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Это пыль в глаза . Газпромовские денежки сломали европейские ценности В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 6138
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не приховуй своєї вини, зебіл. Перш за все - це твоя заслуга, галасавал, тля; а вже потім - бабло з газпуку.
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так там Шнайдер рулит или как там его, он ещё при камунякам жрал из корыта, сейчас балбо по Европе распределяет, знает куда и когда занести)))
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Но заметьте - занесенные денежки стали давать результат, как только кресло под ПАПом закачалось.
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он занят переездом, видимо, не до страны
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респект!

Пойду спать, поздно уже. Всем хорошего дня.
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Не відволікайте Зе_ро якимось дрібницями, він займається державними справами, їсть шаурму та бігає фонтаном!
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Та ні, він перечитує укази президентів з часів Кравчука. Відміна цих указів дуже полегшить життя нашій делегації в ПАРЄ. А потім перейде до постанов Політбюро ЦК КПУ.
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Зеленський прокидайся, давай щось роби! Збирай нашу міжнародну коаліцію, роби заяви! Пригрози виходом з Асамблеї, припини внески!

Ну, для чогось тебе ж обирали врешті решт?
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Прекратить им платить это правильное решение,но зе на это не пойдет
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Пасивність вбиває! Мають бути мітинги по всій країні, пікети посольств - стотисячні пікети! Підтримка діаспори! Ультиматум - і вихід з Асаблеї.

Бо зараз ми маємо новий пакт «молотова рібентропа», і мовчати та бездіяти просто не можна.
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Вот это молодец, на место Климкина тебя надо, Думаю, если бы тебя предложили, то точно Климкину ноги поотрывал. Напомни, шо такэ НАША МИЖНАРОДНА КОАЛИЦИЯ.
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Результат голосування перед вами є? Там чітко видно країни, які підтримують нас, а які ні.
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Ты имеешь ввиду МОРАЛЬНО. Это - СИЛА. Пока печатал, ты пропал, вот это дозвезделся.
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Ні, то може кешує сайт Цензора, мої коменти всі на місці!
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Якраз для цього його і обирали різні там Бені, а зебіли - це просто масовка, бидло, якому пообіцяли "державу в смартфоні" для кожного.
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Ассамблея ПАРЛАМЕНТСКАЯ, правильно? Значит за работу в ней отвечает ВР. Поэтому все эти вопросы надо адресовать Парубию.
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Так я слышал ВР распущена указом президента
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Что за интернационал тролей ? Занимайтесь германиеей вы же не избирали Зеленского .
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Путлер уже несколько лет покупает европейских политиков и все идет к отмене всех ограничений, в том числе и санкций. И СП-2 уже несколько лет строят и скоро запустят. Вот такая вот продажная Европа....
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Я вот смотрю, как Штаты среагируют. Какие заявы будут по этим событиям, хотя понятно, что это дела СЕ...
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Якщо хочете втратити самого могутнього союзника, пошліть Зебіла на зустріч з Трампом.
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Хоча Зе й виправив Макрона на зустрічі, набравшись волі, але, так - зі штатами-акулами геополітики, він не тієї вагової категорії.
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Никак. Они щас на пять фронтов развернулись (тоже не без помощи русских) - им не до Украины.
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да ну нафиг. Франция, Германия, Италия, Испания, Австрия - все еуропейские Ылиты проголосовали за любовь к паРаше. там без шансов.
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"Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной."

Что-то мне это напоминанет, ещик из под ксерокса, не?
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Делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.
Данные попытки навредить уже смешны.
Источник: https://censor.net.ua/n3134056
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й кожен ж при справі) кожен ж з "делегатів" показую свою значимість - одні повертають/інші оскаржують - всі при роботі)
а по факту з ПАРЄ толку як з козла молока...але бабло виділено - треба освоїти...шас годинку-другу покіпішують й разом підуть "на пиво"...
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Це, звичайно, гарно, але мені так чомусь здається, що це мертвому припарка. Наш зебуїн і досі не роздупрився з цього приводу - навіщо роздуплятися ПАРЕ?
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Полный аналог зебени в Грузии = Экс-спикер парламента Грузии, председатель оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает,
что нормализовать отношения между Москвой и Тбилиси будет крайне сложно из-за недальновидности властей республики: У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії - Цензор.НЕТ 1127 "К сожалению, из-за недальновидности наших властей быстро вернуть сейчас российско-грузинские отношения не на удовлетворительный, но хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно. Нужно в этом направлении очень серьезно работать, поскольку последние события отбросили нас назад", - отметила Бурджанадзе.Экс-спикер считает, что все происходящее в Грузии является "антироссийской истерией" и "подогревается, однозначно, американскими спецслужбами". Она высказала мнение, что экс-президент республики Михаил Саакашвили "пытается выжать максимум" из протестов в стране и "будет делать все, чтобы антироссийская истерия была главной направляющей грузинской политики". "Для него это единственная возможность разыграть свою карту", - подчеркнула Бурджанадзе.Комментируя временную приостановку авиасообщения между двумя странами, Бурджанадзе отметила, что "Грузия потеряет от этого очень и очень много"
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Зеля молчит... Наверное бюдалага шарумой траванулся... 😁
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статью читал!
это Зе поехал туда ночью и порешал все вопросы!
просто, в отличии от пороха, он не трещит об этом на каждом углу!!!
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😵💨 Ага, на велике с мигалкой ! 🚨 😂
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оскаржили? Правильно, процедуру треба витримувати. Наступний крок - вихід з ПАРЕ і розгортання компанії щодо нікчемності міжнародних інститутів (зокрема ПАРЕ). І головне - відновлювати ядрену зброю (хоча б брудну), бо більше нема інших запобіжників від агресора. Засоби доставки вже майже готові, якщо не брешуть.
Примітно, що московія вдерлася до України тоді, коли Овоч віддав москалям накопичений ружейний плутоній. У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії - Цензор.НЕТ 4280
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В Чернобыле под крышкой можно набрать грязного и запускать на беспилотниках.
Пусть боятся тварюки.
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Воно то так, але справжня "ядрена бомба краще" - один постріл і нема Москви, другий - і інше місто більше не існує. А брудна - то так, територію засрати.
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Когда зеленые человечки будут в Париже и Лондоне , а куйло скажет-их там нет.Посмотрим как гейропа заскавчит.
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Ви, зебіли, спочатку пропустите тих "ЗЕлених" через Україну. Скоріш за все - через Причорномор'я. Тому що тут в мене - вони не пройдуть.
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Свинобот , ты по ходу просроченного шоколада пережрал.
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а тобі, урод, зебіл, одне на умі: жрать і ржать. Не міряй всіх по собі.
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нихрена она не заскавчит , потому что она давно вся черная от басурман , Париж и Лондон в первую очередь ...
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Порохосрань на Зеленского все стрелы переводит.
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А нахера он Макрону сказал что они теперь два клоуна в Европе ?!
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Хто наразі президент України? Порох чи зелена сопля?
Де реакція гідранта?
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Это все результаты правления порохосвиньи-брехуняки.
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Пять лет от Украины никто не отворачивался, а после одного разговора с Зеленским делегация РФ возвращается в ПАСЕ. Дааааа, это все точно Порошенко.
Хотя, вам это что шаурма в глаза...
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Киевский 🇺🇦‏ @Kieffskiy

Киевский 🇺🇦 Ретвитнул(а) Киевский
🇺🇦

Призывы о поддержке страны лидеры которой за ворованные у народа деньги оптом скупают виллы на самых дорогих курортах мира звучат как то неубедительно.
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Наша делегація в ПАРЄ пручається до останнього патрона.
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І що? Треба гідно послати нах ПАРЕ, коли буде дотримано усі процедури.
Сподіваюсь у блазня вистачить на це розуму й волі.

ПМ. Блазень вже використав 2 конверти з трьох (валити на попередника і обіцянки покращення). залишився ще один - "готуй три конверти".
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Ну, якщо третій конверт на 21 число поспіє - то це ще куди не йшло...
Але: навряд чи... Зебілізм - невиліковний.
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это европа, мягко так отталкивает Украину, нате посмотрите на хрена мы вам такие нужны...идите вы назад к раисе она богатая и вас прокормит и олигархи ваши будут довольны, да и европе так менее хлопотно и головняка меньше...Ну,а кто виноват, реформы нужно было делать, а не имитировать...
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А где президент Украины? Почему молчит и ничего не говорит? Беня не разрешает или думает с медведчуком как слить побыстрее Украину *****?
В Николаевской области партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За життя" зарегистрировали свои областные организации по одинаковому адресу.
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А где наркоман зеленский, почему молчит? Или ему не до страны сейчас? От наркоты отходит или под кайфом сидит? Позорище!
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он на гастролях шпарит куем на раяли У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії - Цензор.НЕТ 5081 ему некада.
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