 У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії

За правилами ПАРЄ, тепер повноваження можуть бути заново підтверджені протягом 24 годин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Делегація зможе працювати в залі протягом цієї доби так само, як і всі інші делегації, але не зможе голосувати з питань, які пов'язані з її повноваженнями.

Для оскарження потрібні були голоси 30 членів асамблеї з п'яти країн, ця кількість була набрана і повноваження оскаржили.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.