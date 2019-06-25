 У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії

За правилами ПАРЄ, тепер повноваження можуть бути заново підтверджені протягом 24 годин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Делегація зможе працювати в залі протягом цієї доби так само, як і всі інші делегації, але не зможе голосувати з питань, які пов'язані з її повноваженнями.
Для оскарження потрібні були голоси 30 членів асамблеї з п'яти країн, ця кількість була набрана і повноваження оскаржили.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.
Пойду спать, поздно уже. Всем хорошего дня.
Ну, для чогось тебе ж обирали врешті решт?
Бо зараз ми маємо новий пакт «молотова рібентропа», і мовчати та бездіяти просто не можна.
Что-то мне это напоминанет, ещик из под ксерокса, не?
Данные попытки навредить уже смешны.
Источник: https://censor.net.ua/n3134056
а по факту з ПАРЄ толку як з козла молока...але бабло виділено - треба освоїти...шас годинку-другу покіпішують й разом підуть "на пиво"...
что нормализовать отношения между Москвой и Тбилиси будет крайне сложно из-за недальновидности властей республики: "К сожалению, из-за недальновидности наших властей быстро вернуть сейчас российско-грузинские отношения не на удовлетворительный, но хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно. Нужно в этом направлении очень серьезно работать, поскольку последние события отбросили нас назад", - отметила Бурджанадзе.Экс-спикер считает, что все происходящее в Грузии является "антироссийской истерией" и "подогревается, однозначно, американскими спецслужбами". Она высказала мнение, что экс-президент республики Михаил Саакашвили "пытается выжать максимум" из протестов в стране и "будет делать все, чтобы антироссийская истерия была главной направляющей грузинской политики". "Для него это единственная возможность разыграть свою карту", - подчеркнула Бурджанадзе.Комментируя временную приостановку авиасообщения между двумя странами, Бурджанадзе отметила, что "Грузия потеряет от этого очень и очень много"
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это Зе поехал туда ночью и порешал все вопросы!
просто, в отличии от пороха, он не трещит об этом на каждом углу!!!
значит, ты все таки видел?
Примітно, що московія вдерлася до України тоді, коли Овоч віддав москалям накопичений ружейний плутоній.
Пусть боятся тварюки.
Де реакція гідранта?
Хотя, вам это что шаурма в глаза...
Киевский 🇺🇦 Ретвитнул(а) Киевский
🇺🇦
Призывы о поддержке страны лидеры которой за ворованные у народа деньги оптом скупают виллы на самых дорогих курортах мира звучат как то неубедительно.
Сподіваюсь у блазня вистачить на це розуму й волі.
ПМ. Блазень вже використав 2 конверти з трьох (валити на попередника і обіцянки покращення). залишився ще один - "готуй три конверти".
Але: навряд чи... Зебілізм - невиліковний.
В Николаевской области партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За життя" зарегистрировали свои областные организации по одинаковому адресу.