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 Політика України
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Все про:Зеленський (1817) Портнов (64) Арахамія (7)

 Треба лоха цього копнути глибше, - Портнов пригрозив 4-му номеру списку "Слуги народу" Арахамії та обізвав його "політичною мавпою"

Ексзаступник глави АП при президенті-втікачеві Януковичі, Андрій Портнов, погрожує секретарю Національної інвестиційної ради Давидові Арахамії, обіцяючи включити проти нього "повний комплекс виховних заходів".

Про це Портнов написав у себе в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Портнову не сподобалося, що Арахамія в телеефірі "перейнявся його поверненням в Україну".

"Ну що ж, інвестиційна рада, так інвестиційна рада. Не буде найближчим часом у країні інвестицій, реінтегруємо в політичну мавпу. А ще раз подібне почую, включу повний комплекс навчально-виховних заходів", - написав він.

Далі в коментарі він додав: "Треба лоха цього глибше копнути, а то трохи не туди курс взяв".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ректор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу. ВIДЕО

Треба лоха цього копнути глибше, - Портнов пригрозив 4-му номеру списку Слуги народу Арахамії та обізвав його політичною мавпою 01

Треба лоха цього копнути глибше, - Портнов пригрозив 4-му номеру списку Слуги народу Арахамії та обізвав його політичною мавпою 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134055
 
 
 Топ коментарі
 
Новые лица в действии 🙋🙋🙋 поздравляю население голосовавших за этих существ вы своего добились БРАВО
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Ви зробили це разом, зелібобіки:
Надо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка "Слуги народа" Арахамии и обозвал его "политической обезьяной" - Цензор.НЕТ 5747
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Эта мразь таки напросится на "воспитательные меры" украинцами. Пора заталкивать этот словесный понос обратно и поглубже. Желательно вместе с зубами и ядовитым языком.
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при зєбілах це чьмо, партнов, стало очєнь смєлим.
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це пісець, нічого собі як вони попіднімали голови. При пороху такого не було ( Треба лоха цього копнути глибше, - Портнов пригрозив 4-му номеру списку "Слуги народу" Арахамії та обізвав його "політичною мавпою" - Цензор.НЕТ 6092
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Уже больше недели как приехало в Украину, и шо досих пор не отпиз_ене?
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А что некому? Шуфрич тоже так думал.
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Ну как видишь, в отличии от Шуфрича его никто не трогает. Да и Шуфрич себя сейчас довольно вольготно чувствует. Наверно не оплачено...
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Смотрите, шо происходит: Авторам учебников по истории Украины, звонят из АП и требуют в тексте изменить "война с россией на Донбассе" на "внутренний гражданский конфликт".

https://espreso.tv/news/2019/06/22/*************************************************************************************************************************************
Все эти Разумковы, Богданы, Рябошляпки и их друзья - Портновы, Кузьмины и т..д - это коллаборанты и агенты врага - россии.
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Бандюк вернулсо и с головой в работу окунулсо.
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Какие отвратительные рожи! Все мрази при бене поперли в Украину. И ВСЕ типа националисты резко пропали...
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Внутривидовые разборки малоинтересны.
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А де юга прокурор кум потроха, чому портянку не садять, чи опять зе виноватий.
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Шо это предатель еще тявкает - сдохни в угол пес смердячий...
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какого хера эта мразота потнов.что-то вякает вообше?!але!!!
этих кацапских упырей вешать нужно!
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ти дивись, яке воно смiливе.) а може з тебе незабаром мавпу зроблять, сволото?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТреба лоха цього копнути глибше, - Портнов пригрозив 4-му номеру списку "Слуги народу" Арахамії та обізвав його "політичною мавпою"
 
 
 
 
 
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