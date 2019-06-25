 Треба лоха цього копнути глибше, - Портнов пригрозив 4-му номеру списку "Слуги народу" Арахамії та обізвав його "політичною мавпою"

Про це Портнов написав у себе в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, Портнову не сподобалося, що Арахамія в телеефірі "перейнявся його поверненням в Україну".
"Ну що ж, інвестиційна рада, так інвестиційна рада. Не буде найближчим часом у країні інвестицій, реінтегруємо в політичну мавпу. А ще раз подібне почую, включу повний комплекс навчально-виховних заходів", - написав він.
Далі в коментарі він додав: "Треба лоха цього глибше копнути, а то трохи не туди курс взяв".
https://espreso.tv/news/2019/06/22/*************************************************************************************************************************************
Все эти Разумковы, Богданы, Рябошляпки и их друзья - Портновы, Кузьмины и т..д - это коллаборанты и агенты врага - россии.
этих кацапских упырей вешать нужно!