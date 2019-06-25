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 Позачергові вибори в Раду: ЦВК зареєструвала понад 250 спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій

У понеділок, 24 червня, відбулося чергове засідання ЦВК, в ході якого Комісія зареєструвала 14 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в ЦВК, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 13 спостерігачів від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES) і одного - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ).

"Таким чином, станом на 24 червня Комісією зареєстровано 252 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібні ще одні дострокові вибори в Раду в якій буде зменшено кількість депутатів, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134051
 
 
 Топ коментарі
 
Никаких договорняков с олигархами! Теперь это сотрудничество. Не перепутайте, зелюки:

Внеочередные выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала более 250 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций - Цензор.НЕТ 7747
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Никаких договорняков с олигархами! Теперь это сотрудничество. Не перепутайте, зелюки:

Внеочередные выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала более 250 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций - Цензор.НЕТ 7747
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Там наверное офис сдаётся под партии
Но спасибо за бдительность
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єто сироты..тяжолое наследие порошенсковского режима
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250 наблюдателей от иностранных государств которые голосовали за русских агрессоров ПАСЕ?
Тогда и выборы пройдут по "русский стандарт"
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Спасибо порошенко, теперь его кум медведчук точно пролезет в ВР.
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реабілітіровать януковіща..азірова
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПозачергові вибори в Раду: ЦВК зареєструвала понад 250 спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій
 
 
 
 
 
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