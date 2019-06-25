 Рівень безробіття в Україні зростає, - Держстат

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, кількість зайнятого населення 15-70 років в 1-му кварталі 2019 року була 16,3 млн осіб. Рівень зайнятості населення у віці у віці 15-70 років становив 57,1%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, рівень безробіття в Україні в 2018 році знизився до 8,8% з 9,9%, зареєстрованих за підсумками 2017 року, і становив 1,578 млн осіб.

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