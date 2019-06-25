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Все про:ПАРЄ (469) Росія (17757) Климпуш-Цинцадзе (287)

 ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе

Після повернення російської делегації в ПАРЄ її пленарні сесії стануть схожими на засідання Радбезу ООН, де постійно звучать маніпуляції і пропаганда Москви.

Про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Цензор.НЕТ.

"ПАРЄ відкрила скриню Пандори - заради грошового внеску Росії, під прикриттям боротьби за право простих росіян звертатися до ЄСПЛ, рішення якого ерефія і так не виконує, повернули право голосу делегації з Мордору. Тепер, як і в РБООН, на сесіях ПАРЄ, зможе звучати брехня і маніпуляція російських пропагандистів, дедалі глибше роз'їдаючи критичне мислення і здоровий глузд, глибше руйнуючи засади демократії і прав людини", - розповіла Климпуш-Цинцадзе.

Вона також поставила питання, чи доносив свою позицію щодо ПАРЄ президент України Володимир Зеленський під час візитів до Парижа і Берліна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк про рішення ПАРЄ щодо Росії: Капітуляція перед агресором веде до катастрофи

"Мабуть, під час візитів глави держави до Німеччини і Франції не була чітко і безкомпромісно донесена позиція виконавчої влади України нашим партнерам, або такої позиції вже не було?" - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе 01

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134047
 
 
 Топ коментарі
 
Ви зробили це разом, зебобіки.
ПАСЕ открыла ящик Пандоры ради денег России, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2464
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5 лет торговли на крови проводимой порошенко сделали своё дело. Было бы удивительно если бы Запад проглотил эту ложь и продолжал поддерживать Украину.
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У нас в сердце Киева в Лавре московские попы...Чего Вы от Европы хотите? У нас за 5 лет войны торговля с РФ выросла. У нас 3 канала топят за дружбу с мордором и медведчуки,гепы и допы на свободе...О чем речь? Спасибо мародеру.
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Ой, да - российские банки в Украине тоже работают ради денег как и росийский бизнес!
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ты не путай наличие банков, с прямым капиталовложением. Медведев вчера с премьером Франции встречался. Почитай о чем они переговаривались
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ЗЕЛЯ ДОНОСИЛ ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4373 АГА ОН РАССМАТРИВАЛ С ЛЕНКОЙ ДВА ЗАМКА ВО ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ.... КОТОРЫЕ ЕМУ НА ЧЕРЕПОК УПАЛИ.... ЧТОБЫ сегодня Зеля умер и ни звука и ни слова по поводу событий в ПАРЕ... что он и отрабатывает...
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Да это факт. Заодно это и конец современному ЕС, только они еще об этом не знают.
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...У мене була дуже слаба надія, що нам вдасться уникнути ось цієї самої всесвітньої ганьби «Україна вибрала коміка», і я пояснювала технологію «вигравання виборів через серіали» не стільки на те, щоб людей зупинити, скільки - щоб попередити впадання в депресію. Щоб українці про себе не думали, що от, мовляв, повелися, бо дурніших за нас немає, заслужили на премію Дарвіна. Навіть у суботу 20 квітня, в наш «день тиші» вже, давала інтерв'ю французькому RFIі, і вони питали: то що, українці такі наївні? А я казала: це всіх чекає, це завтра у вас буде, ми просто плацдарм для випробовування певних технологій, котрі мають насправді глобальне поширення. А вони кажуть: у нас уже. Маючи на увазі «жовті жилети». - blog.yakaboo.ua/o-s-zabuzhko/?fbclid=IwAR2t5mPVQz9UOmqfBiS-mC7_pKXG7nrMI9paf9WLMUSLt56L3Z0h5go28BM
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5 лет торговли на крови проводимой порошенко сделали своё дело. Было бы удивительно если бы Запад проглотил эту ложь и продолжал поддерживать Украину.
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Гыг! Смотри какой прикол ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4423 Елена Сухова - нулевка и Kiril Budnik - нулевой ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5645, Андрей Засуха тоже два нуля. А лайкают друг дружку как лахтинская петушня

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почему как?это они и есть...и в смысле лахтинские,и в смысле петушня ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1195
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Совершенно верно - все годы войны торговать с Свинорашей и требовать что бы Европа шла на финансовый ущерб?!! Порохосвины такие ущербные в своей наивности)) "Балтика" продается в любом гендэлыке - на Рашке продаются рошеновские сладости - думаете Европеец слепой?! За дебилов держите!? Сейчас еще и "Мистрали" вернут свинохвостым. А мы утремся. Потому что ни принципов ни понятия чести в свинье Пепе нет и не было. Это начало конца. Всего лишь для нас. И поверьте - в скорости раздел по Днепру покажется не самым худшим вариантом для Украинцев. Или всякая падаль по типу Медведчука в каждом райцентре. На каждом канале животное типа Мураева и Шария. 5 лет растили окучивали - пришло время собирать урожай. Это итоги порошенковского правления.
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"Балтіка"? Ти хоч щось розумієшся в пиві, і у виробниках його, дурепа? Ти хоч щось розумієшся в контрафакті, в контрабанді? А у технологіях гібридної війни - і чому в такій війні можна купувати у ворога товари критичного імпорту, але продавати йому влесне перевиробництво невійськового значення?
Ой, господи, які же недалекі вас, зебілів, понаражали...
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Да прям там................. ПАСЕ открыла ящик Пандоры ради денег России, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7447
Просто барига зі своїми підбарижниками вже остогид всьому світу.
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Если рашу вернули ради денежного взноса - тогда грош цена такой антироссийской коалиции и такой ПАСЕ.
Но скорее всего, тут что-то более глобальное, как вчера писал один пользователь - идет передел европейского рынка между ЕС, рашей и Америкой.
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передел то идет...тока раша там участвует в амплуа "принеси,подай,уйди не мешай" ПАСЕ открыла ящик Пандоры ради денег России, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5928.
то есть сырьевым придатком.
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Америка-Чайна, Америка - ЕС. Ничего с ираном и россией не переделяем.
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Видимо, во время визитов главы государства в Германию и Францию ​​было четко донесена позиция исполнительной власти Украины нашим партнерам, что Зебени согласны на условия Москвы = можете запускать "русский мир" пока в ПАСЕ, а позже мы запустим его в Украину = главари лугандона будут сидеть в Раде и принимать законы для малороссии\новороссии/квартала95
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Это они согласны. Янукович тио же был согласен и в Ростове на Дону очутился. Этому сбежать не удастся.
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Очень на это надеюсь - зебеняку на гиляку!
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Это тоже страусиная политика. Перевести проблему только по взносам. Взносы это дымовая завеса прямого сотрудничества ЕС с рашей. Как оказались дымовой завесой и так называемые "европейские ценности".
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«Цей день в історії:
П'ять років тому українські танкісти підірвали себе разом з танком, потрапивши в оточення росіян.
Танк залишився без прикриття. Герої відстрілювались до останньої можливості, поки всі приціли та перископи не були розстріляні.

18 червня 2014 року в селищі Станиця Луганська двоє українських танкістів, потрапивши в оточення, не захотіли здаватися в полон і віддавати російським найманцям Т-64БМ, підірвали себе разом з бойовою машиною гранатами, передають Патріоти України.
Загинули смертю героїв командир танку мол.сержант Володимир Крохмаль та механік-водій солдат Іван Ващеня.»
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У нас в сердце Киева в Лавре московские попы...Чего Вы от Европы хотите? У нас за 5 лет войны торговля с РФ выросла. У нас 3 канала топят за дружбу с мордором и медведчуки,гепы и допы на свободе...О чем речь? Спасибо мародеру.
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большое спасибо. мнение дешёвых лахтинских вонючек очень важно для нас. ПАСЕ открыла ящик Пандоры ради денег России, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5523
как там белые ночи? гнуса много?
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Чего спрашиваешь? Тебе с оттуда виднее и больнее.
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не свисти. на простой вопрос по украинской грамматике ответить не в состоянии? тогда заткнись, и носи клеймо "кацап"! ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8063
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Я вашего национального напитка не пью. Так что твои запасы этой гадости тут не интересны.
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Новинский ездил в ПАСЕ рассказывать о нарушении прав человека в Украине
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Нужно было как на россии, вякнул против национальных интересов в тюрьму.
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Шото разброд и шатания в соевых рядах. Все винят ЗЕ в этом, а климпуш говорит, что банальная меркантильность пасе сработала
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Ізраїль вийшов з Юнеско через другорядну резолюцію по памятках.
Зебіли, майте хоч трохи честі - відкличте звідти делегацію, раз розуму не маєте
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Информационный пузырь накачивался "добрыми вестями", пока это не превратилось в замкнутую рекурсию "перемог" - параллельную вселенную, в которую уверовали многие люди, включая часть журналистов и экспертов.
За 5 лет сформировалась такая мощная "спираль молчания", что любой, кто пытался из неё выйти, автоматом становился "агентом Кремля".
Вот так Украина застряла в 2014 году. И продолжает жить в нём до сих пор, будто бы в мире ничего не менялось.
Так было с ПАСЕ.
Так было с "Северным потоком-2".
Так происходит с санкциями против РФ.
Но когда строишь стену иллюзий, она всё равно рухнет. Чем выше её возводишь, тем больнее с неё падать, и тем сильнее будет фидбек от толпы "разочарованных", "обиженных" и "удивлённых", выливающийся в основном на результаты выборов.
Но, конечно же, в этом виноват Владимир Зеленский, кто же ещё! Он не сумел взять за горло этих "неблагодарных" европейцев во Франции и Германии, и приказать им не голосовать за Россию в ПАСЕ. Источник: https://censor.net.ua/b3134048
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То, что у зебилов с логикой и анализом причинно-следственных связей большая проблема, и так давно понятно
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Пэидиото, так причина хряк, а следствие ты видишь
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Вы я вижу дружите "с логикой и анализом причинно-следственных связей"
Скажите - страны, проголосовавшие за возвращение РФ, сделали это потому, что Зеленский пророссийский, как вы говорите прямым текстом - потому что "реванш"?
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Долго ваша флешка обрабатывает мой запрос - логика заглючила или причинно-следственная связь оборвалась?
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Значит эту должность "шото там по европейской интеграции" надо ликвидировать и ввести новую - "вице-премьер по американской интеграции". Отсечь европейские товары и услуги (автомобили особенно) и дать нулевую пошлину на американские товары. Европа понимает только шантаж и действия.
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Когда маленькая страна зажата в интересах больших государств, то единственный шанс это сыграть на противоречиях. Идеология тут вообще не при чем. Только деньги, товары, заказы и торговля.
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Не согласна. Единственное - это развиваться самому и делать что должен. Тогда обстоятельства складываются иначе.
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К сожалению реалполитик она такая циничная. Страна завалена европейскими товарами и отдала Европе работящий цвет нации. А в ответ? Значит такая политика неправильная. Добейтесь безвиза с США, откройте страну для американских товаров и услуг! Наказать Европу таким способом - лучший ответ на европейскую "солидарность жлобства".
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Ну вы тут уже не это самое
Везде трудовая миграция и везде люди которые могут заработать больше за границей едут и зарабатывают
По Европе вообще этой трудовой миграции много

Вопрос только в том что когда есть трудовая эмиграция, остаётся ли трудовая иммиграция.
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А чего Бутусов молчит. Это ж Зе-перемога, надо отметить достижения новой власти.
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Ну там же не дураки керують, покупают подешевше, а нам (пэтриотам) продают подороже, коммерция))
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У МЕНЯ ПРОСТОЙ ВОПРОС - У НАС В УКРАИНЕ - ЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТ?
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому за первый месяц работы на посту главы государства начислен должностной оклад в размере 12 727 грн.
Об этом говорится в ответе Администрации президента на информационный запрос издания "Фактор".
Документ подписал руководитель Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации АПУ С. Кондзеля.
Согласно ответу, надбавки и премии за работу в минувшем месяце Зеленскому не начислены.
Из суммы должностного оклада Зеленского удержаны 2481,82 грн. Таким образом на руки он должен получить чуть более 10 тыс. грн. ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1066
Отмечается также, что на момент составления документа зарплата Зеленского была депонирована - то есть передана на сохранение. Таким образом свое вознаграждение за работу Зеленский еще не забрал.
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Формально є, але фактично з нимх ніхто нічого не буде вирішувати і обговорювати. Україна втратила суб'єктність, а далі скоріш за все втратить і державність.
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У вас в рашке наверное есть своя украина? Так вы там и уточните!
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Вот это успех!Очень вероятно,что Зеленский,наш мальчик молодой,дал устное согласие на возврашение рф в пасе.Или после встречи с зе фрау Ребинтроп(макрон тоже Ребентроп) сделали вывод,что зе еще то ЗЕрр и на него можно не обращать внимания.
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Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ. Тривають суперечки хто винен. Відповідь на це питання легко отримати прочитавши німецькі і французькі газети за ці роки. Три основні питання які ці ЗМІ задають собі. Чому українська влада 5 рокiв війни торгувала і торгує з агресором, не запровадила воєнний стан і загрузла в корупції, а країни ЄС, мовляв, повинні нести збитки від санкцій проти РФ? І скільки б раз Порошенко не надавав дипломатичні звання Ар'євим та компанії - прикрити свою 5 річну лукаву політику нажаль вже неможливо.
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Под конец уже даже не скрываясь назвали петину «борьбу с коррупцией» шоу для Запада.
А избирателей Порошенко которые несмотря на то что он их грабил все это время описывают как наивность на грани слабоумия... ну вот в 2014 у нас была тут серия фильмов о рос. глубинке.
Сняли немецкие журналисты. И вот какая-то бабушка там с удобствами во дворе и без газа рассказывает какой путен хороший и как при нем хорошо живётся

Вот так и тут. В ди Цайт например с вахтершей метро подобное интервью.
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Зе-бобики,продолжайте подгавкивать друг другу.
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А Узеленский скажет хоть что то или им нормуль как и планировали?
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За що і кому вона дякую, ця онука першого закарпатського соціаліста. Нас же наче підтримали лише грузини, британці та прибалти голосували за РФ.
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Депутаты ПАРЕ с колониальной Московии сейчас забрасывают деньгами депутатов ПАРЕ других государств ЕС, а председателю ПАРЕ пообещали соболиные шкуры,мёд , по лопате красной и чёрной икры
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Кирилл Лещенко - в каком месте он написал не правду...?

он мог бы еще про безвиз с рашкой, про транспортное сообщение, про их посольства и консульства которые работают в полном объеме добавить....
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а так обратиться, ко мне, чтоб пришло сообщение, слабО? или это расчёт на то, что я не увижу? и каким местом, предполагается, я должен догадаться, кто такой "он". кацапо-зебилов здесь огромная свора хором тявкает. это про которого из них?
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А хто посол кацапії в Україні? Він взагалі є?
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уже в феврале, после заявлений фрау комсомолки о том, что труба состоится в любую погоду, было понятно - возвращение паРашы в насквозь прогнившую ассамблею еврошлюх и друзей паРашы всего лишь вопрос времени, причем совсем близкого.
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Логичный итог политики Порохатого ПОПондопуло.
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Україна має тимчасово вийти з Асамблеї, та припинити членські внески.
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Не ПАСЕ, а народ Украины выбрав преЗедентом шута горохового
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Видеоблогера Руслана Соколовского задержали на Красной площади с плакатом «Путин лох»ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8231
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Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran

Зашквар в ПАСЕ - это прямое следствие коррупционной политики мародера Порошенко! Бойки/Штепы/Медведчуки вместо тюрьмы идут в Раду, отношения с Немытой не разорваны, торговля на крови не прекращалась ни на один день... даже имущество россии не национализировано! Еще будут вопросы? Прибрежный Лис‏ @ponaduse

Именно!Лицемерие порошенко привело к результатам в ПАСЕ! Когда он и вся наша делегация рассказывают о 13000 убитых на войне и тут же торгуют с ними,возят уголь и дизтопливо,наживаются на поставках запчастей,увеличивают товарооборот,россияне идут на выборы в ВР,агенты скупают ТВ!
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Пора "сваливать". Поки з ПАРЕ, а там і з інших потішних міжнародних установ. А тим часом ружейний плутоній накопичувати, бо Овоч наш запас віддав москалям перед початком агресії.
Засоби доставки вже от-от будуть готові. ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3715
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Це - результат Шрьодиризації Європи. Прекрасна історична ілюстрація з Парижа:

https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
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Українська делегація в ПАРЄ може призупинити роботу через повернення росіян
ВІВТОРОК, 25 ЧЕРВНЯ 2019, 08:21

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Українська делегація у ПАРЄ може призупинити свою участь у роботі Асамблеї після повернення повноважень делегації Російської Федерації.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На користь припинення або призупинення роботи в Асамблеї висловлюється більшість членів української делегації, включаючи її керівника Володимира Ар'єва.
"Я не бачу підстави продовжувати роботу в цьому органі після того, як ПАРЄ поступилася базовими цінностями і піддалася фінансовому шантажу росіян", - заявив Ар'єв у коментарі "Європейській правді".

Не менш категорично налаштований заступник голови делегації Сергій Соболєв. Однак якщо цей крок і буде ухвалений, він відбудеться лише у середу, до того українські депутати спробують знову оскаржити повноваження росіян.

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Член делегації Борислав Береза заявив, що сьогодні росіяни подадуть свої повноваження на затвердження Асамблеєю.
"Ми їх оскаржимо. Але знаючи настрій Комітету міністрів Ради Європи та керівництва ПАРЄ, можна припустити, що росіяни відіб'ються. Тому моя думка про те, що мені нема чого робити в одному залі з нечистю, у якої руки по лікоть в українській крові, залишається незмінною", - написав він у Facebook.
Нагадаємо, в ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу.
Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/25/7097720/
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Тут такая зрадная зрада подъехала.
С российской делегации в ПАСЕ сняли санкции, и теперь она может вернуться.
Большинство европейцев проголосовали за это решение, включая Азербайджан, Норвегию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Турцию, Словакию, Австрию и Германию.
Как же теперь с этим жить? Десятки разочарованных и удивлённых постов бросаются на мой взгляд в ленте ФБ.
"А как же европейские ценности?!" - возмущаются одни.
"И после всего, что сделала Россия! Убийц вернули в организацию! Как они могли?" - вопрошают другие.
"Нас предали и сливают, это заговор против Украины!" - негодуют третьи.
А знаете что?
Вот эта истерика - это просто квинтэссенция того, насколько искажённым и искусственно накачанным было наше информационное пространство последние несколько лет.
Более 1,5 лет европейцы обсуждали возможность возвращения РФ в ПАСЕ, и тут вдруг они это сделали. Вот ведь неожиданность!
В этом вся суть нашей внешней политики и её коммуникации населению и партнёрам.
Несколько лет у нас была сплошная "перемога", а Россия проигрывала по всем фронтам, попутно чуть не развалившись от действия санкций.
Чудо их спасло. Просто Бог из машины.
5 лет подряд у нас едва не боготворили западные ценности, нравственность и высшую справедливость их политики, на всех парах стремясь войти в этот закрытый элитный европейский клуб.
При этом, всем плевать было на то, как на самом деле Европа действовала в других регионах мира и как она менялась последние 5 лет.
Оказывается, дыра в бюджете и закулисные договорняки в условиях кризиса старого порядка и самого ЕС больше волнуют европейцев, нежели безапеляционная поддержка Украины, которая за 5 лет ничего им не предложила.
Европейский прагматизм тупо игнорировался в угоду наивному романтизму, и ставка делалась именно на него. Соответственно, отношения с ЕС никогда не были по-настоящему прагматичными, гибкими и серьёзными.
Информационный пузырь накачивался "добрыми вестями", пока это не превратилось в замкнутую рекурсию "перемог" - параллельную вселенную, в которую уверовали многие люди, включая часть журналистов и экспертов.
За 5 лет сформировалась такая мощная "спираль молчания", что любой, кто пытался из неё выйти, автоматом становился "агентом Кремля".
Вот так Украина застряла в 2014 году. И продолжает жить в нём до сих пор, будто бы в мире ничего не менялось.
Так было с ПАСЕ.
Так было с "Северным потоком-2".
Так происходит с санкциями против РФ.
Но когда строишь стену иллюзий, она всё равно рухнет. Чем выше её возводишь, тем больнее с неё падать, и тем сильнее будет фидбек от толпы "разочарованных", "обиженных" и "удивлённых", выливающийся в основном на результаты выборов.
Но, конечно же, в этом виноват Владимир Зеленский, кто же ещё! Он не сумел взять за горло этих "неблагодарных" европейцев во Франции и Германии, и приказать им не голосовать за Россию в ПАСЕ.
Вообще, я сейчас скажу преступную с точки зрения нашего убогого мейнстрима вещь: возвращение РФ в ПАСЕ ничего страшного с собой не принесёт.
Я вообще изначально не видел тут большой проблемы, кроме как мелкого символического поражения.
А потом из этого сделали какой-то безумный фетиш, будто бы от ПАСЕ зависит что-то, будто бы это какая-то очень могущественная организация.
Ребята, выдыхайте.
У нашей делегации теперь появится реальная практика жёстких дебатов, возможность поупражняться в ораторском искусстве и очень яркая груша для словесного битья в виде кучки русских, у которых можно вызывать перманентное горение.
И я очень надеюсь, что администрация и новое правительство В. Зеленского не пойдут по этим же граблям, и будут более трезво оценивать ситуацию вокруг нас, и хоть немного интересоваться тем, что же там у других происходит.
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Продажный кремлёвский холуй ЗЕК - Иуда Янук...: «Признавать Голодомор как факт геноцида к какому-то народу неправильно и несправедливо» Об этом московский резидент прихвостень как президент Украины заявил, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге и ему яростно рукоплескала вся делегация вражеской Украине паРаши. По мнению этого лютого врага Украины Голодомор якобы был общей трагедией народов кровавого ссср. А ещё до этого 28 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», который гласит: «Голодомор в Украине в начале 30-х годов XX века является геноцидом украинского народа», а вторая статья отмечает: «Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине признается надругательством над памятью жертв миллионов украинцев искусственного Голодомора , унижением достоинства украинского народа и является противоправным». И первым начал отрицать Голодомор в оккупированной кремлём Украине ( УНР) как геноцид украинского народа марионетка кремля проклятый ЗЕК - Иуда. После такого выступления продажного холуя паРаши...резидента ЗЕКА 28 апреля 2010 года Парламентская ассамблея Совета Европы наотрез отказалась признать голод в кровавой тюрьме народов ссср 1930-х годов геноцидом украинского народа....
Чтобы и сейчас у нас не повторилось это ужасное предательское прошлое и с новым ЗЕКОМ - 2, украинофобом ...резидентом экс- клоуном - ЗЕбилом.
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А что по этому поводу скажет ЛЫСЫЙ? Фигляр по этому поводу молчит. Белецкий, где твои Нацшлюхи? Почему не пикетируют АП - шапито и его квартиру? Папа Арсен команду не давал?
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нет денег на всякие глупости. мацква на такое не даёт.
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Интересно, сколько времени понадобится нашему новому Президенту, что бы издать членораздельный звук?
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От зараз ми побачимо чого варта кожна політична сила.
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Понятна тоска Германии,Италии,Испании,Греции по своему фашистскому прошлому.Непонятна ностальгия Чехии по русским танкам.С французами понятно-в случае чего ручки вверх и сдаемся
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Результаты голосування в ПАРЕ Франції та Германії, за повернення туди Росії - це похмурий ранок, після п'яти років безпробудного святкування «шалених перемог» та створень міжнародних «антипутінських коаліцій». Наші «партнери» по Нормандському формату, який був створений «президентом миру» і в якому п'ять років поспіль «підтримують Україну», «президента миру» і «безальтернативність мінських угод» - все це залишилось яскравими плямами в уяві українців, розігрітій потрійною порцією «мінстеця» без льоду...
Ну, з поверненням у реальність, друзі!р.s. найбільшою дурницею, яку зараз можемо зробити - це почати шукати ворогів і зрадників України в Европі. Европа не хоче і не збирається жертвувати інтересами своіх громадян заради інтересів украінських «політиків», які здатні продати Крим, разом з Путіним організовувати котли для своіх добровольців і військових, віддаючи при цьому Росії телеканали та частину свого Парламенту...
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Зе.лепут занят важным делом, переездом в новый европейский офис с опен-спейсами и кофе-шопами, - у него важные переговоры со Старбаксом и ему не санкционной политики против РФ.
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Уже все политики в Украине высказали своё мнение поэтому поводу.Только харант с голосом простуженной крысы все молчит.Может у фонтана поискать?
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Соя, уважно читаємо й конспектуємо:

Несмотря на санкции и на пятилетнюю войну Россия остается одним из основных торговых партнеров Украины. Такой вывод напрашивается из данных Укрстата о внешнеторговой деятельности Украины.
За десять месяцев минувшего года первое место по сумме украинского экспорта среди всех стран занимала именно Россия. За этот период Украина отправила стране-агрессору товаров на сумму 3 млрд 30 млн 404,4 тыс. долларов.По сумме импорта в Украину своих товаров Россия также сохраняет пальму первенства, оставляя позади даже Китай. С января по октябрь 2018-го в Украину было завезено российских товаров на 6 млрд 628 млн 906,6 тыс. долларов, тогда как из Китая - на 6,08 млрд дол. Причем импорт российских товаров в Украину, по сравнению с прошлым годом, вырос на 20%.

А тепер називаємо хочаб одну причину, чому Європа має відмовлятись від торгових відносин з росією! Дякуємо, Петро Олексійович!!!
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