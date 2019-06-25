 ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе

Про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Цензор.НЕТ.

"ПАРЄ відкрила скриню Пандори - заради грошового внеску Росії, під прикриттям боротьби за право простих росіян звертатися до ЄСПЛ, рішення якого ерефія і так не виконує, повернули право голосу делегації з Мордору. Тепер, як і в РБООН, на сесіях ПАРЄ, зможе звучати брехня і маніпуляція російських пропагандистів, дедалі глибше роз'їдаючи критичне мислення і здоровий глузд, глибше руйнуючи засади демократії і прав людини", - розповіла Климпуш-Цинцадзе.

Вона також поставила питання, чи доносив свою позицію щодо ПАРЄ президент України Володимир Зеленський під час візитів до Парижа і Берліна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк про рішення ПАРЄ щодо Росії: Капітуляція перед агресором веде до катастрофи

"Мабуть, під час візитів глави держави до Німеччини і Франції не була чітко і безкомпромісно донесена позиція виконавчої влади України нашим партнерам, або такої позиції вже не було?" - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.