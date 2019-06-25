 ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе

Про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Цензор.НЕТ.
"ПАРЄ відкрила скриню Пандори - заради грошового внеску Росії, під прикриттям боротьби за право простих росіян звертатися до ЄСПЛ, рішення якого ерефія і так не виконує, повернули право голосу делегації з Мордору. Тепер, як і в РБООН, на сесіях ПАРЄ, зможе звучати брехня і маніпуляція російських пропагандистів, дедалі глибше роз'їдаючи критичне мислення і здоровий глузд, глибше руйнуючи засади демократії і прав людини", - розповіла Климпуш-Цинцадзе.
Вона також поставила питання, чи доносив свою позицію щодо ПАРЄ президент України Володимир Зеленський під час візитів до Парижа і Берліна.
"Мабуть, під час візитів глави держави до Німеччини і Франції не була чітко і безкомпромісно донесена позиція виконавчої влади України нашим партнерам, або такої позиції вже не було?" - зазначила Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.
Ой, господи, які же недалекі вас, зебілів, понаражали...
Просто барига зі своїми підбарижниками вже остогид всьому світу.
Но скорее всего, тут что-то более глобальное, как вчера писал один пользователь - идет передел европейского рынка между ЕС, рашей и Америкой.
то есть сырьевым придатком.
П'ять років тому українські танкісти підірвали себе разом з танком, потрапивши в оточення росіян.
Танк залишився без прикриття. Герої відстрілювались до останньої можливості, поки всі приціли та перископи не були розстріляні.
18 червня 2014 року в селищі Станиця Луганська двоє українських танкістів, потрапивши в оточення, не захотіли здаватися в полон і віддавати російським найманцям Т-64БМ, підірвали себе разом з бойовою машиною гранатами, передають Патріоти України.
Загинули смертю героїв командир танку мол.сержант Володимир Крохмаль та механік-водій солдат Іван Ващеня.»
как там белые ночи? гнуса много?
Зебіли, майте хоч трохи честі - відкличте звідти делегацію, раз розуму не маєте
За 5 лет сформировалась такая мощная "спираль молчания", что любой, кто пытался из неё выйти, автоматом становился "агентом Кремля".
Вот так Украина застряла в 2014 году. И продолжает жить в нём до сих пор, будто бы в мире ничего не менялось.
Так было с ПАСЕ.
Так было с "Северным потоком-2".
Так происходит с санкциями против РФ.
Но когда строишь стену иллюзий, она всё равно рухнет. Чем выше её возводишь, тем больнее с неё падать, и тем сильнее будет фидбек от толпы "разочарованных", "обиженных" и "удивлённых", выливающийся в основном на результаты выборов.
Но, конечно же, в этом виноват Владимир Зеленский, кто же ещё! Он не сумел взять за горло этих "неблагодарных" европейцев во Франции и Германии, и приказать им не голосовать за Россию в ПАСЕ. Источник: https://censor.net.ua/b3134048
Скажите - страны, проголосовавшие за возвращение РФ, сделали это потому, что Зеленский пророссийский, как вы говорите прямым текстом - потому что "реванш"?
Везде трудовая миграция и везде люди которые могут заработать больше за границей едут и зарабатывают
По Европе вообще этой трудовой миграции много
Вопрос только в том что когда есть трудовая эмиграция, остаётся ли трудовая иммиграция.
Об этом говорится в ответе Администрации президента на информационный запрос издания "Фактор".
Документ подписал руководитель Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации АПУ С. Кондзеля.
Согласно ответу, надбавки и премии за работу в минувшем месяце Зеленскому не начислены.
Из суммы должностного оклада Зеленского удержаны 2481,82 грн. Таким образом на руки он должен получить чуть более 10 тыс. грн.
Отмечается также, что на момент составления документа зарплата Зеленского была депонирована - то есть передана на сохранение. Таким образом свое вознаграждение за работу Зеленский еще не забрал.
А избирателей Порошенко которые несмотря на то что он их грабил все это время описывают как наивность на грани слабоумия... ну вот в 2014 у нас была тут серия фильмов о рос. глубинке.
Сняли немецкие журналисты. И вот какая-то бабушка там с удобствами во дворе и без газа рассказывает какой путен хороший и как при нем хорошо живётся
Вот так и тут. В ди Цайт например с вахтершей метро подобное интервью.
он мог бы еще про безвиз с рашкой, про транспортное сообщение, про их посольства и консульства которые работают в полном объеме добавить....
Зашквар в ПАСЕ - это прямое следствие коррупционной политики мародера Порошенко! Бойки/Штепы/Медведчуки вместо тюрьмы идут в Раду, отношения с Немытой не разорваны, торговля на крови не прекращалась ни на один день... даже имущество россии не национализировано! Еще будут вопросы? Прибрежный Лис @ponaduse
Именно!Лицемерие порошенко привело к результатам в ПАСЕ! Когда он и вся наша делегация рассказывают о 13000 убитых на войне и тут же торгуют с ними,возят уголь и дизтопливо,наживаются на поставках запчастей,увеличивают товарооборот,россияне идут на выборы в ВР,агенты скупают ТВ!
Засоби доставки вже от-от будуть готові.
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
ВІВТОРОК, 25 ЧЕРВНЯ 2019, 08:21
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Українська делегація у ПАРЄ може призупинити свою участь у роботі Асамблеї після повернення повноважень делегації Російської Федерації.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На користь припинення або призупинення роботи в Асамблеї висловлюється більшість членів української делегації, включаючи її керівника Володимира Ар'єва.
"Я не бачу підстави продовжувати роботу в цьому органі після того, як ПАРЄ поступилася базовими цінностями і піддалася фінансовому шантажу росіян", - заявив Ар'єв у коментарі "Європейській правді".
Не менш категорично налаштований заступник голови делегації Сергій Соболєв. Однак якщо цей крок і буде ухвалений, він відбудеться лише у середу, до того українські депутати спробують знову оскаржити повноваження росіян.
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Член делегації Борислав Береза заявив, що сьогодні росіяни подадуть свої повноваження на затвердження Асамблеєю.
"Ми їх оскаржимо. Але знаючи настрій Комітету міністрів Ради Європи та керівництва ПАРЄ, можна припустити, що росіяни відіб'ються. Тому моя думка про те, що мені нема чого робити в одному залі з нечистю, у якої руки по лікоть в українській крові, залишається незмінною", - написав він у Facebook.
Нагадаємо, в ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу.
Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/25/7097720/
С российской делегации в ПАСЕ сняли санкции, и теперь она может вернуться.
Большинство европейцев проголосовали за это решение, включая Азербайджан, Норвегию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Турцию, Словакию, Австрию и Германию.
Как же теперь с этим жить? Десятки разочарованных и удивлённых постов бросаются на мой взгляд в ленте ФБ.
"А как же европейские ценности?!" - возмущаются одни.
"И после всего, что сделала Россия! Убийц вернули в организацию! Как они могли?" - вопрошают другие.
"Нас предали и сливают, это заговор против Украины!" - негодуют третьи.
А знаете что?
Вот эта истерика - это просто квинтэссенция того, насколько искажённым и искусственно накачанным было наше информационное пространство последние несколько лет.
Более 1,5 лет европейцы обсуждали возможность возвращения РФ в ПАСЕ, и тут вдруг они это сделали. Вот ведь неожиданность!
В этом вся суть нашей внешней политики и её коммуникации населению и партнёрам.
Несколько лет у нас была сплошная "перемога", а Россия проигрывала по всем фронтам, попутно чуть не развалившись от действия санкций.
Чудо их спасло. Просто Бог из машины.
5 лет подряд у нас едва не боготворили западные ценности, нравственность и высшую справедливость их политики, на всех парах стремясь войти в этот закрытый элитный европейский клуб.
При этом, всем плевать было на то, как на самом деле Европа действовала в других регионах мира и как она менялась последние 5 лет.
Оказывается, дыра в бюджете и закулисные договорняки в условиях кризиса старого порядка и самого ЕС больше волнуют европейцев, нежели безапеляционная поддержка Украины, которая за 5 лет ничего им не предложила.
Европейский прагматизм тупо игнорировался в угоду наивному романтизму, и ставка делалась именно на него. Соответственно, отношения с ЕС никогда не были по-настоящему прагматичными, гибкими и серьёзными.
Информационный пузырь накачивался "добрыми вестями", пока это не превратилось в замкнутую рекурсию "перемог" - параллельную вселенную, в которую уверовали многие люди, включая часть журналистов и экспертов.
За 5 лет сформировалась такая мощная "спираль молчания", что любой, кто пытался из неё выйти, автоматом становился "агентом Кремля".
Вот так Украина застряла в 2014 году. И продолжает жить в нём до сих пор, будто бы в мире ничего не менялось.
Так было с ПАСЕ.
Так было с "Северным потоком-2".
Так происходит с санкциями против РФ.
Но когда строишь стену иллюзий, она всё равно рухнет. Чем выше её возводишь, тем больнее с неё падать, и тем сильнее будет фидбек от толпы "разочарованных", "обиженных" и "удивлённых", выливающийся в основном на результаты выборов.
Но, конечно же, в этом виноват Владимир Зеленский, кто же ещё! Он не сумел взять за горло этих "неблагодарных" европейцев во Франции и Германии, и приказать им не голосовать за Россию в ПАСЕ.
Вообще, я сейчас скажу преступную с точки зрения нашего убогого мейнстрима вещь: возвращение РФ в ПАСЕ ничего страшного с собой не принесёт.
Я вообще изначально не видел тут большой проблемы, кроме как мелкого символического поражения.
А потом из этого сделали какой-то безумный фетиш, будто бы от ПАСЕ зависит что-то, будто бы это какая-то очень могущественная организация.
Ребята, выдыхайте.
У нашей делегации теперь появится реальная практика жёстких дебатов, возможность поупражняться в ораторском искусстве и очень яркая груша для словесного битья в виде кучки русских, у которых можно вызывать перманентное горение.
И я очень надеюсь, что администрация и новое правительство В. Зеленского не пойдут по этим же граблям, и будут более трезво оценивать ситуацию вокруг нас, и хоть немного интересоваться тем, что же там у других происходит.
Чтобы и сейчас у нас не повторилось это ужасное предательское прошлое и с новым ЗЕКОМ - 2, украинофобом ...резидентом экс- клоуном - ЗЕбилом.
Ну, з поверненням у реальність, друзі!р.s. найбільшою дурницею, яку зараз можемо зробити - це почати шукати ворогів і зрадників України в Европі. Европа не хоче і не збирається жертвувати інтересами своіх громадян заради інтересів украінських «політиків», які здатні продати Крим, разом з Путіним організовувати котли для своіх добровольців і військових, віддаючи при цьому Росії телеканали та частину свого Парламенту...
Несмотря на санкции и на пятилетнюю войну Россия остается одним из основных торговых партнеров Украины. Такой вывод напрашивается из данных Укрстата о внешнеторговой деятельности Украины.
За десять месяцев минувшего года первое место по сумме украинского экспорта среди всех стран занимала именно Россия. За этот период Украина отправила стране-агрессору товаров на сумму 3 млрд 30 млн 404,4 тыс. долларов.По сумме импорта в Украину своих товаров Россия также сохраняет пальму первенства, оставляя позади даже Китай. С января по октябрь 2018-го в Украину было завезено российских товаров на 6 млрд 628 млн 906,6 тыс. долларов, тогда как из Китая - на 6,08 млрд дол. Причем импорт российских товаров в Украину, по сравнению с прошлым годом, вырос на 20%.
А тепер називаємо хочаб одну причину, чому Європа має відмовлятись від торгових відносин з росією! Дякуємо, Петро Олексійович!!!