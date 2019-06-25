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 Політика України
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 Україні варто впровадити інститут мирових суддів, - Шаповал

Колишній заступник глави Конституційного Суду, ексглава ЦВК Володимир Шаповал підтримує ідею створення в Україні інституту мирових суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав "Українським Новинам".

"Мирові судді - це хороша ідея. У багатьох країнах цей інститут прижився, чому в Україні ця ідея не приживеться?" - сказав він.

Водночас, на його думку, у разі впровадженні цієї фінансової інституції, проблем не уникнути.

"Звичайно будуть якісь проблеми, початкові проблеми, але цього не минути. Але такі суди - це хороша і правильна ідея", - підкреслив Шаповал.

Як повідомляли Українські Новини, ексглава Верховного суду Маляренко прогнозує розвантажені судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні. Також ексглава КС Домбровський позитивно оцінює ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третина українців підтримує судову реформу, проведену в 2014-2019 роках, - Центр Разумкова

Крім того, екссуддя КС Віктор Шишкін підтримує ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134043
 
 
 Топ коментарі
 
Новое название ничего не решит. Судьи должны быть
1. Прикасаемы
2. Избираемы
3. Односроковыми
4. Подотчетны
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Вже настворювали різних судів дохрена, а на вихлопі нуль.
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а вот военный трибунал в воюющей стране нормальное явление. У нас уже были прецеденты, когда правильно ли применил оружие пограничник против нарушителей границы решает шмара в юбке или клоун в мантии ни дня не служивший в армии и не державший в руках Уставы ВСУ
Украине стоит внедрить институт мировых судей, - Шаповал - Цензор.НЕТ 1987
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Давай еще и мировых , военные трибуналы не забудьте...
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а вот военный трибунал в воюющей стране нормальное явление. У нас уже были прецеденты, когда правильно ли применил оружие пограничник против нарушителей границы решает шмара в юбке или клоун в мантии ни дня не служивший в армии и не державший в руках Уставы ВСУ
Украине стоит внедрить институт мировых судей, - Шаповал - Цензор.НЕТ 1987
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Трибуналы надо было в 2014.
Кое-кто из генералов уже бы покоился в земле.
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Вже настворювали різних судів дохрена, а на вихлопі нуль.
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Новое название ничего не решит. Судьи должны быть
1. Прикасаемы
2. Избираемы
3. Односроковыми
4. Подотчетны
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Мда, ТАКИХ свиней у нас ещё не хрюкало...
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институт мировых судей, т.е. судей из громады предусматривает и исполнительную независимую власть громады - институт местного шерифа. А институт местного шерифа предусматривает наличие и права у населения на личное оружие.
Зеро пойдет на это или создаст симукляр института мировых судей, подделку, как в Кацапии?
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праільна! І оклад їм не 200тищ - шо це за гроші? Сльози! Шоп зупинить коррррупцію, їм тра по ляму баксів щовівторка!
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Петиция, чтобы перенести офис нового президента в здание цирка
https://petition.president.gov.ua/petition/62306?fbclid=IwAR1cBfst8rgS5iurZfLKPAhDWpO821TUsswqAO_qTvtECvE3aUG1wMTHdAU
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может, для начала, межгалактических? Чтобы сразу марсиан осудить за поддержку РФ.
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Все як у козаків було, а ми ж, як казав пєтя: - козачьи діти))☻
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Идите вы нахрен со своими набу мировыми судьями и прочими налоговыми и правоохранителями Народ задолбался всех кормить Сплошные органы И никто ничего материального не производит Никого не посадили по делу оборонпрома Ни суркисов ни райнина Никого Только взятки стали больше Где насиров на котором аваков с луценко пиарились Куда не плюнь в антикорупционера попадёш
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в Украине до 2001 года(согласно переходным положениям КУ) должна была быть сформирована система судов общей юрисдикции. Но до сих пор нет ни указа президента ни закона о том что эта система была создана. Далее в Украине все органы местного самоуправления не конституционны, так как они не сформированы по принципу, изложенному в 143 ст КУ, а именно громады должны создать органы там где это им было нужно. То есть как минимум местное самоуправление и судебная система в Украине находится ВНЕ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ.
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Так вот внимание вопрос - Будет ли в таких условиях производиться борьба с коррупцией, осуществляться ПРАВОсудие, выполняться законы и другие подзаконные акты? Можно не отвечать, вопрос риторический.
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