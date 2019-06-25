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Все про:ПАРЄ (469) Яценюк (1324)

 Яценюк про рішення ПАРЄ щодо Росії: Капітуляція перед агресором веде до катастрофи

Рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, яке дозволяє повернути делегацію Росії, - ганебне.

"Якщо Кремль безкарно повертається, то цінності залишають цей форум", - заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у пості на Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

ПАРЄ - скомпрометована, наголосив він: "Розгортається найгірших сценарій втрати авторитету асамблеї. Якщо його не вдасться зупинити, а рішення - оскаржити, нам варто призупинити там свою діяльність".

Лідер НФ закликав "всіх союзників та однодумців також розглянути такий варіант реакції на цю загальноєвропейську ганьбу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це перший дипломатичний удар, який Україна отримала за 5 років, - Порошенко про повернення РФ у ПАРЄ

"Подвійні стандарти призводять до трагедій. Європо, згадай свою історію. Капітуляція перед агресором веде до катастрофи", - написав Арсеній Яценюк.

Він також висловив вдячність всій українській делегації а ПАРЄ за боротьбу: "Єдність і відданість наших парламентаріїв заслуговують найвищих оцінок".

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134040
 
   
 Топ коментарі
 
Не. ну если воюющая за независимость страна считает нормальным выбирать президентом в такой момент полностью отмороженного на всю голову клоуна - в прямом смысле этого слова, значит такая страна за свою независимость воевать не хочет, причем Европа? она нам клоуна президентом сделала?
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Назревает "Новый Мюнхен"? Правильно, когда-то, после него, Черчилль сказал : " Между войной и бесчестьем они выбрали бесчестье... Теперь получили и бесчестье, и войну...".
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УЗеленского еще спят, поэтому и не комментируют эту новость?
Или им тупо по.... ?
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Корупційні дірки в ''Стіні Яценюка'' | Українська правда
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То крал Яценюк, или наоборот, это он дал команду провести аудит?
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Яценюк про рішення ПАРЄ щодо Росії: Капітуляція перед агресором веде до катастрофи - Цензор.НЕТ 6041
Тётя Роза‏ @Anakoyher 2 ч.2 часа назад

Удивительно успешными оказались визиты
новоизбранного президента Украины
во Францию и Германию.
Представители этих стран поддержали
возвращение России в ПАСЕ.
Это успех, Вова!
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ну шо, тада до встрєчі в Сувалкском корідорє..?
прінімай іх, євро...красавіца... та не дякуй

Яценюк про рішення ПАРЄ щодо Росії: Капітуляція перед агресором веде до катастрофи - Цензор.НЕТ 2166
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для цього власне лохам намаячили голосувати за преЗЕрватив. Раніше хоча б на руки гречку давали, а тепер барани не копійки не отримали - гроші пішли їх пастухам, що так ювелірно за допомогою віртуальних пряників стадо скерували у прірву.
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Нет, Сеня, это лишь означает, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, увы.
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А что унылый скоморох Вава скажет? Или ему из-за разучиванием новых мелодий на роляле некогда?
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сєня - можеш вдаритись головою об свою стіну................
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Никакой катастрофы нет. Для Европы. Поставлена финальная точка в дрессировке Путина/РФ а именно - делай у себя рядом что хочешь, но к нам не лезь!! А Украина?! А что - Украина? Украина сакральная жертва. Вот так цинично разделили сферы влияния.

И ради Бога не надо про то что Путин завоюет Европу - Крыса знает свое место. А у Европы - идеальная позиция - Ботекс гонит в Европу свой газ, а бабки за него несет опять в Европу! То есть дает газ бесплатно!! Ну..со скидкой нифиговой, скажет так. В обмен на беспроблемное проживание этих самых элит в Европе)) Ну какой диктаторский режим не согласился бы на это?!
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вот вам ваша авропа. к чему стремились то и получите.
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Ось вам ваш буратіна. Кого обрали, те і отримали.
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Киевский 🇺🇦‏ @Kieffskiy

Слабых не любят. До тех пор пока наши лицемерные быдлоэлиты будут красть 90% бюджета, как они это делают уже 28 лет, а потом будут толкать в ЕС напыщенные речи о солидарности с разворованной и сделанной нищей ими же стране, дела не будет. Или "элиты", или страна.
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М-да.... По першим крокам Зеленського зрозуміло, що ГЕОПОЛІТИК з нього ніякий... Не вміє людина чітко та твердо відстоювати інтереси країни....не розуміє цих усіх геополітичних розкладів....Очевидно це через те, що людина не має досвіду політика-міжнародника...
Тепер зарився і мовчить, як страус у піску..... Вже навіть Ляшко і Яценюк, висловився, а реакції ПРЕЗИДЕНТА жодної...???!!!!!!!

Якщо такі ж справи (як з геополітикою), будуть у Зелі з РЕФОРМАМИ, БОРОТЬБОЮ З КОРУПЦІЄЮ, та ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЄ(як обіцяв Голобородько своїм кіноманам та кінофанатам), - то кепські справи для країни..... Порох, злодій, барига.... але хоч у міжнародці був мастак... а тут, здається повний нуль.... Програш може відбутися по всім фронтам...і на зовнішньому фронті, і на внутрішньому...
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Тут такая зрадная зрада подъехала.
С российской делегации в ПАСЕ сняли санкции, и теперь она может вернуться.
Большинство европейцев проголосовали за это решение, включая Азербайджан, Норвегию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Турцию, Словакию, Австрию и Германию.
Как же теперь с этим жить? Десятки разочарованных и удивлённых постов бросаются на мой взгляд в ленте ФБ.
"А как же европейские ценности?!" - возмущаются одни.
"И после всего, что сделала Россия! Убийц вернули в организацию! Как они могли?" - вопрошают другие.
"Нас предали и сливают, это заговор против Украины!" - негодуют третьи.
А знаете что?
Вот эта истерика - это просто квинтэссенция того, насколько искажённым и искусственно накачанным было наше информационное пространство последние несколько лет.
Более 1,5 лет европейцы обсуждали возможность возвращения РФ в ПАСЕ, и тут вдруг они это сделали. Вот ведь неожиданность!
В этом вся суть нашей внешней политики и её коммуникации населению и партнёрам.
Несколько лет у нас была сплошная "перемога", а Россия проигрывала по всем фронтам, попутно чуть не развалившись от действия санкций.
Чудо их спасло. Просто Бог из машины.
5 лет подряд у нас едва не боготворили западные ценности, нравственность и высшую справедливость их политики, на всех парах стремясь войти в этот закрытый элитный европейский клуб.
При этом, всем плевать было на то, как на самом деле Европа действовала в других регионах мира и как она менялась последние 5 лет.
Оказывается, дыра в бюджете и закулисные договорняки в условиях кризиса старого порядка и самого ЕС больше волнуют европейцев, нежели безапеляционная поддержка Украины, которая за 5 лет ничего им не предложила.
Европейский прагматизм тупо игнорировался в угоду наивному романтизму, и ставка делалась именно на него. Соответственно, отношения с ЕС никогда не были по-настоящему прагматичными, гибкими и серьёзными.
Информационный пузырь накачивался "добрыми вестями", пока это не превратилось в замкнутую рекурсию "перемог" - параллельную вселенную, в которую уверовали многие люди, включая часть журналистов и экспертов.
За 5 лет сформировалась такая мощная "спираль молчания", что любой, кто пытался из неё выйти, автоматом становился "агентом Кремля".
Вот так Украина застряла в 2014 году. И продолжает жить в нём до сих пор, будто бы в мире ничего не менялось.
Так было с ПАСЕ.
Так было с "Северным потоком-2".
Так происходит с санкциями против РФ.
Но когда строишь стену иллюзий, она всё равно рухнет. Чем выше её возводишь, тем больнее с неё падать, и тем сильнее будет фидбек от толпы "разочарованных", "обиженных" и "удивлённых", выливающийся в основном на результаты выборов.
Но, конечно же, в этом виноват Владимир Зеленский, кто же ещё! Он не сумел взять за горло этих "неблагодарных" европейцев во Франции и Германии, и приказать им не голосовать за Россию в ПАСЕ.
Вообще, я сейчас скажу преступную с точки зрения нашего убогого мейнстрима вещь: возвращение РФ в ПАСЕ ничего страшного с собой не принесёт.
Я вообще изначально не видел тут большой проблемы, кроме как мелкого символического поражения.
А потом из этого сделали какой-то безумный фетиш, будто бы от ПАСЕ зависит что-то, будто бы это какая-то очень могущественная организация.
Ребята, выдыхайте.
У нашей делегации теперь появится реальная практика жёстких дебатов, возможность поупражняться в ораторском искусстве и очень яркая груша для словесного битья в виде кучки русских, у которых можно вызывать перманентное горение.
И я очень надеюсь, что администрация и новое правительство В. Зеленского не пойдут по этим же граблям, и будут более трезво оценивать ситуацию вокруг нас, и хоть немного интересоваться тем, что же там у других происходит.
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Украинская делегация, во главе с жирной мразью Арьевым, периодически голосовала за антиазербайджанские резолюции, хотя страна сразу встала на сторону Украины с Крымом. А теперь ответочка. Как ты - так и к тебе. Сейчас именно Азербайджан поставляет Украине почти сто процентов нефти, хотя я после этого и капли бы не дал...
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