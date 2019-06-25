 Яценюк про рішення ПАРЄ щодо Росії: Капітуляція перед агресором веде до катастрофи

"Якщо Кремль безкарно повертається, то цінності залишають цей форум", - заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у пості на Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
ПАРЄ - скомпрометована, наголосив він: "Розгортається найгірших сценарій втрати авторитету асамблеї. Якщо його не вдасться зупинити, а рішення - оскаржити, нам варто призупинити там свою діяльність".
Лідер НФ закликав "всіх союзників та однодумців також розглянути такий варіант реакції на цю загальноєвропейську ганьбу".
"Подвійні стандарти призводять до трагедій. Європо, згадай свою історію. Капітуляція перед агресором веде до катастрофи", - написав Арсеній Яценюк.
Він також висловив вдячність всій українській делегації а ПАРЄ за боротьбу: "Єдність і відданість наших парламентаріїв заслуговують найвищих оцінок".
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.
Корупційні дірки в ''Стіні Яценюка'' | Українська правда
Тётя Роза @Anakoyher 2 ч.2 часа назад
Удивительно успешными оказались визиты
новоизбранного президента Украины
во Францию и Германию.
Представители этих стран поддержали
возвращение России в ПАСЕ.
Это успех, Вова!
прінімай іх, євро...красавіца... та не дякуй
И ради Бога не надо про то что Путин завоюет Европу - Крыса знает свое место. А у Европы - идеальная позиция - Ботекс гонит в Европу свой газ, а бабки за него несет опять в Европу! То есть дает газ бесплатно!! Ну..со скидкой нифиговой, скажет так. В обмен на беспроблемное проживание этих самых элит в Европе)) Ну какой диктаторский режим не согласился бы на это?!
Слабых не любят. До тех пор пока наши лицемерные быдлоэлиты будут красть 90% бюджета, как они это делают уже 28 лет, а потом будут толкать в ЕС напыщенные речи о солидарности с разворованной и сделанной нищей ими же стране, дела не будет. Или "элиты", или страна.
Тепер зарився і мовчить, як страус у піску..... Вже навіть Ляшко і Яценюк, висловився, а реакції ПРЕЗИДЕНТА жодної...???!!!!!!!
Якщо такі ж справи (як з геополітикою), будуть у Зелі з РЕФОРМАМИ, БОРОТЬБОЮ З КОРУПЦІЄЮ, та ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЄ(як обіцяв Голобородько своїм кіноманам та кінофанатам), - то кепські справи для країни..... Порох, злодій, барига.... але хоч у міжнародці був мастак... а тут, здається повний нуль.... Програш може відбутися по всім фронтам...і на зовнішньому фронті, і на внутрішньому...
С российской делегации в ПАСЕ сняли санкции, и теперь она может вернуться.
Большинство европейцев проголосовали за это решение, включая Азербайджан, Норвегию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Турцию, Словакию, Австрию и Германию.
Как же теперь с этим жить? Десятки разочарованных и удивлённых постов бросаются на мой взгляд в ленте ФБ.
"А как же европейские ценности?!" - возмущаются одни.
"И после всего, что сделала Россия! Убийц вернули в организацию! Как они могли?" - вопрошают другие.
"Нас предали и сливают, это заговор против Украины!" - негодуют третьи.
А знаете что?
Вот эта истерика - это просто квинтэссенция того, насколько искажённым и искусственно накачанным было наше информационное пространство последние несколько лет.
Более 1,5 лет европейцы обсуждали возможность возвращения РФ в ПАСЕ, и тут вдруг они это сделали. Вот ведь неожиданность!
В этом вся суть нашей внешней политики и её коммуникации населению и партнёрам.
Несколько лет у нас была сплошная "перемога", а Россия проигрывала по всем фронтам, попутно чуть не развалившись от действия санкций.
Чудо их спасло. Просто Бог из машины.
5 лет подряд у нас едва не боготворили западные ценности, нравственность и высшую справедливость их политики, на всех парах стремясь войти в этот закрытый элитный европейский клуб.
При этом, всем плевать было на то, как на самом деле Европа действовала в других регионах мира и как она менялась последние 5 лет.
Оказывается, дыра в бюджете и закулисные договорняки в условиях кризиса старого порядка и самого ЕС больше волнуют европейцев, нежели безапеляционная поддержка Украины, которая за 5 лет ничего им не предложила.
Европейский прагматизм тупо игнорировался в угоду наивному романтизму, и ставка делалась именно на него. Соответственно, отношения с ЕС никогда не были по-настоящему прагматичными, гибкими и серьёзными.
Информационный пузырь накачивался "добрыми вестями", пока это не превратилось в замкнутую рекурсию "перемог" - параллельную вселенную, в которую уверовали многие люди, включая часть журналистов и экспертов.
За 5 лет сформировалась такая мощная "спираль молчания", что любой, кто пытался из неё выйти, автоматом становился "агентом Кремля".
Вот так Украина застряла в 2014 году. И продолжает жить в нём до сих пор, будто бы в мире ничего не менялось.
Так было с ПАСЕ.
Так было с "Северным потоком-2".
Так происходит с санкциями против РФ.
Но когда строишь стену иллюзий, она всё равно рухнет. Чем выше её возводишь, тем больнее с неё падать, и тем сильнее будет фидбек от толпы "разочарованных", "обиженных" и "удивлённых", выливающийся в основном на результаты выборов.
Но, конечно же, в этом виноват Владимир Зеленский, кто же ещё! Он не сумел взять за горло этих "неблагодарных" европейцев во Франции и Германии, и приказать им не голосовать за Россию в ПАСЕ.
Вообще, я сейчас скажу преступную с точки зрения нашего убогого мейнстрима вещь: возвращение РФ в ПАСЕ ничего страшного с собой не принесёт.
Я вообще изначально не видел тут большой проблемы, кроме как мелкого символического поражения.
А потом из этого сделали какой-то безумный фетиш, будто бы от ПАСЕ зависит что-то, будто бы это какая-то очень могущественная организация.
Ребята, выдыхайте.
У нашей делегации теперь появится реальная практика жёстких дебатов, возможность поупражняться в ораторском искусстве и очень яркая груша для словесного битья в виде кучки русских, у которых можно вызывать перманентное горение.
И я очень надеюсь, что администрация и новое правительство В. Зеленского не пойдут по этим же граблям, и будут более трезво оценивать ситуацию вокруг нас, и хоть немного интересоваться тем, что же там у других происходит.