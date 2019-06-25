 Це перший дипломатичний удар, який Україна отримала за 5 років, - Порошенко про повернення РФ у ПАРЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці в Facebook.
"Рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, яке запускає механізм повернення Російської делегації, сприймаю як потужний виклик Україні.
Це перший серйозний дипломатичний удар, який отримала Україна за останні п‘ять років. Раніше ми таких ударів не пропускали. Але тепер удар нанесено не тільки по Україні, а по фундаментальних європейських цінностях, коли між цінностями і ціною була вибрана ціна", - написав він.
Разом з тим, Порошенко пообіцяв, найближчим часом задіяти всі свої зовнішньополітичні зв'язки, щоб "вірус всепрощення Росії за анексію Криму та окупацію Донбасу не поширився далі".
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.
А чего вы такой злой? Борыгу ж свалили, пляшите!)) Хуже теперь не будет!))
Скажи русИван , как там поживает твой закадычный дружок Портнов Андрюшка .? Всё не успокоится ,, всё доносы на Пороха сочиняет .?
Это точно.
Говорят что решение ПАСе это поощрение рашки за то что она лОжила на решение международного трибунала и не отпустила наших моряков.
Вчера был крайний срок.
Запомните.
Отдают долги и выполняют решения судов только трусы.
Все решают деньги и право силы.
Ограбить старушку.
Забрать конфету у сироты.
Напасть вдесятером на одного и т.д.
Это и есть те принципы,которые называют европейскими.
Напомните, при каком президенте было решено строить СП-2?
Вот, копирую свиноботскую выдержку из сегодняшних методичек:
"Это Порох сумел натравить весь мир против параши и стал столпом Антанты. Всякие там меркели и микроны сидели тихо, как мыши под веником. Порох ушёл и вся эта продажная мразь вылезла наружу, как в Европе, так и в Украине. Выбейте опору у моста и он рухнет. Никакой политики и эмоций - чистая физика."
Так вот, где был этот великий поросячий гений, почему "меркели и макроны" не послушали такого влиятельного и могущественного Поросенко, когда принимали решение по СП-2?
Вот и пришлось вас, как нашкодивших котят, повозить мордякой в это, раз вы такие забывчивые.
Ничего личного....
IRON LADY vs IVAN's BLADY Мэй поддержала возвращение права голоса делегации РФ в ПАСЕ.
Тэтчер перевернулась в гробу от позора за Британию. Лидеров UK больше не делают из железа, а в основном из г*вна. Ну как таких, как Мэй, уважать?
Вот дедушка Пу и @бёт их в меру старческих сил.
Ютсюда столько прыти в борьбе с коррупцией.
Видите что Зе сидит тихонько и сопит двумя дырочками в тряпочку.
Именно такой президент им и нужен был вместо пороха.
И заметьте что тема борьбы с коррупцией уже никому не интересна.
Это было сразу очевидно
А нам все время дуют в уши что нужна прозрачность для бизнеса,честные правила одни для всех.
А сами предпочитают решалу- крышевателя из кремля.
Знаете почему?
В таких условиях так называемому бизнесу комфортнее - проценты выше и нет дурацких прпвил,которые заставляют этот так называемый бизнесс тратить лишние деньги на к примеру экологию или социальные обязательства.
Поэтому они говорят одно,а делают другое.
Наивно им верить.
А затем на развалинах часовни...
Где, заявления гаранта?! Он хоть что-то думает по этому поводу или голова занята, он в нее сейчас ест?! Хотя кому они на **р уже впали, его мысли по этому поводу...
Если бы "другие" выполняли свои обязанности,то они бы признали очевидное - агрессию раши и заморозили наши внешние долги и оказали бы помощь не озабоченностями,а в том числе материальную тогда можно бы было о чем то там говорить.
Кривая,косая или горбатая.
Так что хватит уже манипуляциями заниматься
За порошенко проголосовало 25 процентов лучших, думающих , патриотичнейших украинцев , ПА создал партию , назвал ее красиво - Европейская солидарность , усилил ***************** парубием , великолепной ириной геращенко , женщиной третьего тысячелетия луценкой , героиней таней черновол , волонтершей фединой и в результате получает сейчас 5 процентов очевидно суперэлиты ..Почему так ?
Того из порохоботов , кто даст логическое объяснение этому феномену предлагаю приз - 200 грн на карту приват .., для лахтинской части порохоботов приз 500 ***** .., то же переводом в любой платежной системе