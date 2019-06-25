 Це перший дипломатичний удар, який Україна отримала за 5 років, - Порошенко про повернення РФ у ПАРЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, яке запускає механізм повернення Російської делегації, сприймаю як потужний виклик Україні.

Це перший серйозний дипломатичний удар, який отримала Україна за останні п‘ять років. Раніше ми таких ударів не пропускали. Але тепер удар нанесено не тільки по Україні, а по фундаментальних європейських цінностях, коли між цінностями і ціною була вибрана ціна", - написав він.

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Разом з тим, Порошенко пообіцяв, найближчим часом задіяти всі свої зовнішньополітичні зв'язки, щоб "вірус всепрощення Росії за анексію Криму та окупацію Донбасу не поширився далі".

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.