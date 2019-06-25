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Все про:ПАРЄ (469) Порошенко (9116) Росія (17757)

 Це перший дипломатичний удар, який Україна отримала за 5 років, - Порошенко про повернення РФ у ПАРЄ

Рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, яке запускає механізм повернення російської делегації в Асамблеї, є потужним викликом Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, яке запускає механізм повернення Російської делегації, сприймаю як потужний виклик Україні.

Це перший серйозний дипломатичний удар, який отримала Україна за останні п‘ять років. Раніше ми таких ударів не пропускали. Але тепер удар нанесено не тільки по Україні, а по фундаментальних європейських цінностях, коли між цінностями і ціною була вибрана ціна", - написав він.

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Разом з тим, Порошенко пообіцяв, найближчим часом задіяти всі свої зовнішньополітичні зв'язки, щоб "вірус всепрощення Росії за анексію Криму та окупацію Донбасу не поширився далі".

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.

Це перший дипломатичний удар, який Україна отримала за 5 років, - Порошенко про повернення РФ у ПАРЄ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134037
 
   
 Топ коментарі
 
Подождите, он ещё шаурму не докушал и колпак шута не одел, этот ваш "президент".
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Щас какой-нибудь экс-рыг из "офиса презедента" шо-то вякнет от имени ЗЕли.
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Зелебоба не будет на G-20 причина одна его одного отпускать в общество людей хоть на минуту нельзя бо оно полностью тупое полено
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Интересно, зебилы так пять лет будут на дурку косить?))
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а что им остаеться, признаться в том что 73% по крупному лажанулись не очень хочеться )
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До каких пор будет - это результат работы свинопороха? Год, пять лет?))
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Всю оставшуюся жизнь Украины, точно так же, как и "работа" кравчука, чучмы, юща, инуковича. Или ты не в состоянии это осознать, чекушечное？
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Так это еще и Кравчук, Кучма, Ющенко виноваты, что мокшей вернули в ПАСЕ? Но никак не Сыкло, да?))
А чего вы такой злой? Борыгу ж свалили, пляшите!)) Хуже теперь не будет!))
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А в чем именно он кивал на папередников, в неудачах на внешнеполитическом (которой полностью на президенте) фронте? Пруфы будут? Или ляпнули, лишь бы зебилов оправдать?
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Сьогодні Вовіку треба у авральному порядку озброювати армійською зброєю тероборону. Як в Швейцарії. Звісно тільки перевіреним доброволцям. І тоді Україна буде острівцем стабільності на Планеті. Разом з Ізраілем. Бо рашковани будуть після цього обходити Україну десятою дорогою. А Вовік буде народним любимцем.
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Поздравляю тебя лично зебил-вы сделали это вместе- просрали Украину.
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Это результат предательства соевого мародера. Он в ЕС всем доказывал, что у нас "сепаратисты", а не вторжение армии РФ.
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Російський шпигун - це не зрадник. Це - свідомий ворог
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..Самокритично . Це перший дипломатичний удар, який Україна отримала за 5 років, - Порошенко про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3875 .

Скажи русИван , как там поживает твой закадычный дружок Портнов Андрюшка .? Всё не успокоится ,, всё доносы на Пороха сочиняет .?
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После первого визита гидранта в Европу, та так офуела, что решила - Путин лучше.
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По ПАСЕ ничего удивительного нет . это давно было понятно и все лишь дело времени . Мало того скоро ЕС и санкции свои будут снимать с парашки .Это все наше ******** с 2014 и до сих пор . Там ведь не слепые . Это мы слепые .
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Вы слепые.
Это точно.
Говорят что решение ПАСе это поощрение рашки за то что она лОжила на решение международного трибунала и не отпустила наших моряков.
Вчера был крайний срок.
Запомните.
Отдают долги и выполняют решения судов только трусы.
Все решают деньги и право силы.
Ограбить старушку.
Забрать конфету у сироты.
Напасть вдесятером на одного и т.д.
Это и есть те принципы,которые называют европейскими.
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Ошибкой было считать, что люди у которых девиз: -ЛЕНЬ. ЗАВИСТЬ. ШАРА. поймут смысл слов: - АРМІЯ. МОВА. ВІРА. Це перший дипломатичний удар, який Україна отримала за 5 років, - Порошенко про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8414
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Тварь, это началось еще при Порошенко, а теперь оно делает вид что не при делах. Виноват он, Климкин и дебильные депутаты которые больше орали и оскорбляли чем работали с делегациями других стран.
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Свинорыл - брехло.
Напомните, при каком президенте было решено строить СП-2?
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При ***** первом. При чем Порох к строительству фашистских газопроводов? Ты идиот или это ЗЕбилизм головного мозга?
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********, так это ж вы воспеваете про великий дипломатический поросячий гений, который якобы сдерживал возвращение РФ в ПАСЕ.
Вот, копирую свиноботскую выдержку из сегодняшних методичек:


"Это Порох сумел натравить весь мир против параши и стал столпом Антанты. Всякие там меркели и микроны сидели тихо, как мыши под веником. Порох ушёл и вся эта продажная мразь вылезла наружу, как в Европе, так и в Украине. Выбейте опору у моста и он рухнет. Никакой политики и эмоций - чистая физика."

Так вот, где был этот великий поросячий гений, почему "меркели и макроны" не послушали такого влиятельного и могущественного Поросенко, когда принимали решение по СП-2?
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Где сейчас ТВОЙ гений на букву ЗЕ? Сколько вы, уроды, будете гавкать на Пороха? Сейчас ВСЕ вопросы к твоему пианисту на рояле! Кстати, неплохо он пообщался с Меркель и Макроном если прошло меньше трёх недель после тех "триумфальных" переговоров!
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Ты не съезжай с вопроса, пороховатное. Вы вонючие двуличные лицемеры, сторонники обосранной свиньи по кличке "порох".
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Съезжаешь с вопроса ты, ЗЕбил. Все, повторяю, ВСЕ вопросы внешней политики сейчас возложены на твоего ***********! Где его реакция? Именно сейчас записывает очередной ролик? И мой вопрос был первым - какое отношение Порох имеет к строительству фашистского газопровода? Отвечай!
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Вам же четко сказали У вас Гугл отключили? строительство Северного потока выносилось на решение Совета Европы, где было одобрено ключевыми странами. Блокировка не прошла. И если на Россию в ПАСЕ Украине в принципе плевать, то от строительства СП страна потеряет миллиарды, и каждый это почувствует.
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Мистер из ольгино, когда у тебя появится хотя бы один читатель можешь начинать писать мне вопросы, дебил бл!
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Если Свинорылый гетьман не имеет отношения к решению строить газопровод, то есть, внешнеполитическому проигрышу, вредящему Украине, то почему Зеленский должен иметь отношение к решениям ПАСЕ? Вы там определитесь с крестиком и трусами, *******.
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Если однопалый пианист ни при чём, как ты тут нагавкал, где его заявление об этом? Ты за него отдуваешься? Твоя фамилия "богдан"? Или "разумков"? И да, первые международные переговоры твоего *********** в Германии и Франции ГЕ-НИ-АЛЬ-НЫ!
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Нет, свинобот. Я просто не видел от свиноботов обвинений вашего бога Поросенко в решении строить СП-2. Наоборот, вы превозносите его дупломатический гений и закрываете на это глаза.
Вот и пришлось вас, как нашкодивших котят, повозить мордякой в это, раз вы такие забывчивые.
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СВИНО - это ты. БОТ - тоже ты. Ты на зарплате, ватник и идиот. И, судя по тому, что у тебя нет ни одного читателя и ты не читаешь ни одного форумчанина, - ты мудак из-за поребрика гавкающий тут потому, что лучше работы найти не смог.
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Это просто порохнявый бизнес.....
Ничего личного....
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В Україні половина обленерго належать громадянам расєї, купа кацапських банків спокійно собі працює, вагони ржд шастають у всіх напрямках - а Петро починає знову якусь пургу гнати )))
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Всі мобільні оператори кацапські. А зв'язок це, стратегічна галузь.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 13 ч.13 часов назад

IRON LADY vs IVAN's BLADY Мэй поддержала возвращение права голоса делегации РФ в ПАСЕ.
Тэтчер перевернулась в гробу от позора за Британию. Лидеров UK больше не делают из железа, а в основном из г*вна. Ну как таких, как Мэй, уважать?
Вот дедушка Пу и @бёт их в меру старческих сил.
Це перший дипломатичний удар, який Україна отримала за 5 років, - Порошенко про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5199
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Британская делегация голосовала против РФ
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Економічна політика, яку проводила Тетчер в Україні проводиться з часів Чучми в Україні- підтримка олігархів за рахунок скорочення соціальних програм. Тому жоден університет не присудив Тетчер звання почесного доктора, а профсоюзи св'яткували в день похорон на сусідніх вулицях. Образ Тетчер дещо викривлений в українській історіографії.
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Только Кучму зря сюда приплел. А так все правильно. Когда Тэтчер умерла, были демонстрации в Лондоне под лозунгом "bitch died" ("**** сдохла").
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Ну и Порошенко им явно мешал.
Ютсюда столько прыти в борьбе с коррупцией.
Видите что Зе сидит тихонько и сопит двумя дырочками в тряпочку.
Именно такой президент им и нужен был вместо пороха.
И заметьте что тема борьбы с коррупцией уже никому не интересна.
Это было сразу очевидно
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Тема боротьби з корупцією в Україні перед все нецікава українським корупціонерам і *****. Тому що, вже майже 30 років кацапи грають на контрасті з Україною заманюючи інвесторів. У себе ***** не дозволяє такого ставлення до іноземних інвесторів, яке існує в Україні. Тому великий бізнес більше довіряє ***** ніж київським псемархам.
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Ну разве бизнесс будет связываться с решалой путиным?
А нам все время дуют в уши что нужна прозрачность для бизнеса,честные правила одни для всех.
А сами предпочитают решалу- крышевателя из кремля.
Знаете почему?
В таких условиях так называемому бизнесу комфортнее - проценты выше и нет дурацких прпвил,которые заставляют этот так называемый бизнесс тратить лишние деньги на к примеру экологию или социальные обязательства.
Поэтому они говорят одно,а делают другое.
Наивно им верить.
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Можете вдягати вираз здивування на лице, але як я вже писав, ***** створив кращі умови для іноземного бізнесу на ерефії і накрутив українських корупціонерів чинити безпрєдєл аби зіграти на контрасті. Таким чином він говорить Заходу: нафіга вам ті хахли, грузини чи казахи, я більш надійний партнер і можу тримати всіх хоть в якомусь порядку. І тому він забеспечує просування товарів відомих фірм вироблених на заводах ерефії. Чули про таку наліпку "Для стран СНГ"
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Узнаю Петю, браво - Зеленский оказывается "нанес удар по фундаментальным европейским ценностям"
А затем на развалинах часовни...
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Я уже услышал заявления делегации ПАСЕ, МИДа, услышал заявления Порошенко, услышал даже мнение, с**а, Ляшка.
Где, заявления гаранта?! Он хоть что-то думает по этому поводу или голова занята, он в нее сейчас ест?! Хотя кому они на **р уже впали, его мысли по этому поводу...
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Закривається журнал "Барвінок", а це більша втрата ніж будь чиє висловлювання чи навіть повернення рахи в ПАСЕ
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Я кажу, ще пару місяців, і зеботи будут винуватити Порошенка за те, що він допустив до влади зебіла
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Ну, соя як завжди стурбована долею Порошенко.
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Нужно было очень постараться в течение всех пяти лет для того, чтобы получить подобный результат. Он был абсолютно предсказуем. И нечего сейчас вопить, восхвалять себя и обвинять кого-то в случившемся. Так изменить к себе отношение еще нужно уметь. Мы почему-то решили, что за нас должны бороться с Россией другие, а мы будем, как ни в чем не бывало, торговать с ней, деньги прятать в оффшорах и превращать страну в центр европейской коррупции. И на это никто не будет обращать внимания, а будут безропотно продолжать нести убытки и молчать. А теперь мы вдруг почему-то очень удивились и искренне возмутились. Хорошо, что хоть момент удачный, есть очень удобная возможность превознести до небес свои заслуги и тут же повесить на других всю ответственность за позорный итог пятилетней политики не только внутри страны, а тепеть еще и европейской. Повезло.
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Хватит нести бред.
Если бы "другие" выполняли свои обязанности,то они бы признали очевидное - агрессию раши и заморозили наши внешние долги и оказали бы помощь не озабоченностями,а в том числе материальную тогда можно бы было о чем то там говорить.
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Причем это их обязанность в не зависимости от того какая Украина жертва агрессии.
Кривая,косая или горбатая.
Так что хватит уже манипуляциями заниматься
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В американском журнале была карикатура: народ качает на руках Порошенко, а он спрашивает "почему вы за меня не проголосовали"? Сейчас он валит все на Зеленского, а о том, что запад разочарован в нем, в его политике - ни слова! Це перший дипломатичний удар, який Україна отримала за 5 років, - Порошенко про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4664 Хитрый курчавый бес!
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Когда танцы с бубнами заменяют реальную экономическую и институциональную мощь, тогда происходит то, что произошло...И пусть Потрох не делает вид, что в этом нет его заслуги, вся эта ситуация целиком и полностью лежит только на нем одном.
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Благодаря Пороху, развившему коррупцию до таких высот, что от нас отвернулся весь мир.
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продолжается конкурс для порохоботов , так как за 2 дня никто не смог ответить
За порошенко проголосовало 25 процентов лучших, думающих , патриотичнейших украинцев , ПА создал партию , назвал ее красиво - Европейская солидарность , усилил ***************** парубием , великолепной ириной геращенко , женщиной третьего тысячелетия луценкой , героиней таней черновол , волонтершей фединой и в результате получает сейчас 5 процентов очевидно суперэлиты ..Почему так ?
Того из порохоботов , кто даст логическое объяснение этому феномену предлагаю приз - 200 грн на карту приват .., для лахтинской части порохоботов приз 500 ***** .., то же переводом в любой платежной системе
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Про що ви?!! Тут мозги потрібні, а в них одні децибели...
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.. які в нього міжнародні зв'язки?!! Зарубіжні держави з цим пройдисвітом давно не спілкуються. Зганьбив Україну своїми діями та поведінкою.Тепер на нас Європа дивиться як на нього...
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запам*ятайте просту формулу: у всіх провалах нового гідранта винен завжди буде пєця. от здобутки(навіть найнічемніші)- то онлі заслуга маладой каманди Зе
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЦе перший дипломатичний удар, який Україна отримала за 5 років, - Порошенко про повернення РФ у ПАРЄ
 
 
 
 
 
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