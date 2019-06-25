 Четверо українських воїнів поранено і травмовано на Донбасі, знищено БПЛА і пошкоджено радіолокаційний комплекс "Зоопарк" ворога. За добу - 44 обстріли, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 33 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 152 мм, міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

п’ять разів район населеного пункту АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;

поряд КРАСНОГОРІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету;

шість разів околиці ПАВЛОПІЛЯ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

сім разів поблизу МАР'ЇНКИ – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту БОГДАНІВКА – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

три рази неподалік ШИРОКИНОГО – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці КАМ'ЯНКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

поряд ПІСОК - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

двічі район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік ЧЕРМАЛИКУ – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

околиці ТАЛАКІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 11 разів:

двічі район населеного пункту ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

два рази неподалік НОВГОРОДСЬКОГО - з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм;

двічі район населеного пункту КРИМСЬКЕ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

три рази поряд ЛУГАНСЬКОГО – з автоматичних гранатометів;

неподалік КРЯКІВКИ – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

"За минулу добу двоє українських військовослужбовців зазнали поранення, ще двоє – бойового травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки 24 червня троє окупантів були поранені, знищено БПЛА противника і пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк".

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З початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні прес-центру ОС.





