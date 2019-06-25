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Все про:обстріл (5250) Донбас (12203) операція Об'єднаних сил (1304)

 Четверо українських воїнів поранено і травмовано на Донбасі, знищено БПЛА і пошкоджено радіолокаційний комплекс "Зоопарк" ворога. За добу - 44 обстріли, - ОС

24 червня збройні формування Російської Федерації 44 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ятнадцять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 33 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 152 мм, міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • п’ять разів район населеного пункту АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;
  • поряд КРАСНОГОРІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету;
  • шість разів околиці ПАВЛОПІЛЯ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • сім разів поблизу МАР'ЇНКИ – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • двічі в районі населеного пункту БОГДАНІВКА – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
  • три рази неподалік ШИРОКИНОГО – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • околиці КАМ'ЯНКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
  • поряд ПІСОК - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • двічі район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • неподалік ЧЕРМАЛИКУ – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
  • околиці ТАЛАКІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 11 разів:

  • двічі район населеного пункту ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • два рази неподалік НОВГОРОДСЬКОГО - з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм;
  • двічі район населеного пункту КРИМСЬКЕ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
  • три рази поряд ЛУГАНСЬКОГО – з автоматичних гранатометів;
  • неподалік КРЯКІВКИ – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

"За минулу добу двоє українських військовослужбовців зазнали поранення, ще двоє – бойового травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки 24 червня троє окупантів були поранені, знищено БПЛА противника і пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк".

Читайте також: Від початку доби 24 червня ворог 15 разів порушив перемир'я. Терористи застосовували артилерію 152 мм, міномети калібром 120 та 80 мм, - штаб ООС

З початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні прес-центру ОС.

Четверо українських воїнів поранено і травмовано на Донбасі, знищено БПЛА і пошкоджено радіолокаційний комплекс Зоопарк ворога. За добу - 44 обстріли, - ОС 01
Четверо українських воїнів поранено і травмовано на Донбасі, знищено БПЛА і пошкоджено радіолокаційний комплекс Зоопарк ворога. За добу - 44 обстріли, - ОС 02
Четверо українських воїнів поранено і травмовано на Донбасі, знищено БПЛА і пошкоджено радіолокаційний комплекс Зоопарк ворога. За добу - 44 обстріли, - ОС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134035
 
 
 Топ коментарі
 
пока ВСУ разрешают стрелять.....

Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс "Зоопарк" врага. За сутки - 44 обстрела, - ОС - Цензор.НЕТ 6008 Анатолий Штирлиц‏ @Shtirlitz53 17 мин.17 минут назад

В р-ні Докучаєвську проведена успішна операція підрозділу ОС за допомогою ПТРК.За даними розвідки стало відомо знищення 3 вогневих точок російсько-окупаційних військ.Безповоротні втрати противника склали 10 осіб, санітарні 13 осіб!
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1143401059450281989



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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть масковським під.арастичним окупантам!!!!
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пока ВСУ разрешают стрелять.....

Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс "Зоопарк" врага. За сутки - 44 обстрела, - ОС - Цензор.НЕТ 6008 Анатолий Штирлиц‏ @Shtirlitz53 17 мин.17 минут назад

В р-ні Докучаєвську проведена успішна операція підрозділу ОС за допомогою ПТРК.За даними розвідки стало відомо знищення 3 вогневих точок російсько-окупаційних військ.Безповоротні втрати противника склали 10 осіб, санітарні 13 осіб!
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1143401059450281989



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побажаемо ще гарних пострілів, щоб як умово більше бісів масковських до пекла відправити!!!! Слава Героям України!!!
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Збільшення обстрілів попре рішення пасє, уявляю що буде через місяць.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть масковським під.арастичним окупантам!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧетверо українських воїнів поранено і травмовано на Донбасі, знищено БПЛА і пошкоджено радіолокаційний комплекс "Зоопарк" ворога. За добу - 44 обстріли, - ОС
 
 
 
 
 
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