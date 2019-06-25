 Закривається один із найстаріших українських дитячих журналів "Барвінок"

Про це повідомила в червневому випуску редакція журналу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Літакцент.

"Ваші стривожені дзвінки, E-mail з приводу майбутнього "Барвінку", дуже бентежать нас. Нам самим невимовно сумно і важко, та пояснюємо все як є. Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до смислів, реальності… Наш кораблик уже пришвартовується, ми сходимо на берег, де нас чекають рукописи ще не закінчених книг, підручників, волонтерська робота. Тож іще зустрінемося. Тому не прощаємося, а кажемо: "До побачення"!"- йдеться в повідомленні

Журнал був заснований 1928 року. З 1989 року головним редактором часопису був Василь Воронович. Видавцем журналу був редакційний колектив, який оформлений як власник. Державних дотацій видання, у зв’язку із законодавством про незалежність ЗМІ, не отримує.

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Щомісячний літературно-художній журнал "Барвінок" для дітей молодшого та середнього шкільного віку засновано в січні 1928 року в Харкові під назвою "Жовтень". Після війни його випуск відновили в квітні-травні 1945 року вже в Києві як "Барвінок".