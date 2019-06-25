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Все про:діти (1572) закриття (20) українська мова (266) журнал (6)

 Закривається один із найстаріших українських дитячих журналів "Барвінок"

Один із найстаріших дитячих журналів України "Барвінок", який має 90-річну історію, припиняє роботу.

Про це повідомила в червневому випуску редакція журналу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Літакцент.  

"Ваші стривожені дзвінки, E-mail з приводу майбутнього "Барвінку", дуже бентежать нас. Нам самим невимовно сумно і важко, та пояснюємо все як є. Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до смислів, реальності… Наш кораблик уже пришвартовується, ми сходимо на берег, де нас чекають рукописи ще не закінчених книг, підручників, волонтерська робота. Тож іще зустрінемося. Тому не прощаємося, а кажемо: "До побачення"!"- йдеться в повідомленні

Журнал був заснований 1928 року. З 1989 року головним редактором часопису був Василь Воронович. Видавцем журналу був редакційний колектив, який оформлений як власник. Державних дотацій видання, у зв’язку із законодавством про незалежність ЗМІ, не отримує.

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Щомісячний літературно-художній журнал "Барвінок" для дітей молодшого та середнього шкільного віку засновано в січні 1928 року в Харкові під назвою "Жовтень". Після війни його випуск відновили в квітні-травні 1945 року вже в Києві як "Барвінок".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134032
 
 
 Топ коментарі
 
Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслов реальности.. Источник: https://censor.net.ua/n3134032

Так сделайте журнал виртуальным
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Жалко. Не витримав жлоболізації та кацапошансонщини.
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Зебилам нужжна шаурма и рассмеши гомика. Увы. Доброе и вечное уже стало не в тренде.

Закрывается один из старейших украинских детских журналов "Барвинок" - Цензор.НЕТ 740
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Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслов реальности.. Источник: https://censor.net.ua/n3134032

Так сделайте журнал виртуальным
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Нет, никакой виртуальный мир не заменит живую книгу, общество дуреет, такова цена технологического прогресса.
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Так говорили и об электронных книгах, и о планшетах.
А на самом деле это очень удобные гаджеты

Ну и раз уже новое поколение другое, так надо дать ему то, что ему зайдёт.
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Ну, разве не подтвердилось то о чем говорилось? Население всё больше малообразованное, малочитающее, предпочитающее социальные сети хорошей книге.
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Так можно читать с гаджетов. Книга или журнал, прочитанные с айпада ничем не уступают книге на бумаге.
Кроме того в цифровом виде можно сделать кучу развивающих интерактивных игр

Надо духу времени соответствовать, сейчас другие дети.
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...а ще краще - передплатіть його хоча б на квартал
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Зебилам нужжна шаурма и рассмеши гомика. Увы. Доброе и вечное уже стало не в тренде.

Закрывается один из старейших украинских детских журналов "Барвинок" - Цензор.НЕТ 740
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А когда конкретно ты лично покупал тот Барвинок?
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за цими чебурашками, чебурнетами, чебуреками і шаурмою про котигорошка з булавою і не згадують
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Давно Чебурашка стал национальным украинским символом?

Русня вы палитесь
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пятипроцентная ылита уже оскорбила украинских жен, матерей. Сейчас по детям пройдутся и получат свой законный 1% на выборах
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Жаль... На нем выросло моё поколение, и мои дети... Первой (и самой любимой) книгой была поэма "Барвінок і Ромашка"... Ещё читать не умел, но от отца требовал, почитать...Когда исполнилось пять лет, у отца кончилось терпение - научил читать... Кроме "Букваря", постоянно подкладывал "Малятко" и Барвінок"...
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« І машина, як машина.

І машина як машина,
і іскра, як горошина,
і пального повний бак,
і водій же не простак.
Так скажіть же, в чом причина,
не заводиться машина?
Сам прощупав увесь дріт,
аж на чолі випав піт.
Ізольовані дроти,
струм по них повинен йти.
Добирався вже й до бака,
може, там "зарита собака".
Батареї повні струму,
на колесах змінив гуму,
перевірив я гальма,
ну а діла та й нема.
Ой, не має більше лиха,
не гудить вона й не чмиха,
не заводиться, та й край,
хоч бери та й помирай.
Може, просто, для порядку,
замінить одну прокладку -
між сидінням і кермом? »
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Жалко. Не витримав жлоболізації та кацапошансонщини.
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програші на всіх фронтах...всьо пропало, всьо пропало
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Всьо пропало - так співали на виборах виборці Зе, слідуючи кацапській пропаганді проти не ідеального, але на своєму місці Порошенка.
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Ну от зараз є єдиний блок націоналістів - хлопці на свому місці, проголосуєш? Чи будеш мастурбувати на європейську солідарність, яка може і не пройти до парламенту?
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Невже серед єдиного блоку націоналістів немає жодного меценату, який би не словами, а гривнею підтримав ураїнський дитячий журнал? Чи підтримка рідної мови ними реалізується лише утиском інших мов?
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И зе и пе и ***** и Трамп с Абамкой. Закривається один із найстаріших українських дитячих журналів "Барвінок" - Цензор.НЕТ 723 Виновата редакция, могла бы создать интернет версию журнала. Только старперы привыкли с бумагой возиться. А печатная продукция сейчас не дешевое удовольствие
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Для цього ще треба талант.
Художника, письменника...
Закривається один із найстаріших українських дитячих журналів "Барвінок" - Цензор.НЕТ 8927
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Рынок диктует правила. Нет спроса, нет дотаций. Ожидаемый результат. Хотя очень печальный
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Причому тут попит? Якщо бидло читає бульвар го*дона, то що йому ще й дотації давати???
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попробуй включить мозги. "Барвинок" журнал для детей. И чтобы он продолжал существовать надо либо менять редакционную политику, либо финансирование. Высер против Гордона не уместен. От издает свою бульварную прессу практически самостоятельно.
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Журнал для дітей навряд чи зможе бути сильно прибутковим, причому будь-де - що в Україні, що в Швейцарії... Але прямі дотації журналу не треба, достатньо, щоб міністерство освіти передплатило певну кількість журналів у шкільні бібліотеки. Це невеликі кошти насправді і року до 2010 так і робилося...
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Жаль.З цим журналом ріс я, мої ровесники, мої діти... Але що поробиш, суспільство остаточно зебілізується.
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Довели порохнявые издание до цугундера.
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Проснісь.
3 21 квітня при владі твої любімиє кремлівські шістки...
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А я и не сплю. Кто воровал пять лет, как в последний день?
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1. 3 21 квітня при владі твої любімиє кремлівські шістки...
2. Що вкрав Порошенко. Пруф.
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По секрету, Барвінок давно уже не державний. І його не спонсорували з бюджету ані при Зе, ані при Петі, ані при Янику.
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R.I.P.
«Барвінку», ми завжди будемо тебе пам'ятати.
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Чудовий дитячий журнал був - у школі навіть передплачував його.

До речі, кацапи в 2015 внесли Барвінок до екстремістської літератури!!!
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Ну, там у них, звіряче чуття небезпек.
«Бандєровскій журнал»...
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Сумно, держава немає гроші на дітячій журнал украінською мовою.
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діти мають підтримувати журнал своїм коштом...є резерв - шкільна форма не обовязкова, пішли дощі і стало прохолодніше - менше прохолодних напоїв і морозива можна споживати...і зекономлені кошти задонатить на журнал
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Если руки из опы - пусть закрывается! Или теперь может всех криворуких поддерживать за счет бюджета???
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Очі в тебе в жопі :
Закривається один із найстаріших українських дитячих журналів "Барвінок" - Цензор.НЕТ 5180« Ned Stark

По секрету, Барвінок давно уже не державний. І його не спонсорували з бюджету ані при Зе, ані при Петі, ані при Янику.»
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Якщо журнал проіснував 90 років і не закрився навіть у бідні 90-ті (коли купа видань закрилися типу "модних" і "прогресивних" Кієвскіх вєдомостєй), то значить руки у колективу ростуть правильно...
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Крутий був журнал для дітей((
Без усліякої пропаганди, окрім як любові до нашої мови та культури. Мабуть тому він і закривається, ліберахам не подобається відсутність збоченців, русні - відсутність імперської пропаганди, а націоналістів знову ніхто не слухає. Самовбивче ігнорування здорового глузду.
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Ех, шкода "Перця"...Зараз була б рубрика не " Страшне перо не в гусака", а, скажімо " Страшна клава не сусідка".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗакривається один із найстаріших українських дитячих журналів "Барвінок"
 
 
 
 
 
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