 Закривається один із найстаріших українських дитячих журналів "Барвінок"

Про це повідомила в червневому випуску редакція журналу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Літакцент.
"Ваші стривожені дзвінки, E-mail з приводу майбутнього "Барвінку", дуже бентежать нас. Нам самим невимовно сумно і важко, та пояснюємо все як є. Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до смислів, реальності… Наш кораблик уже пришвартовується, ми сходимо на берег, де нас чекають рукописи ще не закінчених книг, підручників, волонтерська робота. Тож іще зустрінемося. Тому не прощаємося, а кажемо: "До побачення"!"- йдеться в повідомленні
Журнал був заснований 1928 року. З 1989 року головним редактором часопису був Василь Воронович. Видавцем журналу був редакційний колектив, який оформлений як власник. Державних дотацій видання, у зв’язку із законодавством про незалежність ЗМІ, не отримує.
Щомісячний літературно-художній журнал "Барвінок" для дітей молодшого та середнього шкільного віку засновано в січні 1928 року в Харкові під назвою "Жовтень". Після війни його випуск відновили в квітні-травні 1945 року вже в Києві як "Барвінок".
Так сделайте журнал виртуальным
А на самом деле это очень удобные гаджеты
Ну и раз уже новое поколение другое, так надо дать ему то, что ему зайдёт.
Кроме того в цифровом виде можно сделать кучу развивающих интерактивных игр
Надо духу времени соответствовать, сейчас другие дети.
Русня вы палитесь
І машина як машина,
і іскра, як горошина,
і пального повний бак,
і водій же не простак.
Так скажіть же, в чом причина,
не заводиться машина?
Сам прощупав увесь дріт,
аж на чолі випав піт.
Ізольовані дроти,
струм по них повинен йти.
Добирався вже й до бака,
може, там "зарита собака".
Батареї повні струму,
на колесах змінив гуму,
перевірив я гальма,
ну а діла та й нема.
Ой, не має більше лиха,
не гудить вона й не чмиха,
не заводиться, та й край,
хоч бери та й помирай.
Може, просто, для порядку,
замінить одну прокладку -
між сидінням і кермом? »
Художника, письменника...
3 21 квітня при владі твої любімиє кремлівські шістки...
2. Що вкрав Порошенко. Пруф.
«Барвінку», ми завжди будемо тебе пам'ятати.
До речі, кацапи в 2015 внесли Барвінок до екстремістської літератури!!!
«Бандєровскій журнал»...
« Ned Stark
По секрету, Барвінок давно уже не державний. І його не спонсорували з бюджету ані при Зе, ані при Петі, ані при Янику.»
Без усліякої пропаганди, окрім як любові до нашої мови та культури. Мабуть тому він і закривається, ліберахам не подобається відсутність збоченців, русні - відсутність імперської пропаганди, а націоналістів знову ніхто не слухає. Самовбивче ігнорування здорового глузду.