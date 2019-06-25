 Політв'язень Бекіров практично нічого не їсть у СІЗО окупованого Сімферополя, - адвокат

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Олексій Ладин після відвідування Бекірова в СІЗО Сімферополя, передає Цензор.НЕТ.

Активіст підтвердив захиснику, що його дійсно вивозили до лікарні імені Семашка в Сімферополі, де взяли аналізи крові внутрішньовенно і з пальця (для перевірки рівня цукру), а також в кардіоцентр для консультації кардіолога.

"Маніпуляції лікарів, за підсумками яких було складено висновок, зайняли 20-30 хвилин. Тобто, це чергове формальне вивезення до лікарні. За словами лікарів, цукор у нього був у нормі. Але Бекіров мені пояснив, що зниження цукор викликане тим, що він практично перестав харчуватися в СІЗО, оскільки побоюється саме стрибка рівня цукру. Він мені так і каже: "Я боюся, тому що цукор може підскочити і ситуація може бути аж до коми", - розповів Ладин.

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Також адвокат зазначив, що кардіолог оцінив ступінь ризику його здоров'ю, як "дуже високий".

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.