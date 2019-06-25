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Все про:МЗС (1783) ПАРЄ (469) Росія (17757)

 Ухвалена ПАРЄ резолюція - неприпустима поступка РФ, свідчення відходу від принципів і цінностей Ради Європи, - МЗС

МЗС України вважає, що ухвалена ПАРЄ резолюція про "Посилення процесу ухвалення рішень Парламентською Асамблеєю щодо повноважень і голосування" є неприпустимою поступкою Російській Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС України щодо схвалення ПАРЄ резолюції "Посилення процесу ухвалення рішень Парламентською Асамблеєю щодо повноважень і голосування".

"МЗС України вважає, що схвалена Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) резолюція "Посилення процесу прийняття рішень Парламентською Асамблеєю щодо повноважень та голосування" є неприпустимою поступкою Російській Федерації, яка з 2014 року здійснює збройну агресію проти України, грубо порушуючи норми і принципи міжнародного права, у тому числі Статуту Ради Європи.

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Суттєве послаблення санкційного механізму ПАРЄ, передбачене ухваленою резолюцією, відбулося на тлі відсутності жодних конструктивних кроків з боку Російської Федерації, кричущого невиконання цією країною взятих на себе зобов’язань, а також резолюцій ПАРЄ, схвалених у відповідь на російську агресію.

Те, що відбулося сьогодні в ПАРЄ, є свідченням відходу від задекларованих стандартів, принципів та цінностей Ради Європи внаслідок безпрецедентного тиску й фінансового шантажу з боку Російської Федерації. На жаль, це сталося внаслідок відвертого потурання з боку низки країн, керівництво яких, з одного боку, наголошує на необхідності припинення російської агресії проти України, а з іншого - заохочує агресора, йдучи йому на поступки", - сказано в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що позбавивши себе можливості застосовувати найбільш дієві санкції, Асамблея значно послабила свою роль у сучасній європейській політиці, а відтак і здатність ефективно захищати верховенство права, права людини та демократію в усіх державах-членах Ради Європи, в тому числі в Російській Федерації.
"Прикро констатувати сьогодні, коли Рада Європи відзначає свою 70-ту річницю, що її Парламентська Асамблея втратила свій авторитет, і Організація більше не може відігравати роль, якою її наділили батьки-засновники", - сказано в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що МЗС України послідовно виступало проти такого сценарію, і ця позиція залишається незмінною.
"Незважаючи не те, що сьогодні ми стали свідками поразки європейського парламентаризму, моральна перемога залишається за тими країнами, які не підтримали руйнівні рішення в Раді Європи. Це були саме ті країни, які у своїй нещодавній історії або були окуповані СРСР, або сьогодні потерпають від російської окупаційної влади, яка продовжує здійснювати агресію і вбивати їхніх громадян. І саме вони достойні вважатися справжніми захисниками цінностей тієї Європи, до якої належить Україна", - повідомили в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення делегації РФ у ПАРЄ - це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права, - Гройсман

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134026
 
   
 Топ коментарі
 
ну тепер-то прийшла зе-сапля, тепер нічого такого не буде, заживьом!
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Это Зеленский в Европу съездил, на него посмотрели... А что будет, когда его Слугу народа изберут в половину Рады
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Успіхи зовнішньої політики новообраного. Якийсь місяць, один візит до німців і французів, антипутінська коаліція перестала існувати.
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Глобальная проблема гомосексуализма- это не только проблема Украины а и всего ХРИСТИАНСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ (православие и католицизм). Что говорится в Библии (книга Бытия)- основного источника вероисповедания христианства-

"...И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.,,"
Вот как бороться с такими проявлениями общества- большой вопрос.Скорее всего можно взять опыт в этих вопросах у Ислама, где их источник вероисповедания есть Коран , иными словами с детства учить по законам Божьим..
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100 лямов Евро (долг РФ перед ПАСЕ) оказался видимо важнее человеческих жизней..
Уинстон Черчилль- один из основателей ПАСЕ ни один раз перевернулся....
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Участие в этой пустопрожней говорильне Украине можно безболезненно и демонстративно приостановить пока там недофашики кремлевского недофюрера будут заседать. Пускай европейские любители кацапни сами там дрочат на репоедов. Еще и деньги на поездки депутатов сохранятся. История всех этих арабских жабоедов ничему, блд, не учит!

Только кто ж сейчас на такое в Украине пойдет? Грустно, каждый день дерьмо...
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Логика события.ПАСЕ смотрело как наша влада пиарится на ценостях но торгует,занимается контробандой с Россией,мародерствует,выставл ПАСЕ терпилами перед своими изберателями.Им это надоело,и показали наше место с предупреждением для новой власти. Считая нашу владу базарными торговцами,а не державниками.
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це дежавью), перед другою світовою Європа думала, шо "заспокоє") фюрера...
і не пустить сраліна в Париж), зараз ситуація подібна, єдине сралін=фюреру******! Ухвалена ПАРЄ резолюція - неприпустима поступка РФ, свідчення відходу від принципів і цінностей Ради Європи, - МЗС - Цензор.НЕТ 7903
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Яким буде моральний стан воїна, якщо ворога бачитиме лише він, а решта забавляється, або підриває основи державності? А тепер ще на міжнародній арені окупант знову самоствердився. Тепер чекайте позовів проти українського війська та інших держструктур від кацапії. Зеля, або роби щось для України, або тебе чекає атентат.
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Тепер в ПАРЄ повинні почати розгляд введення економічних санкцій проти України, яка наважилася чинити опір російської військової агресії.
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Это все Зеленский. Его вина. 100%
Это он виноват, что все 5 лет рыги в шоколаде. И что подонки возвращаются, которым за 5 лет нечего не предъявили и дел никаких не завели.
И за воровство и мародерство в армии тоже он виноват. И за взорванные склады на миллиарды. Это тоже он.
И за международную политику последних пяти лет, итоги которой мы сейчас пожинаем.
И за воскресшего медведчука и его возвращение в украинскую политику и второе место в рейтингах. Тоже он.
Что-то до хрена он за месяц успел.)))
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5 лет рыги по норам по всему миру сидели в том числе и в россии, слетаться начали подонки всех мастей от рыгов до олигархов только после прихода Зеленского,международная политика была такая что все кроме северной кореи,венесуелы,зимбабве и россии поддерживали Украину,теперь после возвращения россии в парє видно какое ведущие страны имеют уважение к президенту
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Новинский, вилкул, бойко, медведчук, шуфрич, кернес, труханов, бондаренко, лукаш..... Кто из этих "по норам по всему миру сидел"?
Какая же это успешная международная политику, которую можно развалить за месяц?

Грузия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Швеция - этих Зеленскому еще не удалось убедить голосовать за резолюцию?)))
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я не буду перечислять кто в бегах потому что список большой,а на счет стран которые проголосовали за возвращение россии в паре то инициаторами были Франция и Германия,те страны где Клован был недавно с визитом,вот и все что надо знать
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Так эти страны были главными союзниками петра))) Все пять лет. И виделся с ними порох уже после второго тура.
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Порошенко тесно общалься как с Макроном так и с Меркель,у них всегда были тесные контакты,кроме того общалься лично,язык то он знает,а приехал клован который ни бе ни ме,только лыбу корчит на все 32,который ни в политике,ни в дипломатии,ни в економике ни в чем не понимает,эти двое посмотрели на него и решили что ну если президент страны настолько упорот и отдален от всего происходящего то что нам это больше всех нужно что ли?
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Ну шо помогли сынку тебе твои ляхи ??????
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Європа... Історія йде по спіралі. "Ми принесли вам мир" - британський недоумок тряс перед Європою пожмаканим папірцем. Через пару років почалася друга світова. Кретини...
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Вспомнил к/ф "Визит дамы", в котором одна американская миллиардерша, посетила городок, в котором родилась. Она решила пожертвовать городу и его жителям миллиард долларов, но при одном условии: город должен убить человека, которого она любила в юности и который её предал. Теперь он женат, но разорён, как и все в городе. Всех может спасти миллиард долларов. Смогли ли жители города устоять? Конечно же, нет. В конце фильма на общем собрании жителей города решение о принятии условии миллиардерши было принято единогласно - и город получает чек на миллиард долларов...
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А где реакция ЗЕленого президента на эти события? Внешняя политика, это его прямая обязанность. Наверное занят переездом в новый офис.
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Отакі от "цінності" ))) ФІФА, олімпіада, мельдоній, Крим, Скрипаль МН-17 ітд ітп, ітд ітп.... ну і ну.
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Это адекватная реакция Европы на визит туЗЕка коломойшы...
Это 100% ЗЕ дипломатическая перемога
Вот така вот х.. малята!
Дали буде...
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Европа пригласила и пощупала этого дебила...
Он оказался НИКАКОЙ!
значит молча схавает все что скажут...

ЗЕ фаны...где заявления по этому поводу вашего ГОВНОКОМАНДУЮЩЕГО?))
или шаурма и фонтаны для него важнее?
Или он шорты меряет в АП?)))
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и почему то именно Франция и Германия стали инициаторами возвращения россии в паре,это те страны где недавно клован был,совпадение? не думаю
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Так ЗЕня и привез им эту благую весть!
Игрь Валерич с ****** все порешают...
А 73% лохов ЗЕ берет на себя...
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Смысл европе бороться за счет своего кармана с однлй россией против другой росии где был шанс привести в порядок инвестиционный климат, не вышел ни на один митинг против воров, а вместо жажды правосудия и права быть людьми, бегает туповатый и с голой сракой озабоченный геями и их парадами.
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Геропцам завидно-не всё пецедроцам одним с врагами-рашистами-взасос,а друзям-грузинам-экстрадиция!!!Всё ОК Machiavelli: Keep your friends close, and your enemies even closer.Держи своих друзей близко ,а своих врагов даже ближе.
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Троха Вас розважу:
Сеть повеселил шедевральный снимок с Путиным (фото)

В сети смеются над забавным фото с российским президентом Владимиром Путиным и козой.
Об этом написал в Twitter блогер Фашик Донецкий.
"Цап и кацап. Автор шедевра неизвестен", - подписал он фото.
Под фото появились смешные комментарии пользователей.
""Может то х**ло еще и зоофил?", - занервничало животное...", "Так ху*ло зарабатывало первый капитал, когда pornhub еще не существовал", "И ведь не сразу угадаешь, где президент России", "Та. Побелел, рога выросли, а в остальном похож", "Мальчики больше не дают в пупки целовать?", - пишут комментаторы.

Ухвалена ПАРЄ резолюція - неприпустима поступка РФ, свідчення відходу від принципів і цінностей Ради Європи, - МЗС - Цензор.НЕТ 4876
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Зе было на встрече с немкой и французом они там его предупредили что хотят вернуть оккупанта в ПАРе . Значит его реакция была положительна и он ничего против не сказал. Европейцы все поняли и были уведомлены все участники этой организации. Поэтому много голосов за возвращение. Нет реакции президента, а должна быть в любом случае, положительная или отрицательная.
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Від того, що Росіян вигнали з ПАРЄ аж ні чого не змінилось. Поплескали в долоні, пораділи два дні та забули. А далі??? А що дали ті санкції - то сміх, ілюзія обману. Наразі єдиний механізм або санкції, які повертають в реальність корупціонерів та спеціалістів з виводу коштів в офшори, незалежно в якій країні вони проживають чи мають паспорти є блокування SWIFT...
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ну вы видимо не в курсе какой еффект дали санкции на россию ибо не говорили бы что это все фарс
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Що дають сукупні санкції на парашу? Та, будь-ласка, є гугль. Запит на який дає:
"Рост российской экономики в мае замедлился почти в 9 раз .... В первом квартале 2019 года экономика выросла всего на 0,5%, а за все пять месяцев - на 0,7%. Основная причина замедления роста - падение показателей в промышленном производстве...."

"Снижение роста российской экономики спрогнозировал Всемирный банк (ВБ). Анализ опубликован 4 июня в докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций». Если в апреле экономисты ВБ прогнозировали рост экономики в РФ в текущем году на уровне 1,4%, то в начале июня их ожидания упали до 1,2%. Притом что прошлогодние темпы роста отечественной экономики аналитики считают рекордными - они составили 2,3% за последние шесть лет. Объясняя свой пессимизм, Всемирный банк указал на сокращение нефтяной добычи. Говоря о российской экономике, эксперты ВБ констатируют «ужесточение международных экономических санкций и давление международного финрынка»" - і т.д.https://www.fontanka.ru/2019/06/05/014/

Кста, той же гугль дає довідки росту ВВП України, і в умовах війни. За 2018рік - 3,4%. Порівняйте.
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"рост замедлился", серъезно? Эти санкции победят парашу?
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Ой, хотів цьому Олегу скинути, а вийшло Вам. Ну, да ладно, Ви - мене пробачите, я впевнений...
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Ні, то старі потужні реформи, торгівля та візовий режим з окупантов відлунюється
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интересно,по словах самих же европейцев реформы в Украине были существенные,торговля с россией за 5 лет упала в разы, а визовый режим вообще никак на такие решения не влияает
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Серйозно не впливає? В 14 році харків, донецьк, одеса, луганськ були заповнені "туристами" з московії, чим все скінчилось? Падає торгівля - під час війни?
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чому ж тоді жабуриння не квакнуло хоч щось? Ваші виправдання такі ж протухлі як і ваша зелена шмаркля.
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Ваша? Господь з вами! Просто будьте чесними, бо писать що зеля чмо який навіть парламентської групи не має!? А папєрєднік мав і більшість і ручний суд, що зпважало? Правильно пограбунок понад усе!
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а що, обовязково мати парламентську групу, щоб скоординувати дії зацікавлених нардепів в ПАРЄ з власними обовязками в дипломавтії? А хто винуватий, що в нього нема групи - при тому, що там безліч нардепів, які ладні її створити? Навіть двоє нардепів балотувались в президенти в якості прикриття зебіла!
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до чого тут папєрєднікі? Чи може зе буде чекати 2 місяці поки пройдуть вибори та збереться вр на нову сесію? Цікаво а якби не розпуск парламенту жаба не квакала би ще із пів року?
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Чекаємо на жорсткі заяви президента, його зустрічі з європейськими лідерами, переконливі виступи на європейських трибунах...
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Дипломатія провалилася!
Нікому принципи, а тим паче Україна не потрвбні
Потрібно шукати союзників і воювати.
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Юрий Бирюков, блогер: "Делегацию Украины и просьбу проигнорированы.На дипломатических полях ПАСЕ делегация Украины всегда выступала единым голосом, не обращая внимание на то, что в состав делегации входили идеологические противники.
Делегация Украины обратилась к Зеленскому, предложив встретиться и обсудить общую стратегию.
Делегацию Украины и просьбу… п.р.о.и.г.н.о.р.и.р.о.в.а.л.и.
Впервые за пять лет.
Вы, избравшие его, сделали это вместе. Гордитесь собой."

Напередодні червневої сесіі ПАРЄ в Страсбурзі українська делегація звернулася до АП ( чи до офісу, чи до бюро, як там правильно) нового президента з проханням про зустріч. Аби обмінятися інформацією про виклики, узгодити наш спільний план дій, проговорити, як тримати оборону в РЄ.
Це потребувало серйозноі кулуарної роботи, тиску на наших міжнародних партгерів , щоденних телефонних переговорів не лише в рамках міжпарламентського діалогу і дипломатичної роботи. Це потребувало в першу чергу лідерства президента.
Так було всі попередні 5 років. В січні 2019 нам вдалося зупинити цю доповідь, бельгійки пані Суттер, її відправили назад в комітети. Й тільки наша делегація , наш посол Дмитро Кулеба, МЗС , президент Порошенко й його радники знають , яка була проведена попередня робота, які включені механізми переконання Німеччини і Франції….
На нинішнє звернення нашої делегаціі ми не отримали ніякої відповіді з АП і від президента. Наша делегація залишилася сам на сам в цій залі.
І ось ми , « старі обличчя», разом з однодумцями з Британії, Грузії, Польщі , країн Балтії, боремося тут за принципи,х. Ми , представники різних груп і фракцій, в розпал виборчої кампанії, відкинули , як і ВСІ ЦІ 5 РОКІВ, всі протиріччя і тут б'ємося як одна команда, одна українська збірна.
Ми , « старі обличчя» , вміємо об'єднуватися заради національних інтересів України, працювати в кулуарах і залі, приготувати « сюрприз» ПАРЄ з 250 поправок , примусити розглядати рапорт до ночі, шукаючи вс шляхи зупинити реванш. Бо за нами - Україна.
Юрий Бирюков
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ТРК "Україна", Інтер, 112, NewsOne, Странаua і т.д. і т.п. = 73% зебілів. Коли цих пропагандонів хотіли спалити українці - не треба було гратися в демократію і мішати. А тепер: "Поздно пить боржоми, когда почки отвалились".
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Ну, припустимо, хоча би одну каналью натурально би спалили... Бо безпредєлу (а як інакше?). Скільки би це коштувало би державі Україна? Порахували? Дам підказку: кредити МВФ та інші допомоги з боку ЄС та США таким чином накрились би...
РS: не палити (громити) канальї слід було, а палити шини перед ними... І, хоча би журиків та "гостей" люструвати народною люстрацією...
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Ну що, зебільнята? Поздоровляю вас з першою великою "перемогою". "Толи ещё будет". І це Зебіл ще тільки в Францію і Німеччину продуктивно з'їздив. Боже, хоч в США його не пускайте.
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Интересно, как долго ещё Порох будет во всём виноват? ))))
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надо ждать еще пару лет,помню Яценюка гнобили не меньше Порошенка,сейчас о нем никто уже не вспоминает,от 3 лет надо ждать где то )
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"Если в кране нет воды - её" випив Порошенко.
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Пока не сменится Генпрокурор, Глава СБУ, не будут уволены все чиновники, которым он приказал сидеть до конца!
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вас цікавить персонально порошенко, чи цей принцип коли за все начебто винуваті папєрєднікі?
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после непосредственного общения с новым "преЗЕдентом" Европа принимает такое решение и это не случайно, попытки вернуть Рашку в ПАРЕ предпринимались все последние 5 лет, но только после ухода Пороха и прихода "эпохи клоунады", буквально в течении месяца после смены власти в Украине Рашку вернули в ПАСЕ. Результат голосования 73% недалеких обывателей дает свои плоды...
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все до того йшло і вже давно. якщо придивитись до історії україни то можна побачити що завжди коли українські керманичі намагалися протистояти імперським амбіціям кремля і шукали допомоги заходу, то так спочатку допомагали але потім все закінчувалось тим що росія або домовлялась з нашим "союзниками" або перемагала їх. тому нічого дивного що це повторюється знову. тому риторика що тільки ілюзорний вступ до нато і єс, колись в незримому майбутньому це і є наш порятунок на мою думку не зовсім вірна.

до речі для мене це ще питання чи взагалі треба в обмін на санкції проти росії з боку заходу, йти на поступки яких домагається кремль і до яких підштовхували раніше і ************ зараз українську владу керівники ес (меркель макрон) я маю на увазі ті ж самі мінські домовленості.
я вважаю тих хто закликає "зупинити війну" такими ж шахраями як і ті хто тримає як прапор гасла тільки вступ до нато і єс нам допоможе. я не проти вступу до нато і єс, але до цього дуже далеко. а сьогодні треба шукати відповіді на виклики що стоять перед україною вже зараз.

іншого шляху ніж ставати сильними немає.
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де ж тут сильними стати, якшо иліта загрібає кожен під себе, в усіх можновладців московське коріння та паспорти, радной йєзик і дача на Канарах? Як ми ше не приєднались до московської хведерації окремими губерніями?
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треба обирати таку владу яка б робила україну сильною. не голосувати за проросійських посіпак, мародерів і інших шахраїв і зрозуміти нарешті що нові обличчя це виборча технологія.
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а з чого вибирати? Між чумою та холєрою???
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добре на мій суб'єктивний погляд обирати треба серед тих кого знаєш як варіант(тимошенко, гриценко, саакашвілі) або серед нових (сн, голос, смешко) але тут є елемент неочікуваності як на мене ще до кінця не зрозуміло що від них можна очикувати.
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БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ВСЁ! И ДОБРО И ЗЛО! ПОЭТОМУ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО НЕТ БАБЛО ПОБЕДИЛО!! Другое дело возникает закономерный вопрос, а нафига тогда это ПАСЕ нужно, если в нем заседают страны агрессоры и страны акупанты с тоталитарными режимами! Может и северную корею давайте примим в ПАСЕ по той же причине что и рашку "ЧТОБЫ СЕВЕРНЫЕ КОРЕЙЦЫ МОГЛИ ПОДАВАТЬ ЖАЛОБЫ" толку от этого никакого зато как круто звучит!
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Ні, це адекватна реакція на те, що незробив през.парламент країни жертви
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президент может и ни сделал, но мы говорим про организацию ПАСЕ которая декларирует свободу права и не насилие! И именно эта организация, ПАСЕ, а не президент, который чего то не сделал, возвращает страну агрессора в свои так сказать органы, не бесплатно возвращает!! так что каким бы козлом не был президент пострадавшей страны а поступок ПАСЕ красноречиво говорит кто и что они есть!! И вообще это какая та детская отмазка, знаешь как в детстве дети ".... а чего Я а чего Я вон ВАСЬКА и того хуже сделал" какая разница что сделал ВАСЬКА ты отвечай за то что сделал ТЫ!!
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Воюем, как и до этого воевали.
И пох на это ПАСЕ, я в руках не держал автомата или гранаты с маркировкой "made in EU"...
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ПЕТРО не УКРАИНОФОБ!Он любит УКРАВ!Это ПАСЕ не ПЕТРАОТЫ-не дают УКРАВ
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Olga Amir‏ @HanumeZiba

Еще раз, пять долгих лет тянется эта мутотень. Европа свой Боинг проглотила,Англия хим.оружие в центре страны, Поляки убийство всей верхушки власти. Американцы выборы. Французы просто откровенные издевательства. А вы хотите чтобы эти сучки ***** подумали про Донбасс. Ах-ха.Сейчас
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Это голосование - плевок в спину порошенко, чья хитрожопая политика таскания из огня каштанов чужими руками никого не обхитрожопила... Европа , охреневая пять лет наблюдала , как петя с путей накручивают торговлю, обмениваются комлектующими... короче наращивают экономику своих взаимоотношений в то время, как Европа из-за санкций терпит серьёзные убытки... При этом война не объявлена, дипотношения не прерваны... роттердам плюсует и плюсует... против блокады дружно выступили путин, петя и ордло... Я думаю, Европа так долго это терпела, ошарашенная наглостью... ОБидно только, что она плюнула в петю - а лажово теперь будет всем украинцам...Ну, да так им и надо . если они не понимали, что петя их н*бывает - так им и надо, умнее надо быть. Если понимали и ничего не делали - то вдвойне так им и надо. А чего они хотели , безмолвно являясь подельниками этого жульничества.
* Сразу на** й всех, кто собирается писать про флажок.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУхвалена ПАРЄ резолюція - неприпустима поступка РФ, свідчення відходу від принципів і цінностей Ради Європи, - МЗС
 
 
 
 
 
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