 Ухвалена ПАРЄ резолюція - неприпустима поступка РФ, свідчення відходу від принципів і цінностей Ради Європи, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС України щодо схвалення ПАРЄ резолюції "Посилення процесу ухвалення рішень Парламентською Асамблеєю щодо повноважень і голосування".
"МЗС України вважає, що схвалена Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) резолюція "Посилення процесу прийняття рішень Парламентською Асамблеєю щодо повноважень та голосування" є неприпустимою поступкою Російській Федерації, яка з 2014 року здійснює збройну агресію проти України, грубо порушуючи норми і принципи міжнародного права, у тому числі Статуту Ради Європи.
Суттєве послаблення санкційного механізму ПАРЄ, передбачене ухваленою резолюцією, відбулося на тлі відсутності жодних конструктивних кроків з боку Російської Федерації, кричущого невиконання цією країною взятих на себе зобов’язань, а також резолюцій ПАРЄ, схвалених у відповідь на російську агресію.
Те, що відбулося сьогодні в ПАРЄ, є свідченням відходу від задекларованих стандартів, принципів та цінностей Ради Європи внаслідок безпрецедентного тиску й фінансового шантажу з боку Російської Федерації. На жаль, це сталося внаслідок відвертого потурання з боку низки країн, керівництво яких, з одного боку, наголошує на необхідності припинення російської агресії проти України, а з іншого - заохочує агресора, йдучи йому на поступки", - сказано в повідомленні.
У МЗС підкреслили, що позбавивши себе можливості застосовувати найбільш дієві санкції, Асамблея значно послабила свою роль у сучасній європейській політиці, а відтак і здатність ефективно захищати верховенство права, права людини та демократію в усіх державах-членах Ради Європи, в тому числі в Російській Федерації.
"Прикро констатувати сьогодні, коли Рада Європи відзначає свою 70-ту річницю, що її Парламентська Асамблея втратила свій авторитет, і Організація більше не може відігравати роль, якою її наділили батьки-засновники", - сказано в повідомленні.
У відомстві також зазначили, що МЗС України послідовно виступало проти такого сценарію, і ця позиція залишається незмінною.
"Незважаючи не те, що сьогодні ми стали свідками поразки європейського парламентаризму, моральна перемога залишається за тими країнами, які не підтримали руйнівні рішення в Раді Європи. Це були саме ті країни, які у своїй нещодавній історії або були окуповані СРСР, або сьогодні потерпають від російської окупаційної влади, яка продовжує здійснювати агресію і вбивати їхніх громадян. І саме вони достойні вважатися справжніми захисниками цінностей тієї Європи, до якої належить Україна", - повідомили в МЗС.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.
"...И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.,,"
Вот как бороться с такими проявлениями общества- большой вопрос.Скорее всего можно взять опыт в этих вопросах у Ислама, где их источник вероисповедания есть Коран , иными словами с детства учить по законам Божьим..
Уинстон Черчилль- один из основателей ПАСЕ ни один раз перевернулся....
Только кто ж сейчас на такое в Украине пойдет? Грустно, каждый день дерьмо...
і не пустить сраліна в Париж), зараз ситуація подібна, єдине сралін=фюреру******!
Это он виноват, что все 5 лет рыги в шоколаде. И что подонки возвращаются, которым за 5 лет нечего не предъявили и дел никаких не завели.
И за воровство и мародерство в армии тоже он виноват. И за взорванные склады на миллиарды. Это тоже он.
И за международную политику последних пяти лет, итоги которой мы сейчас пожинаем.
И за воскресшего медведчука и его возвращение в украинскую политику и второе место в рейтингах. Тоже он.
Что-то до хрена он за месяц успел.)))
Какая же это успешная международная политику, которую можно развалить за месяц?
Грузия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Швеция - этих Зеленскому еще не удалось убедить голосовать за резолюцию?)))
Это 100% ЗЕ дипломатическая перемога
Вот така вот х.. малята!
Дали буде...
Он оказался НИКАКОЙ!
значит молча схавает все что скажут...
ЗЕ фаны...где заявления по этому поводу вашего ГОВНОКОМАНДУЮЩЕГО?))
или шаурма и фонтаны для него важнее?
Или он шорты меряет в АП?)))
Игрь Валерич с ****** все порешают...
А 73% лохов ЗЕ берет на себя...
Сеть повеселил шедевральный снимок с Путиным (фото)
В сети смеются над забавным фото с российским президентом Владимиром Путиным и козой.
Об этом написал в Twitter блогер Фашик Донецкий.
"Цап и кацап. Автор шедевра неизвестен", - подписал он фото.
Под фото появились смешные комментарии пользователей.
""Может то х**ло еще и зоофил?", - занервничало животное...", "Так ху*ло зарабатывало первый капитал, когда pornhub еще не существовал", "И ведь не сразу угадаешь, где президент России", "Та. Побелел, рога выросли, а в остальном похож", "Мальчики больше не дают в пупки целовать?", - пишут комментаторы.
"Рост российской экономики в мае замедлился почти в 9 раз .... В первом квартале 2019 года экономика выросла всего на 0,5%, а за все пять месяцев - на 0,7%. Основная причина замедления роста - падение показателей в промышленном производстве...."
"Снижение роста российской экономики спрогнозировал Всемирный банк (ВБ). Анализ опубликован 4 июня в докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций». Если в апреле экономисты ВБ прогнозировали рост экономики в РФ в текущем году на уровне 1,4%, то в начале июня их ожидания упали до 1,2%. Притом что прошлогодние темпы роста отечественной экономики аналитики считают рекордными - они составили 2,3% за последние шесть лет. Объясняя свой пессимизм, Всемирный банк указал на сокращение нефтяной добычи. Говоря о российской экономике, эксперты ВБ констатируют «ужесточение международных экономических санкций и давление международного финрынка»" - і т.д.https://www.fontanka.ru/2019/06/05/014/
Кста, той же гугль дає довідки росту ВВП України, і в умовах війни. За 2018рік - 3,4%. Порівняйте.
Нікому принципи, а тим паче Україна не потрвбні
Потрібно шукати союзників і воювати.
Делегация Украины обратилась к Зеленскому, предложив встретиться и обсудить общую стратегию.
Делегацию Украины и просьбу… п.р.о.и.г.н.о.р.и.р.о.в.а.л.и.
Впервые за пять лет.
Вы, избравшие его, сделали это вместе. Гордитесь собой."
Напередодні червневої сесіі ПАРЄ в Страсбурзі українська делегація звернулася до АП ( чи до офісу, чи до бюро, як там правильно) нового президента з проханням про зустріч. Аби обмінятися інформацією про виклики, узгодити наш спільний план дій, проговорити, як тримати оборону в РЄ.
Це потребувало серйозноі кулуарної роботи, тиску на наших міжнародних партгерів , щоденних телефонних переговорів не лише в рамках міжпарламентського діалогу і дипломатичної роботи. Це потребувало в першу чергу лідерства президента.
Так було всі попередні 5 років. В січні 2019 нам вдалося зупинити цю доповідь, бельгійки пані Суттер, її відправили назад в комітети. Й тільки наша делегація , наш посол Дмитро Кулеба, МЗС , президент Порошенко й його радники знають , яка була проведена попередня робота, які включені механізми переконання Німеччини і Франції….
На нинішнє звернення нашої делегаціі ми не отримали ніякої відповіді з АП і від президента. Наша делегація залишилася сам на сам в цій залі.
І ось ми , « старі обличчя», разом з однодумцями з Британії, Грузії, Польщі , країн Балтії, боремося тут за принципи,х. Ми , представники різних груп і фракцій, в розпал виборчої кампанії, відкинули , як і ВСІ ЦІ 5 РОКІВ, всі протиріччя і тут б'ємося як одна команда, одна українська збірна.
Ми , « старі обличчя» , вміємо об'єднуватися заради національних інтересів України, працювати в кулуарах і залі, приготувати « сюрприз» ПАРЄ з 250 поправок , примусити розглядати рапорт до ночі, шукаючи вс шляхи зупинити реванш. Бо за нами - Україна.
Юрий Бирюков
РS: не палити (громити) канальї слід було, а палити шини перед ними... І, хоча би журиків та "гостей" люструвати народною люстрацією...
до речі для мене це ще питання чи взагалі треба в обмін на санкції проти росії з боку заходу, йти на поступки яких домагається кремль і до яких підштовхували раніше і ************ зараз українську владу керівники ес (меркель макрон) я маю на увазі ті ж самі мінські домовленості.
я вважаю тих хто закликає "зупинити війну" такими ж шахраями як і ті хто тримає як прапор гасла тільки вступ до нато і єс нам допоможе. я не проти вступу до нато і єс, але до цього дуже далеко. а сьогодні треба шукати відповіді на виклики що стоять перед україною вже зараз.
іншого шляху ніж ставати сильними немає.
И пох на это ПАСЕ, я в руках не держал автомата или гранаты с маркировкой "made in EU"...
Еще раз, пять долгих лет тянется эта мутотень. Европа свой Боинг проглотила,Англия хим.оружие в центре страны, Поляки убийство всей верхушки власти. Американцы выборы. Французы просто откровенные издевательства. А вы хотите чтобы эти сучки ***** подумали про Донбасс. Ах-ха.Сейчас
* Сразу на** й всех, кто собирается писать про флажок.