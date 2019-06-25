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 118 делегатів "за", 62 - "проти": Які країни голосували за повернення Росії в ПАРЄ. ПЕРЕЛІК

ПАРЄ ухвалила резолюцію, що передбачає зміну режиму санкції і повернення делегації РФ до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. "За" ухвалення резолюції проголосували 118 депутатів, 62 - проголосували проти, 10 - утрималися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24", згідно з результатами голосування, оприлюдненими на сайті асамблеї, резолюцію в повному складі підтримали: Франція, Іспанія, Італія, Норвегія, Австрія, Словаччина, Португалія, Сербія, Туреччина, Азербайджан.

Частково резолюцію про повернення РФ у ПАРЄ підтримали: Швейцарія, Німеччина, Молдова, Чехія, Вірменія, Нідерланди.

Повним складом "проти" голосували: Україна, Грузія.

Переважна більшість делегатів віддали свої голоси проти резолюції від: Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великої Британії, Швеції.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134024
 
 
 Топ коментарі
 
Бо зовнішня політика- це прямий обов'язок президента. Шаурма і фонтани- звичайно веселіше, проте показушна видимість близькості до народу до зовнішньої політики відношення не має....
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Это начало конца ПАСЕ. А потом и ЕС.
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А что делает Зеленский?
правильно, строит себе новые офисы.. он занят.. да и вообще он только учится, до главы что такое ПАСЕ он ещё не дошол Стало известно, какие страны голосовали за возвращение российской делегации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 2472
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"Щёки вжно дуя,
Смысла - ничего...
"Кацапня" "быкует" -
Только и всего...".
Что, "батрак лахтинский", за "коллегу", обиделся?...
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Я не понял, нацмен, ты тут чего пердишь? Твоего ж племени щас президент. Или вальцман впереди паровоза?
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Ти щось плутаєш... То у тебе, "пазухою підійшло"... А за "розпалювання міжнаціональної ворожнечі", тут можна і "по рогах" отримать... Жаль, модер цього, не помітив... Це у вас, у "ВнутріМКАДді", у всьому винні "жиди", "чорні", "хахли", "прибалти"... А у нас вони - такі самі люди, як і інші...
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Всем автовладельцам разуть свои авто и свезти на метро покрышки к диппредставительствам и устроить дымовое шоу. Кто не имеет авто тот должен сделать смолоскип и вечером устроить ходу с факелами(можно скандировать все что угодно, хоть Динамо-чимпион)
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Самая умная нация в ЕС - Польша. На евро не перешли. На НАТО не надеются, поэтому и строят базы для армии США. Покупают много современного оружия у последних. Поляки хорошо запомнили уроки истории, где с одной стороны Германия, а с другой Параша ее пытались уничтожить нанеся страшные увечья. Так же помнят историю страны Балтии. Швеция? Скорее всего на сегодняшний день там такая власть с мозгами. Через какое-то время мозги могут утечь, как у остальных. Британия? Ну, она всегда была врагом лаптоногих.
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Самая умная - но почему-то самая бедная... Может не самая умная?
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Розгоняете кацапськи брехні?
Польща зовсім не бідна. Польща номер 8 з 28 ЕС держав по номінальному ВВП.
http://statisticstimes.com/economy/european-union-countries-by-gdp.php
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Интересно, смогла бы Польша поменять ядерное оружие на Будапештский меморандум?
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Польша - пример для Украины во всем. На своих ошибках учатся только идиоты
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Это да, только вот в Польше "поляк еден", а в Украине более 50% населения - вата. Поэтому и результат такой. Под результатом я имею ввиду, как и бедную экономику, так и лихорадку страны в целом.
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Україна щороку нарощує товарооббіг з кацапами. Чому тоді Європа має втрачати на санкціях?
Європейці не розуміють, чому Україна торгує з агресором але чомусь закликає інші країни вводити санкції.
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У тебя в гараже есть свой уран для украинских АЭС? Или ты готов жить без электричества?
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значить Україні можна торгувати з кацапами, а Європі ні?
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Взагалі то у нас є свій уран і технології. Але нас зкрутили політично при розброюванні.
Треба повернути все - і добувати уран і збагачувати і мати атомну зброю.

Крапка.
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Ну а щодо договорів - то виявлюється вони носять всі консультативний характер.
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Лень со статистикой, что ли, знакомиться? Товарооборот с Мордором постоянно сокращается, сейчас составляет 8-10%, и началось его сокращение даже не при Порошенко, раньше торговля с ордынцами составляла почти половину всего товарооборота, а сразу после развала совка, кажется, процентов 70 было.
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Потрохоботы оживились, радость их переполняет...
Вас, падлы, я бы первых "к стенке" поставил бы!
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Вот именно,потому что ты такой идиот,-у тебя так много по-читателей!
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Те, кто сильнее всего, вопит о "постановке к стенке", забывают - после первой серии расстрелов, "к стенке" ставят самих вопивших... Вспоминайте, чаще, Робеспьера, Рема, Ягоду, Ежова...
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Стало відомо, які країни голосували за повернення російської делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8969Тётя Роза‏ @Anakoyher 35 мин.35 минут назад

Удивительно успешными оказались визиты новоизбранного президента Украины во Францию и Германию.
Представители этих стран поддержали возвращение России в ПАСЕ.
Это успех, Вова!
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Это успех 5-летних продаж рошенок. Стало відомо, які країни голосували за повернення російської делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6397
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как не печально, но Вы правы....... Зебилов 73%........ Этим упоротым лишь бы тариф снизили, а то, что разденут до гола, так они этого не видят.... Печально....
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Уже и Европка вам показала, что конфликтовать с Рашей больше не хочет, но упоротые шоколадки требуют продолжать войну до последнего украинца. Пять лет водили армию по котлам, угробили десятки тысяч молодых украинских патриотов, мало вам? Хочется воевать до последнего украинца? Уже недолго осталось. За 4 месяца население Украины уменьшилось на 108 тыс. человек.
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У тупеньких любителей ЕС сегодня черный день, их цинично кинули их же союзники.
Теперь они обвиняют всех кроме себя и тех евросвиней, что их кинули.
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Как же могло обойтись без наших баранов,пусть и не в полном составе. Плохо когда "умные головы" ДУРАКАМ достаются.
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Да, тут вы правы. Ещё хуже когда "умные головы" достаются фиглярам без диплома клоуна находящегосы в кресле "президента".
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Уррря! У зебілів сьогодні свято. Їх розвели как котят. (Сєсєтав)
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Это благодаря свынорылым с их торговлей с кацапами развели Украину. Радуйтесь потрохотвари, вы своего достигли. Стало відомо, які країни голосували за повернення російської делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4472
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Ось мій коментар зебілам ще на початку лютого. Так ви ж і чути не хотіли, бо шібко грамотниє. Тепер їжте, не обляпайтесь.
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Шо ты там пысало, потроховатое " шібко грамотниє"? Ти на мові спочатку навчись писати, потім щось варнякати будеш, свинориле.
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Джон,мова не спасает,когда ты калека не только на ногу,но и на голову!
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Не тобі мене вчити як писати. Це мій сленг, звикай салага.
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Ага, это когда одна прямая извилина соей заплыла. 118 делегатів "за", 62 - "проти": Які країни голосували за повернення Росії в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 658
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Ідійот. Мені платить юлька-вароффка. За визначенням зебілів.
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- Вы слышали, россиян вернули в ПАСЕ.
- Таки да. А вы не в курсе, почему на это не реагирует "президент" Зеленский?
- Он занят более важными с его точки зрения делами.
- Какими, если не секрет?
- Нюхает шаурму, бугает под фонтанчиками и выбирает для покраски Коломойским ларёк. Или два ларька.
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мо', в когось війна за пічкою лежить, а 4WW вже з-за ПАРЕбріка біжить - і добре, хоч не в наш бік
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Ну на несколько дней плачь Ярославны обеспечен Выходите полным составом из этой пида ой ПАСЕ Нехрен им взносы платить
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Жесть какая. Вот тебе и единый ЕС, но ООН нас предавало, то теперь вот это
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Да у кацапского ворья в Украине, сегодня бооольшущий праздничек. Но для них нет причин сильно расслабляться, - это только промежуточная победа над здравым смыслом. А украинцам надо что-то делать. Иначе - за ними придут после следующих выборов. И покажут: Как существует "демократия" по-кацапски. Кацапы знают, что немцы и французы, это такие продажные шлюхи, которых можно всегда купить по-дешевке.
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"""немцы и французы, это такие продажные шлюхи, которых можно всегда купить по-дешевке"""

Истину говоришь. Тошнит от этих напыщенных рож.
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Українці за кловуна не голосували, його обрали малароси-хахли та інша вата.
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Уже и Европка вам показала, что конфликтовать с Рашей больше не хочет, но упоротые шоколадки требуют продолжать войну до последнего украинца. Пять лет водили армию по котлам, угробили десятки тысяч молодых украинских патриотов, мало вам? Хочется воевать до последнего украинца? Уже недолго осталось. За 4 месяца население Украины уменьшилось на 108 тыс. человек.
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Первое поражение клоуна на международной арене. 😕
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Они как раз делали все возможное. А вот встретился клоун с Меркель и макроном - и пошла жара. Они увидели дурачка.
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Як значна кількість земляків,
І єврогейці , по цю днину,
Без х@я рузького в дуплі,
В душі відчули порожнину.
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Ще раз впевнився у тому,що крім нас,вибачте за тавтологію,НАС не захистить ніхто.Відновлювати свій ядерний статус треба який два дебіли кравчук і чучма просрали
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Ну что зебилы - вы рады? Зеленая сопля еще не то может.
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Нидерланды-****** обкуренные.*****,быстро вы эабыли Боинг
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Шоколадки очень расстроены. Как же так? Сегодня Россию в ПАСЕ вернули, а завтра вздумают войну прекратить.... С точки зрения шоколадок надо наращивать конфликт, а не тушить. Шоколадки требуют войны до последнего украинца.
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Слышишь, кацапсина поганая, войны хочет твой *****. Забыл уже, мразь, кто ее начал?
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ОЙЙЙЙ!
Я вас прошу, а - эти все последние 6 лет проституции Европы никого не удивили ???
Я думаю сами европейцы охренели от - этого всего, таки Европа на соплях держится увы...
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Ну, що ж, врядчи Україна може якось вплинуті на Францію, Італію та Австрію з Норвегією, але потрібно пам'ятати про Азербайджан з Словакією, Сербією та Турцією (привіт Ердогану з помідорами). Молдова з Вірменією теж не Німеччина.
А ось грузинського вина треба буде купити обов'язково. Тай Польщі, Литві, Латвії, Эстонії дяка, вони наші природні союзники. Великобританії та Швеції не забуваймо. Коли виникатимуть якісь питання міжнародного характеру то, потрібно завжди пам'ятати, на кого можна, а на кого ні покластися.
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який би барига не був, а на міжнародних форумах він принципово відстоював українські позиції...
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відстоювати можна не довго, якщо брешеш постійно
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Це все 5 років "перемог" шоколадного стратега, його боротьба з корупцією і договорняки з проросійськими медведчуками, кернесами і т.д. Їм більш цікаво торгувати з РФ чим помагати корупціонерам, які 5 років торгують з агресором але вимагають санкцій від Європи. Якби тут реально провели реформи то європейському бізнесу Україна була б цікава, а так чому вони мають нашими проблемами займатись, у них своїх багато. Це повернення відбулось не за місяць, воно готувалось уже півроку.
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А не кажется ли вам, уважаемые сограждане, что определенная вина в этом есть и Украины (вернее ее руководства)? В то время когда мы требовали всевозможных санкций от Европы мы вели оживленную торговлю с нашим северным партнером (агрессором), не назвали войну войною, поставляем электричество, воду в дыру, не получая за это деньги и многое, многое другое. Не надоело ли это Европе и ООН? Давайте будем определятся, кацапня нам партнер или агрессор, воюем мы или торгуем или у нас гбридная торговля?
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ДЯКУЛИ ДОГРАЛИСЯ
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дякуємо мародерам порохоботам-дякулам
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Представители от БПП и НФ в ПАСЕ нагадили Украинцам напоследок, перед уходом.
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Ты учись отличать собственное дермо от государственного.
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Нагадили чем? Тем, что голосовали против возвращения рашиков?
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надо восстанавливать ядерное оружие и средства их доставки и подписывать трёх сторонние договора о военном и экономическом альянсе с США и Великобританией.другого пути нет,вшивая Европа ,так и будет торговать задницей ради экономического благополучия и иллюзии безопасности.
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Если на Президентских Выборах в США в 2020 году снова победит Трамп (маловероятно) все будет очень плохо и в Европеском Союзе (угроза развала и распада) и у нас в Украине. Думаю, в таком случае карлик-педофил может решиться на свою последнюю авантюру - прямое вторжение.
Украине нужна победа Джо Байдена.
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Трамп робить багато для американського виробничого бізнесу, санкції проти Європи і Китая. А зараз багато виробництва вертається в США тому що роботи дешевіють і стають вигіднішіми чим китайці. Так що Байден чи Трамп нічого в цьому плані не зміниться.
Але я думаю що переможе Трамп, кожних 10 років в США економічний кризис зараз якраз він на підході, в кризис завжди в США заходять або президенти на другому строці або дурачки. Тут два в одному.
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Давайте ещё раду под контроль слуг *****,и тогда Европа из ПАСЕ уже Украину выгонит и ведёт санкции
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Закономерный результат пятилетнего правления пети. Коррупция, нищета, отток населения. Европа то за всем этим очень пристально следила. Может быть северный поток 2 начали закладывать и строить при Зеленском? Уже заканчивают. Так теперь им не надо волноваться, что в любой момент из-за вражды Украины и раши транзит может быть перекрыт и потому все время нужно было задабривать обе стороны.
Конечно, раша агрессор и должна нести наказание. Но у Европы свои интересы. Там все считают.
Нужно строить экономически сильную Украину, с реальными правами людей, а не писанными только на бумаге. Тогда с ней и будут считаться как с сильным государством, а не как со стоящим с протянутой рукой.
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Спасибо вам европейсы , ни на секунду не сомневались .что вы предадите . Пепа и ко - все делали для капитуляции перед парашей , но то внутренний вопрос , а вот вы ,как были так и остались пи расами . Но и вас ждет кризис . потом запоете по другому .
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Все це сталося після перемовин Квартала з Меркель і Макроном. Так що повернення Московії , є однією з перших "перемог" новоспеченого над ненавистною Україною і українцями. Зе переплюне Пороха в дерибані України і створенні для українців проблем..
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Ну, Європа довго спостерігала за клоунадою кондитера, але їй потрібно було дізнатися, який стосунок до неї має населення України. За результатом президентських виборів стало зрозуміло, що ніякого, а ахінея, яку він несе можна використовувати тільки для постановки діагнозу.
Тому всі геополітичні зміни більшість визнала за доконаний факт, який впливу циркового мистецтва не піддається.
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ПАСЕ устали от оффшорного ворья.А УКРАИНОФОБИЯ пецедроцей зашкаливает,что и подтверждает их кассапизм,петухизм,халуйство,поросвинство.Вовремя 73% народа это барыжое кодло начали от корыта оттаскивать зашморгом на солому.Визжат парнокопытные и это правильно.Поделом им-нежуйным гноеройным!
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Я нічого не буду писати, просто поздоровлю зеботів і їх зебіла з черговою перемогою
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Я тоже ничего не буду писать. Просто поздравлю барыгу и порохоботов с пятилетним результатом их правления и хозяйствования.
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Дякую за ЗЕ!В знак вдячості прийміть ДЕ від мого ніка!
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нужно забить нахрен на все эти европейские "ценности" и восстанавливать ядерный арсенал. много не нужно, пяток баллистических ракет дальнего действия, чтобы и до мурманска достали, да десяток среднего. и все, пусть еврошлюхи дальше продолжают с кацапами в любовь играть, но без Украины.
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Головне - що думає США, Канада, Британія і Швеція та Польща. І балтійськи країни. Це -союзники.
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поздравляю шоколадную шоблу которая вместе с шлендрой геращенкой и хамелеоном гончаренко орали в пасе "Слава Украине")!в гейУвропе на это не ведутся!!))как вы ***** шоколадные хотели говорит одно а делать другое !!вот и результат!!!
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Кацап - это не человек. моксель - это животное. Территория, где проживают стада моксеелй/кацапов в ближайшее время будет захвачена киатйцами и бородачами-*********, а все русские (кацапы) станут рабами.
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Турки проголосовали в полном составе... Что и требовалось доказать. В конце 2015-го года тут на форуме наперебой размещались картинки с лозунгами и писались комментарии на темы : Эрдоган - герой и наш друг, Украина и Турция - вечные союзники и братья навек... Когда я этому удивлялся и перечил - то подвергался, мягко сказать, критике. Прошло совсем немного времени и Эрдоган трансформировался в султана-диктатора, украинско-турецкое братство, на поверку, оказалось фикцией, а писавшие про вечную дружбу вдруг резко вспомнили, что басурманы-турки извечные враги украинского козачества... Вот ещё одно тому подтверждение. Сколько раз я уже здесть писал, что расчитывать нужно только на свои силы и не питать иллюзий по-поводу порошенковских заклинаний, мол весь мир с нами. У каждой страны в приоритете только свои собственные национальные интересы, а проблемы Украины их волнуют в той лишь мере, насколько им это выгодно политически и экономически.
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Вообще не понятно из-за чего вой. Из-за того, что поняли, что в Европе такие же ценности, как и у нас - деньги. Так стыдно было раньше такого не понимать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України118 делегатів "за", 62 - "проти": Які країни голосували за повернення Росії в ПАРЄ. ПЕРЕЛІК
 
 
 
 
 
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