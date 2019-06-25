 118 делегатів "за", 62 - "проти": Які країни голосували за повернення Росії в ПАРЄ. ПЕРЕЛІК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24", згідно з результатами голосування, оприлюдненими на сайті асамблеї, резолюцію в повному складі підтримали: Франція, Іспанія, Італія, Норвегія, Австрія, Словаччина, Португалія, Сербія, Туреччина, Азербайджан.

Частково резолюцію про повернення РФ у ПАРЄ підтримали: Швейцарія, Німеччина, Молдова, Чехія, Вірменія, Нідерланди.

Повним складом "проти" голосували: Україна, Грузія.

Переважна більшість делегатів віддали свої голоси проти резолюції від: Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великої Британії, Швеції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми не бачимо себе в одному залі з росіянами": в українській делегації в ПАРЄ допускають припинення своєї участі в Асамблеї

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.