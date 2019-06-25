 118 делегатів "за", 62 - "проти": Які країни голосували за повернення Росії в ПАРЄ. ПЕРЕЛІК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24", згідно з результатами голосування, оприлюдненими на сайті асамблеї, резолюцію в повному складі підтримали: Франція, Іспанія, Італія, Норвегія, Австрія, Словаччина, Португалія, Сербія, Туреччина, Азербайджан.
Частково резолюцію про повернення РФ у ПАРЄ підтримали: Швейцарія, Німеччина, Молдова, Чехія, Вірменія, Нідерланди.
Повним складом "проти" голосували: Україна, Грузія.
Переважна більшість делегатів віддали свої голоси проти резолюції від: Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великої Британії, Швеції.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
Смысла - ничего...
"Кацапня" "быкует" -
Только и всего...".
Что, "батрак лахтинский", за "коллегу", обиделся?...
Польща зовсім не бідна. Польща номер 8 з 28 ЕС держав по номінальному ВВП.
http://statisticstimes.com/economy/european-union-countries-by-gdp.php
Європейці не розуміють, чому Україна торгує з агресором але чомусь закликає інші країни вводити санкції.
Треба повернути все - і добувати уран і збагачувати і мати атомну зброю.
Крапка.
Вас, падлы, я бы первых "к стенке" поставил бы!
Удивительно успешными оказались визиты новоизбранного президента Украины во Францию и Германию.
Представители этих стран поддержали возвращение России в ПАСЕ.
Это успех, Вова!
Теперь они обвиняют всех кроме себя и тех евросвиней, что их кинули.
Ось мій коментар зебілам ще на початку лютого. Так ви ж і чути не хотіли, бо шібко грамотниє. Тепер їжте, не обляпайтесь.
- Таки да. А вы не в курсе, почему на это не реагирует "президент" Зеленский?
- Он занят более важными с его точки зрения делами.
- Какими, если не секрет?
- Нюхает шаурму, бугает под фонтанчиками и выбирает для покраски Коломойским ларёк. Или два ларька.
Истину говоришь. Тошнит от этих напыщенных рож.
І єврогейці , по цю днину,
Без х@я рузького в дуплі,
В душі відчули порожнину.
Я вас прошу, а - эти все последние 6 лет проституции Европы никого не удивили ???
Я думаю сами европейцы охренели от - этого всего, таки Европа на соплях держится увы...
А ось грузинського вина треба буде купити обов'язково. Тай Польщі, Литві, Латвії, Эстонії дяка, вони наші природні союзники. Великобританії та Швеції не забуваймо. Коли виникатимуть якісь питання міжнародного характеру то, потрібно завжди пам'ятати, на кого можна, а на кого ні покластися.
Украине нужна победа Джо Байдена.
Але я думаю що переможе Трамп, кожних 10 років в США економічний кризис зараз якраз він на підході, в кризис завжди в США заходять або президенти на другому строці або дурачки. Тут два в одному.
Конечно, раша агрессор и должна нести наказание. Но у Европы свои интересы. Там все считают.
Нужно строить экономически сильную Украину, с реальными правами людей, а не писанными только на бумаге. Тогда с ней и будут считаться как с сильным государством, а не как со стоящим с протянутой рукой.
Тому всі геополітичні зміни більшість визнала за доконаний факт, який впливу циркового мистецтва не піддається.