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 Повернення делегації РФ у ПАРЄ - це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права, - Гройсман

Повернення російської делегації в ПАРЄ є реваншем агресора і повною зневагою до норм міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці в Facebook.

"Повернення російської делегації до #ПАРЄ – це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права. Десятки тисяч смертей і сотні тисяч поламаних життів на Донбасі, незаконна анексія Криму - це не можна забути задля тимчасових домовленостей. Компромісу бути не може", - написав прем'єр.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила  резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Повернення делегації РФ у ПАРЄ - це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134023
 
   
 Топ коментарі
 
А где гидрант и его реакция на свой позорный политический вояж по европам, и как следствие - возврат рф в ПАСЕ?
Его кто то видел за последнюю неделю?
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Мене цікавить що скажуть з цього приводу Узеленського.
Цікаво, недопрезедент уже зрозумів що обісрався?
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кацахол - он не обосрался...., это его план и план его команды...

Так что не передергивайте...
Обосрался - это когда приложил все усилия, выступил в ПАСЕ, провел множество личных встреч в ЕС что бы не пустить рашу и тд...
А сейчас это называется преступная бездеятельность на корысть врага.
Что бы создать условия с чистого листа..., после референдума...
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А препиЗедент скажет что-нибудь по этому поводу? Или о школьной форме всё еще думает?
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Ну что,зебилойобы,где ваше клоунские чмо??
Где эта мразь лупоглазая??
Что ж от него ни единого слова в адрес поддержки Украины?
Порох вам хреновый был???
Куда вы свой лизык засунете когда ваш петух-недоросток с роялем опять скажет,что он никому ничего не должен,а?
Вашу зелёную падаль нужно смело брать за его паршивое хлебало и ..башить об землю,пока тварь ее жрать не начнет.
Фу .****..мразь.
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