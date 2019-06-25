 Повернення делегації РФ у ПАРЄ - це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці в Facebook.

"Повернення російської делегації до #ПАРЄ – це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права. Десятки тисяч смертей і сотні тисяч поламаних життів на Донбасі, незаконна анексія Криму - це не можна забути задля тимчасових домовленостей. Компромісу бути не може", - написав прем'єр.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.