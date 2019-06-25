 Трамп на зустрічі з Путіним обговорить Україну, Іран і контроль над озброєннями, - представник Білого дому

Про це повідомив під час телефонного брифінгу високопосадовець адміністрації США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Очікується, що розмова буде зосереджена, перш за все, на питаннях регіональної безпеки, в тому числі (ситуації - Ред.) в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході", - зазначив представник адміністрації.

Крім того, як поінформував чиновник, американська сторона планує винести на обговорення питання контролю над озброєннями, а також "поліпшення" двосторонніх відносин.

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Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір провести розширену зустріч із Володимиром Путіним під час саміту G20, запланованого на 28-29 червня в японському місті Осака.