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 За кордоном
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Все про:G20 (67) Путін (9183) Трамп (1846)

 Трамп на зустрічі з Путіним обговорить Україну, Іран і контроль над озброєннями, - представник Білого дому

Трамп планує зустрітися з Путіним наприкінці цього тижня в Японії, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, зокрема ситуацію в Україні.

Про це повідомив під час телефонного брифінгу високопосадовець адміністрації США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Очікується, що розмова буде зосереджена, перш за все, на питаннях регіональної безпеки, в тому числі (ситуації - Ред.) в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході", - зазначив представник адміністрації.

Крім того, як поінформував чиновник, американська сторона планує винести на обговорення питання контролю над озброєннями, а також "поліпшення" двосторонніх відносин.

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Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір провести розширену зустріч із Володимиром Путіним під час саміту G20, запланованого на 28-29 червня в японському місті Осака.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134021
 
 
 Топ коментарі
 
А путин планирует положить болт в очередной раз на Трампа, США, Европу и весь мир.
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Он делает ровно то что ему позволяют делать.
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52% з них- чудово розуміють що відбувається і вже приготували документи для отримання паспортів ссср-2.0.
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А путин планирует положить болт в очередной раз на Трампа, США, Европу и весь мир.
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Он делает ровно то что ему позволяют делать.
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А як же бути з грізною обіцянкою Трампа не зустрічатися з Путіним доти, доки Орда не відпустить полонених українських моряків і не поверне захвачені нею кораблі?
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В Украине нет настоящего президента. Вот и обсуждают судьбу страны чужие дяди. Как решат пастухи туда и побегут баранчики.
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Всё идет по плану...
https://youtu.be/3agv-ZuEYpg
Неужели 73% не очнуться никогда??
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52% з них- чудово розуміють що відбувається і вже приготували документи для отримання паспортів ссср-2.0.
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Они понимают что нужны раше что бы воевать с гамерикой и болтшн ни для чего?
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у дональда предвыборная компания на носу - щя гэбнявый ему плюшку подкинет как обычно и все довольны....
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19 июня Трамп официально объявил о старте своей президентской кампании 2020 г.
На сегодняшний день , основываясь на рейтингах он в первой пятерке, а лидирует пока Байден с партией демократов. Политика последнего в отношении Украины известна всему миру, в том числе и давление на страны ЕС с целью продолжения и усиления санкций в отношении РФ.
На переговорах Трампа и Путина скорее всего будет стоять вопрос как дальше жить США и РФ , где Трамп будет использовать те моменты, которые выгодно ему в предвыборной гонке . Роль Украины в этих переговорах - печальна . Мы будем выглядеть как разменная монета в тех , или иных вопросах- И УВЫ, МЫ НИ КАК НЕ МОЖЕМ ПОВЛИЯТЬ НА ЭТОТ ПРОЦЕСС.
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"Трамп на встрече с Путиным обсудит Украину, Иран и контроль над вооружениями" -
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
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"МЫ НИ КАК НЕ МОЖЕМ ПОВЛИЯТЬ" - а кто это "МЫ"? 73%?
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а президент Владимер будет участвовать в этих переговорах ?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТрамп на зустрічі з Путіним обговорить Україну, Іран і контроль над озброєннями, - представник Білого дому
 
 
 
 
 
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