 Трамп на зустрічі з Путіним обговорить Україну, Іран і контроль над озброєннями, - представник Білого дому

Про це повідомив під час телефонного брифінгу високопосадовець адміністрації США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Очікується, що розмова буде зосереджена, перш за все, на питаннях регіональної безпеки, в тому числі (ситуації - Ред.) в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході", - зазначив представник адміністрації.
Крім того, як поінформував чиновник, американська сторона планує винести на обговорення питання контролю над озброєннями, а також "поліпшення" двосторонніх відносин.
Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір провести розширену зустріч із Володимиром Путіним під час саміту G20, запланованого на 28-29 червня в японському місті Осака.
https://youtu.be/3agv-ZuEYpg
Неужели 73% не очнуться никогда??
На сегодняшний день , основываясь на рейтингах он в первой пятерке, а лидирует пока Байден с партией демократов. Политика последнего в отношении Украины известна всему миру, в том числе и давление на страны ЕС с целью продолжения и усиления санкций в отношении РФ.
На переговорах Трампа и Путина скорее всего будет стоять вопрос как дальше жить США и РФ , где Трамп будет использовать те моменты, которые выгодно ему в предвыборной гонке . Роль Украины в этих переговорах - печальна . Мы будем выглядеть как разменная монета в тех , или иных вопросах- И УВЫ, МЫ НИ КАК НЕ МОЖЕМ ПОВЛИЯТЬ НА ЭТОТ ПРОЦЕСС.
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)