 "Ми не бачимо себе в одному залі з росіянами": в українській делегації в ПАРЄ допускають припинення своєї участі в Асамблеї

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" телефоном зі Страсбурга у вівторок.
"Делегація збереться і буде вирішувати. У принципі, ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії ... І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно", - сказала Іонова.
Народна депутатка також повідомила, що українська делегація протестуватиме під час процедури повернення повноважень членів російської делегації у вівторок.
"Ми встанемо і будемо протестувати. І коли вони залишаться в залі, ми покинемо його. Нехай вони голосують за Генерального секретаря (ПАРЄ. - Ред.) без України", - зазначила Іонова.
Іонова нагадала, що шість з 11 депутатів з делегації РФ перебувають під світовими санкціями, оскільки вони голосували за введення військ в Україну.
"Члени парламентської асамблеї здійснюють самогубство ... це початок руйнування самої організації", - сказала депутат, коментуючи резолюцію про повернення делегації РФ.
Іонова нагадала, що останні п'ять років у подібних критичних ситуаціях на допомогу приходив п'ятий президент Петро Порошенко - "він включався і просто дзвонив кому треба, тримав зв'язок і з Меркель (федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. - Ред.), і з іншими". За словами народної депутатки, в адміністрації президента Володимира Зеленського двічі проігнорували офіційні звернення представників української делегації в ПАРЄ, які пропонували зустрітися з главою держави перед його візитом до Франції, щоб розповісти "про всі загрози, оскільки розуміли позицію французів".
Вона підкреслила, що німці і французи "сьогодні й останнім часом не приховували своєї проросійської політики".
Вона зауважила, що в резолюції не прописані санкції, які застосовуються до тієї чи іншої делегації, яка порушила регламент, вони залишаються лише в регламенті.
Нагадаємо, перша віцеспікерка українського парламенту, член делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко оприлюднила інформацію про те, що ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації.
теперь мяч на поле команды ПРезидента Зеро...
Зеро вам ведь ничего не обещал ))))
Они у тебя очень ограниченные а потому ущербные... )))
Радоваться с утра надо, а не изрыгать проклятья и ругательства в интернете на незнакомца ...
Всі ці "узкоязичні" ********** перекладати "росіян" як "русских".
Ну і про рашку і мінімум кидалова поржав)))
Та і в ЮКОСі - не один Ходорковський, значна частина акціонерів - якраз європейці. І суд в Гаазі присудив рашці виплатити 50 млрд акціонерам за віджату в них компанію.
Потім: гугліть про те, як рашка кинула на бабки фірму Нога і чому через це арештовували в європейських портах кацапські кораблі і навіть бойові винищувачі на авіашоу в Ле-Бурже.
И ассоциацию швырнем в рожу?
Та у нас тут генії дипломатії в коментах!
Наш клоун тоже это скрывал и продолжает не очень хорошо скрывать. Но зебилам хоть в глаза сцы...
то есть если РФ будет, будет 2 сценария, либо мы остаёмся и выглядим как балаболы, либо мы уходим и кто тогда в выигрыше? Это же будет почти как капитуляция, только РФ вернулись, мы убегать, надо отстаивать своё, по максимуму и везде!!
Не с "русскими", а с россиянами. Какие они русские?
............................
ТОЛЬКО ТАК!
Это всё результат плохой работы команды порошенко.
Так же, как и строительство Северного потока. Или поро-боты и в этом будут обвинять Зеленского?
Меньше надо было грызть демократических оппонентов порошенко, а, наоборот, акцентировать злобу на всяких там "за життя". А то ведь с самим медведчуком у порошенко была дружба и партнерство, поэтому в ПАСЕ резонно решили, что пора и им дружить.