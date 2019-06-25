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Все про:ПАРЄ (469) Росія (17757) Іонова (9)

 "Ми не бачимо себе в одному залі з росіянами": в українській делегації в ПАРЄ допускають припинення своєї участі в Асамблеї

Виконувачка обов'язків голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова допускає, що після повернення повноважень делегації Російської Федерації в ПАРЄ українська делегація може припинити свою участь у цій організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" телефоном зі Страсбурга у вівторок.

"Делегація збереться і буде вирішувати. У принципі, ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії ... І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно", - сказала Іонова.

Народна депутатка також повідомила, що українська делегація протестуватиме під час процедури повернення повноважень членів російської делегації у вівторок.

"Ми встанемо і будемо протестувати. І коли вони залишаться в залі, ми покинемо його. Нехай вони голосують за Генерального секретаря (ПАРЄ. - Ред.) без України", - зазначила Іонова.

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Іонова нагадала, що шість з 11 депутатів з делегації РФ перебувають під світовими санкціями, оскільки вони голосували за введення військ в Україну.

"Члени парламентської асамблеї здійснюють самогубство ... це початок руйнування самої організації", - сказала депутат, коментуючи резолюцію про повернення делегації РФ.

Іонова нагадала, що останні п'ять років у подібних критичних ситуаціях на допомогу приходив п'ятий президент Петро Порошенко - "він включався і просто дзвонив кому треба, тримав зв'язок і з Меркель (федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. - Ред.), і з іншими". За словами народної депутатки, в адміністрації президента Володимира Зеленського двічі проігнорували офіційні звернення представників української делегації в ПАРЄ, які пропонували зустрітися з главою держави перед його візитом до Франції, щоб розповісти "про всі загрози, оскільки розуміли позицію французів".

Вона підкреслила, що німці і французи "сьогодні й останнім часом не приховували своєї проросійської політики".

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Вона зауважила, що в резолюції не прописані санкції, які застосовуються до тієї чи іншої делегації, яка порушила регламент, вони залишаються лише в регламенті.

Нагадаємо, перша віцеспікерка українського парламенту, член делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко оприлюднила інформацію про те, що ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134020
 
   
 Топ коментарі
 
И это правильно, а сопля сбежал в кусты, хотя должен был приехать и выступить с трибуны ассамблеи о недопущении подобного
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голову надо сохранять холодной. А вот кацапов и зебилов надо ненавидеть еще сильнее!
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безсмыленная организация как и оон
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рано или позно это должно было произойти. следующим шагом - отменят санкции. гешефты терпят колоссальные убытки. европа не стайер, она спринтер. всегда ставит на ********** и сегодня всегда обречена в них на провал. бюргеры в современном обществе потребления не могут долгое время терпеть неудобства. могут и власть поменять, а оно ей надо.
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Оце і я уявляю, як барига звонить Меркель і змушує її послати *****, а вона перелякана, " яволь, майн Пітер")))
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Так можливо команда Поросьонко сама і підіграла ***** аби помститися українцям за програш.
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Враховуючи, що мародер у свій час послав моряків в картонних катерах на смерть до рашистів, щоб досягти своєї мети, ця версія цілком реальна. Іоновій слід інтенсивніше вилизувати соєве гузно, бо у її фразі про уалцмана мало пафосу
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Вони підігравали 5 років і гадали, що це така витончена шахматна партія, що ніхто і не зрозуміє замислу гросмейстера. От тілдьки нєфіг коня коня було красти, це ще Бендер довів - можна дошкою по морді отримати.
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Подякуєм дружно брехуну і казнокраду Порошенку, який думав, що в Європі одні лохи яких можна розвести на сакнкції а самому спокійно баригувати з підоРашою в т.ч. через медведчука.
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вы Зе поблагодарите в первую очередь за молчание в нужное время.Дал слабинку и получил снова русский дух во всем благовонии
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Он весь слабинка, в чем он силён?В истериках пописать или не пописать в баночку?
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Ну все,сматываем удочки.В этой помойной европеской яме нам делать больше нечего.
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Соевьіе облажались, за пять лет ничего не смогли предложить и сделать, а виноват как всегда Зеленский
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А вы думали что все 5 лет президентства Пороха антипуйловская коалиция в ЕС держалась просто так, САМО СОБОЙ? ))

теперь мяч на поле команды ПРезидента Зеро...
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так останній рік Порошенко ніхто нікуди й не запрошував і не зустрічався.
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у Вас какая то односторонняя информация . Используйте гугл и прочитайте , что международные визиты Пророха были каждый месяц а то и по несколько раз.... Последние уже после выборов Зе...
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а ты думал что результат это на всю жизнь? Был Порох президентом-- был результат, выбрали себе презхидентом это недоразумение-- получите новый результат.... Чем ты не доволен?
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Что же мы без пятраликсееча незаменимого теперь будем делать
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Неужели? Санкции сами по себе были!
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ну и снимутся они так же, сами по себе ....
Зеро вам ведь ничего не обещал ))))
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Тобі Підро гобіцяв Европу, отримав, недоумок?
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да безвиз-- очень классная штука, которой я постоянно пользуюсь последние 2 года..... За одно это я уже благодарен Порошенко.
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І як там, назбирав на євроболяху миючи сортири ? Додам, безвіз це не заслуга бариги, вони просто виконали свою обіцянку для народу а не для свинорилого .
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не проэцируй свои мечты в виде евробляхи и мытья туалетов в ЕСВ на других...
Они у тебя очень ограниченные а потому ущербные... )))

Радоваться с утра надо, а не изрыгать проклятья и ругательства в интернете на незнакомца ...
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Це був фінальний свисток, чи ти не втямив? Вони звільнили Зе від головняка і дали зрозуміти км вважали насправді Баригу. Це йому такий дембельський акорд влаштували.
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Самое время плевать в лицо ордынским лаптям на трибуне! Не давать проходу и обличать!Выставки зверств оккупантов в коридорах ПАСЕ..Земля у них должна гореть под ногами пропагандонов кремля в Страсбурге.
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Ага. А тебе рядом вьівесят фото Липецкой фабрики єкспрезидента в стране агрессоре.
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Одна фабрика против 10000 жертв? Ты обгадился , иди подмывайся
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Надо трезво взвесит какой толк от участия в єтом ПАСЕ. Может лучше вьійти оттуда и не кормить его своими взносами.
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А до чого тут ПАРЕ? Може не треба було 5 років тримати їх за ідіотів? Україну, таку демократичну і крестально чесну в лиці Педро і курви Геращенко послали на хер, що було передбачувано вже півтора роки тому.
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З якими руськими,хто такі руські? Можливо вам потрібно братись за свій розум і навчитись відрізняти руських від росіян,перше ніж представляти Україну ?!
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Можливо це просто такий переклад з української "Интрефакса".
Всі ці "узкоязичні" ********** перекладати "росіян" як "русских".
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Мало ли где россияне присутствуют, что отовсюду уйти ? Из ООН, из ОБСЕ ? Давайте бойкотировать все мероприятия где будут присутствовать представители РФ : международные саммиты, конференции, съезды... Можно расширить бойкот на мировые спортивные и культурные мероприятия.... В знак протеста... Короче, даже обсуждать такое глупо. ПАСЕ, конечно, ничего серьёзного из себя не представляет, но уходить оттуда нельзя.
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Уйти не от «наличия присутствия» россиян, а от бесполезности , да ещё и за деньги . Вы разницы не видите ??? Логика вам в помощь.
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Ионова говорит о конкретных мотивах : "В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими... Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его". Где в статье написано про уход от бесполезности ? Зрение вам в помощь.
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Это написано в лицемерной логике и поступках пасе,ум вам в помощь
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Если бы представителям РФ не вернули членство в ПАСЕ (в первую очередь из-за больших взносов), то наши делегаты даже бы не заикались о выходе из этой бесполезной, лицемерной и меркантильной организации. Как считаете ? Интуиция вам в помощь.)
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Пипец просто - ИМЕННО САМ ФАКТ НАЛИЧИЯ В ЗАЛЕ РОССИЯН ( да хоть папуасов) , НАПАВШИХ НА ЧУЖИЕ ТЕРРИТОРИИ, ПРОСТО КРИЧИТ И ВОПИТ О ТОМ, ЧТО КОНТОРА - ФУФЛО.
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Пропонуєш хлопати в ладоши, сидіти під одним дахом з окупантами, як 10-20 років тихо опущено сидять молдавани з грузинами.
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Я предложил ещё другой вариант : покинуть все организации и не посещать любые мероприятия где можно пересечься с оккупантами. Подобная самоизоляция тебя больше устраивает ?
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Кому нужна такая организация ПАСЕ приостановка участия в ней правильное решение, а далее может прийдется принимать более радикальное решение. Продажная, не спрведливая, бесполезная организация.
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Зебил не позволит. Не мешайте гешефтам чистокровного укгаинца!!!
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Козе было понятно что любые санкции против РФ рано или поздно затухнут. Удивлен что еще не отменили крымские. Не на санкции нужно надеяться, а сцепив зубы поднимать экономику, прекратить кумовство, воровство и коррупцию. Не надо надеяться на чужого дядю.
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Дійсно, треба хоча б тимчасово покинути ПАРЄ. В принципі, за умови вдалих переговорів можна і, приміром, країни Балтії переконати приєднатися
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А чим для них цікава Україна? Це ображене, бездонне, діряве, ржаве корито, яке тільки смокче, клянчитиь і скаржиться, суцільний геморой без перспектив лікування. А підораша це бабки, стабільність економічних стосунків і мінімум кидалова. На ображених воду возять.
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Справа не в цікавості, справа в дотриманні елементарних принципів.

Ну і про рашку і мінімум кидалова поржав)))
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Ану наведи приклад кого в Європі кинула підоРаша? От ми да, ми могьом, транши ********** ато й взагалі пригрозити перекрити трубу.
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Раша вміє не просто кидати, а ще й віджимати - справа Магнітського тому приклад...

Та і в ЮКОСі - не один Ходорковський, значна частина акціонерів - якраз європейці. І суд в Гаазі присудив рашці виплатити 50 млрд акціонерам за віджату в них компанію.

Потім: гугліть про те, як рашка кинула на бабки фірму Нога і чому через це арештовували в європейських портах кацапські кораблі і навіть бойові винищувачі на авіашоу в Ле-Бурже.
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Про принципи. Подивись в конституцію і скажи які її принципи у нас дотримуються?В чужому оці піщинку бачиш а у свому колоду ні?
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А яке відношення асоціація з ЄС має до ПАРЄ?????

Та у нас тут генії дипломатії в коментах!
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Пряме. Я писав про причини і наслідки. Це лише перший наслідок.
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Вот это сделать надо обязательно и демонстративно.
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Офігіваю з коментів, вати і та іншої нечисті, бо виявляється, що у повернені рашистів до ПАРЄ винен Порох !? А втім чому тут дивуватися зараз РФія активно своєму бидлу вкладає у голову, що у 2 світовій винна Польща і Німеччина, а у них тільки "діди воювали" і взагалі всі винні крім расеюшкі
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з "срускими" і присісти під деревом в одному лісі западло.
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Ну че, хай они присядут, а мы с ломом подойдём в самый «напряжный» момент
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Україна виявилась більшим прихильником європейсьикх цінностей, ніж Європа.
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Она подчеркнула, что немцы и французы "сегодня и в последнее время не скрывали свою пророссийскую политику".Источник: https://censor.net.ua/n3134020

Наш клоун тоже это скрывал и продолжает не очень хорошо скрывать. Но зебилам хоть в глаза сцы...
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"Мы не видим себя в одном зале с русскими" и со 118-ю европейскими ********** поддержавшими агрессию РФ в Украине, в обмен на русские деньги, нефть и газ.
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Не надо пороть гарячку.Думаю нам надо остаться в ПАСЕ,чтобы не отдать на ВЫКУП рф эту организацию окончательно и при малейшей возможности тыкать европу в ту кучу дерьма,которую она вчера наваяла.Никогда не сдавайтесь и вы уавидете как сдаются другие.
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домародерился пес и его шобла. Скажите спасибо. что вас не вытурили из этого совета. Нельзя грабить свой народ и брехать
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Ты гамно воровское на гамно сепарсковоровское поменяла, это однозначно пэрэмога и моск у тебя огого
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Пионеры-бенинцы за несколько дней умудрились опустить Украину ниже плинтуса. Такая их миссия была, или просто клоуны рукожопые?
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Уроды,вначале разорвите дипломатические отношения с Россией,перестаньте сволочи торговать с агрессором,закройте свой бизнес в России,а российский в Украине.До этого времени закройте свои поганые рты.
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Это вы кому , Вова? Вы реально думаете, что такие мудрые шаги помогут? Тогда вы либо член секты верующих в сказки и простые быстрые решения, либо просто, простите, дурак....
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Допускаем!!!!!!!!!!!!?????? Вы что охренели Утренним самолётом на Киев Ходить как обосцаные в этой ПАСЕ Хоть капля гордости должна быть
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Україна повинна вчинити демарш і покинути це гниле збіговисько безпринципних бариг.
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Это громкое заявление, но очень зря.
то есть если РФ будет, будет 2 сценария, либо мы остаёмся и выглядим как балаболы, либо мы уходим и кто тогда в выигрыше? Это же будет почти как капитуляция, только РФ вернулись, мы убегать, надо отстаивать своё, по максимуму и везде!!
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конечно было бы эффективно если бы вышли все противники кацапов... но это вряд ли
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нельзя оставаться = принимать ценности "русского мира"
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Только надо не просто самим выйти, но и призвать поддержавших сделать тоже самое. Когда очередь дойдет до остальных, их также бросят.
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интересно если бы вышла Украина Польша страны Балтики и все противники вонючего шайтаната.. да создали другой совет ... все равно как бы он назвался но ПАСЕ точно надо было бы переименовывать
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Ви ще з Конституції вирвiть аркуш зi вступом в НАТО і ЄС. Депутатів ПАРЄ ви вже проти України налаштували. Робіть все на зло Президенту Зеленському. Кремлiвськi ордена чекають на вас.
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да пошел ты в зад со своим зеленским... он поди тоже там ... не слуху ни духу... отдыхает где то пока ты тут за него распинаешься... хоть бы вылезло дало оценку событиям... не говорю уже что должен был быт впереди на лихом коне ... а оно колпак нахлобучило
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хм, может Украине еще и и из ООН выйти, потому что раша--член совбеза???по такой то логике?хотя польза от членства в этой говорильне невелика
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Не говорити треба, а прямо сьогодні оголосити рішення про наш вихід з кола тих імпотентів. (Внески мабуть ми теж туди платимо)
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уходите. вата у виска покрутит и проорет. сами себя выгоняют. и вообще это цветы... надо быть готовым к отмене части санкций, сев. потоку и прямому вторжению. вторжение будет тогда когда жизненный уровень украинцев превысит кацапский и сравняется со ср. в ЕС.
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"Мы не видим себя в одном зале с русскими".
Не с "русскими", а с россиянами. Какие они русские?
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Когда президент и премьер министр иудеи,а в позиции Рабинович все может быть.Вот выберем кнессет и заживём как белые люди в Африке.
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"Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря ПАСЕ без Украины"Источник: https://censor.net.ua/n3134020
............................
ТОЛЬКО ТАК!
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Ну, и при чем тут Зеленский? Там в ПАСЕ от наших всё еще люди порошенко: Арьев, Гончаренко, Геращенко.
Это всё результат плохой работы команды порошенко.
Так же, как и строительство Северного потока. Или поро-боты и в этом будут обвинять Зеленского?
Меньше надо было грызть демократических оппонентов порошенко, а, наоборот, акцентировать злобу на всяких там "за життя". А то ведь с самим медведчуком у порошенко была дружба и партнерство, поэтому в ПАСЕ резонно решили, что пора и им дружить.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми не бачимо себе в одному залі з росіянами": в українській делегації в ПАРЄ допускають припинення своєї участі в Асамблеї
 
 
 
 
 
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