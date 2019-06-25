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 Терористи двічі намагалися збити безпілотник ОБСЄ на Донбасі, - звіт спецмісії

Бойовики НЗФ двічі в напрямку безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ вели вогонь зі стрілецької зброї, зокрема поблизу позицій патруля Місії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в опублікованому в понеділок звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Упродовж дня 23 червня спостерігачі, які здійснювали політ міні-БПЛА СММ поблизу н. п. Золотое-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), чули 16 пострілів зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 0,8–1,5 км на північний захід, які, за оцінкою, були спрямовані на БПЛА, що пролітав за 1 км на північний захід. Через 3 хвилини команда СММ почула ще 15 пострілів і 1 чергу зі стрілецької зброї на відстані приблизно 0,8–1 км на північний захід –– все, за оцінкою, було спрямовано на БПЛА, що пролітав за 500 м на північний схід від позиції патруля", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що команда місії благополучно посадила БПЛА і негайно покинула цей район.

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"Коли спостерігачі виконували другий політ міні-БПЛА поблизу н. п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), вони почули 4 постріли зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 200–300 м на південний схід, які, за оцінкою, були спрямовані на БПЛА, що пролітав приблизно за 200 м на південний схід від позиції патруля.

Через 4 хвилини команда СММ почула 2 черги зі стрілецької зброї на відстані близько 200–300 м на південний схід, які, за оцінкою, були спрямовані на БПЛА, що на той момент пролітав над позицією патруля в режимі посадки. Команда Місії знову благополучно посадила БПЛА і негайно покинула цей район", - йдеться в звіті СММ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134019
 
 
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Террористы - они такие. Если не самолет, то беспилотник.
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та гніди масковські на куражі, їм право дали у Европі...
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