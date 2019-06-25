 "ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору", - Ар'єв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв на своїй сторінці в Facebook.
"118 "за", 62 - "проти". ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору. Завтра битва триватиме. За санкції, які залишилися серед можливих", - написав Ар'єв.
Нагадаємо, перший віцеспікер українського парламенту, член делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко оприлюднила інформацію про те, що ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації.
- понизить тарифы или пересажать партнёров Парашенки - Медведчука с Ахметовым - или заставить капитулировать паРашку с ГейРопой?
и всё это после ПОТУЖНОЙ СУДОВОЙ РЭХВОРМЫ...
Чому українці, та ще так масово, вибирають собі в керівництво ватників та симпатиків москальні? Вибрали тепер жріть!
І психологію раба вибити з мізків практично неможливо
А психологія раба каже песикам: ми самі воювати не будемо, ми слабенькі та тупорилі, нехай з нашим ворогом хтось інший повоює, за нас)) А ми тим часом будем купувати у свого ворога вугілля, бензин, дизель, газ, хімічні продукти і т.д. Бо в нього ж дешевше
А потім песики дивуються: а чому ж нас не підтримали?? Такий чудовий план, всі вводять санкції та ворогують з агресором, а ми тим часом прекрасно торгуємо з агресором
СН за новые лица... Портнова...Бондаренко...Онищенко и т.п.))))
Ну цього і слід було очікувати.............
Кстати, походу Анаконда была придумана именно для "не качайте лодку", все нормально, не критикуем власть, через 3-5 лет нас ждет сокрушительная победа, а пока не мешайте нам воровать
В этом тоже ПАСЕ виноваты?)))
Лохов будут ПОРОТЬ!))
Про СЭЗ - хватит врать. Порты Крыма официально закрыты, а любое зашедшее судно может быть конфисковано Украиной как нарушитель.
Всякое нацменя меня еще во вранье обвиняет
Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території УкраїниДокумент 1636-VII, чинний, поточна редакція - Редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII
Вот правильная ссылка.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1636-18/ed20170726/stru
Ты этот документ вообще ЧИТАТЬ пробовал?
ну если киев возит-кормит своих врагов, то может оные и не враги совсем чем мы європа хуже??
и мы накормим.
врагов нада УБИВАТЬ, тогда всем видно, где кто у кого враги.
пєтя на должности мог бы заложить очередных 100500 моряков, но нет, не выхордит счас.
дебилы бл - 5 лет просрали.
Логика это не ваше...
5 лет мародерил мародер...а в сраку вставили невинному ЗЕ?)))))
У них 73% співгромадян ідіоти, люмпени, зрадники та покидьки
У них близько 70% громадян Європи жадібні тупі брехливі цинічні покидьки
Важко їм. Вони поодинокі д'Артаняни серед скажених орків...
Об этом Глава фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил согласительном совете лидеров фракций и глав комитетов.
"Несмотря на войну, страны ЕС, а за ними и десятки других государств, открыли украинцам границы без виз, значительно повысив рейтинг украинского паспорта. Президент Петр Порошенко сформировал мощную международную коалицию в поддержку Украины в войне с Россией. И мы будем делать все от нас зависящее, чтобы Украина и в дальнейшем имела поддержку западного цивилизованного мира", - заявил Артур Герасимов.
13.05.2019 14:52
Порошенко начал двухдневный рабочий визит в Брюссель
Это уже после выборов. Вот и результат.
Зеленський
КУЛЕБА: РОССИЮ ХОТЯТ ВЕРНУТЬ В ПАСЕ ДАЖЕ ЦЕНОЙ РАЗРУШЕНИЯ ПРИНЦИПОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ
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Размещено: 27.11.2017Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.
По его словам, столь четкие сигналы такого высокого должностного лица, как генсек, свидетельствуют о том, что сейчас любыми способами хотят сформировать коалицию в поддержку возвращения России в ПАСЕ даже ценой разрушения ценностей, принципов и механизмов влияния Совета Европы.