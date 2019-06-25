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Все про:Ар'єв (223) ПАРЄ (469) Росія (17757)

 "ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору", - Ар'єв

ПАРЄ відкрила можливість повернення Росії в Асамблею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв на своїй сторінці в Facebook.

"118 "за", 62 - "проти". ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору. Завтра битва триватиме. За санкції, які залишилися серед можливих", - написав Ар'єв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вперше українська делегація не має дипломатичної підтримки з боку глави держави", - Ар'єв про ситуацію в ПАРЄ

Нагадаємо, перший віцеспікер українського парламенту, член делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко оприлюднила інформацію про те, що ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації.

ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору, - Арєв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134018
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, це можна повернути як перемогу Узеленського.
Адже наступний крок- зняття санкцій з РФ.

Всі ми знаємо що росіяни кажуть що від санкцій тільки міцнішають. Так що з відміною санкцій вони почнуть хиріти і їм швидко прийде капець.
Дякуємо команді Узеленського за цю визначну перемогу! Часи Зради скінчилися!
До речі, всі помітили що по г+г більше нема корупції та тотального зубожіння?
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Зеленський просто служить російському народу.
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Чем? Успешно сдерживали агрессора, пока 73% люмпенов, зубожилых и просто идиотов не похерили весь их пятилетний труд. С чем зябликов и поздравляю. Зробили це разом.
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у президента есть свои обязаности ,и своя зона ответственности,и без парламента. Хотя это у президента,а не зепреза,ему все по приколу
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Да узбагойся ты, ущербное. Лечить свои комплексы, высерами? Вот уж чмошное создание.
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ну чтож нам была дана отсрочка..... у самих европейцев хватило принципов и ценностей аж на 5 лет.... дальше каждый за себя..... шо там зепрезидент скажет на эту "победу"
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Доброго ранку , Україно без порошенка !
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Оно было бы добрым, если бы пять лет тому не выбрали кровавого петра. А так этот бырыга думал только о собственном обогащении, а не за Украину. Сделал украинцев самыми бедными во всей Европе. А теперь ирка гнеращенко сльозы крокодильи сльзы льйот, а пять лет не видела сколько эта зрада проголосовала нге народных законов. И хватит поливать грязью Зеленского, посмотрите кто там сидит в ПАРЭ, ирка геращенко, арьев, ляшка... - это, что новая власть. Вот пройдут выборы, исчезнет власть ростовщиков, а придет власть Слуги народа тогда и будет что-то меняться.
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порошенко-редкостная мразь.
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Где вас таких тупых набирают? У Фёдорова с кадрами совсем туго? Коломойский, Фукс, Пинчук - не ростовщики? Зеленский не уклоняется от уплаты налогов через оффшорную регистрацию собственных студий? 1+1 тоже зарегистрирован на Кипре, кстати. И деньги вкладчиков из Приватбанка выводились через Кипр и отмывались в США.
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и не поленилась столько тупого маразма писать?
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Ну что, ягнята? Скрин моего поста 2017 года о снятии санкций с *****:
"ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору", - Арьев - Цензор.НЕТ 3214
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так ведь никто и не сомневается, что и санкции скоро снимут. Даже песики. Тока будут визжать они, шо єто вина Зеленского))
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Именно его персональная вина - преступное бездействие, граничащее с госизменой. Ответственность президента - внешняя политика, а не шкурняки с попыткой подмять суды под себя.
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Зеленский как раз пытался взяться за внешнюю политику, Рада не поддержала увольнение Климкина, до сих пор внешней политикой руководит Петрусь
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Климкин, Шлимкин. Ты что, тупой? Президент является шефом МИДа. Если МИД умер в полном составе, то сам президент должен заниматься его прямыми обязанностями, т.е. внешней политикой. Где Зеее? Куда вы его спрятали?
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вы, свиноботы, определитесь: что должен Зе сделать за 20 дней?
- понизить тарифы или пересажать партнёров Парашенки - Медведчука с Ахметовым - или заставить капитулировать паРашку с ГейРопой?
и всё это после ПОТУЖНОЙ СУДОВОЙ РЭХВОРМЫ...
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Так он ни хрена не сделал и не собирается, только своих друзей и бизнес-партнеров рассажал по должностям, как фейкового лейтенанта бакланова с купленным дипломом и путинского орденоносца от бабы Юли в СВР.
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Триумф рф, как раз следствие недавних вояжей зе в Европу, где клоун прекрасно справился и без Климкина, над УКраиной поржали и вернули рф в ПАСЕ
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МИД лишь проводник позиции президента. Если нет этой позиции - что МИД может сделать и чем подкрепить свою позицию? Чуваку с ксивой президента похер просто.
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В данной ситуации это вина вашего президента. Тут без вариантов. Он главный в этом вопросе и отвечает за внешнюю политику. Кстати, где он? Кто-нибудь его видел?
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Он боится вылезти из кабинета, чтобы рейтинг не испугать.
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А чья это вина? Вам, зебилам, хоть ссы в глаза - всё божья роса...Тупорылые твари.
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А ключи, от дверей,с брелками "Украина" ВАЗ еще в париже и берлине раздал.
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Та навіть не сумніваюсь що ось також дружненько знимуть і санкціі
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ПАСЕ открыло двери России, а Порошенко и Арьев будут делать вид, что они не при делах. 5 лет воровства и лжи от одного и другого.
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А ещё на марсе луноход заглох и в Мозамбике жираф обосрался, лето ,а у тебя паморочный бред
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Черговий раз все просрали..... Ну шо ж ,років може через 50 щось получиться....
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От тобі і друзі з європи. По ходу Канада тільки щирі друзі.
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А ты, что думал, что Европа не видела сколько барыги потрошенка вывели денег с Украины и как народ обнищал. Вот они и подумали стоит ли терять свои деньги если патрошенко и его клика сами уничтожали Украину. Привели украинцев к нищите, а Украину сделали самой бедной страной в Европе.
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То что видели и думали в Европе , тебе ли сиворылой знать?Из тебя кацапья вата из всех щелей торчит
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Ларик а чому европейцы, повинні бути більшими патріотами України ніж самі українці?
Чому українці, та ще так масово, вибирають собі в керівництво ватників та симпатиків москальні? Вибрали тепер жріть!
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Песики раби
І психологію раба вибити з мізків практично неможливо
А психологія раба каже песикам: ми самі воювати не будемо, ми слабенькі та тупорилі, нехай з нашим ворогом хтось інший повоює, за нас)) А ми тим часом будем купувати у свого ворога вугілля, бензин, дизель, газ, хімічні продукти і т.д. Бо в нього ж дешевше
А потім песики дивуються: а чому ж нас не підтримали?? Такий чудовий план, всі вводять санкції та ворогують з агресором, а ми тим часом прекрасно торгуємо з агресором
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песики звинувачують Президента. А мародер у них святий. Знову по країні куча бігомордів з рилом порошенка-брехуна.
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поражает то, что этого барыгу еще кто-то и поддерживает.
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ты не поражайся,ты хоть чуть думать и сопоставлять пробуй
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Не, все будут шута сепарского поддерживать
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Ну куда ему до ооочень самостоятельного, самодостаточного, мужественно принимающего решения молчащего артиста разговорного жанра.
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Это точно и под руководством потрошенка. Народ надо не допустить эту сволоту опять в Раду.
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Да...100%
СН за новые лица... Портнова...Бондаренко...Онищенко и т.п.))))
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то чого їх при Порошенко не посадили? Та й взагалі, саме Поросьонко зробив все для реванша, як і за часів свого кума Миздобула.
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Конечно допустят,смирись уже, а когда твой слуга сепарнода обосрется он опять к власти прийдет и это будет уже скоро
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Тобто "весьсвітзнами" - закінчилось?
Ну цього і слід було очікувати.............
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план "Анаконда"... это ж надо такое придумать...
Кстати, походу Анаконда была придумана именно для "не качайте лодку", все нормально, не критикуем власть, через 3-5 лет нас ждет сокрушительная победа, а пока не мешайте нам воровать
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У нас 73% тупых зомби)))
В этом тоже ПАСЕ виноваты?)))
Лохов будут ПОРОТЬ!))
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Не, у нас 24 % потрохотварей свынорылых, которые 5 лет войну называли АТО "ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3465
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Так твой ******** ,метр с кепкой ,вообще говорит,что они святые повстанцы,а про Крым сказал забыть
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Не, это "твой ********" принял закон об особом статусе дамбаса и вел обмен товарами и снабжал Крым электроэнергией. А еще объявил Крым - свободной экономической зоной. "ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 9356
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Особый статус - обязательство Украины по Минску, которое Украиной выполнено, что признано всем миром и что очередь за агрессором, который ничего не собирается делать, потому и сидеть ему под санкциями. Поставки с оккупированных территорий осуществлялись перерегистрированными украинскими предприятиями со счетами в украинских банках, которые до отжатия с помощью блохадников ничего не платили оккупационной администрации. А еще в 2015 году случайно упала ЛЭП, и Крым остался без электричества, да так, что пришлось тянуть энергомост с Кубани.
Про СЭЗ - хватит врать. Порты Крыма официально закрыты, а любое зашедшее судно может быть конфисковано Украиной как нарушитель.
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Ты меня, Украинца, еще учить будешь, что в Украине происходит?
Всякое нацменя меня еще во вранье обвиняет
Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території УкраїниДокумент 1636-VII, чинний, поточна редакція - Редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII
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Какой ты украинец, лахтюк недоделанный? Ты куда вообще ссылаешься?
Вот правильная ссылка.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1636-18/ed20170726/stru

Ты этот документ вообще ЧИТАТЬ пробовал?
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ну так ента європа смотрела смотрела 5 лет на енту украину и мальдмвскаго казнркрада, который вместе с ахметкой возил беспатные макароны в бамбас тыщами и тонн и думает такая,

ну если киев возит-кормит своих врагов, то может оные и не враги совсем чем мы європа хуже??
и мы накормим.
врагов нада УБИВАТЬ, тогда всем видно, где кто у кого враги.

пєтя на должности мог бы заложить очередных 100500 моряков, но нет, не выхордит счас.

дебилы бл - 5 лет просрали.
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))))вы ЗЕ фаны явно отстаете в развитии...)))
Логика это не ваше...
5 лет мародерил мародер...а в сраку вставили невинному ЗЕ?)))))
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В сраку вставили Украине, благодаря свынорылому пэдрасу
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Благодаря ничтожеству с ксивой президента, который не имеет ни малейшего дипломатического опыта и бросил делегацию своей же страны, ни разу не появившись в ПАСЕ и ни слова об этом не сказав. Не против так не против. Ориентируются на мнение главы государства, а его просто нет. Овощи выбрали очередного овоща...
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Благодаря свынорылому пэдрасу, даже визы за 5 лет не ввели с кацапами. А войну назвали АТО. А теперь свынорылые хотят все на нового президента свалить.
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Пока РФ на втором месте после Польши по валютным поступлениям в Украину - визы никогда не введут. Просто хватит ездить в Москву. А формат АТО и прокси-война - прихоть далеко не украинских властей. Европейцам не нужны миллионы беженцев из-за бомбардировок украинских городов.
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Вот и вся сущность потроховатых - валютные пгоступления себе в карман "ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 8033
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В карман малороссов, чьи родственники работают в Москве и пересылают семьям деньги. А ведь таких миллионы. Перекрой этот поток - социальный взрыв неизбежен. Поэтому призывы к закрытию границ остаются чистым популизмом - никто в здравом уме не станет нагибать собственную экономику.
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Так заробитчане в кацапии - это абсолютное большинство жители западных областей, которые якобы поддерживали Пепу. Так что ж они к врагам ездили и ездят?
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Как, например, голосовали бурштыновые рагули или закарпатские контрабандисты?
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І який там у Поросьонко "діпломатическій опит" це коли він репарації на 20 років підписав?
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УУУУуу..рррррряяяяяя.. януковічь...януковіщб...януковощь..Ждет Украина ждет Данбас..возвращенія уюежавших ребят "ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 7875
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брехня бариги за останні 5 років зробила свою справу.
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Жалко мені песиків
У них 73% співгромадян ідіоти, люмпени, зрадники та покидьки
У них близько 70% громадян Європи жадібні тупі брехливі цинічні покидьки
Важко їм. Вони поодинокі д'Артаняни серед скажених орків...
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Именно. Прочистить мозги идиотам может только залп из реакторов по их двору, иначе не понимают. И то ненадолго. Мариуполю разнесли целый микрорайон. И как он голосовал? Память как у амёб
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шо ви оце істерите. Поця всерівно в прольоті не дивлячись на підсеру його ставлеників. Ця війна щонайменше на довгі десятиліття і буде ще всяке.
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вы шоколадная шобла брыхали не только в Украине но и там !!вот и результат!!!!ты толстожопый наверное думаешь что дипломатия это только селфи на фоне ПАСЕ брыхня и вопли??вы суки все сделали чтобы мертвечук был у власти торговали с рашкой а теперь кто то вам ****** виноват!!??это результат вашей бездеятельности в ПАСЕ!!
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Когда на каждом углу кричишь о создании мощнейшей международной коалиции. А она оказалась пшиком.... и карета превратилась в тыкву.... А виновата, оказывается новая власть, которой всего месяц. Железобетонный фундамент, построенный на пятилетней коррупции, рассыпался в труху. Хотя это никак не умаляет продажности ЕС.
Об этом Глава фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил согласительном совете лидеров фракций и глав комитетов.
"Несмотря на войну, страны ЕС, а за ними и десятки других государств, открыли украинцам границы без виз, значительно повысив рейтинг украинского паспорта. Президент Петр Порошенко сформировал мощную международную коалицию в поддержку Украины в войне с Россией. И мы будем делать все от нас зависящее, чтобы Украина и в дальнейшем имела поддержку западного цивилизованного мира", - заявил Артур Герасимов.
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Ну если 73% уставших от войны готовы просто перестать стрелять и идти на уступки агрессору, голосуют за капитулянта - какой смысл в коалиции остается? Что сделано для её удержания?
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Что сделано за пять лет - итог в новости.
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Итог - это то, что наступники преступным бездействием разрушили весь труд за прошедшие пять лет. Вот и всё. Какая коалиция, если мириться с РФ?
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И сколько длилось "преступное бездействие"? Пять лет или месяц? Или год назад или два Франция и Германия не стояла на полусогнутых перед рашей?
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ваш дебільний презик поїхав в європу і, що за результат???
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Вы про этого?

13.05.2019 14:52
Порошенко начал двухдневный рабочий визит в Брюссель

Это уже после выборов. Вот и результат.
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Практика и показала, что слить в унитаз всё пятилетнее сопротивление реваншистам можно и за месяц. Жрите, зяблики. Сполна заслужили
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"ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3947 Возвращайся в Украину! Видишь без тебя что творится,)))
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Вам дату хорошо видно?



КУЛЕБА: РОССИЮ ХОТЯТ ВЕРНУТЬ В ПАСЕ ДАЖЕ ЦЕНОЙ РАЗРУШЕНИЯ ПРИНЦИПОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ

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Размещено: 27.11.2017Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

По его словам, столь четкие сигналы такого высокого должностного лица, как генсек, свидетельствуют о том, что сейчас любыми способами хотят сформировать коалицию в поддержку возвращения России в ПАСЕ даже ценой разрушения ценностей, принципов и механизмов влияния Совета Европы.
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Удивительно, но факт. Около 36% населения Украины решили отдать детей и внуков кацапам в рабство, проголосовав во время войны согласно кацапским пропагандистским наветам за куклу-недореку. А теперь здесь продолжают "я не я" и "Хто всрався? - Невістка". Некоторые даже готовы идти в зондеркоманды, помочь кацапам подавить очаги сопротивления.
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краще розкажи скільки засудили сєпарів, а скільки атошників за часів Порошенко.
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Зомби наступают. Арьев, спасай делегацию, а то покусают, и вы тоже превратитесь в зомби! Бойтесь полнолуния и ешьте побольше чеснока!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору", - Ар'єв
 
 
 
 
 
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