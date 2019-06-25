 "ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору", - Ар'єв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв на своїй сторінці в Facebook.

"118 "за", 62 - "проти". ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору. Завтра битва триватиме. За санкції, які залишилися серед можливих", - написав Ар'єв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вперше українська делегація не має дипломатичної підтримки з боку глави держави", - Ар'єв про ситуацію в ПАРЄ

Нагадаємо, перший віцеспікер українського парламенту, член делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко оприлюднила інформацію про те, що ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації.