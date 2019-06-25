 ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Геращенко зазначила: "За повернення російської делегації - 118. Україна, британці, грузини, країни Балтії, поляки - були проти. Нас - меншість. Але нам не соромно. Ми не зрадили принципи РЄ".

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