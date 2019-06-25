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Все про:ПАРЄ (469) Росія (17757)

 ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації

Перший віцеспікер українського парламенту, член делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко оприлюднила інформацію про те, що ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Геращенко зазначила: "За повернення російської делегації - 118. Україна, британці, грузини, країни Балтії, поляки - були проти. Нас - меншість. Але нам не соромно. Ми не зрадили принципи РЄ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вперше українська делегація не має дипломатичної підтримки з боку глави держави", - Ар'єв про ситуацію в ПАРЄ

ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134017
 
   
 Топ коментарі
 
Порох сумел натравить весь мир против росии. И всякие там меркели, микроны и прочие сидели поджав хвост. В том числе и ПАСЕ. Он был столпом Антанты. Нет его и всё разваливается Щас, отменят санкции и Украина останется один на один с агрессором. Идиотизм, обойдётся нам очень дорого. Если не случиться чудо, то потеряем страну, как это уже было в 1919 и получим голодомор 1933 и рабство на многие поколения. Всё будет Украина.... очень плохо!
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За месяц слить четыре года упорной работы на международной арене, это надо иметь талант!...
ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации - Цензор.НЕТ 2280
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Ну що там далі за планом? Як буде діяти великий геополітик Зеленський? Знову ржати буде і шаурму жерти? Може більше фонтанів треба, тоді все вирішиться само собою?
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Всё, что надо знать про Гейропу. 1938 год повторяется.
Кстати, весьма чёткий ответ на вопрос, почему брексит.
И если кому-то ещё непонятно, почему я категорически против вступления Украины в этот европейский союз озабоченных…
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твари от ПАСЕ дали рашисту негласное согласие для дальнейшей оккупации Украины..и если Украина не пошлет прорашистских европейских проституток рашистского сутенера,которые в Минске отрезали часть Украины под его алчный аппетит ,создав кровопролитие, и не будет на коленях просить помощи в США- рашист и дальше будет рвать частями Украину под молчаливое согласие гейропейских шлюх....
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Зегенерати, в цій ситуації ви без усілякого перебільшення можете з гордістю сказати " ми зробили це разом"...
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поздравляем зебилов, они "сделали их вместе" - Владимир Александрович Хйло за месяц обнулило результаты последних пяти лет
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За месяц, не имея власти, Зе не влиял на ситуацию, складівающуюся в течении 5 лет!
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Якщо президент тупе малоросійське чмо, то у продажна Європа втрачає геть усі стимули боротися за Україну. Зе- бид.о, ви повернули рашку разом.
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Соевые гниды такого наворотили, что Европа уже Украине не верит и от липецких гнид устала
Спасибо Лучезарному Пэдру.
PS. Кстати, Педро и ЕДРО = даже созвучно.
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Порохоботам, как и большинству дебилов, не понять причинно-следственную связь! Объясняю на пальцах. Сначала папа должен маму угостить маму тортиком рошен, победить в дебатах и создать коалицию. Потом будут тошнота, обмороки, лишения многих благ и удовольствий и только спустя длительное время шо-то появиться!
А у вас дебилов, белых у вышиванках, родился какой-то негритенок узкоглазый с матрешкой в ручке, уже подрос, в буфете у мамы все сладкое украл, а вы обвиняете соседа, который месяц назад купил квартиру в вашем доме, и которому только вчера ключи от нее дали, но еще не все консьержки его пропускают в дом, в том, что ребенок у вас не такой из-за него?
Дебилы! Ваши это цыплята, из тех яиц, которые вы сами же и снесли в 2014-м!
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что ты несешь, зебилина? Опять вам порох виноват?

Порох 5 лет ездил туда и сам добивался санкций против росии.

Что делает сопля? Шаурму жрет и отдыхает, оно устало? Правильно говорят - создать трудно, а просрать за месяц - легко...
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Їх можна зрозуміти. Вони побачили, якого феєричного мудака обрали собі українці, і подумали - нам що, більше всіх потрібно? Нема людини, яка домагалась міжнародного тиску на РФ і яка його підігрівала своєю діяльністю - значить, він більше не потрібен. Далі буде тільки гірше.

Їжте своє пакращення вже сьогодні 2.0, зебіли, глядіть не вдавіться...
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а що?...ПеПе сдох?...можна святкувати?
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Ну, может быть хоть теперь Украина примет какие-то санкции против агрессора. Как вариант: остановить торговлю с ним и транзит его газа?
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неее, Украина снимет пару фильмов за деньги агрессора и пожрет шаурмы...
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Ну тогда к Европе тоже претензий быть не должно
«Они не хотели войны. Они предпочли позор. Получили и позор и войну».
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Дорогие Украинцы!!! Старая шлюха эвропа нас слила. Готовимся к войне с парашей, ой что-то не хорошее назревает. Надеюсь 4я сила вмешается.
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Європа винна що ви проголосували за Зеленського? До виборів існував баланс, який розвалили ті хто голосував за Зеленського, а не Європа, яка просто зрозуміла що 75% населення готові просто злити все, чуваку який до 14р моло не жив в росії, а воювати і платити має Європа. От ви реально вірите, що Зеленський буде воювати з Росією???)
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А когда же Макрон заявил о желании вернуть Россию в ПАСЕ?

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона хочет избежать выхода Российской Федерации из Совета Европы.
"Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона хочет избежать выхода Российской Федерации из Совета Европы.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новое время, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.Источник: https://censor.net.ua/n3132738
"
То есть - Макрон это заяаил по результатам встречи с Зе.
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https://censor.net.ua/news/3106556/gensek_se_yagland_v_ocherednoyi_raz_vyskazalsya_za_polnopravnoe_chlenstvo_rossii_v_pase_i_sovete_evropy
Генсек ещё в январе об этом кричал
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Що чекати від хвранцузів? Мушкетери давно вимерли. А дворянство - успішно гільйотовано.
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
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Все логічно, всі хто голосував за Зелупен мають терміново брататися з Росією, доки не почалася справжня війна, тепер ***** боятися нічого. Давайте кретини сп** щось про Рошен і зливав України.
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Демократия она такая. Меньшевики подчиняются большевикам.
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а президент Владимер что-нибудь скажет по этому поводу ?
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не, постик с фоточками в фейсбуке запостит с пляжика, пусть зебилы порадуются...
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Это все попередники виноваты. Европа и так и сяк а ПАП нет бы внутренние реформы делать в Украине а он ворррррррует на армии да ворует. Он крадет да крадет
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А вообще я не вижу в этом страшного ничего
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Это полная импотенция Европы. Россия даже не делала ничего. Просто выждала. Европейцы запаниковали и сами вернули всё. Импотенты.
ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації - Цензор.НЕТ 1299
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Свидомые, вот ответьте мне на вопрос если у нас война а почему же происходит о росте импорта российских товаров в Украину??? По информации Государственной службы статистики Украины , c января по ноябрь 2018 года Украина импортировала товаров из России на сумму $7,4 млрд - на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го. При этом общая стоимость товаров, экспортированных в Россию, составила $3,3 млрд. Этот показатель снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, за прошедший год отрицательное сальдо торговли между Киевом и Москвой превысило $4 млрд.
Але порохоботы вы считаете это нормально вести торговлю и воевать с Россией.
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одно шо можно с уверенность сказать, дык, ента то, шо каазламордым нужно сначала выучить падежи, а потом казать свое свиное рыло в люди...
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Ну если Петя вел торговлю а почему же все таки не покупать газ у России. Он был дешевле в тоже время.Чем переплачивать по Дюссельдорфу+
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кац, досыть петь заунывную:каазлабад начал отпускать Украине энергоносители выше мировых цен еще зимой 1992-го года... Каазлабад с его хлором в нефти - отстой...
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а ты и в действительности думаешь что мы в европе газ покупаем??? Ой только не смеши меня хохол ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації - Цензор.НЕТ 1979
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Кац, главное , шо с казлабада - лимитировано. И дай бог Саудии с Эмиратами поболее выбросить углеводородов на рынок + нарастить добычу у нас, шобы дешевле был для рядового обывателя... Мож и в каазлабадии снизят цены для орков, шобы наконец-то отказались от практики использовать для отопления каазламордой завиры валежник...
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Кац, у вас болезненная реакция на жестокие ************ на каазлабадии7
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Вовіку треба у авральному порядку озброювати армійською зброєю тероборону. Як в Швейцарії. І тоді Україна буде острівцем стабільності на Планеті. Разом з Ізраілем. Бо рашковани будуть після цього обходити Україну десятою дорогою. А Вовік буде народним любимцем.
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Зе, малорос ти гребаний, збирай речі до Ростову
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Це тому, що Вовік твердо назвав Донбас і Крим українськими?
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Сумно. Але що нам хотіти від Європи, якщо у нас із рашастаном не розірвані дипломатичні відносини, йде торгівля, заключаються нові угоди (в тому числі і про рибальство в Азовському морі).
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Ні, просто у нас був Президент готовий боротися, а не клоун готовий показати на колінах.
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Озвучьте результаты голосования по странам, будет много интересного.
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Зебилы - это, как рыги, нонсенс в нашей политике. Но как бы там ни было, чтобы там ни было, помните, после октябрьского переворота. нарабсея была экономически изолирована. Тогда каазлабад во главе с Лениным , во имя брестских дивидентов , сдали часть украинских территорий. И шо со временем случилось? блокада с нарабсеи была снята. Так шо как бы там мы не перли бочку, но снятие санкций - это жестокие реалии. Вместо хныкать , действительно, ставить военку на ноги, шобы супостат спал и боялся видеть себя во сне в качестве захватчика наших территорий.
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Геращенко отметила: "За возврат российской делегации 118. Украина, британцы, грузины, страны Балтии, поляки - были против. Нас - меньшинство. Но нам не стыдно. Мы не предали принципы СЕ". Источник: https://censor.net.ua/n3134017 Вот вам ответ свидомые псевдопатриоты Украины
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А Зеля просто оказался дешёвой *****...просто кинул наших в пасе..Гон--дон с жодовским хлебалом...Падаль..своим молчанием и забиванием в норке предал всю Украину..
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Логичное продолжение "перемог" Порохатой свинотвари.
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Кажуть Зеленський вже місяць як Президент.
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Кажуть, шо СП-2 решили построить не при Зеленском.
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Чому Зеленський нічого не робив щоб цього не допустити?
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А что он мог сделать? Пальчиком погрозить как Поросенко?
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Принаймні міг зробити заяву в Парижі чи Берліні. Повернення раши в ПАСЄ пов'язане виключно з обранням Зеленського, роспускал ради що зробило наших делегатів фактично не легітивними.
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Який діями ПеПе, не може призначити на посади тих, що належить за Конституцією?
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Зебилы, что молчите? Или это очередная победа вашего клоуна?
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А була Європа колись інша? Ілюстрація з Парижа, рік 1944. Франція вже багато років під окупацією. Ну і...
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
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Ну, и при чем тут Зеленский? Там в ПАСЕ от наших всё еще люди порошенко: Арьев, Гончаренко, Геращенко.
Это всё результат плохой работы команды порошенко.
Так же, как и строительство Северного потока. Или поро-боты и в этом будут обвинять Зеленского?
Меньше надо было грызть демократических оппонентов порошенко, а, наоборот, акцентировать злобу на всяких там "за життя". А то ведь с самим медведчуком у порошенко была дружба и партнерство, поэтому в ПАСЕ резонно решили, что пора и им дружить.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації
 
 
 
 
 
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