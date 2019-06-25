 ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Геращенко зазначила: "За повернення російської делегації - 118. Україна, британці, грузини, країни Балтії, поляки - були проти. Нас - меншість. Але нам не соромно. Ми не зрадили принципи РЄ".
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Геращенко зазначила: "За повернення російської делегації - 118. Україна, британці, грузини, країни Балтії, поляки - були проти. Нас - меншість. Але нам не соромно. Ми не зрадили принципи РЄ".
Кстати, весьма чёткий ответ на вопрос, почему брексит.
И если кому-то ещё непонятно, почему я категорически против вступления Украины в этот европейский союз озабоченных…
Спасибо Лучезарному Пэдру.
PS. Кстати, Педро и ЕДРО = даже созвучно.
А у вас дебилов, белых у вышиванках, родился какой-то негритенок узкоглазый с матрешкой в ручке, уже подрос, в буфете у мамы все сладкое украл, а вы обвиняете соседа, который месяц назад купил квартиру в вашем доме, и которому только вчера ключи от нее дали, но еще не все консьержки его пропускают в дом, в том, что ребенок у вас не такой из-за него?
Дебилы! Ваши это цыплята, из тех яиц, которые вы сами же и снесли в 2014-м!
Порох 5 лет ездил туда и сам добивался санкций против росии.
Что делает сопля? Шаурму жрет и отдыхает, оно устало? Правильно говорят - создать трудно, а просрать за месяц - легко...
Їжте своє пакращення вже сьогодні 2.0, зебіли, глядіть не вдавіться...
«Они не хотели войны. Они предпочли позор. Получили и позор и войну».
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона хочет избежать выхода Российской Федерации из Совета Европы.
"Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона хочет избежать выхода Российской Федерации из Совета Европы.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новое время, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.Источник: https://censor.net.ua/n3132738
"
То есть - Макрон это заяаил по результатам встречи с Зе.
Генсек ещё в январе об этом кричал
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
Але порохоботы вы считаете это нормально вести торговлю и воевать с Россией.
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
Это всё результат плохой работы команды порошенко.
Так же, как и строительство Северного потока. Или поро-боты и в этом будут обвинять Зеленского?
Меньше надо было грызть демократических оппонентов порошенко, а, наоборот, акцентировать злобу на всяких там "за життя". А то ведь с самим медведчуком у порошенко была дружба и партнерство, поэтому в ПАСЕ резонно решили, что пора и им дружить.