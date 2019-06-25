 Зеленський придбав другу квартиру сім'ї загиблого у Львівській області гірника

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "24 каналу"

Зеленський купив двокімнатну квартиру площею понад 90 м² на п'ятому поверсі нового шестиповерхового будинку недалеко від центру Червонограда два тижні тому.

У сюжеті йдеться, що новосілля планують справити в День Незалежності, 24 серпня. На той час має завершитися ремонт.

За словами заступника глави Адміністрації Президента України Кирила Тимошенка, Зеленський про купівлю квартири ніде не говорив "і не збирався цього робити".

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"Він пообіцяв родині, він це зробив - і все. На відміну від деяких телеканалів, які квартиру купували в прямому ефірі", - підкреслив він.

Зараз у сім'ї шахтаря, що складається з дружини загиблого і трьох дітей (два сини у віці 15 і 16 років, а також восьмирічна дочка), два нових житла.

Обвал на шахті стався близько 4:00 29 травня. Загиблі - двоє жителів Сокальського району 1971 і 1997 року народження. Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що після аварії шахта працює в штатному режимі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сім'ям загиблих гірників виділять по 100 тис. грн.

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29 травня під час візиту на шахту Зеленський вступив у перепалку з журналісткою телеканалу "Прямий", який пов'язують з екс-президентом країни Петром Порошенком. Спілкуючись з шахтарями і родичами загиблих, Зеленський звернув увагу на журналістку і сказав: "Вам погано?" Вона відповіла: "Так. А вам не погано?" Президент сказав, що саме через це він приїхав сюди: щоб допомогти людям. Зеленський запитав журналістку, чим "Прямий" може допомогти гірникам, і запропонував купити їм квартиру. Журналістка сказала, що готова поділитися своєю зарплатою, і запитала президента, чи готовий він поділитися своєю. "Я куплю квартиру", - відповів президент.

3 червня телеканал "Прямий" повідомив, що придбав квартиру, яку раніше орендувала сім'я загиблого гірника Михайла Павлика. Житло розташоване в місті Червонограді на вулиці Сокальській, 28. Його площа - 72 м².