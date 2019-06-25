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Все про:Зеленський (1811) квартира (160) Львівщина (892) шахтарі (116)

 Зеленський придбав другу квартиру сім'ї загиблого у Львівській області гірника

Президент України Володимир Зеленський за свій рахунок купив житло сім'ї загиблого під час обвалу на шахті у Львівській області гірника Михайла Павлика.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "24 каналу"

Зеленський купив двокімнатну квартиру площею понад 90 м² на п'ятому поверсі нового шестиповерхового будинку недалеко від центру Червонограда два тижні тому.

У сюжеті йдеться, що новосілля планують справити в День Незалежності, 24 серпня. На той час має завершитися ремонт.

За словами заступника глави Адміністрації Президента України Кирила Тимошенка, Зеленський про купівлю квартири ніде не говорив "і не збирався цього робити".

Дивіться також: Зеленський прибув на Львівщину для відвідання шахти, на якій сьогодні загинуло двоє гірників. ФОТО

"Він пообіцяв родині, він це зробив - і все. На відміну від деяких телеканалів, які квартиру купували в прямому ефірі", - підкреслив він.

Зараз у сім'ї шахтаря, що складається з дружини загиблого і трьох дітей (два сини у віці 15 і 16 років, а також восьмирічна дочка), два нових житла.

Обвал на шахті стався близько 4:00 29 травня. Загиблі - двоє жителів Сокальського району 1971 і 1997 року народження. Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що після аварії шахта працює в штатному режимі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сім'ям загиблих гірників виділять по 100 тис. грн.

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29 травня під час візиту на шахту Зеленський вступив у перепалку з журналісткою телеканалу "Прямий", який пов'язують з екс-президентом країни Петром Порошенком. Спілкуючись з шахтарями і родичами загиблих, Зеленський звернув увагу на журналістку і сказав: "Вам погано?" Вона відповіла: "Так. А вам не погано?" Президент сказав, що саме через це він приїхав сюди: щоб допомогти людям. Зеленський запитав журналістку, чим "Прямий" може допомогти гірникам, і запропонував купити їм квартиру. Журналістка сказала, що готова поділитися своєю зарплатою, і запитала президента, чи готовий він поділитися своєю. "Я куплю квартиру", - відповів президент.

3 червня телеканал "Прямий" повідомив, що придбав квартиру, яку раніше орендувала сім'я загиблого гірника Михайла Павлика. Житло розташоване в місті Червонограді на вулиці Сокальській, 28. Його площа - 72 м².

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134016
 
   
 Топ коментарі
 
Прямо как путлер в кацапии - не состоит ни в одной партии и не имеет никакого отношения = одна школа с зебилами. Вопросов нет!
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кому как повезёт, одним квартиру другим аэропорт

Зеленский приобрел вторую квартиру семье погибшего во Львовской области горняка - Цензор.НЕТ 6911
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Его партия 2слуга русского народу" балотується
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Сэкономил на оффшорах миллионы, а потратил копейки....
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Купил вторую Зеленский приобрел вторую квартиру семье погибшего во Львовской области горняка - Цензор.НЕТ 2651 Першу купив "Прямий". Порошенко
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Это жесть, сначала кричали где обещанная квартира а когда купил опять орать начали о зраде.
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Это не зрада, это позор и стыд, что в твоей стране президент - недоумок. Ложка дорога к обеду. Понятно, что квартира лишней не бывает, но может стоило помочь нуждающимся? Или это единственная семья в Украине, оставшаяся без кормильца в съемной квартире? Еще лучше было бы, чтобы клоун в президентском кресле занялся своими прямыми обязанностями - международной политикой.
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Сколько там за место в зедротном списке в миллионах долларов? По старым таксам от двух до пяти. Что Зедрот тупее Юльки? Не поверю! Такой же наглый хуцповатый жид! Парочку квартир "убогим" в провинции при таком гешефте на пиар вполне приемлемо...
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Это хорошо, но неужели никто не понимает, что это дешевые понты?
Приобрел за пару десятков тысяч, и явно не за свои.
А сколько позволит спионерить Бене?
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Ничего этот зеленый гандон не обещал. Ну да после того как первую квартиру катал купил на следующий же день, как же это по пацански не купить в отместку квартирку. И небось за гос средства. Тьфу , сопля зеленая...
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Не купил - плохо, купил - еще хуже...какие вы, порохоботы, занудливые
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Говорят, лучше поздно, чем никогда. Но в данном случае это в духе его привычной профессии: смешить людей.
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Якщо хтось поводи́ться як засранець,розмовляє як засранець і виглядає як засранець то,з великою імовірністю,він не Президент!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗеленський придбав другу квартиру сім'ї загиблого у Львівській області гірника
 
 
 
 
 
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