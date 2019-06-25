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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (537) Маркарова (39)

 Україна веде активні переговори з МВФ про нову програму фінансування, - Маркарова

Україна веде активні переговори з Міжнародним валютним фондом про нову програму фінансування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в коментарі Bloomberg.

За її словами, нова програма може бути укладена на три роки.

Можливий обсяг фінансування міністр не назвала, але підкреслила, що нинішня програма була укладена на період виборів.

"У певному сенсі ця програма зробила те, що мала зробити", - сказала міністр.

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"З огляду на те, що інвестори зацікавлені у внутрішніх облігаціях України, уряд, ймовірно, не буде продавати більше боргів на міжнародних ринках в 2019 році. Цього місяця було продано 1 млрд євро боргів. Ми вже бачимо, що перевищуємо бюджетні прогнози щодо фінансування за рахунок місцевих позик", - зазначила Маркарова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134014
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕбил понабирает кредитов, а нашим детям и внукам рассплачиваться!
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Голобородько ж казав МВФ не потрібен? Збрехав?
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Т.е клоун просто продолжает политику Пети и делает то же самое что и Петя. Первый сигнал что никакой реальной борьбы с олигархами не будет, просто ЗЕбик продолжит набирать кредиты и всё.
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ЗЕбил понабирает кредитов, а нашим детям и внукам рассплачиваться!
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твои дети и внуки сначала пэтины долги отдавать будут
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старую программу с МВФ ******** благодаря досрочным выборам ВР Новая будет дороже на 100млн
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опять петя виноват? заколебали, живите настоящим!
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то, что возьмёт половина беды, проблема в том, что он с бабломойским снова всё выведет в офшоры.
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А когда это Зеленский назначил её министром финансов?
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Никогда
Это все ещё отрыжка прошлых лет

МВФ заявил что будет договариваться после выборов с новым правительство
Но старое ещё надеется что-то урвать
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А в Голоумке такого не было!! Там было всё совсем по другому!
Вместо борьбы с олигархами Зеленский идёт просит кредиты. А гже же конец эпохи олигархата обещанный ЗЕкомандой? Или он вам ничего не должен??
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Евро барыги требовали за кредиты спилить Карпаты на кругляк - Зеробеня подмахнет?
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Я спросил о позиции зебени по этому вопросу. Украина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе финансирования, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5937
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Давай зелебобик набирайся кредитов, там у Бени поговаривают сумарных судебных исков и претензий по ним уже на 3 лярда баксов...Так что денюжки понядобяца
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Это зрада! Подождите, так будет брать деньги у МВФ или не будет? Хотя какая разница: если будет, то "вашим внукам придется расплачиваться", если не будет, то "МВФ отказался помогать пророссийском Зебилу, скоро дефолт, беня все скупит".
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Это ещё старое правительство пытается договариваться но это уже зрада 😂
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постой это же точь в точь как визжали зрадофилы про Петю...
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А ты зебик клоуновы в рублях уже отдавать будешь Украина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе финансирования, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6190
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Что на этот раз потребует МВФ, может органы украинцев на продажу.
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да ладно, ведь клован сказал - под туфля этих грабителей поставит и потребует ..., ой, а чего случилось, чего щёки сдулись то?
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Голобородько ж казав МВФ не потрібен? Збрехав?
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в тексте сказано - вроди как в этом году не будет, то есть - 6 месяцев всего.
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Т.е клоун просто продолжает политику Пети и делает то же самое что и Петя. Первый сигнал что никакой реальной борьбы с олигархами не будет, просто ЗЕбик продолжит набирать кредиты и всё.
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вам в мінстеці мають скрипт створити щоб цю пару коментіві ліпити в 2 кліка, не мучати клавіші Ctrl C V
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А где он еще возьмет деньги? В Москве?
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Вариант поднять экономику и попутно уничтожить олигархат зебилам не подходит??
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Чтобы поднять экономику нужны оборотные средства = кредиты. Даже , чтобы построить отдельный дом процветающая строительная компания берет кредит. Обычно для этого используются отечественные банки, но в случае Украины в стране денег нет
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Деньги есть, просто нужно перестать воровать, а не кредиты клянчить, и сразу деньги найдуца.
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Денег нет даже на выплату долгов взятых в 2010 году
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orionemc.Помимо того,что зебик будет набирать кредитов,он еще и сдастся путлеру.Первый шаг уже сделан вчера в ПАСЕ,следующий - переговоры с ордлой,а далее капитуляция и контрибуция.А зебилам будут рассказывать,что это надо для мира.
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Можете уже не вести. МВФ не хрена не даст. Ни кто не даст денег тому кто просыпает свой дом. Завтра война. Большая.
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Нах. пошли вы со своим МВФ. Уже набрали сотни миллиардов кредитов и куда они все пошли? Еще и нам условия будут европейские пид*расы ставить и рассказывать какие нам нужно цены и налоги поднять.
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Если из Украины еще выедет пару миллионов рабочих рук то уже ничто не спасет ету страну. Кстати возможно европа дала безвиз специально чтобы активные покинули Украину и не было кому и зачем защищать.
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А як інакше, якщо нам обіцяли фільтраційні табори? Звичайно, що з України будуть виїжджати.
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Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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просто надо кормить учителей у которых пенсия в 50 а не в 60, врачей артистов, так суд решил конституционный, потом субсидии, долги у всех и надо брать в долг чтобы те долги отдавать и расходы большие а заработать никто не сможет ничего и никогда... такая жизнь
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ну да, а как прокормить 73% зе-лохтората!
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Можно вопрос: О новой программе финансирования кого,ОРДЛО?За прошлый год,что взяли у МВФ,то и отдали,наличкой,в ОРДЛу.А проценты на шею АТОшникам,добробатовцам,переселенцам(не путать с приспособленцами) и их семьям?Да,чуть не забыл- сепары повышают у себя пенсии, приспособленцам,на 25%.Может попросим больше у МВФ?
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будеш гніда зі своїх рахунків і рахунків твоїх подельніков віддавати ...глисти
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна веде активні переговори з МВФ про нову програму фінансування, - Маркарова
 
 
 
 
 
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