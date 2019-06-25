EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, За кордоном
  2195  26
Все про:Польща (1829) смерть (3389) заробітчани (220)

 Власниці підприємства в Польщі, яка вивезла в ліс непритомного працівника-українця, загрожує 5 років в'язниці

До п'яти років позбавлення волі загрожує власниці польського підприємства, яка вивезла в ліс українця, який під час роботи знепритомнів, і залишила його там.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє Громадське радіо з посиланням на Gazeta Wyborcza.

36-річний українець працював на підприємстві з виробництва трун поблизу міста Новий Томишль. Тіло чоловіка знайшли лісники недалеко від міста Вонгровець у Великопольському воєводстві.

"Поліцейські з'ясували, що в спекотний день чоловікові стало погано на роботі і він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили власниці, вона заборонила викликати швидку допомогу і наказала всім іти додому. Потім виявилося, що непритомний чоловік зник із території закладу. Не було його також удома, де він проживав. За дивних обставин зник також один із українців, який із ним жив і працював", - сказав спікер Великопольської поліції Анджей Боровяк у коментарі газеті "Głos Wielkopolski".

"Після вивчення всієї інформації і домовленостей з прокуратурою поліцейські вирішили затримати власницю фірми. Жінку взяли під варту. Правоохоронці почали також розшукувати українця, який зник після інциденту. Через кілька днів вони виявили його в одному з хостелів у Ломжі", - додав представник поліції.

За інформацією Анджея Боровяка, докази та інші матеріали дали підстави для висунення власниці закладу обвинувачення в ненаданні допомоги непритомному чоловікові, а також ненавмисному спричиненні смерті. За це їй загрожує до п'яти років ув'язнення. Подібне покарання загрожує затриманому громадянину України, який, знаючи обставини інциденту, переховувався і приховав інформацію, перешкоджаючи слідству.

Померлий Василь Черней не хворів, раніше не непритомнів, у нього не було епілепсії, каже його дружина Наталя. В Україні троє його неповнолітніх дітей залишилися без батька.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134011
 
 
 Топ коментарі
 
МАЛО 5 ЛЕТ .25 ЛЕТ НУЖНО ТВАРИ ВПАЯТЬ.
 показати весь коментар
 
Походу там такие же твари работали и их тоже нужно привлечь за соучастие! Не бось покойного земляки!
 показати весь коментар
 
Можливо, людина померла із-за того, що не викликали швидку... Посадять, і надовго. За цією пані тягнеться давній шлейф гріхів... Тут був вже і облік в поліції, і розшук податківцями, і знущання над власними батьками... Суд все це обов'язково врахує і воздасть за все по сукупності.
Раджу також прочитати коментарі поляків під статтею. Люди надзвичайно обурені фактом такого злочину. Скандал наростає. Можна бути впевненим, що нічого "просто так" не минеться, і крім вироків, будуть і зміни в законодавстві, які черговий раз поліпшать як умови перебування іноземних працівників.ґ, так і відповідальність за порушення підприємцями законів про працю.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Непреднамеренное причинение смерти, это не вызвать врачей, а вывести человека без сознания в лес и бросить? Да ну нах...
 показати весь коментар
 
"Непреднамеренное причинение смерти, это не вызвать врачей"

це ненадання допомоги. Відрізняється тим, що нічого, щоб пошкодило не зроблено
 показати весь коментар
 
"ненадання допомоги" это пройти мимо, молча. А тут был приказ работникам врачей не вызывать. Кстати, это показывает и работников, в другом свете совсем...

Так вот, а взять человека потерявшего сознания на рабочем месте, запихнуть в автомобиль, вывести в безлюдное место и выбросить, прекрасно понимая что счет может идти на минуты, это убийство.
 показати весь коментар
 
 
"причинение смерти" - це і є вбивство, ваш кеп
 показати весь коментар
 
. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызывать скорую помощь и приказала всем идти домой. Источник: https://censor.net.ua/n3134011

Люди никогда так не делайте! Никто не может вам запретить вызвать скорую. Вызывайте и все.
 показати весь коментар
 
 
Походу там такие же твари работали и их тоже нужно привлечь за соучастие! Не бось покойного земляки!
 показати весь коментар
 
 
Расследование ведется. Ответят все виноватые.
 показати весь коментар
 
Как вариант - во всем будет виноват прятавшийся от полиции второй безвизовый турист, он уговорил отвезти безчувственного товарища в лес на свежий воздух в надежде, что там больной очухается, а наивная хозяйка ритуальных услуг давно не имела дело с недожмуриками, вот и доверилась .... оправдают.
 показати весь коментар
 
це версія польських полісаїв, хз що там трапилось насправді
 показати весь коментар
 
В первый раз писали, что она им сказала, что сама вызовет скорую, и они ушли. Но это тоже не многим лучше
 показати весь коментар
 
Видимо хозяйке гробового бизнеса, окромя этого инцидента было что скрывать... Адекватный человек, зная что потерпевший в плохом состоянии, не делал бы такое..
 показати весь коментар
 
всё списали на одного гражданина украины
а,как же те работники,что по приказу собственника ушли домой???
 показати весь коментар
 
Сам хоть понял что написал? Статью читал или только оглавление?
 показати весь коментар
 
Можливо, людина померла із-за того, що не викликали швидку... Посадять, і надовго. За цією пані тягнеться давній шлейф гріхів... Тут був вже і облік в поліції, і розшук податківцями, і знущання над власними батьками... Суд все це обов'язково врахує і воздасть за все по сукупності.
Раджу також прочитати коментарі поляків під статтею. Люди надзвичайно обурені фактом такого злочину. Скандал наростає. Можна бути впевненим, що нічого "просто так" не минеться, і крім вироків, будуть і зміни в законодавстві, які черговий раз поліпшать як умови перебування іноземних працівників.ґ, так і відповідальність за порушення підприємцями законів про працю.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то все кто в этом участвовал, включая рабочих что пошли домой => поддельники, соучастники.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїВласниці підприємства в Польщі, яка вивезла в ліс непритомного працівника-українця, загрожує 5 років в'язниці
 
 
 
 
 
 вгору