 Власниці підприємства в Польщі, яка вивезла в ліс непритомного працівника-українця, загрожує 5 років в'язниці

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє Громадське радіо з посиланням на Gazeta Wyborcza.

36-річний українець працював на підприємстві з виробництва трун поблизу міста Новий Томишль. Тіло чоловіка знайшли лісники недалеко від міста Вонгровець у Великопольському воєводстві.

"Поліцейські з'ясували, що в спекотний день чоловікові стало погано на роботі і він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили власниці, вона заборонила викликати швидку допомогу і наказала всім іти додому. Потім виявилося, що непритомний чоловік зник із території закладу. Не було його також удома, де він проживав. За дивних обставин зник також один із українців, який із ним жив і працював", - сказав спікер Великопольської поліції Анджей Боровяк у коментарі газеті "Głos Wielkopolski".

"Після вивчення всієї інформації і домовленостей з прокуратурою поліцейські вирішили затримати власницю фірми. Жінку взяли під варту. Правоохоронці почали також розшукувати українця, який зник після інциденту. Через кілька днів вони виявили його в одному з хостелів у Ломжі", - додав представник поліції.

За інформацією Анджея Боровяка, докази та інші матеріали дали підстави для висунення власниці закладу обвинувачення в ненаданні допомоги непритомному чоловікові, а також ненавмисному спричиненні смерті. За це їй загрожує до п'яти років ув'язнення. Подібне покарання загрожує затриманому громадянину України, який, знаючи обставини інциденту, переховувався і приховав інформацію, перешкоджаючи слідству.

Померлий Василь Черней не хворів, раніше не непритомнів, у нього не було епілепсії, каже його дружина Наталя. В Україні троє його неповнолітніх дітей залишилися без батька.