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 Політика України
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 Потрібні ще одні дострокові вибори в Раду в якій буде зменшено кількість депутатів, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за ще одні дострокові вибори до Верховної Ради після внесення змін до Конституції, якими буде зменшено кількість народних депутатів.

"Необхідно зараз провести дострокові вибори, необхідно змінити конституцію і після повного періоду часу йти відразу на дострокові вибори, для того, щоб перезавантажити парламент, зробити 250 депутатів. Тоді це буде чесно по відношенню до людей", - сказав Гройсман в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що його політична сила - партія "Українська стратегія Гройсмана" підтримує такий розвиток подій.

На його думку, зекономлені кошти від скорочення кількості депутатів парламенту, можна буде направити на інші сфери економіки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134010
 
   
 Топ коментарі
 
10 вопросов, на которые Зеленский не может дать ответы
1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше?
2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не ворует? Выходит, что либо Порошенко не воровал, либо Зеленский начал воровать.
3) Сколько это времени "надо немножко подождать" и чего именно нужно ждать?
4) Почему в окружении президента Зеленского на должностях нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья-дружбаны с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?
5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места?
6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?
8) Почему Зеленский встречается и анонсирует сотрудничество с олигархами, вместо того, чтобы отобрать у них награбленное, как он обещал?
9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров со спецзнаками и мигалками?
10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
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Закон про імпічмент вже підписав?
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Это же просто кино! Кино про Голобородько... которое скоро кончится...и зажгут свет Нужны еще одни досрочные выборы в Раду в которой будет сокращено количество депутатов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4726
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Ну, тут він правий...
Таке буває не часто.
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Ещё бы он не прав
Он программу Зе дерёт и озвучивает ее по частям
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дай пруф на программу зебилов, иначе бакланка и вторая жёлтая карточка
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Вона навіть не уявляє що Грося доповнив пропозицію Вакарчука скоротити дупутатів і підказав як це зробити практично.
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в следующую, людей, которые понимают как устроено государство, как им нужно управлять, знающих теорию государства и права, политэкономию, прошедших все ступени, будут вносить на руках. сходить в цирк, и жить в цирке, это разные вещи.
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Это Гройсман знает политэкономию (кстати, так больше о марксизме говорят), право и теорию государства? 😁
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10 вопросов, на которые Зеленский не может дать ответы
1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше?
2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не ворует? Выходит, что либо Порошенко не воровал, либо Зеленский начал воровать.
3) Сколько это времени "надо немножко подождать" и чего именно нужно ждать?
4) Почему в окружении президента Зеленского на должностях нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья-дружбаны с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?
5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места?
6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?
8) Почему Зеленский встречается и анонсирует сотрудничество с олигархами, вместо того, чтобы отобрать у них награбленное, как он обещал?
9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров со спецзнаками и мигалками?
10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
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Это же просто кино! Кино про Голобородько... которое скоро кончится...и зажгут свет Нужны еще одни досрочные выборы в Раду в которой будет сокращено количество депутатов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4726
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Зажгут... но не свет, а кортеж зедрота с "мухи"...
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БОЛЬШИНСТВО ЭТИХ ВОПРОСОВ ПОКАЗЫВАЕТ АБСОЛЮТНУЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАДАВШЕГО В СФЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА.
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ХОТЯ НЕ - ВРЕДНО ДЛЯ ЗАДНИЦЫ Потрібні ще одні дострокові вибори в Раду в якій буде зменшено кількість депутатів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9502
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порхоботам уже выдают методички как для умственно отсталых деградация во всей красе!
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Что, два раза выборы? грося в депрессии.
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Так оно себе окладик со всеми доплатами сразу втрое увеличит. Верю тебе грося, как и всем петиным мантрам, вылитым нам на уши за пять лет. Вот верю и все!
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Вот уже действительно партия спойлер = вредитель
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На период войны с казлостаном и до полного освобождения Донбасса и Крыма должна быть смертная казнь для высокопоставленных госчиновников, депутатов разных уровней именно за пособничество врагу взяточничество разворовывание бюджетных денег тогда и желающих поубавится.
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Це треба було ввести ще в 2014... А ще в 2014 році треба було створити український Абу-Греуб. Абу-Грейб - тюрма в Іраці, де без суду і слідства тримали прихильників Саддама. От і нам треба було в одну тюрму в 2014 звезти ригіаналів, вату, корупціонерів, тітушководів і тд і тп. Може б тоді війни взагалі не було...
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Одни на зароботки за бугор,других в расход.Сколько тогда населения будет? млн 15?
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Грося будет в ВР приблизительно 15-20чел
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Запропонуй як ще можна скоротити кількість депутатів.
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Партия имени "Самого Себя" ищет какие то возможности зайти в раду?
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Создатель "рейтингового голосования" в Раде предлагает "рейтинговые выборы".
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Нужны еще одни досрочные выборы в Раду в которой будет сокращено количество депутатов...поэтому украинцы не будьте ЛОХАМИ и выбирайте "зелёных с голосом",эти не на дурят и через год,мы увидим ,что можно их повторить на пять лет Потрібні ще одні дострокові вибори в Раду в якій буде зменшено кількість депутатів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3513
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та хоть 10.Всеравно базарный папа мимо кассы пролетит.
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Ну так нагните Конституционный суд или другие продажные суды - сразу и сократите количество до 100, перегрызете может там друг другу горла нахер....
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Хе-хе. Слабода слова вже тут. Оперативно. Дійсно, Вакарчук каже про скорочення, але не сказав як і коли це зробити практично.
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устал от слов, хочешь представления клоунов? через месяц купишь билет, но имей ввиду, в цирке можно хоть посрать сходить в туалет, можно в буфет, и вообще уйти, когда остопиз@ит. а у тебя билет на 5 лет, и вместо туалета будет сортир, на буфете шмурдяк, и двери заколотят. обрезанные это тебе не Янукович, они все продумают, что пикнуть не успеешь, а тебе уже войдет по самые помидоры. "Человек, кусающий руку, которая его кормит, потом лижет сапог, который его пинает."
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Люди, які не здатні зробити нічого правильно, завжди пропонують зміни до Конституції.
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Ініціативи щодо зменшення кількості депутатів пояснюються дуже просто- купити 51 депутата зі 100 набагато дешевше ніж 256 депутатів з 450. Жадність кукловодів єдина причина бажання зменшити кількість депутатів у Раді.
Я б наприклад збільшив їх кількість до 900, а мінімальну кількість для прийняття рішення підняв би до 300 але заборонив міняти Конституцію без загального референдуму.
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Якась муйня від схудлого Гросі. Може це і дійсно потрібно, але за чий рахунок відбудуться ці свята?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПотрібні ще одні дострокові вибори в Раду в якій буде зменшено кількість депутатів, - Гройсман
 
 
 
 
 
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