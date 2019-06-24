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 Залежність від РФ - загроза національній безпеці, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін озвучив головний висновок, який зробив із протестів у Грузії.

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Головний висновок грузинських подій: залежати від Росії хоч у чомусь - загроза для національної безпеки. Це має стати фундаментальним принципом усієї нашої політики на перспективу", - вважає Клімкін.

Залежність від РФ - загроза національній безпеці, - Клімкін 01

У Грузії з 20 червня тривають масштабні протестні акції. Вони викликані візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Росія оголосила, що з 8 червня припиняє польоти своїх літаків до Грузії і забороняє грузинській авіації літати на території Росії. Крім того, Путін доручив уряду повернути на батьківщину всіх росіян, які зараз перебувають у Грузії. Російські туроператори перестали продавати тури в Грузію.

Крім того, Росспоживнагляд раптово виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в Росію з 2014 по 2018 роки.

У Грузії кілька кафе підняли ціни для відпочиваючих із РФ. А найбільша в країні мережа кінотеатрів перестала показувати фільми російською мовою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134009
 
   
 Топ коментарі
 
Павлуша, до кого ти звертаєшся ?
73% гигикали =а то путін нападЬОТ=.

А ти про загрозу.
Марна справа.
Ідіоти не розуміють.
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Но почему то , санкции решили отменить именно после поездки зебила и после высказываний кравчука и кучмы не странно ли это . Да путлер все возлагал надежды на новую власть , да и в раду 80% пророссийских партий идут (порох даже не проходит ) . Где логика говномет а ?
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Фрагмент с фильма, поучительно.
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Ми почали забувати... 😞

https://www.facebook.com/typical.ck.ua/videos/594763661040179/?v=594763661040179
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Новая методичка "ольгинских" калоедов.
Залежність від РФ - загроза національній безпеці, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2336
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Но почему то , санкции решили отменить именно после поездки зебила и после высказываний кравчука и кучмы не странно ли это . Да путлер все возлагал надежды на новую власть , да и в раду 80% пророссийских партий идут (порох даже не проходит ) . Где логика говномет а ?
 показати весь коментар
 
 
Фрагмент с фильма, поучительно.
--------------------------------------------------
Ми почали забувати... 😞

https://www.facebook.com/typical.ck.ua/videos/594763661040179/?v=594763661040179
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это из фильма дамбас Лозницы. Но мне больше нравитя последний эпизод, когда русня замочила местных дамбасянок которые имитировали на камеру местных жителей. И когда дамбасню зашкварили, русня уехала то в кабинку заскочил типичный дамбасянен и украл уже у трупов ноут. Вообще фильм неплохой.
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Кататонический синдром или Зеботомия не дает адептам пришествия Коломойского адекватно оценивать ситуацию. Зависимость от РФ - угроза национальной безопасности, - Климкин - Цензор.НЕТ 5982
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Павлуша, до кого ти звертаєшся ?
73% гигикали =а то путін нападЬОТ=.

А ти про загрозу.
Марна справа.
Ідіоти не розуміють.
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Ты когда в посольстве Канады от Украины отказывалась,тоже такой патриоткой была?73% на Родине живут и голосуют,в отличии от тебя
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ведана, а у нас чорниці по 45 грив. за кіло приймають
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а с чего ты вдруг решила, что 73% глупее тебя? мания величия?
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RedWhite_heart‏ @RedWhite_heart 23 июн.

Подивився серіал Роки (Years and yeads) 2019, Англія.
Це канєшно разрив шаблонов. Зєлєбоби в Англії теж є.
Хтось уже казав, що з приходом цифрової ери до влади можуть приходити ну геть покидьки.
Але ж Happy and !)
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olele Покидбки при владі завди були,просто колись було легше брехати.
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Смотрю тут пара козломордых уже пригорело 😂😂😂
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Хз как там у кого но у нас на календаре 2019
5 лет с тех пор как оккупировали Крым и Донбасс с Луганщиной
Какой опыт с Грузией там доказывать после этого должен
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Еще вчера этот чувак подплясывал барыжному шобло а сегодня прозрел - патамушо выборы на носу...
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Так надо было закрыть границу, разорвать дипотношения и не беспокоиться о тех "гражданах", кто постоянно проживает в РФ, тащится туда на заработки.
больно?
А вырывать гнилой зуб всегда больно. Если не удалить, то гниль из зуба отравит/заразит весь организм
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Мені так цікаво, що ж тепер скаже таварісчЬ ЮБ, враховуючи сьогоднішні новини про ПАРЄ і зняття санкцій. Залежність від РФ - загроза національній безпеці, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4179
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пока олигархия будет гегемоном зависимость от рф сохранится. они плоть от плоти по всем параметрам. все они боятся империи, но знают, рф всегда подаст им руку спасения в обмен на признание протектората...
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полмиллиона в год эмигрируют украинцы как раз работоспособного возраста это тоже зависимость от хйла вовы или от хйлов петей гросей кличков и тд
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а чугункин не сказал, кто эти реформированые мыролюбцы, которые торгуют с засрашкой и создают зависимость от нее? или об этом нельзя говорить?
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зависеть от России хоть в чем-то - угроза для национальной безопасности. Это должно стать фундаментальным принципом всей нашей политики на перспективу", - считает Климкин
Это правильно, зависимость от оккупанта всегда будет использована оккупантом в своих целях. По сути это аксиома.
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зависимость от рф - это отсутствие собственной государственности
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЗалежність від РФ - загроза національній безпеці, - Клімкін
 
 
 
 
 
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