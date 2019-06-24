 Залежність від РФ - загроза національній безпеці, - Клімкін

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Головний висновок грузинських подій: залежати від Росії хоч у чомусь - загроза для національної безпеки. Це має стати фундаментальним принципом усієї нашої політики на перспективу", - вважає Клімкін.

У Грузії з 20 червня тривають масштабні протестні акції. Вони викликані візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Росія оголосила, що з 8 червня припиняє польоти своїх літаків до Грузії і забороняє грузинській авіації літати на території Росії. Крім того, Путін доручив уряду повернути на батьківщину всіх росіян, які зараз перебувають у Грузії. Російські туроператори перестали продавати тури в Грузію.

Крім того, Росспоживнагляд раптово виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в Росію з 2014 по 2018 роки.

У Грузії кілька кафе підняли ціни для відпочиваючих із РФ. А найбільша в країні мережа кінотеатрів перестала показувати фільми російською мовою.