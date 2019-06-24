 Залежність від РФ - загроза національній безпеці, - Клімкін

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Головний висновок грузинських подій: залежати від Росії хоч у чомусь - загроза для національної безпеки. Це має стати фундаментальним принципом усієї нашої політики на перспективу", - вважає Клімкін.
У Грузії з 20 червня тривають масштабні протестні акції. Вони викликані візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.
Росія оголосила, що з 8 червня припиняє польоти своїх літаків до Грузії і забороняє грузинській авіації літати на території Росії. Крім того, Путін доручив уряду повернути на батьківщину всіх росіян, які зараз перебувають у Грузії. Російські туроператори перестали продавати тури в Грузію.
Крім того, Росспоживнагляд раптово виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в Росію з 2014 по 2018 роки.
У Грузії кілька кафе підняли ціни для відпочиваючих із РФ. А найбільша в країні мережа кінотеатрів перестала показувати фільми російською мовою.
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Ми почали забувати... 😞
https://www.facebook.com/typical.ck.ua/videos/594763661040179/?v=594763661040179
73% гигикали =а то путін нападЬОТ=.
А ти про загрозу.
Марна справа.
Ідіоти не розуміють.
Подивився серіал Роки (Years and yeads) 2019, Англія.
Це канєшно разрив шаблонов. Зєлєбоби в Англії теж є.
Хтось уже казав, що з приходом цифрової ери до влади можуть приходити ну геть покидьки.
Але ж Happy and !)
5 лет с тех пор как оккупировали Крым и Донбасс с Луганщиной
Какой опыт с Грузией там доказывать после этого должен
больно?
А вырывать гнилой зуб всегда больно. Если не удалить, то гниль из зуба отравит/заразит весь организм
Это правильно, зависимость от оккупанта всегда будет использована оккупантом в своих целях. По сути это аксиома.