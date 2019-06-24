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 ТСК з розслідування вбивства Гандзюк хоче заслухати в Раді керівників ГПУ, СБУ і Нацполіції

Члени Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів зареєстрували проект постанови про звіт ТСК.

З документом можна ознайомитися на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається в пояснювальній записці до відповідного проекту постанови №10397, звіт містить висновки ТСК за результатами проведеного розслідування.

Проект постанови передбачає, що парламент заслухає звіт ТСК і направить його Президенту, Голові Верховної Ради, Прем'єр-міністру, ГПУ, СБУ, МВС і Нацполіції. Силові відомства мають упродовж 2 тижнів розглянути матеріали ТСК і проінформувати Верховну Раду про результати цього розгляду.

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"Разом із тим Комісія вважає за необхідне заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України генерального прокурора України, керівництво Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України з питань розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів", - йдеться в пояснювальній записці.

Члени ТСК очікують, що ухвалення проекту постанови дасть змогу Верховній Раді розглянути звіт Тимчасової слідчої комісії і прийняти відповідні рішення щодо викладених у ньому висновків і пропозицій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134006
 
 
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Шо их выслушивать тварей лживых ,паковать всех и на нары !!!
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