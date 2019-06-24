 Шарію відмовили в реєстрації кандидатом у депутати

Відповідне рішення було прийнято на нинішньому засіданні Центральної виборчої комісії.
За те, щоб відмовити Шарію в реєстрації кандидатом у народні депутати, проголосували 14 членів ЦВК. Ще двоє - утрималися. Відео голосування виклала у своєму Twitter громадянська мережа "Опора", повідомляє Цензор.НЕТ.
Причиною відмови в реєстрації стало те, що Шарій за останні 5 років не проживає в Україні.
"Наявні в комісії документи і матеріали не дають підстав для встановлення факту його проживання в Україні впродовж останніх 5 років", - підкреслили в ЦВК.
Крім того, в реєстрації кандидатом у нардепи відмовили номеру 5 у списку "Партії Анатолія Шарія" - Євгену Євтухову. Він, згідно з даними Держприкордонслужби, впродовж останніх 5 років двічі виїжджав з України на термін, що перевищує 90 днів.
Следующая Рада должна в обязательном порядке выкинуть из состава ЦВК всей червей от Порошенко и Пашинского😡
Кто он даже Шапошников рассказал.
Как по мне, просто очередной блогер говноед, рассказьівающий как в Украине всегда все плохо, коих запоребриком немеряно.
Запоребриковая вата єту тему может жрать вечно, єто как при совке 70 лет рассказьівали про загнивающий запад.
Народ хавает, деньга капает, что еще нужно для счастья?
Он показал видео самого Шария, где он себя сам показал упоротьім шовинистом.
Обсирать - не строить...
У нас уже один такой в президентах ходит, откликается на Зе...