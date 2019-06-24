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Все про:реєстрація (104) ЦВК (646) Шарій Анатолій (2)

 Шарію відмовили в реєстрації кандидатом у депутати

ЦВК відмовилася реєструвати кандидатом у народні депутати проросійського пропагандиста Анатолія Шарія.

Відповідне рішення було прийнято на нинішньому засіданні Центральної виборчої комісії.

За те, щоб відмовити Шарію в реєстрації кандидатом у народні депутати, проголосували 14 членів ЦВК. Ще двоє - утрималися. Відео голосування виклала у своєму Twitter громадянська мережа "Опора", повідомляє Цензор.НЕТ.

Причиною відмови в реєстрації стало те, що Шарій за останні 5 років не проживає в Україні.

"Наявні в комісії документи і матеріали не дають підстав для встановлення факту його проживання в Україні впродовж останніх 5 років", - підкреслили в ЦВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі: Списки було затверджено задовго до призначення дати виборів

Крім того, в реєстрації кандидатом у нардепи відмовили номеру 5 у списку "Партії Анатолія Шарія" - Євгену Євтухову. Він, згідно з даними Держприкордонслужби, впродовж останніх 5 років двічі виїжджав з України на термін, що перевищує 90 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134005
 
   
 Топ коментарі
 
Почему у всех парашных лошариев такие тупые и отвратительные рожи?
Шарию отказали в регистрации кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 4538
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А что конкретно он сделал против украинской государственности, все-таки. в чем состав преступления? сам сильно не вникал
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Да ничего особого. На мародера все врямя пер, вот соевые боты и разобиделись
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Партия его будет учавствовать, и скорее всего пройдет в раду.в ближайшее время будет соцопрос, и его партия там уже будет. Не знаю как там пророссийский, а то что он антипорошенский это точно, завалил мародера.
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Может ещё посудиться, как Саакашвили.
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очень сомневаюсь, что хоть процент его партия возьмет...а надо 5 процентов
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Возьмёт 5, а то и поболе.
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а если нет, то будешь балоболом?но что то мне кажется, через месяц твоего ника уже на форуме будет не сыскать
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Конешно, не сыскать. Мы тут не сошлись с админом в "трактовании одной строчки из святого писания". Вообще-то одно рейтинговое агенство неофициально озвучивало цифру в 10%. Это я уж слегка приврал.
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Я вот тоже несколько выпусков глянул - ни слова против независимости Украины, за Путина и т.д. А вот Свыню, Боксера, Хрипуна это да, он чихвостит. Но там все по делу.
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думаю он такой же пи_дар как и ты... на бутылку вас обоих) оч. ждём)
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Ну с Шарием понятно, доколупались до пятилетнего срока проживания, но с Саакашвили и и его партией РНС тупой произвол. Ещё и на глазах протестующих от РНС под ЦВК посмеиваясь зашел туда Пашинский со сворой.
Следующая Рада должна в обязательном порядке выкинуть из состава ЦВК всей червей от Порошенко и Пашинского😡
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И заведет в ЦВК побольше весельчаков и разных глистиков зелёненьких
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Получил шарик кирзачем и полетел в будку снимать говноролики
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если хохлы не способны мыслить (не путать с украинцами), вместо головы #опа, 73 выбирают своим начальником шута, который их же развлекал, по понятиям шныря, то ситуацию НУЖНО довести до абсурда, иначе до них не дойдет! и шария нужно, и ефремова, и азарова! а януковича помиловать, и вернуть межегорье, и беркут восстановить в правах, и выдать эбонитовые палочки с ваЗЕлином!
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Якесь воно замучене,розгублене."Ну що,скурвий сину,допомогли тобі твої кацапи?"
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Та ні, то він дещо стомлений, але довольний, бо Петю вже до ручки довів. Рейтинги ПЕСа вже впали до 5% и це ще не плінтус.
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5 років оббріхували Порошенка за кацапстанськими лекалами.Всі хто хотів.73% ПОВІРИЛИ БАЄЧКАМ,ЯК-ОТ ПРО ТЕ,ЩО ВБИВ РІДНОГО БРАТА та іншій маячні.Тепер--реванш ригів,Паррьтновиє обіцяють вбивати всіх,хто не проти Майдану,хто захищає нас від кацапських дикунів.Раді?
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Только ватные и безмозглые почитатели шмария могут и вправду верить, что рейтинг Пороха лично их говнокормчий уронил...
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Напомните что такого ужасного сделал Шарий и раз уж его называют обманщиком - примеры его пропаганды-вранья против Украины.
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В гугле забанили?
Кто он даже Шапошников рассказал.
Как по мне, просто очередной блогер говноед, рассказьівающий как в Украине всегда все плохо, коих запоребриком немеряно.
Запоребриковая вата єту тему может жрать вечно, єто как при совке 70 лет рассказьівали про загнивающий запад.
Народ хавает, деньга капает, что еще нужно для счастья?
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"Кто он даже Шапошников рассказал" - можешь не продолжать. Шапошников аферюга еще та. Конкретно против него что-то есть?
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Дебил совсем?
Он показал видео самого Шария, где он себя сам показал упоротьім шовинистом.
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Какая разница кто я? Компромат против Шария есть?
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Любая его программа. Гнида,ненавидящая Украину. Мало?
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высеров этого ватоголового хейтера недостаточно?
Обсирать - не строить...

У нас уже один такой в президентах ходит, откликается на Зе...
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Ржал с обгорелых трупов всушников! Прикольно да?
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как насчёт того что на него открыто уголовное производство за ПЕДОФИЛИЮ ???
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Походу у тебя не только мозгов,но еще и рук нет.
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Кремле-пропагандист шариков , он безвольный раб. Ничего другого ему увы не дано...
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Пля, вроде и хочется поставить лайк, опуеваешь - каого хора вообще это украинофобское уёжище вообще суда так как нагло лзет?! Слава Стерненко!
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складається враження, що із всіх інститутів влади зараз одна ЦВК дотримується Законів та Конституції і є останнім форпостом демократії в цій зазєлєбєніній країни, де вся українофобська прокацапська погань пре до влади...
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А почему Шарий не баллотируется в Думу ?
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Хіба що--в дуПУ.кАЦАПИ НЕ ТАКІ добрі й дурні,як ми,щоб таке пускати.
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Що тут сказати. Поки наш парламент не став шестипалатним, нехай шарій перепочине. А як стане - тоді хай піднімає дупу і збирається до палати №6. Разом з Гадьою, Танею Чорновол, пашинським, допою-молодшим та іншими такими ж колоритними персоналіями.
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з парасюка- активіст класний..але як законотворець- повний нуль...Шо йому в Раді робити?..хіба що українофобському шоблу, яке пре в раду, регулярно проміж рог тицкати..А їх там буде ватяно-парашинських виродків, відчуваю стільки, що хоч греблю гати..А це в нього добре виходить)))
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Шарий ходит по улицам Киева? Своими ножками? Невероятно...
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...жаль ... прийдёться найти етого педофила за границей что бы завалить .... благо Биометричесский паспорт нашим воинам это позволяет....это будет даже легко! Слава Украине!
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В стране нет человека, который просто бы сказал шарию- забирай свои бумажки не потому что просроченные, а потому что ты пророссийская гнида.
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Да не надо ему ничего говорить. Просто молча развалить е*лище
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Достижениями зебилов впечатлен. Когда встречаете килю азирова? А батю?
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