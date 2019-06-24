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 Повернення в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії, - Зеленко

Скасування російської заборони тільки послабить Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) і підірве справедливість і прозорість правил в РЄ.

Про це спікер Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко написала в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Скасування російської заборони в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії", - підкреслила вона.

Читайте також: Ірина Геращенко в ПАРЄ: Росія не виконала жодної вимоги, її повернення в ПАРЄ руйнує принципи і цінності Європи

Повернення в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії, - Зеленко 01

Нагадаємо, в Страсбурзі розпочалася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ й ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема стосовно Росії. В українській делегації кажуть, що Франція, Німеччина, Італія підтримують повернення РФ в ПАРЄ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134004
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский просил прощение у Кадырова и хотел стать на колени перед Путиным. Какие вопросы к Европе? Зачем ей впрягаться если 73 % населения Украины устали от войны и хотят Лорак с Киркоровым по телевизору?
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Вот это и есть "заслуга" Президента Зеленского. Самая прямая заслуга. Его одна из двух, основных обязанностей по Конституции Украины, не бегать по фонтанам, не переезжать из одного здания в другое, и даже, о чудо(!), оказывается не садить оппонентов, а отвечать за внешнюю политику и оборону страны.
Оказывается, тут нужны: знание, опыт, ответственность, понимание ситуации в стране и мире, умение отстаивать интересы страны, и идти на определенные компромиссы, доносить свою позицию, и отстаивать ее. Одним словом - дипломатия. Это вам не рожи кривлять, и чл**ом на фортепиано играть. Первые дни и провал по внешней политике.
Печально, но ожидаемо, для любого адекватного человека.
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73% перетворили країну на блазень-шоу. А тепер бульки дують, чому дорослі дядьки не хочуть серьозно говорити з нами.
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Жвачка под названием "Россия в ПАСЕ".
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- вона чудово відволікає плєбс від нагальних проблєм ...
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від нагальних проблем бігання по фонтанам і поїдання шаурми...
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Зеленский просил прощение у Кадырова и хотел стать на колени перед Путиным. Какие вопросы к Европе? Зачем ей впрягаться если 73 % населения Украины устали от войны и хотят Лорак с Киркоровым по телевизору?
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Мля, ну и каша у тебя в голове!
Это же надо так суметь сделать...
В мини-тираде умудриться три раза самому себе противоречить
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Нехер мне больше что делать, как вашу сою в голове лечить
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Слив засчитан. Сказать тебе нечего, потому что тяжело спорить с теми, кто постоянно задействует логику и критическое мышление. Жаль, что таких людей меньшинство.
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И поэтому бактерий на Земле гораздо больше, чем разумных существ.
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Мне насмешить тебя будет сложно, поскольку я не умею играть куем на пианино.
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Серьога, у тебя опять начался понос слов при запоре мыслей. Уйди, воняешь.
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Ну и попросил прощения у Кадырова. И что такого? Во первых, Зеленский был неправ, используя для стёба видео плачущего Кадырова во время молитвы. А во вторых, Зеленский наверное вспомнил о судьбе юмористов из Шарли Эбдо, и не захотел получить пулю в голову. Шутки шутками, но могут быть и последствия.
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Обосрался мелкий пакостник, пусть на счёт ситуации в Европарламенте скажет чего, а то заткнулся, или шаурмой подавился?
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Вот это и есть "заслуга" Президента Зеленского. Самая прямая заслуга. Его одна из двух, основных обязанностей по Конституции Украины, не бегать по фонтанам, не переезжать из одного здания в другое, и даже, о чудо(!), оказывается не садить оппонентов, а отвечать за внешнюю политику и оборону страны.
Оказывается, тут нужны: знание, опыт, ответственность, понимание ситуации в стране и мире, умение отстаивать интересы страны, и идти на определенные компромиссы, доносить свою позицию, и отстаивать ее. Одним словом - дипломатия. Это вам не рожи кривлять, и чл**ом на фортепиано играть. Первые дни и провал по внешней политике.
Печально, но ожидаемо, для любого адекватного человека.
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73% перетворили країну на блазень-шоу. А тепер бульки дують, чому дорослі дядьки не хочуть серьозно говорити з нами.
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с тобой даже дети не хотят говорить,не интересно,попробуй с домашними животными
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Це мало бути смішним, чи Ви таким чином намагались якось вколоти мене? Зрештою, це жодного відношення до суті не має. А суть у тому, що Україна втратила суб'єктність (сподіваюсь, що це таке, пояснювати не потрібно). І дай Бог, що ми якимось чудом не загубили за ці 5 років нашу країну «по пріколу»!
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Какие конкретно претензии к Зеленскому,кроме истерик?
За 5 лет президента Порошенко кум Путина скупил крупнейшие телеканалы и вещает русский мир,ему разрешили захватить 40% рынка дизтоплива и таки да,в Украине взорвались 5 крупнейших складов с боеприпасами,совпадение?Да,конечно совпадение,для таких как ты
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Навіщо Ви мені приплітаєте сюди колишніх президентів. Отямтесь, зараз 2019 рік, наш перзидент Зеленський (нехай і формально). Всі питання до нього, і вся відповідальність на ньому!
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Та ні. За те що накоїв за пʼять років Пепа ще йому відповісти в суді доведеться. Принаймі дуже сподіваюсь.
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Досить тріпатись, давайте вже судіть Пороха! Чого вам бракує? Кишенькові суди вже маєте. СБУ вже очолюють ваші ФСБ-шники. Важку артилерію підтягнули - Портнов готовий очолити процес.

Справу якусь придумаєтее - журналісти «Г+Г» будуть свідчити, як Порох пожирав молодшого брата.

Давайте, не торомзіть!
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73% перетворить на людей третього сорту, які тікають з України, бо нема за що жити, це ще треба дуже "патріотично" постаратися. І це тільки один пункт з довгого списку.
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Так він/вона же сам/сама пише з за кордону. Мабуть так дуже добре в Україні, що чогось туди поперся/поперлася.
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Умиляет когда учат украинцев что и как надо делать, как нужно любить Украину, кого выбирать, как ее защищать люди с иностранными флажками возле ников. Что, Родину любить издалека легче? Равно как и советы давать.
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я не понимаю почему гарант наш молчит? где хотя бы официальный пост в твиттере фейсбуке хотя бы возразил для приличия какая то реакция должна же быть но ведь это ненормально просто поклал болт на защитников которые на востоке на всех я в шоке
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Просто в тексте очень много не совсем понятных букв.( к 27-му суфлер,наверняка уже что-то родит)
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Треба Народному Сонечку ще раз в фонтані поваляться з шаурмою.
Ну щоб показать як він переживає...
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Да что Вы так носитесь с этим возвращением рашки в ПАСЕ! Делов-то...Вон, по 1+1 уже анонсируют опять показ "Сватов"! Вот что надо обсуждать! Зробимо їх разом!
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Вряд ли тут Украина при делах. Это скорее ответка Трампу от чиновников ЕС. Потому что Трамп в последнее время конкретно мокал чиновников ЕС по поводу северного потока, по поводу сделки с Ираном. Евросоюз не прочь покупать нефть-газ у Ирана и России. Трамп против этого. США нужен европейский рынок газа. Это больше похоже на разборки ЕС и США. Украина в данном случае просто попала под замес.
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А от політолох ольгінський))) Трамп це зробив, цука така...Хто ж іще.
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Да ладно, наши дурачки все равно будут продолжать верить в великого политика Порошенко, мановением руки управляющего всей европейской дипломатией.
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ВСЁ ПРОСТО: ИМ ЗА ЭТО ПЛАТЯТ
ОСТАЛЬНЫЕ НАЧИНАЮТ ВЕРИТЬ ПО ИНЕРЦИИ
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Тут ни Порошенко, ни Зеленский, да собственно никто из Украины никак бы не повлиял. Это готовилось не первый год. Амеры в ближайшие пару лет будут первыми по добыче газа и нефти, они хотят вытеснить Газпром из Европы. Европейцы противятся. Причем ЕС закрывает глаза на спонсирование терроризма Ираном ради потенциальной нефтегазовой сделки.
То что РФ вернётся в ПАСЕ было понятно ещё в 2017 когда пошли серьезные разговоры о северном потоке. Единственное, РФ проиграла войну Турции в Сирии и Южный поток в его первоначальном проекте накрылся. Амеры выходят из Сирии в обмен на контроль той зоны Турцией. Турки не дают РФ подойти к их границе чтобы как то влиять на Южный поток. Это типичные нефтегазовые войны, что в ЕС, что на ближнем востоке.
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Эх не дали Петру ещё одну каденцию в кресле посидеть. А ведь в этот раз он хотел взмахнуть булавой и в Европе уже никто бы не копал Северный Поток.
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Сватофф..дафай зе шмаркля..самоє то..для зевнюків..
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Мені цікаво - наш новообраний мовчить, бо обіцяв Меркєльші і Макрону, бо не розуміє, про що мова, бо теж підтримує повернення кацапів у ПАРЄ, чи ваш варіант?
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хто забув - питання повернення РФ в ПАРЕ піднімалось ще , як мінімум , пів року тому - вітання Клімкінду і Офшоркіну ...
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А ты, зе-бил, забыл, что этот вопрос сколько раз подымался, столько же и успешно ПРОВАЛИВАЛСЯ!
Порошенко не шаурму жрал, а ЖО*У свою надрывал, защищая Украину в международной политике.
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Так треба Україні виходить з того пасе, будемо самі пастись))
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В ПАСЕ и ЕС в целом конечно достаточно много продажных политиков, которые кормятся с руки кремля, но при Порошенко и Климкином Украину уважали и им удавалось договариваться со своими европейскими партнерами. С приходом клоуна к власти в Брюсселе, Париже, Берлине оценили его мастерство внешней политики, поэтому путин, Меркель и Макрон ведут переговоры по Украине уже без Украины, а ее интересы в ПАСЕ больше не учитываются. В данном случае дело не в ЕС и не росии, в данном случае важнейшую роль занимает внешняя политика самой Украины. Если Порошенко и Климкаин были реальными противовесами, то клоун, который запинаясь читает по бумажке, скорее гастролирует по миру с дебильными шутками Квартала-95, чем отстаивает интересы Украины. ЗЕботы могут ликовать, что с их страной перестали считаться!
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Уважали говоришь? А за что можно уважать страну - попрошайку, которая постоянно просит денег, любви и дружбы, инвестиций, санкций против России и опять денег.
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Как этой чей - народов, проживающих в Крыму. В первую очередь. А во вторую - есть де юре и есть де факто.
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А Чечня чей?
Тех народов которых кремль истребил или тех которые не доистреблял и они там проживают?
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Русскомирский бот детектед. Вступать в дискуссии с человеком, не признающим Крым украинским бессмысленно. Такие как он стреляют в нас с той стороны фронта.
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Между прочим, в Чечне проживало в начале 90-х 25% не чеченцев. Их массово стали изгонять. И конечно, люди гибли на гражданской войне. Сейчас, насколько я понял, там нечеченского населения около 10%.
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На Донбассе вообще больше половины этнического украинского населения проживало до 2014 года.
А потом они изгнали тех кто с ними не согласен и заявили что тут живут русские.
Поэтому превинтивно русских надо отправлять туда откуда они явились.
Не потому что это нацизм,а потому что они не умеют жить среди того народа,который их приняо.
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Нет никаких народов, проживающих в Крыму. Есть национальности. А в Крыму проживал народ Украины - украинцы разных национальностей. Правда после 2014 года там кацапских понаехов развелось. Ну да ничего - вытравим и эту казламордую нечисть со временем. Украинцы народ терпеливый. Дождемся своего часа. И будет тебе и де-юре и де-факто.
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Как ты думаешь, Ирландия дождётся возвращения Северной Ирландии? Ждёт уже несколько столетий. Или Мексика дождётся Техас. Думаю, что с Крымом будет нечто подобное.
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Главное, где эти деньги, так и осталось загадкой...
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Нужно было пять лет не сопли жевать, а тыкать носом в их обещания которые они давали и до и во время подписания меморандума)
И все выступления начинать с того что эти черти не держат слово и не выполняют обещания
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Кого тыкать носом ? Меморандум подписали Украина, Россия, США, Великобритания. Там Германии, Бельгии и т.д. вообще не при делах до того меморандума. Почему в Минске не участвовали со стороны Украины США + Великобритания, которые подписывали меморандум, а Германия и Франция в каком то там нормандском формате, нужно спрашивать правительство и президента того времени, что был на 2014 год. США и Британия должны были держать крышу Украине в Минске, раз уж все про тот меморандум вспоминают, а не Германия и Франция. Украина сама на тот момент согласилась на такой формат переговоров, Меркель + Олланд.
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Они же вроде как союзники.
По крайней мере так в США все время думали когда поднимали евробыдло из руин,в которые они сами себя погрузили в прошлом веке.
Американцы они такие.
Часто ошибаются в стратегии.
Потому что плохо изучают страны и историю стран с которыми имеют дело.
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Такие союзники, что НАТО финансово на плечах США, впрочем как и ООН. Если США выйдут из ООН, эта контора развалится через полгода. Турция вон член НАТО к примеру и шантажирует Вашингтон закупкой российских противовоздушных комплексов.
ЕС пытается провернуть сделку с Ираном.
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Если штаты выйдут из НАТО и ООН через неделю по Европе пройдут "рехверендумы" за вход в *********)
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Да ложили кацапы на пасе)
Они им денег не дали те и сдулись)
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Так у чому проблема? Московія туди - Україна звідти.
Хоча, одна проблема є - це ж скільки юлящнів синекури позбавляться.
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Залишилось меньше ніж десять років, до повного знищення людства ...
і сьгодні европа зробила великий стрибок в цьому напрямку
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"Отмена российского запрета в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России"

.............................
Агрессия россии интересует только того, на кого она направлена, остальные ждут, когда им разрешат вновь торговать с гитлером. Вся закавыка была в несговорчивом Порошенко, но теперь какая торговля пойдет! а всё благодаря Бене Каломоеву и его мальчику
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На стоко несговорчивый был Порошенко, что Германия преспокойно построила совместно с кацапами СП1 и удачно продвигает СП2. На столько несговорчивый Порошенко, что основная доля покупаемого Германией газа это кацапский газ. На столько несговорчивый Порошенко, что флагманы немецкого автопрома и не только немецкого преспокойно держат свои мощности в кацапии. Кста, что там с турбинами Сименса в Крыму? Работают? Что там немецкий суд решил относительно данной сделки? Апупеть какой таки несговорчивый Порошенко.
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Может особо одаренный зефан объяснит - какая связь несговорчивости Порошенко по Донбассу и покупки газа Германией у РФ? Может быть Порошенко - это канцлер Германии? Повернення в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії, - Зеленко - Цензор.НЕТ 431
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Так Порошенко как мог на это повлиять?
Надо было раньше думать когда толпы газпромовскмх ботов под немецкими флажками про липецкую фабрику слюнями исходили.
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зеленський вислове велику зтурбованість, в звязку з поверененням рашки в ПАРЕ
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Ага,зїсть дві великі шаурми і зап'є все це келихом кінзмараулі
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Хто падає - підштовхни, казав Ніцше. Не буде Європа впрягатися за Україну, якщо сама Україна не збирається за себе впрягатися.
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APOCALYPSE

Надо усиливать санкции и разорвать с РФ все торговые и дипломатические отношения! Это надо было сразу сделать, как сапог РФ на территорию Крыма ступил! Только так ведет себя страна на которую напали, а не ведет торговлю на крови и поддерживает отношения дипломатические.
24.06.2019 22:44
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Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, если полномочия России в рамках организации будут восстановлены.- Глава украинской делегации Владимир Арьев."Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня", - написал он в Facebook.
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Ну и прекратит. И что? Кому от этого станет хуже? России? Конечно нет. Германии с Францией? Достала их уже Украина своими дрязгами и склоками. Выйти можно, а что дальше?
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Дальше ничего.
Будем смеяться над европейскими ценностями.
Как русня.
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Не понял. Ведь ради этих ценностей в 2014 году страну поставили на дыбы и войну в результате получили. Как же можно смеяться на ценностями, за которые погибла небесная сотня. В отличие от погибших на Донбассе, небесная сотня уж точно гибла ради евро ценностей.
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Ну вот и получается что настоящие ценности только в Украине(в Европе).
Вот в Грузии еще.
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Конечно.
Открывай декларацию прав человека.
Там все перечислено.
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То есть, в странах ЕС она не действует, раз ты намеревался смеяться над ИХ ценностями.
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Причем здесь страны ЕС?
Это они провозгласили себя Европой.
ПАСЕ это парламентская ассамблея совета европы,куда входят все страны находящиеся на европейском континенте.
Украина и рассия в том числе.
И по какому то дурацкому стечению обстоятельств именно эта ассамблея имеет главной функцию следить за соблюдением прав человека в странах входящих в ассамблею.
Поэтому кто с кем торговал,кто какие санкции в куда вводил,петя и прочая ерунда это вообще ни о чем.
Или ассамблея занимаетс нарушением россией прав человека на территории Украины или не занимается.
Вот и все ценности.
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Это равносильно окунанию евробарыг в фекалии. Причем долговременное купание.
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Зато узнаем сколько стоят европейские ценности и какова цена демократии.
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Демократия всего лишь инструмент. Подобно тому, что тело женщины может принадлежать матери, а может принадлежать и проститутке
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Зеленко, Зеленский, а что думает по этому поводу Президент Украины?
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Для любителей евроценностей, это явный шок от такого смачного плевка со стороны почитаемой ценностной Европы.Привыкайте, дальше будет еще веселее.
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Московия за деньги украденные со своих колоний,вернётся в ПАРЕ,обгадит и наплюёт на всех,потом опять оплатит ворованными с колоний деньгами и самое интересное .что европейцы обмоются от московского овна и будет ПАРЕ продолжать рукоплескать Параше
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Там вчора франзуз з кацапом зустрічавсь, майже дослівно сказав - поки в України новий зелений през. тре на повну використати момент.
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Некомпетентність й повна байдужість зє-прєзєрвадєнта до долі України... Він байдужий масковський раб за своєю сутністю і то є біда...
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DOROGIE UKRAINCI!JIVU 2GOD V EVROPE...POVERTE VI NICHEM NE XUJE ETIX CHMOSHNIKOV...A NA MNOGO LUCHSHE!PROSTO NAVEDITE PORIADOK....MISHA KONECHNO *******....NO U NEGO V NATURE POLUCHILOS....PLUNTE NA EVROPU!VI KRASAVCI!ONI UJE VIMIRAUT....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПовернення в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії, - Зеленко
 
 
 
 
 
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