 Повернення в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії, - Зеленко

Про це спікер Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко написала в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Скасування російської заборони в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії", - підкреслила вона.
Нагадаємо, в Страсбурзі розпочалася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ й ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема стосовно Росії. В українській делегації кажуть, що Франція, Німеччина, Італія підтримують повернення РФ в ПАРЄ.
Это же надо так суметь сделать...
В мини-тираде умудриться три раза самому себе противоречить
Не смеши
Оказывается, тут нужны: знание, опыт, ответственность, понимание ситуации в стране и мире, умение отстаивать интересы страны, и идти на определенные компромиссы, доносить свою позицию, и отстаивать ее. Одним словом - дипломатия. Это вам не рожи кривлять, и чл**ом на фортепиано играть. Первые дни и провал по внешней политике.
Печально, но ожидаемо, для любого адекватного человека.
За 5 лет президента Порошенко кум Путина скупил крупнейшие телеканалы и вещает русский мир,ему разрешили захватить 40% рынка дизтоплива и таки да,в Украине взорвались 5 крупнейших складов с боеприпасами,совпадение?Да,конечно совпадение,для таких как ты
Справу якусь придумаєтее - журналісти «Г+Г» будуть свідчити, як Порох пожирав молодшого брата.
Давайте, не торомзіть!
Ну щоб показать як він переживає...
ОСТАЛЬНЫЕ НАЧИНАЮТ ВЕРИТЬ ПО ИНЕРЦИИ
То что РФ вернётся в ПАСЕ было понятно ещё в 2017 когда пошли серьезные разговоры о северном потоке. Единственное, РФ проиграла войну Турции в Сирии и Южный поток в его первоначальном проекте накрылся. Амеры выходят из Сирии в обмен на контроль той зоны Турцией. Турки не дают РФ подойти к их границе чтобы как то влиять на Южный поток. Это типичные нефтегазовые войны, что в ЕС, что на ближнем востоке.
Порошенко не шаурму жрал, а ЖО*У свою надрывал, защищая Украину в международной политике.
Тех народов которых кремль истребил или тех которые не доистреблял и они там проживают?
А потом они изгнали тех кто с ними не согласен и заявили что тут живут русские.
Поэтому превинтивно русских надо отправлять туда откуда они явились.
Не потому что это нацизм,а потому что они не умеют жить среди того народа,который их приняо.
И все выступления начинать с того что эти черти не держат слово и не выполняют обещания
По крайней мере так в США все время думали когда поднимали евробыдло из руин,в которые они сами себя погрузили в прошлом веке.
Американцы они такие.
Часто ошибаются в стратегии.
Потому что плохо изучают страны и историю стран с которыми имеют дело.
ЕС пытается провернуть сделку с Ираном.
Они им денег не дали те и сдулись)
Хоча, одна проблема є - це ж скільки юлящнів синекури позбавляться.
і сьгодні европа зробила великий стрибок в цьому напрямку
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Агрессия россии интересует только того, на кого она направлена, остальные ждут, когда им разрешат вновь торговать с гитлером. Вся закавыка была в несговорчивом Порошенко, но теперь какая торговля пойдет! а всё благодаря Бене Каломоеву и его мальчику
Надо было раньше думать когда толпы газпромовскмх ботов под немецкими флажками про липецкую фабрику слюнями исходили.
Надо усиливать санкции и разорвать с РФ все торговые и дипломатические отношения! Это надо было сразу сделать, как сапог РФ на территорию Крыма ступил! Только так ведет себя страна на которую напали, а не ведет торговлю на крови и поддерживает отношения дипломатические.
24.06.2019 22:44
Будем смеяться над европейскими ценностями.
Как русня.
Вот в Грузии еще.
Открывай декларацию прав человека.
Там все перечислено.
Это они провозгласили себя Европой.
ПАСЕ это парламентская ассамблея совета европы,куда входят все страны находящиеся на европейском континенте.
Украина и рассия в том числе.
И по какому то дурацкому стечению обстоятельств именно эта ассамблея имеет главной функцию следить за соблюдением прав человека в странах входящих в ассамблею.
Поэтому кто с кем торговал,кто какие санкции в куда вводил,петя и прочая ерунда это вообще ни о чем.
Или ассамблея занимаетс нарушением россией прав человека на территории Украины или не занимается.
Вот и все ценности.