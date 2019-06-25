 Клініка "Інто-Сана" заявляє про замовний характер "Справи лікарів" і вимагає неупередженого розслідування

Про це йдеться в заяві клініки, яку опублікувало видання "РБК-Україна".
Поліція з грудня 2017 року розслідує смерть одесита, який був госпіталізований у клініку в кінці липня 2017 року. Від деяких видів лікування пацієнт відмовився, проте, лікарі зробили все, щоб врятувати його життя. На жаль, чоловік помер у лікарні через кілька днів. У родичів не було претензій до лікарів, і вони категорично відмовилися від розтину.
І лише через три місяці родичі раптово почали погрожувати лікарям фізичною розправою, вимагаючи зізнатися у вбивстві.
Коли поліція відкрила справу, клініка сподівалася на швидке встановлення істини, але подальші події продемонстрували зворотне.
"Ми наполягаємо на об'єктивному, неупередженому розгляді справи без фальсифікацій і спотворення подій. І очікуємо отримати від правоохоронних і судових органів Одеси коментарі з приводу того, що відбувається", - йдеться в заяві "Інто-Сана".
При согласии или отказе от медицинских процедур (таких как, например, переливание крови, и само-собой, операций), "бумажку" в госпиталях Австралии дают подписывать, что, мол так и так, все последствия и риски понимаю, и претензий иметь не намерен. Если пациент "в несознанке", то подписывает тот, у кого на руках есть соответствующая доверенность от пациента, а если таковой нет, то решение принимают врачи.
Так что была подписан бумажка или?
А если нет, то почему?
А если да - то какие у родственников могут быть претезии?
В данном случае дело иное: пациент был госпитализирован, но от предложенного лечения отказался. Для того "бумажка" и подписывается, что о последствиях осведомлен, претензий не имею.
Зато статистика по заболеваемости должна быть хорошая!
Система Семашко.