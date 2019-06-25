 Клініка "Інто-Сана" заявляє про замовний характер "Справи лікарів" і вимагає неупередженого розслідування

Про це йдеться в заяві клініки, яку опублікувало видання "РБК-Україна".

Поліція з грудня 2017 року розслідує смерть одесита, який був госпіталізований у клініку в кінці липня 2017 року. Від деяких видів лікування пацієнт відмовився, проте, лікарі зробили все, щоб врятувати його життя. На жаль, чоловік помер у лікарні через кілька днів. У родичів не було претензій до лікарів, і вони категорично відмовилися від розтину.

І лише через три місяці родичі раптово почали погрожувати лікарям фізичною розправою, вимагаючи зізнатися у вбивстві.

Коли поліція відкрила справу, клініка сподівалася на швидке встановлення істини, але подальші події продемонстрували зворотне.

"Ми наполягаємо на об'єктивному, неупередженому розгляді справи без фальсифікацій і спотворення подій. І очікуємо отримати від правоохоронних і судових органів Одеси коментарі з приводу того, що відбувається", - йдеться в заяві "Інто-Сана".