EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  3515  10
Все про:бешкет (392) лікарі (273)

 Клініка "Інто-Сана" заявляє про замовний характер "Справи лікарів" і вимагає неупередженого розслідування

Адміністрація клініки "Інто-Сана" звинувачує в упередженості поліцію і суд, які використовуються як знаряддя помсти проти лікарів

Про це йдеться в заяві клініки, яку опублікувало видання "РБК-Україна".

Поліція з грудня 2017 року розслідує смерть одесита, який був госпіталізований у клініку в кінці липня 2017 року. Від деяких видів лікування пацієнт відмовився, проте, лікарі зробили все, щоб врятувати його життя. На жаль, чоловік помер у лікарні через кілька днів. У родичів не було претензій до лікарів, і вони категорично відмовилися від розтину.

І лише через три місяці родичі раптово почали погрожувати лікарям фізичною розправою, вимагаючи зізнатися у вбивстві.

Коли поліція відкрила справу, клініка сподівалася на швидке встановлення істини, але подальші події продемонстрували зворотне.

"Ми наполягаємо на об'єктивному, неупередженому розгляді справи без фальсифікацій і спотворення подій. І очікуємо отримати від правоохоронних і судових органів Одеси коментарі з приводу того, що відбувається", - йдеться в заяві "Інто-Сана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134003
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
дело врачей.. Клініка "Інто-Сана" заявляє про замовний характер "Справи лікарів" і вимагає неупередженого розслідування - Цензор.НЕТ 3691 объявите себя жертвами сталинских репрессий..
 показати весь коментар
 
 
"От некоторых видов лечения пациент отказался" Источник: https://censor.net.ua/n3134003"

При согласии или отказе от медицинских процедур (таких как, например, переливание крови, и само-собой, операций), "бумажку" в госпиталях Австралии дают подписывать, что, мол так и так, все последствия и риски понимаю, и претензий иметь не намерен. Если пациент "в несознанке", то подписывает тот, у кого на руках есть соответствующая доверенность от пациента, а если таковой нет, то решение принимают врачи.
Так что была подписан бумажка или?
А если нет, то почему?
А если да - то какие у родственников могут быть претезии?
 показати весь коментар
 
 
Не знаю как в Австралии а у нас человек отказывается от некоторых видов лечения банально только потому что нет на них денег и какую такую бумажку при этом дадут подписать? у меня не один знакомый умер просто из за того что не было денег на операции .
 показати весь коментар
 
В данном случае речь иде, если я не ошибаюсь, о частной клинике, в них суммы дожны озвучивать заранее. И да, "бумажку" дают подписать. Если не дали - то сами и виноваты.
 показати весь коментар
 
Ваши знакомые, как я понимаю, просто не ложились в больницу, потому что не было денег (очень сочувствую, к слову).
В данном случае дело иное: пациент был госпитализирован, но от предложенного лечения отказался. Для того "бумажка" и подписывается, что о последствиях осведомлен, претензий не имею.
 показати весь коментар
 
Ну как сказать. один не мог поменять изработавшийся искуственный клапан в сердце который ему ставили ещё во времена союза .другие попадали в больницу и не могли оплатить лечение после чего выписывались - вы знаете сколько один день нахождения в реанимации стоит. я знаю и не смогу уже оплатить если не дай бог туда попасть. Буквально неделю назад ходил к травматологу он диагноз поставил . но советовал ещё пройти диагностику \ если позволяют финансы. так и говорит \ эта диагностика вместе с расшифровкой стоит больше чем моя пенсия - ну вот и отказался я без всяких бумажек.
 показати весь коментар
 
а как это простите смерть в хирургическом отделении произошла и без вскрытия обошлись? так че можно? у нас проблемы с посмертными диагнозами огромные, вся эта патанатомия сборище охеревших плохишей но всем пох, к прокуратуре наверное тоже вопросы, как впрочем и во всех сферах, нам надо на коленях вымаливать спецов из за границы и не потому что у нас плохие у нас зависимые, от огромного количества факторов, а среди врачебного конкурса децимацию провести уволить каждого 10 го хирурга, особенно в областных больницах, но это уже совсем другая история
 показати весь коментар
 
 
"у нас проблемы с посмертными диагнозами огромные"

Зато статистика по заболеваемости должна быть хорошая!
Система Семашко.
 показати весь коментар
 
Тут проблемы с диагнозами не только посмертными . у знакомого на этой неделе мать с города в область возили не могли диагноз поставить и там. вернули опять в город и тут один врач случайно \ сам буквально месяц назад переболел - его слов \ определил банальная пневмония . так жидкости с лёгких 3 литра выкачали . вот и все диагнозы - на удачу
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоКлініка "Інто-Сана" заявляє про замовний характер "Справи лікарів" і вимагає неупередженого розслідування
 
 
 
 
 
 вгору