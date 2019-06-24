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 Суспільство
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Все про:суспільне мовлення (77) Аласанія (97) НСТУ (95)

 Аласанія звільнився за власним бажанням з посади голови правління Суспільного ТБ

Глава правління мовника "Суспільне" Зураб Аласанія звільнився з посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив 24 червня в Фейсбуці.

За словами Аласанії, таке рішення він прийняв, щоб виконати закон, адже рішення суду про скасування його звільнення Наглядовою радою НСТУ ще не набрало сили.

"Рішення суду набере законної сили через 30 днів (від дня отримання всіма відповідачами цього рішення, або, якщо буде подана апеляція - з дня рішення суду другої інстанції). На той час скасоване судом рішення НС формально є чинним. А це означає, що сьогодні мій контракт вважається розірваним", - заявив Аласанія.

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Нагадаємо, 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про дострокове відсторонення Зураба Аласанії з посади голови правління НСТУ.

Сам Аласанія заявив, що відсторонення його від посади відбулося з невідомих йому причині з порушенням усіх процедур.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134002
 
 
 Топ коментарі
 
Не влучив. 😁 Цей якраз проти Порошенка працював. Не оцінили. 😜
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любопытно, когда ФБР и европейские следователи, начнут тягать Аласанию на допросы, ведь Аласания тырил гранды ГосДепа и ЕС, пользуясь поддержкой и защитой Сабакова..
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Йой,що ж це коїться? Плюнули в нове обличчя!
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видимо не только лысому,но и всем кто не пошёл в депутаты)
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пошли увольнения,порохоботы напряглись,мивина или ролтон вот в чем для них вопрос
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Давно пора. Жополиз соевый не оправдал надежд..
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Не влучив. 😁 Цей якраз проти Порошенка працював. Не оцінили. 😜
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ДА И ПОФИГ.
СТОЛЬКО ЛЕТ ЭТО "СУСПИЛЬНЕ" НА СЛУХУ, НО КРОМЕ КАК О ПОБИРУШКЕ, НИЧЕГО ПОЗИТИВНОГО НЕ СЛЫШНО Аласания уволился по собственному желанию с должности главы правления Общественного ТВ - Цензор.НЕТ 6219
ВОКРУГ КУЧА КАНАЛОВ, У КОТОРЫХ БЮДЖЕТЫ ОГОГО, А ШО НА СУСПИЛЬНОМ? КТО ЕГО СМОТРИТ? КАКИЕ ТАМ ПЕРЕДАЧИ? ПО ПРЕЖНЕМУ - "СЭЛО И ЛЮДЫ" И "КАТРУСИН КИНОЗАЛ"? ПРОСВЕТИТЕ
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Та **** тебя просвещять? Ты на клаве уже который час капс отыскать не можешь)))
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ДА, ДА. ТЫ УЖЕ КОТОРЫЙ ГОД НЕ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ЧХАТЬ НА ТВОЙ РВАНЫЙ КАПСОМ ПЕРДАК
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Это твой диагноз после визита к проктологу!
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НЕ НОЙ И НЕ ПРОЕЦИРУЙ СВОИ БОЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ НА МЕНЯ.
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... Это ответ психиатра на твои шизофренические приступы.
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любопытно, когда ФБР и европейские следователи, начнут тягать Аласанию на допросы, ведь Аласания тырил гранды ГосДепа и ЕС, пользуясь поддержкой и защитой Сабакова..
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Аласания уволился по собственному желанию с должности главы правления Общественного ТВ

видимо, это перелюстрированный глава АП попросил,так ненавязчиво
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Йой,що ж це коїться? Плюнули в нове обличчя!
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Вчора ссаку, сьодні петушарія, - просто боятся "слуги урода" розгубить голоса зебілів...
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ойц!
іскажонная рєальность накриваєт ісказітєлєй?..
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоАласанія звільнився за власним бажанням з посади голови правління Суспільного ТБ
 
 
 
 
 
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