 Аласанія звільнився за власним бажанням з посади голови правління Суспільного ТБ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив 24 червня в Фейсбуці.
За словами Аласанії, таке рішення він прийняв, щоб виконати закон, адже рішення суду про скасування його звільнення Наглядовою радою НСТУ ще не набрало сили.
"Рішення суду набере законної сили через 30 днів (від дня отримання всіма відповідачами цього рішення, або, якщо буде подана апеляція - з дня рішення суду другої інстанції). На той час скасоване судом рішення НС формально є чинним. А це означає, що сьогодні мій контракт вважається розірваним", - заявив Аласанія.
Нагадаємо, 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про дострокове відсторонення Зураба Аласанії з посади голови правління НСТУ.
Сам Аласанія заявив, що відсторонення його від посади відбулося з невідомих йому причині з порушенням усіх процедур.
СТОЛЬКО ЛЕТ ЭТО "СУСПИЛЬНЕ" НА СЛУХУ, НО КРОМЕ КАК О ПОБИРУШКЕ, НИЧЕГО ПОЗИТИВНОГО НЕ СЛЫШНО
ВОКРУГ КУЧА КАНАЛОВ, У КОТОРЫХ БЮДЖЕТЫ ОГОГО, А ШО НА СУСПИЛЬНОМ? КТО ЕГО СМОТРИТ? КАКИЕ ТАМ ПЕРЕДАЧИ? ПО ПРЕЖНЕМУ - "СЭЛО И ЛЮДЫ" И "КАТРУСИН КИНОЗАЛ"? ПРОСВЕТИТЕ
видимо, это перелюстрированный глава АП попросил,так ненавязчиво
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іскажонная рєальность накриваєт ісказітєлєй?..