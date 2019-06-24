EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  1371  7
Все про:Київ (6208) протест (919) забудова (192)

 Активісти в Києві знесли паркан і перекрили рух через незаконне будівництво в Протасовому яру

В акції беруть участь кілька сотень людей. Вони пропускають тільки громадський транспорт і машини екстрених служб.

Місцеві жителі та активісти в районі незаконної забудови - в лісопарку між вулицями Протасів Яр та вулицею Амосова - знесли будівельний паркан та розтрощили два будиночки охорони будівельного майданчика. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на УНІАН.

Після цього активісти вийшли на проїжджу частину Протасового Яру, заблокувавши рух. Вони пропускають лише тролейбуси та транспорт екстрених служб.

Станом на зараз будівельники під охороною "тітушок" за три попередні дні встигли спиляти кілька десятків дерев на схилі Протасового Яру.

Дивіться також: Біля будмайданчика в Протасовому Яру знову сталася бійка між активістами та представниками забудовника. ФОТОрепортаж

Протестувальники підготували звернення в КМДА, а також закликали киян підписати звернення до КП "Київблагоустрій". Мета звернення - не продовжувати дію контрольної картки забудовника ТОВ "Дайтона Груп". Наразі їхній дозвіл на втручання в благоустрій дійсний до 2 липня.

Ділянка на схилі у зеленій зоні біля Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. Миколи Амосова була передана забудовнику на 5 років в оренду на обслуговування ще при міському голові Києва Леоніду Черновецькому. Через кілька років змінили її цільове призначення – під будівництво офісно-торговельного комплексу і продовжили оренду на 10 років. Зараз земельна ділянка перебуває в оренді до 2022 року під будівництво офісно-торгового центру. Територія тут 3 га і всі 3 га планують під вирубку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134001
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Шо, опять нацжоны и прочая сэча за бабло отрабатывает конкурентов?
 показати весь коментар
 
 
Какая может быть стройка, если авакову в карман не успеет.
 показати весь коментар
 
 
За інформацією "Цензора" більшість забудовників Києва, Львова та інших міст балотується у Раду від "Слуги народа". Якщо підтримка цієї партії сягає місцями 50 відсотків, то я не розумію протестувальників - однією рукою голосувати за забудовників, а іншою - нести плакати проти їх діяльності. Це навіть не шпагат. Це розділення свідомості
 показати весь коментар
 
 
Когда-то Киев был самым зеленым городом в Европе. Мэр активно борется с МАФами вместо того, чтобы бороться с такими застройками.
 показати весь коментар
 
 
єх, не встиг київпрайд на захист дерев. Тітушки спиляли( Ось так завжди.
 показати весь коментар
 
 
до речі, як там справа зі збитими під час попередньої акції на дорозі дівчатами?..
допомогти шановне товариство протестунів не бажає?

Olga Dunebabina с Anastasia Suprunenko.
20 июня в 12:27 ·

Це Настя Супруненко. Весела дівчина, талановита акторка студентського театру, єдина дочка та вірна подруга.У неї чарівна посмішка, творчий підхід до усього на світі, безмежна любов до життя і музики техно. А ще, це її сьогодні, 20 червня, збив водій на Протасовому Яру. У неї перелом тазу та черепно-мозкова травма. І їй потрібна допомога. Ми всі дуже хочемо і сподіваємось, що вона виживе і знову вийде на сцену. Щодня необхідно купувати мільйон ліків. Потрібна кров на обмін. І потрібні свідки події, які готові дати показання. Ми віримо, що світ не без добрих людей. І що Настя буде посміхатися.
Номер картки для допомоги: 5168 7456 0209 6759 Ірина Савченко. Призначення платежу: для лікування Насті Супруненко
Кров здавати в Київському міському центрі крові, для Супруненко, міська клінічна лікарня #17, відділення реанімації.
Активісти в Києві знесли паркан і перекрили рух через незаконне будівництво в Протасовому яру - Цензор.НЕТ 5462
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоАктивісти в Києві знесли паркан і перекрили рух через незаконне будівництво в Протасовому яру
 
 
 
 
 
 вгору