EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2630  64
Все про:Ляшко (670) ПАРЄ (469)

 Ляшко: Якщо Росія повернеться в ПАРЄ - Україна має звідти піти

Парламентська Асамблея Ради Європи сьогодні може підтримати резолюцію про повернення в її лави Росії - на це вже нібито погодилися представники Франції і Німеччини. Ціна питання - 60 млн євро членських внесків. Представник української делегації Олег Ляшко зазначає, що в разі повернення Росії Асамблея себе повністю дискредитує і продасть принципи за гроші. Політик приїхав до Страсбурга, щоб зірвати ці таємні домовленості. Якщо Росія повернеться - Україна має піти з ПАРЄ назавжди, вважає Ляшко.

"Фактично політичне рішення про повернення росіян уже прийнято у Берліні та Парижі. І під час останнього візиту Зеленського до Франції та Німеччини йому було це озвучено. Крім того, ми чуємо заяви про те, що на саміті G20 в Осаці Трамп буде говорити з Путіним, водночас, на цю зустріч не запросили президента України. Хто дав право сильним світу цього за спинами українського народу вирішувати його долю? Тому наша потужна команда приїхала у Страсбург і ми зробимо все, щоб поламати ті плани і рішення, які вже були прийняті у Берліні та Парижі про повернення російської делегації", - наголосив Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РПЛ.

Лідер РПЛ заявив, під виглядом "прагнення до діалогу" європейці ховають банальну причину повернення російської делегації до ПАРЄ – це гроші.

"Аргументація про те, що росіяни повинні мати право на доступ до Європейського суду з прав людини – не витримує жодної критики. Росія прийняла закон, за яким може не виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Тому банальна причина повернення росіян до ПАРЄ – це гроші. Російська делегація заборгувала до бюджету Ради Європи більше 60 мільйонів євро. Ні французи, ні німці не хочуть за них платити. І тому, замість скорочення чиновницького апарату і видатків на нього, вони хочуть повернути росіян. Якщо Рада Європи так вчинить – це буде найганебніше рішення, яке повністю дискредитує цю поважну інституцію за 70 років існування", - вважає Ляшко.

Політик повідомив, що має ефективний план зупинення бліцкригу Москви і добиватиметься у ПАРЄ його втілення.

Нагадаємо, раніше Ляшко закликав Україну вийти з ПАРЄ, якщо туди повернеться Росія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134000
 
   
 Топ коментарі
 
Впервые согласен с этим любителем коров.
Мало того, Украине надо провести массовую мобилизацию ЗеДебилов в ряды ВСУ и трудовые лагеря, для строительства многоэшелонированной линии обороны по границам с Парашей и её губернией Беларусью.
 показати весь коментар
 
Когда простой нарид выбрал себе начальника и начальника своих детей тупого клоуна.. Ляшко: Если Россия вернется в ПАСЕ - Украина должна оттуда уйти - Цензор.НЕТ 5285
Ляшко: Если Россия вернется в ПАСЕ - Украина должна оттуда уйти - Цензор.НЕТ 9764
 показати весь коментар
 
А у Ляшко походу яйца медными оказались. Зебло, как крыса забилось в щель и обоссалось там от страха. Демарш мало чем поможет, но плюнуть в харю и назвать продажных шавок скотиняками, таки надо Тут респект Ляшко.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Не должна и не уйдёт
Детский сад ей-богу

В Минске мы с РФ ведём переговоры уже 5 лет, а в ПАСЕ не можем, мы не такие!

На кого эти двойные стандарты рассчитаны
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хотя если текущая делегация Украины в ПАСЕ пока помолчит, может, и лучше будет. А то сейчас весь мир агентамикремля объявят, кроме Пётра Алексеевича
 показати весь коментар
 
 
Виновать, ВЫ ведёте? Впрочем да, Германия там участвует в роли старой торговки сосисками имея с этого свой гешефт.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вы про Минскую группу ничего не слышали? Так вперёд в гугл
 показати весь коментар
 
 
А який стосунок Мінська група має до повернення-неповернення кацапів у ПАРЄ? Стосунок до цього має лише і виключно повага кацапів до принципів, проголошених самою ПАРЄ! Принципів, на яких вона створювалася і які начебто сповідує. Немає поваги до принципів - немає членства. А ваш кумир Зєлєнскій був правий частково, коли порівнював одну країну з актрисою німецьких фільмів для дорослих. Чому частково? Бо порівнював не ту країну. Йому б потрібно було згадати країну, під прапором якої ви тут пишете.
 показати весь коментар
 
 
Пасе никогда не высказывала неуважение ни к одному государству
И не выскажет
Это съезд парламентариев а не пропагандистская организация
 показати весь коментар
 
А у Ляшко походу яйца медными оказались. Зебло, как крыса забилось в щель и обоссалось там от страха. Демарш мало чем поможет, но плюнуть в харю и назвать продажных шавок скотиняками, таки надо Тут респект Ляшко.
 показати весь коментар
 
 
ну можешь за него на выборах и проголосовать
 показати весь коментар
 
ну уж не за вас зебилов вонючих -это точно
 показати весь коментар
 
 
если я зебил, то ты просто дебил...в спам
 показати весь коментар
 
 
Опять врешь и все выкручиваешь? Благодаря Минску нет полномоштабной войны с рашкой, думаю сейчас уже будет, т.к. Зеленский точно сбежит, а опоблок большая вероятность что будут вешать на столбах...
 показати весь коментар
 
Полномасштабной войны нет, но только это вовсе не благодаря Минску. В случае начала такой войны в зоне боевых действий окажутся 15 действующих ядерных реакторов в Украине, и примерно столько же в РФ, а это десятки Фукусим, т.е. в Европе никто не выживет...
 показати весь коментар
 
 
Путин уже несколько лет покупает европейских политиков и все идет к отмене всех ограничений, в том числе и санкций. И СП-2 уже несколько лет строят и скоро запустят. Вот такая вот продажная Европа....
 показати весь коментар
 
 
Лишает пенсий своё быдло, он подкупает или уже подкупил, но самог главное что быдло это поддерживает терпит и готов на все.
 показати весь коментар
 
Впервые согласен с этим любителем коров.
Мало того, Украине надо провести массовую мобилизацию ЗеДебилов в ряды ВСУ и трудовые лагеря, для строительства многоэшелонированной линии обороны по границам с Парашей и её губернией Беларусью.
 показати весь коментар
 
 
Ну, если после такого плевка в европейские ценности страны Балтии тоже не покинут эту выгребную яму, а останутся сидеть рядом с их вероятным оккупантом, то это будет выглядеть как минимум странно, как максимум вонюче. А эту "организацию" давно пора распустить нахрен, тем более, что ни на что серьезное она не влияет.
 показати весь коментар
 
 
Чекаємо на жорсткі заяви президента, його зустрічі з європейськими лідерами, переконливі виступи на європейських трибунах...
 показати весь коментар
 
 
А шо лидер самой большой фракции в ВР? ПАСЕ - состоит из представителей парламентов стран-участников
 показати весь коментар
 
 
Парла́ментская ассамбле́я Сове́та Евро́пы (ПАСЕ) - одно из двух главных уставных ведомств Совета Европы; консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ - старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества,
 показати весь коментар
 
 
За тарифы шестой президент не отвечает, за войну шестой президент не отвечает, за внешнюю политику шестой президент не отвечает (Порох за все это отвечает по сей день, судя по вашим многочисленным комментариям в любой теме). За что шестой президент отвечает?
 показати весь коментар
 
 
Изучите кто за шо отвечает в Украине из ветвей власти
 показати весь коментар
 
Мне это хорошо известно. Поэтому комментирую по теме, не переводя рельсы. В отличие от профессиональных троллей.
 показати весь коментар
 
Я лишь отвечал на ваш вопрос, задачей которого было увести тему в сторону. Вы с этим прекрасно справляетесь, профессионально.
 показати весь коментар
 
😁 никакой стороны. ПАСЕ - это собрание парламентариев. У СН пока ни одного парламентария.

Ваш троллинг не удался.
 показати весь коментар
 
 
Я говорил о РЕАКЦИИ президента зеленского, вы мне отвечаете про парламентариев. Где связь?
И кстати, читал, что вы хорошо зарабатываете, живя в Германии. Подскажите, что это за работа такая, что вы с утра до вечера-ночи сидите на ЦН? Насколько известно, немецкие работодатели щепетильны в финансах...
 показати весь коментар
 
Не было ещё никакой реакции Зеленского. Будет сегодня. Успокойтесь зраду гнать.

Что касается меня, то я с утра до вечера на работе ) но сегодня у меня ужасно болит горло и мне пришлось остаться дома.
Теперь расскажете почему вы не работе или постесняетесь?
 показати весь коментар
 
Я не стыжусь того, что пенсионер. Поэтому могу позволить себе ИНОГДА зайти на паблики...
Вчера у вас тоже горло болело, что весь рабочий день провели на ЦН?
И на прощание. Зраду я не поднимаю. Просто это, произошедшее в ПАСЕ, очень серьёзный сигнал для Украины. Свою Реакцию высказали и форумчане ЦН, и украинские политики. Но только не президент зеленский. Хотя все должно было быть наоборот...
 показати весь коментар
 
Весь рабочий день я вчера работала. Зашла на ЦН уже совсем вечером.
На работе я телефон вообще беру в руки только в исключительных случаях. Мое рабочее время потом оказывается у клиентов в счетах, мы отчеты пишем в 15-тиминутном такте.
У нас не задерживаются сотрудники, которое в рабочее время сидят за телефонами. И это нормально.

Реакция президента обязательно будет. Пусть она лучше будет позже, чем будет невзвешенной, которая навредит интересам Украины.
 показати весь коментар
 
Взоржал. Он насмерть заэкает и забэкает всех европейских лидеров.
 показати весь коментар
 
Вопрос...так на кой нам нужна эта европа, с такими ценностями, у нас у самих любителей бабок валом.
 показати весь коментар
 
 
Когда простой нарид выбрал себе начальника и начальника своих детей тупого клоуна.. Ляшко: Если Россия вернется в ПАСЕ - Украина должна оттуда уйти - Цензор.НЕТ 5285
Ляшко: Если Россия вернется в ПАСЕ - Украина должна оттуда уйти - Цензор.НЕТ 9764
 показати весь коментар
 
 
Ляшко, хотя бы, жестко высказал европейцам все, что думает, по поводу возвращения кацапов в ПАСЕ. А Украине надо выходить из этой помойки.
 показати весь коментар
 
 
Поэтому наша мощная команда приехала в Страсбург и мы сделаем все, чтобы поломать те планы и решения, которые уже были приняты в Берлине и Париже о возвращении российской делегации ", - отметил Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу РПЛ. Источник: https://censor.net.ua/n3134000
ну ну)))
 показати весь коментар
 
Это европейские ценности которые европейцы могут за деньги продать. Тогда зачем повторять за Европой и устраивать разные парады нетрадиционные? Их нужно запретить. Раньше их не было . И
 показати весь коментар
 
 
Парочку геев на ЦН знаю. Им парад ЛГБТ как для христиан Пасха
 показати весь коментар
 
Ляшко, "Дурний ти, що сало без хліба...". "Уход, не имеющий других мотивов, кроме покоя или "показательного демарша" - это окончательное поражение... В нём нет даже зерна будущей победы..." .
 показати весь коментар
 
 
А давай, Олежка, Украина уйдет отовсюду где есть параша. Из ООН, ВТО, ФИФА, МОК, УЕФА и т.д. Понятно что ты срадикал, но не до такой же степени Ляшко: Якщо Росія повернеться в ПАРЄ - Україна має звідти піти - Цензор.НЕТ 7928
 показати весь коментар
 
 
Ляшко пора "уйти" из Радьі , а Украина обязана продолжать работу в ПАСЕ .
И не делать того , что хочет РФ.
 показати весь коментар
 
 
Молодец Ляшко. Лучше быть боевым пиарасом, чем пассивным, как Зеее.
 показати весь коментар
 
 
Насколько я понимаю, Ляшко самый умный....
 показати весь коментар
 
 
Ляшко продажный дурак и действует в интересах *****. Но это его последнее попискивание перед выбросом на политическую помойку.
 показати весь коментар
 
 
При Порохе все зрадюки орали что он не причем и это все народ, я же правильно понимаю глядя на выбор 73% санкции снимаются, кацапы возвращаются.
 показати весь коментар
 
 
Однозначно надо уходить оттуда, где "русский мир"
 показати весь коментар
 
 
А Ляшко был позавчера на своем параде?
 показати весь коментар
 
Вот уж точно, никогда не говори никогда. В жизни бы не подумал, что соглашусь с Ляшко. А тут его мнение совпало с мнениями Яценюка, Порошенко и других старых врагов и противников. В результате получится, что деградация ПАСЕ поспособствует объединению Украины.
 показати весь коментар
 
Це тільки перший крок Європи,коли побачили,що Україна вибрала для себе президентом клоуна--недоучку.Для такого народу-бидла,скоро все буде як в свинорилих сусідів.
 показати весь коментар
 
Вот тут согласен, толку от этого сходняка никакого, а сэкономленные на взносах деньги пустить на армию - куда более эффективная борьба против рашистов
 показати весь коментар
 
І що це дасть?
Можна подумати що вся ПАРЄ побіжить слідом вмовляти нас повернутись.
Тут потрібно проаналізувати всі помилки і зробити відповідні висновки, а не "показувати характер".
 показати весь коментар
 
Примерно полчаса назад такой комментарий по данному поводу разместил в ФБ экс-нардеп Андрей Сенченко:
«Возвращение России в ПАРЕ и участившиеся обсуждения «за закрытыми дверями» судьбы нашей страны без её участия - прямой результат пятилетней девальвации позиций украинской внешней политики.
Дембельская раздача титулов «чрезвычайный и полномочный посол» депутатам от БПП и остаточные судороги министра Климкина, сделавшего за пару недель больше заявлений, чем за последние пять лет, лишь подчеркивают тяжесть поражения Порошенко на дипломатическом фронте.
В этих условиях моментальное и безошибочное формирование профессиональной команды в сфере обороны, безопасности и внешней политики становится не просто вопросом национальной безопасности, это - вопрос выживания нашей страны».
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛяшко: Якщо Росія повернеться в ПАРЄ - Україна має звідти піти
 
 
 
 
 
 вгору