 Ляшко: Якщо Росія повернеться в ПАРЄ - Україна має звідти піти

"Фактично політичне рішення про повернення росіян уже прийнято у Берліні та Парижі. І під час останнього візиту Зеленського до Франції та Німеччини йому було це озвучено. Крім того, ми чуємо заяви про те, що на саміті G20 в Осаці Трамп буде говорити з Путіним, водночас, на цю зустріч не запросили президента України. Хто дав право сильним світу цього за спинами українського народу вирішувати його долю? Тому наша потужна команда приїхала у Страсбург і ми зробимо все, щоб поламати ті плани і рішення, які вже були прийняті у Берліні та Парижі про повернення російської делегації", - наголосив Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РПЛ.
Лідер РПЛ заявив, під виглядом "прагнення до діалогу" європейці ховають банальну причину повернення російської делегації до ПАРЄ – це гроші.
"Аргументація про те, що росіяни повинні мати право на доступ до Європейського суду з прав людини – не витримує жодної критики. Росія прийняла закон, за яким може не виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Тому банальна причина повернення росіян до ПАРЄ – це гроші. Російська делегація заборгувала до бюджету Ради Європи більше 60 мільйонів євро. Ні французи, ні німці не хочуть за них платити. І тому, замість скорочення чиновницького апарату і видатків на нього, вони хочуть повернути росіян. Якщо Рада Європи так вчинить – це буде найганебніше рішення, яке повністю дискредитує цю поважну інституцію за 70 років існування", - вважає Ляшко.
Політик повідомив, що має ефективний план зупинення бліцкригу Москви і добиватиметься у ПАРЄ його втілення.
Нагадаємо, раніше Ляшко закликав Україну вийти з ПАРЄ, якщо туди повернеться Росія.
Детский сад ей-богу
В Минске мы с РФ ведём переговоры уже 5 лет, а в ПАСЕ не можем, мы не такие!
На кого эти двойные стандарты рассчитаны
И не выскажет
Это съезд парламентариев а не пропагандистская организация
Напиши чё-нить по-немецки.
Мало того, Украине надо провести массовую мобилизацию ЗеДебилов в ряды ВСУ и трудовые лагеря, для строительства многоэшелонированной линии обороны по границам с Парашей и её губернией Беларусью.
Ваш троллинг не удался.
И кстати, читал, что вы хорошо зарабатываете, живя в Германии. Подскажите, что это за работа такая, что вы с утра до вечера-ночи сидите на ЦН? Насколько известно, немецкие работодатели щепетильны в финансах...
Что касается меня, то я с утра до вечера на работе ) но сегодня у меня ужасно болит горло и мне пришлось остаться дома.
Теперь расскажете почему вы не работе или постесняетесь?
Вчера у вас тоже горло болело, что весь рабочий день провели на ЦН?
И на прощание. Зраду я не поднимаю. Просто это, произошедшее в ПАСЕ, очень серьёзный сигнал для Украины. Свою Реакцию высказали и форумчане ЦН, и украинские политики. Но только не президент зеленский. Хотя все должно было быть наоборот...
На работе я телефон вообще беру в руки только в исключительных случаях. Мое рабочее время потом оказывается у клиентов в счетах, мы отчеты пишем в 15-тиминутном такте.
У нас не задерживаются сотрудники, которое в рабочее время сидят за телефонами. И это нормально.
Реакция президента обязательно будет. Пусть она лучше будет позже, чем будет невзвешенной, которая навредит интересам Украины.
ну ну)))
И не делать того , что хочет РФ.
Можна подумати що вся ПАРЄ побіжить слідом вмовляти нас повернутись.
Тут потрібно проаналізувати всі помилки і зробити відповідні висновки, а не "показувати характер".
«Возвращение России в ПАРЕ и участившиеся обсуждения «за закрытыми дверями» судьбы нашей страны без её участия - прямой результат пятилетней девальвации позиций украинской внешней политики.
Дембельская раздача титулов «чрезвычайный и полномочный посол» депутатам от БПП и остаточные судороги министра Климкина, сделавшего за пару недель больше заявлений, чем за последние пять лет, лишь подчеркивают тяжесть поражения Порошенко на дипломатическом фронте.
В этих условиях моментальное и безошибочное формирование профессиональной команды в сфере обороны, безопасности и внешней политики становится не просто вопросом национальной безопасности, это - вопрос выживания нашей страны».