 У Грузії тривають протести, хоча влада пообіцяла змінити систему виборів до парламенту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik-Georgiaa, біля парламенту Грузії тривають протести.
"Частину вимог вже виконано, проте не виконали головного - відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарію і звільнення затриманих на акції. Тому акція триватиме доти, доки наші вимоги не будуть задоволені", - заявляють учасники акції.
Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.
Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.
Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.
Ну, не тянет формулировка, что "зарплату обеспечивали русские туристы"...
Ты представляешь вообще что такое 18% от ВВП и сколько по цепочке еще дополнительных процентов доходов там сидят?
Российские туристы там оставляют больше всех денег. Соответственно, вместе с теми кто не приедет из за волнений, возьмем $1 млрд. Мало?
Нет, это очень и очень много. При средней зарплате в $400 долларов, это значит что 2.5 миллиона человек могут остаться в конце месяца без зарплаты, из 3.7 миллиона населения вообще.
Там потрібно всю владу міняти... така ганьба..
ДУМАЮ, ТАМ ТОЖЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ЖЕ СОЕВЫЕ КАК ТЫ
Народ потребует ответа за наказание мыролюбных реформистов и свиней. За попытки новых мыролюбных вывертов.
Та не смішіть моі капці.
У 2014 - Сочі - Лугандонія в Україні.
2019 - Minsk. ***** туди не поъхав ще? Чи таки це ж не Олімпіада.
До речі, Гітлер розпочав війну теж з Олімпіади. "Совпадение? Не думаю"!
Завтра в ВР приедут Жирик и Затулин и будут рассказывать что украинцы это раисяне, Киев - руцький город, Юго-восток Украины это недоросия, И вообще Украину придумал Запад
ПС. Не надо фотки пуйла (не карикатурные) постить....
Так и здесь... Пошла "раскачка" "МАЙДАНА"...