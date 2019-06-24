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Все про:ОБСЄ (2153) операція Об'єднаних сил (1304) Чевік Ясар Халіт (2) Олександр Сирський (13)

 Командувач ООС обговорив із главою місії ОБСЄ припинення вогню на Донбасі

Командувач операції Об'єднаних сил Олександр Сирський поінформував голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка про ситуацію з безпекою на лінії розмежування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ООС.

"Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Сирський зустрівся з головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні паном послом Яшаром Халітом Чевіком. Під час зустрічі командувач ООС поінформував посла Яшара Халіта Чевіка про поточний стан ситуації з безпекою в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також про відновлення об'єктів цивільної інфраструктури, гуманітарну підтримку цивільного населення, ситуацію з мінною безпекою в районі відповідальності тощо", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, сторони обговорили питання двостороннього припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

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У прес-службі нагадали, що Яшар Халіт Чевік обійняв пост голови СММ ОБСЄ в Україні 1 червня 2019 за призначенням діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних і європейських справ Словаччини Мирослава Лайчака.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133998
 
 
 Топ коментарі
 
Мені дуже цікаво, що робив Зєлєнскій корисного для держави Україна, коли катався у Париж і Берлін. Справді хочу знати , чи пішли на користь державі витрачені бюджетні кошти? Що він таке вчудив, що французи і німці перші скрипки у оркестрі, що грає повернення кацапів у ПАРЄ?
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командующий ООС должен был сжечь миссию ОБСЕ в большом костре, и скормить жареное мясо ОБСЕшников собакам.. но это из другой реальности..
сецчас командующий ООС договаривается о капитуляции..
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че там обсуждать?
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Шо Эвропа на Мааскву вже іти не хоче? Да нема в них Наполеона))
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командующий ООС должен был сжечь миссию ОБСЕ в большом костре, и скормить жареное мясо ОБСЕшников собакам.. но это из другой реальности..
сецчас командующий ООС договаривается о капитуляции..
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Шрек, вот скажи, а скольких обээсэшников зжег Пецин командующий ООС?
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Пока все крутят зраду вокруг паре, в покоях главнокомандующего куется пабэда!
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че там обсуждать?
1 перестать стрелять
2 стать на колени
3 отметить победу колорадской ленточкой
 показати весь коментар
 
 
Мені дуже цікаво, що робив Зєлєнскій корисного для держави Україна, коли катався у Париж і Берлін. Справді хочу знати , чи пішли на користь державі витрачені бюджетні кошти? Що він таке вчудив, що французи і німці перші скрипки у оркестрі, що грає повернення кацапів у ПАРЄ?
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"слушай обидно, клянусь, ничего делал, просто зашел..."(c)
Командующий ООС обсудил с главой миссии ОБСЕ прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 3160
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Ну, я хочу почути версії осіб, наближених до члена, вибачте, до тіла.
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Дал обещание, что сдаст , что выполнить все обещания пуйлу по "минским договоренностям"
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Ну вот уже результаты есть в Европе поняли , что зря вводили санкции , зебил привез мир как и обещал 73 %
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Что не так по тексту, а не выдумки? Где там зрада? Вопрос прекращения огня начат в 2014 года петей.
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ОБСЕ- развед,шарага рашиста.которая сливает данные о расположении украинских войск.в прошлом после того,как эти твари наведывались к украинским бойцамрашист вел прицельный огонь на поражение...
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Ещё одни прокацапские ляди..С таким ОБСЕ и врагов не надо..
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Попробую без «паники», НО - очень настораживает...........
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Ну а як же?!? Агонь прекратить , санкціі атменить!
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Опять ОБСЕ опять прекращение огня? 6 лет прыгаем весело на граблях.
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Ну а як же?!? Агонь прекратить , санкціі атменить!
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любят УКРАИНЦЫ договариваться )))) ИСТОРИЯ ни......я их НЕУЧИТ !!! огонь ПРЕКРАТИТЬ , оружие СДАТЬ , поднять ФЛАГИ и за ДНЕПР !!!! бегом !!!
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Сырский хоть намазал себе вазелином перед общением с еврогеями? Или стойко перенес процедуру, без читов, как настоящий военный, защитник Родины?
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Это же так просто!
По зе.
Общался с двумя обсешниками на бп в 14.
Один - в прошлом кадровый вояка РФ, пенс, другой - подобное прибалт.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКомандувач ООС обговорив із главою місії ОБСЄ припинення вогню на Донбасі
 
 
 
 
 
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