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 Суспільство
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Все про:суд (5224) Онищенко Олександр (416) Насіров (544)

 Суд зняв з Насірова відповідальність за розстрочки Онищенка, - "Наші гроші"

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, яким відповідальність за надання розстрочок компаніям Олександра Онищенка фактично перекладається з екс-глави ДФС Романа Насірова на керівників місцевих Держподаткових інспекцій.

Таке рішення 24 червня ухвалила трійка суддів апеляційного суду в такому складі: Андрій Парінов (голова), Олександр Беспалов, Наталія Литвина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Судді вирішили, що Насіров мав повноваження ухвалювати рішення про розстрочку податкового боргу фірмам без обмежень у сумі і в межах одного бюджетного року. При цьому, вважає суд, він не повинен був аналізувати фінансовий стан цих фірм, яким надавалася розстрочка. Також суд встановив, що Насіров не міг відмовити в розстрочці за наявності позитивного висновку територіальних органів ДФС.

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Фактично це рішення і його підтвердження в апеляції дає Роману Насірову можливість перекласти відповідальність за надання розстрочок компаніям Онищенка на керівників місцевих Держподаткових інспекцій, вважають "Наші гроші". Сам він у такому випадку виступає лише як особа, котра затвердила висновки, надані місцевими ДПІ.

Нагадаємо, Роман Насіров очолив ДФС України 5 травня 2015 року. Антикорупційна прокуратура підозрює Насірова в завданні державі 2 млрд грн збитків: він ухвалював рішення, які допомагали Онищенку втілити в життя корупційні схеми. Також у САП не виключають, щосуму завданих держзбитків, які інкримінуються Насірову, буде уточнено. Зі свого боку, Онищенко заявив: "Слідство нічого не доведе: в моїх взаєминах із Насіровим грошей не було".

3 березня 2017 року Кабмін відсторонив Насірова з посади глави ДФС на час слідства. Т.в.о. голови ДФС призначений Мирослав Продан.

Під час судового засідання захист Насірова попросив про проведення судмедекспертизи стану здоров'я підозрюваного. У прокуратурі у відповідь заявили, що захист Насірова використовує право на медичну допомогу для затягування справи. У підсумку, Солом'янський райсуд відмовив у проведенні судмедекспертизи, а викликаний до суду представник Інституту кардіології ім. Стражеско заявив: "Стан Насірова дозволяє йому брати участь у суді". Також, під час засідання стало відомо, що Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини. Цензор.НЕТ публікував детальний репортаж із Солом'янського райсуду Києва, де три доби розглядали запобіжний захід для Насирова.

У підсумку суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник у ніч на 7 березня частково задовольнив клопотання слідчих органів, обравши для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів, до 30 квітня 2017 року, з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

13 березня 2017 року Апеляційний суд підтвердив арешт Насірова із заставою 100 млн грн.Підозрюваний сказав, що не збирається вносити заставу: "Я зараз повертаюся в СІЗО", а також не буде просити про це друзів: "Це дуже велика сума". Насіров перебував у Лук'янівському СІЗО Києва: "Насіров у чотиримісній загальній камері. У нього один сусід по камері. Це не та камера, в якій був Луценко". Пізніше Насіров вийшов з-під варти під встановлену судом заставу в розмірі 100 млн гривень.

У вересні 2018 року Шевченківський райсуд звільнив Насірова від зобов'язання носити електронний браслет.

11 грудня 2018 року стало відомо, що суд відновив Насірова на посаді глави ДФС.

Речниця Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна заявляла, що навіть якщо Насіров і з'явиться на роботі, то в приміщення ДФС його не пустять.

На думку секретаря оборонного комітету ВР, нардепа Івана Вінника, навіть за оптимістичного сценарію в Насірова немає шансів поновитися на посаді глави Державної фіскальної служби.

16 січня 2019 року Насіров подав у Центральну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатом у президенти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133995
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно сколько луцик получил за слив дела?
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Петя сажал, а Зеля выпустил. Разницу улавливаешь?
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Зедолбойобы, эио ваша заслуга. Дегенерати херовы. Радуйтесь.
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пэтя 3 года его "сажал" и не посадил,а ты тут пургу какуето несёшь.
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Петя сажал, а Зеля выпустил. Разницу улавливаешь?
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пэтин кум сажал и он же и выпустил.уловил,что разницы нет?
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.Источник: https://censor.net.ua/n3126024
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Да, так и есть! Юра Луценко находится в очень враждебной атмосфере НЕ ТОЛЬКО Генеральной прокуратуры, но и ВО ВСЕЙ Украине.
Пора кума Пеци переселять в привычную атмосферу поддержки и взаимопонимания Лукьяновского СИЗО.
Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки Онищенко, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9401
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Надо срочно изолировать Луценко от этой гнетущей атмосферы!
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Я начинаю верить в божество Зеленского, все так быстро и везде.
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Порохоботы тоже это признают, ПЭТРЭ так не мог.
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Интересно сколько луцик получил за слив дела?
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у бени спросить надо. Он сейчас частенько ляпает языком правду, стебётся над охлосом.
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Дело ведут САП и НАБУ. С них и спрос за лажу. Прежде всего с НАБУ - некомпетентность зашкаливает.
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"...Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ДФС." Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки Онищенко, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 7423

Я так понял, что клетчатым одеялом теперь будут прикрывать эти органы.
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Клетчатое одеяло в соответствии с законом о коррупции в течении 14 лет может быть возвращено обратно если сохранило свой товарный вид. Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки Онищенко, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5698
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тут зебилы не виноваты. Это импотенция Пети ко взяточникам и его псевдореформа судебной власти
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Замечательные суды в нашей Украине Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки Онищенко, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 8925 . Петя их реформировал и ублажал, и всякие блага раздавал. Но эти твари ненасытные и только кастрация и ампутация их бошек умерить их аппетиты
Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки Онищенко, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 7151
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Афигеть, Украли больше двух миллиардов а виноватых нету. Лучше уже никакой власти чем такая.
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Реванш бандитов, сепаров, коррупционеров и предателей состоялся еще весной 2014 года когда мусора снесли последнюю палатку с Майдана. Давайте вспомним как вышиватники тогда кричали что убирайтесь, революция закончилась. Вот теперь жрите не обляпайтесь. Просрали страну
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Заносите его уже скорей, с одеялом, в кресло гфс. В качестве извинений, бонусом, саркофаг.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд зняв з Насірова відповідальність за розстрочки Онищенка, - "Наші гроші"
 
 
 
 
 
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