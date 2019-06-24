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 Ірина Геращенко в ПАРЄ: Росія не виконала жодної вимоги, її повернення в ПАРЄ руйнує принципи і цінності Європи

"Європейська Солідарність" захищатиме фундаментальні цінності Ради Європи - про це під час свого виступу на дебатах ПАРЄ заявила перший заступник Голови Верховної Ради, член партії Ірина Геращенко.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі партії.

"Збройна агресія Росії триває вже 5 років. Результат - близько 13 тисяч убитих, 30 тисяч поранених, сотні заручників і політв'язнів Кремля. З початку російської агресії Асамблея ухвалила десятки резолюцій, однак, РФ не виконала жодної з них. Асамблея засудила незаконний референдум в Криму, закликала припинити переслідування кримськотатарського народу і надати повний доступ місії ОБСЄ... Не виконано", - акцентувала політик.

"Асамблея засудила невиконання Росією мінських угод, закликала припинити вогонь і звільнити всіх заручників і політв'язнів, а також у співпраці з МКЧХ провести пошук зниклих безвісти... Не виконано", - зазначила Геращенко.

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Політик вкотре наголосила, що кількість політв'язнів Кремля становить близько 100 осіб і десятків заручників з окупованого Донбасу. Всіх їх утримують у повній ізоляції, без дозволу на листування або відвідування структурами МКЧХ, іншими міжнародними організаціями

Ірина Геращенко в ПАРЄ: Росія не виконала жодної вимоги, її повернення в ПАРЄ руйнує принципи і цінності Європи 01

"Кремль продовжує незаконно утримувати Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба та інших", - зазначила вона.

Також під час виступу Ірина Геращенко звернула увагу на резолюцію №2259 з вимогою до Росії розблокувати судноплавство, звільнити 24 українських моряків. І констатувала, що РФ всупереч рішенню Міжнародного трибуналу ООН з морського права досі незаконно утримує українських військових.

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"У листах, які я отримала від наших моряків із Лефортово, вони дякують світу за боротьбу, чекають звільнення і пишуть, що свобода не обмежується тюремними стінами. Але чому тоді совість обмежується стінами цього залу?" - зазначила Геращенко.

"В рамках роботи гуманітарної групи в Мінську ми десятки разів закликали російську сторону звільнити бранців, проте Росія займає деструктивну позицію. Російська Федерація не виконала жодних резолюцій, ухвалених Асамблеєю", - підкреслила парламентарій.

Резюмуючи, член партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко сказала: "Водночас, ціною руйнування цінностей і принципів і механізмів впливу Ради Європи обговорюється питання надання індульгенції Росії за всі скоєнні нею злочини. Ми не будемо голосувати за такі рішення і закликаємо колег не займатися фарисейством. І захистити фундаментальні цінності Ради Європи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133994
 
   
 Топ коментарі
 
Ирина Геращенко в ПАСЕ: Россия не выполнила ни одного требования, ее возвращение в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы - Цензор.НЕТ 4948 Nuss PavloЗеленський має відкинути не здорові амбіції та негайно запросити на консультації українську делегацію в ПАРЄ аби прияняти участь в розробці плану недопущення повернення Росії до ПАРЄ.
На мій погляд, до консультацій необхідно долучити й висококваліфікованого міжнародника, Президента Порошенко, який має і вплив і авторитет в ЄС.
Наразі, наші політики - дипломати, серед яких й члени команди П. Порошенка, самотужки, фактично, без допомоги нового глави держави, б'ються за ЄС і Україну разом взятих.Інакше...
"Якщо Росію повернуть в ПАРЄ - це стане першим серйозним провалом президента Зеленського на зовнішньо-політичному фронті. І нам від цього невесело" .
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Здесь она правильно сказала, потому что правда за Украиной, а пасе становится бл.ю
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покакал? молодец, зебылам положено ипражняться, а то гавно полностью поглотит мозг
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Еще Ванга предрекала, что ЕС падет из-за политической корупции, а Украина , Польша и Прибплтийские страны создадут новый Европейский союз к которому присоединятся многие страны.
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БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО УВИДЕТЬ ТАКОЕ НА СВОЕМ ВЕКУ.
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Я наверное тебя огорчу, но то был спецвыпуск квартала95 и бабка просто стебалась над 73мя процентами зрителей.
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Все эти евро барыги лишь ждали сигнала, когда придет мальчик и тихо сдаст Украину.
Сдал-принял = все функции пацанчика "на один срок"
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...а какой СПРОС с мальчика ???? он же МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК !!!
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Да уж, с такими "друзьями" и врагов не надо.
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после гастролей Клована по Европе Великобритания,Франция и Германия решили что нужно возвращать Россию в ПАРЄ, снимаю шляпу зебилы,аплодирую вам стоя !
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Соя какая ты тупая, об этом говорили еще зимой, а голосование министров было весной.
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Зебилоид, они об єтом говорили еще в 2015. Но при Порошенко ссались, а зеленое ничто просто слилось...
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Бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову вменяют в США нарушение специального федерального закона об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции, пишет ZN.UA.

Закон The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) предусматривает расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был написан именно для того, чтобы судить лидеров синдикатов и организованных преступных группировок, которые не принимают непосредственного участия в махинациях
🤔
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73% населения Украины устали от войны, они выбрали пустое место, которое прямо или криво перед выборами говорило, что войну нужно остановить любой ценой. Зачем тепеть Европе впрягаться ? Вы что совсем идиоты ? Не зря украинцы постоянно в истории теряют свою страну , не зря.
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Я говорил буду говорить.Нам по хрен должно быть на всех.Особенно на продажную шлюху Европу !Нам нада быть таким как Израиль !Давать всем по зубам хоть европе хоть путинским ублюдкам.Страна должна быть молотом которым зашибет любого.
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А 73 процента куда девать?
Они не могут быть молотом.
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ты НАИВНЫЙ !!!! ты хочешь чтобы ВСЕ БЫЛИ как ИЗРАИЛЬ или как ГЕРМАНИЯ , ЯПОНИЯ ??? братан , в мире тоже ДОЛЖЕН быть ГОНДУРАС и УКРАИНА !!!
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Согласен. Нужно ввести всеобщую трудовую повинность, 12 ти часовой рабочий день, 6 ти дневную рабочую неделю, отпуск...да что тот отпуск,вот когда страна станет "на ноги" вот тогда можно будет недельку отдохнуть...Личный транспорт - в пользование государству, каждое воскресенье проводить 8 ми часовые лекции о Израильском "чуде" - только так.
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смотри сколько у тебя лайков )))) вот и ВСЁ !!! всем НАСРАТЬ , а кому было не ОДИНАКОГО того убили !!!
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......и ради чего ???? ради 73 % себе ЛОБ подставлять ???? а когда ПОСТРОИШЬ придет на выборах очередной ЛОХ и все ПРОСРЕТ !!!! нет РЕБЯТА , СТОЯТЬ за Украину должен и мал и стар и муж. и женщина и тогда придет ПОБЕДА !!!! а когда одни ВОДКУ -БАБ .....т , а другие в ОКОПАХ победы НЕ БУДЕТ !!!
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Пусть россия ничего не выконала, зато прахоботы просрали все. Ира, иди в спортзал, тётьки с пузом и сиськами-висячкам не в тренде.
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ценности европы : лес , пушнина , дёготь ...
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Если Россия не выполняет решения ПАСЕ, то зачем её там держать и зачем вообще ПАСЕ?, Получается только ради понтов, видимости правосудия и взносов.
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Вот это и есть "заслуга" Президента Зеленского. Самая прямая заслуга. Его одна из двух, основных обязанностей по Конституции Украины, не бегать по фонтанам, не переезжать из одного здания в другое, и даже, о чудо(!), оказывается не садить оппонентов, а отвечать за внешнюю политику и оборону страны.
Оказывается, тут нужны: знание, опыт, ответственность, понимание ситуации в стране и мире, умение отстаивать интересы страны, и идти на определенные компромиссы, доносить свою позицию, и отстаивать ее. Одним словом - дипломатия. Это вам не рожи кривлять, и чл**ом на фортепиано играть. Первые дни и провал по внешней политике.
Печально, но ожидаемо, для любого адекватного человека.
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ГЕРАЩЕНКО ОТЛИЧНО ЗНАЕТ: НИКТО ЕЕ СЛУШАТЬ В ПАСЕ - НЕ БУДЕТ

НО ОНА ТУДА ПОЕХАЛА

А ПОЕХАЛА ОНА ТУДА ПЕРЕД САМЫМИ ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ, РАДИ СОБСТВЕННОГО ПИАРА и ЕВРОГЕЙСКОЙ ПАРТИИ КУДА ОНА ВХОДИТ.
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А ты, *****, в любом выступлении видишь "собственный пиар", да? К твоему ***** ты тоже такой подход практикуешь? И к имбецилу Зеле? До чего тупые уроды нынче работают в Ольгино...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниІрина Геращенко в ПАРЄ: Росія не виконала жодної вимоги, її повернення в ПАРЄ руйнує принципи і цінності Європи
 
 
 
 
 
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