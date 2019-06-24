 Ірина Геращенко в ПАРЄ: Росія не виконала жодної вимоги, її повернення в ПАРЄ руйнує принципи і цінності Європи

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі партії.
"Збройна агресія Росії триває вже 5 років. Результат - близько 13 тисяч убитих, 30 тисяч поранених, сотні заручників і політв'язнів Кремля. З початку російської агресії Асамблея ухвалила десятки резолюцій, однак, РФ не виконала жодної з них. Асамблея засудила незаконний референдум в Криму, закликала припинити переслідування кримськотатарського народу і надати повний доступ місії ОБСЄ... Не виконано", - акцентувала політик.
"Асамблея засудила невиконання Росією мінських угод, закликала припинити вогонь і звільнити всіх заручників і політв'язнів, а також у співпраці з МКЧХ провести пошук зниклих безвісти... Не виконано", - зазначила Геращенко.
Політик вкотре наголосила, що кількість політв'язнів Кремля становить близько 100 осіб і десятків заручників з окупованого Донбасу. Всіх їх утримують у повній ізоляції, без дозволу на листування або відвідування структурами МКЧХ, іншими міжнародними організаціями
"Кремль продовжує незаконно утримувати Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба та інших", - зазначила вона.
Також під час виступу Ірина Геращенко звернула увагу на резолюцію №2259 з вимогою до Росії розблокувати судноплавство, звільнити 24 українських моряків. І констатувала, що РФ всупереч рішенню Міжнародного трибуналу ООН з морського права досі незаконно утримує українських військових.
"У листах, які я отримала від наших моряків із Лефортово, вони дякують світу за боротьбу, чекають звільнення і пишуть, що свобода не обмежується тюремними стінами. Але чому тоді совість обмежується стінами цього залу?" - зазначила Геращенко.
"В рамках роботи гуманітарної групи в Мінську ми десятки разів закликали російську сторону звільнити бранців, проте Росія займає деструктивну позицію. Російська Федерація не виконала жодних резолюцій, ухвалених Асамблеєю", - підкреслила парламентарій.
Резюмуючи, член партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко сказала: "Водночас, ціною руйнування цінностей і принципів і механізмів впливу Ради Європи обговорюється питання надання індульгенції Росії за всі скоєнні нею злочини. Ми не будемо голосувати за такі рішення і закликаємо колег не займатися фарисейством. І захистити фундаментальні цінності Ради Європи".
Сдал-принял = все функции пацанчика "на один срок"
Закон The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) предусматривает расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был написан именно для того, чтобы судить лидеров синдикатов и организованных преступных группировок, которые не принимают непосредственного участия в махинациях
🤔
Они не могут быть молотом.
Оказывается, тут нужны: знание, опыт, ответственность, понимание ситуации в стране и мире, умение отстаивать интересы страны, и идти на определенные компромиссы, доносить свою позицию, и отстаивать ее. Одним словом - дипломатия. Это вам не рожи кривлять, и чл**ом на фортепиано играть. Первые дни и провал по внешней политике.
Печально, но ожидаемо, для любого адекватного человека.
НО ОНА ТУДА ПОЕХАЛА
А ПОЕХАЛА ОНА ТУДА ПЕРЕД САМЫМИ ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ, РАДИ СОБСТВЕННОГО ПИАРА и ЕВРОГЕЙСКОЙ ПАРТИИ КУДА ОНА ВХОДИТ.