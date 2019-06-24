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Все про:Геращенко Ірина (906) ПАРЄ (457)

 Більшість європейців кажуть страшні речі про те, що санкції проти РФ себе не виправдали. Це Страсбурзька змова, - Геращенко про ситуацію в ПАРЄ

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила про те, що проросійське лобі в ПАРЄ намагається зняти санкції проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Геращенко зазначила: "Важко йдуть дебати в Страсбурзі. 68 депутатів записалися на виступи. Більшість європейців говорять страшні, насправді, речі. Мовляв, санкції проти РФ себе не виправдали, РЄ і ПАРЄ - не повинні займатися безпековими питаннями чи захистом територіальної цілісності, це не наші задачі і компетенції, ми не повинні займатися вирішенням конфліктів між країнами - членами нашої організації, ми маємо дбати про майбутнє нашої організації і вимагати сплати від РФ внеску, гроші - це дуже важливо, найважливіше, ми маємо подумати про росіян, а не російську владу, й захистити право росіян на захист в ЄСПЛ.

А чим же тоді має займатися РЄ, якщо не безпекою, правами людини, повагою до територіальної цілісності і суверенітету країн - членів? Про прощення Росії солодко співають й деякі депутати з Нідерландів...., як вони будуть дивитися в очі родичам загиблих з рейсу МН17? Це європейський майстер-клас із фарисейства і спроби виправдати зраду принципів різними красивими словами, різними мовами, але від цього не менш огидними.

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Я пишаюся своїми колегами. Які чи не єдині в цій залі називають речі своїми іменами. Що це зрада. Це індульгенція на вбивство. Що українці, наша країна подарувала Європі мир, протистоючи ці 5 важких років агресору, а ім плювати на наші жертви. Ми згадуємо вбитих, поранених, заручників , моряків, в‘ізнів,ми говоримо європейцям про їх відповідальність і сором, про подвійні стандарти.

Олексій Гончаренко і Oленa Сотник процитували нинішню статтю в " Le Monde", де йдеться про російського шпигуна, який працював генконсулом в Страсбурзі і мав повний доступ до офісу Генсека РЄ Янгланда , до всіх офіційних документів організації. Янгланд на це боляче зреагував. Але правда в тому, що Росія вже пустила свої щупальці надто глибоко, й ми відчуваємо, як метастази страшної хвороби знищують РЄ. Була Мюнхенська змова , ми є свідками Старсбурськоі змови європейців. Соромно за кожного, хто намагається виправдати цю ганьбу. Ми, українська делегація, не будемо це виправдовувати. Ці 5 років ми дійсно тримали оборону, за нами був Президент, було МЗС, була АП. Сьогодні ми слабкіші. Й це перша ластівка. Повернення російської делегаціі в ПАРЄ- початок. Наступне - це скасування санкцій в ЄС. Схоже, Європа до цього готова, а Німеччина, Франція, Італія, які виправдовують сьогоднішню ганьбу в Страсбурзі - теж знайдуть гарні слова це виправдати в грудні.

Й дякуємо кожному грузину, представнику країн Балтіі, британцям, які разом з нами б‘ються і називають речі своїми іменами - що це змова і зрада, що мова йде про фінансування РЄ ціною знищення демократії".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133993
 
   
 Топ коментарі
 
Єврошлюхи дочекаються, коли російський лапоть пройдеться їхніми землями.
Будуть вам і гроші і ваші хвальоні свободи з правами.
Ідійоти !
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21 квітня 2019 року 73% ідіотів вщент зруйнували імідж та знищили політичну репутацію України-ось відповідь Європи.
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Большинство европейцев говорят страшные вещи о том, что санкции против РФ себя не оправдали. Это Страсбургский сговор, - Геращенко о ситуации в ПАСЕ

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Европейцы абсолютно правы!!! Поскольку нет никакого результата от этого.


В Украине война как была, так и продолжается, уровень жизни в Украине на протяжении этих 5 лет после введения санкций изменился только в заметно худшую сторону. Украина за эти 5 лет опустилась на последнее место в Европе, по уровню жизни простых людей.


Кроме того высшее руководство стран ЕС давно раздражала топ коррупция и ее безнаказанность в Украине.
Порошенко все 5 лет только обещал создать антикоррупционный суд, но так и не создал.
А отмена статьи о незаконном обогащении по которой ушел от ответственности 41 топ коррупционер еще и без права обжалования, только добавила им решительности.


Уже не говоря о том, шо у налогоплательщиков этих стран из-за санкций снижался уровень жизни.








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Йой! Лихо трапилося! ТП Ірчик не має чим пишатися! Мало того, ще й зрада трапилася. Нє, не так. Правильно буде так: ЗРАДА. Бо йдеться про галактичні масштаби, не інакше.
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Европа реально устала за 5 лет псевдодействия парередников тоже.
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Устала следовать своим же законам о демократии, границах... Как аукнется, так и откликнется...
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Как бы не приложил к этому позору руку наш булавоносец... Демонстративное отстранение от Страсбургских слушаний похоже на подготовку к окончательному повороту в лоно ымперии.... Помойные каналы уже верещат о поисках "надежных друзей".....
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"Следующее - это отмена санкций в ЕС. Похоже, Европа к этому готова, а Германия, Франция, Италия, которые оправдывают сегодняшний позор в Страсбурге - тоже найдут красивые слова это оправдать в декабре.." == это было заложено изначально - иначе зачем механизм полугодичного продления санкций? зачем их продлевать каждые полгода, если можно просто ждать выполнения всех условий для их отмены?
А в декабре тем более, если и будет делегация от Киева, то уже из зебиловских слуг
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Подписанты Минского договорняка Германия и Франция кинули Украину а как сладко они пели о демократии.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБільшість європейців кажуть страшні речі про те, що санкції проти РФ себе не виправдали. Це Страсбурзька змова, - Геращенко про ситуацію в ПАРЄ
 
 
 
 
 
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