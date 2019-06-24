 Більшість європейців кажуть страшні речі про те, що санкції проти РФ себе не виправдали. Це Страсбурзька змова, - Геращенко про ситуацію в ПАРЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Геращенко зазначила: "Важко йдуть дебати в Страсбурзі. 68 депутатів записалися на виступи. Більшість європейців говорять страшні, насправді, речі. Мовляв, санкції проти РФ себе не виправдали, РЄ і ПАРЄ - не повинні займатися безпековими питаннями чи захистом територіальної цілісності, це не наші задачі і компетенції, ми не повинні займатися вирішенням конфліктів між країнами - членами нашої організації, ми маємо дбати про майбутнє нашої організації і вимагати сплати від РФ внеску, гроші - це дуже важливо, найважливіше, ми маємо подумати про росіян, а не російську владу, й захистити право росіян на захист в ЄСПЛ.

А чим же тоді має займатися РЄ, якщо не безпекою, правами людини, повагою до територіальної цілісності і суверенітету країн - членів? Про прощення Росії солодко співають й деякі депутати з Нідерландів...., як вони будуть дивитися в очі родичам загиблих з рейсу МН17? Це європейський майстер-клас із фарисейства і спроби виправдати зраду принципів різними красивими словами, різними мовами, але від цього не менш огидними.

Читайте також: Повернення в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії, - Зеленко

Я пишаюся своїми колегами. Які чи не єдині в цій залі називають речі своїми іменами. Що це зрада. Це індульгенція на вбивство. Що українці, наша країна подарувала Європі мир, протистоючи ці 5 важких років агресору, а ім плювати на наші жертви. Ми згадуємо вбитих, поранених, заручників , моряків, в‘ізнів,ми говоримо європейцям про їх відповідальність і сором, про подвійні стандарти.

Олексій Гончаренко і Oленa Сотник процитували нинішню статтю в " Le Monde", де йдеться про російського шпигуна, який працював генконсулом в Страсбурзі і мав повний доступ до офісу Генсека РЄ Янгланда , до всіх офіційних документів організації. Янгланд на це боляче зреагував. Але правда в тому, що Росія вже пустила свої щупальці надто глибоко, й ми відчуваємо, як метастази страшної хвороби знищують РЄ. Була Мюнхенська змова , ми є свідками Старсбурськоі змови європейців. Соромно за кожного, хто намагається виправдати цю ганьбу. Ми, українська делегація, не будемо це виправдовувати. Ці 5 років ми дійсно тримали оборону, за нами був Президент, було МЗС, була АП. Сьогодні ми слабкіші. Й це перша ластівка. Повернення російської делегаціі в ПАРЄ- початок. Наступне - це скасування санкцій в ЄС. Схоже, Європа до цього готова, а Німеччина, Франція, Італія, які виправдовують сьогоднішню ганьбу в Страсбурзі - теж знайдуть гарні слова це виправдати в грудні.

Й дякуємо кожному грузину, представнику країн Балтіі, британцям, які разом з нами б‘ються і називають речі своїми іменами - що це змова і зрада, що мова йде про фінансування РЄ ціною знищення демократії".