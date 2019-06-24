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Все про:МВС (1232) мінування (441) Шевченко Артем (126)

 МВС змінить регламент реагування на повідомлення про замінування, - глава департаменту комунікацій Шевченко

Через безліч помилкових повідомлень про мінування Міністерство внутрішніх справ змінить порядок реагування на них.

Про це LB.ua повідомив глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Через масові повідомлення про мінування тих чи інших об'єктів останнім часом у великих містах України ми ініціюємо підготовку проекту змін у наші внутрішні правові акти, які уточнюють регламент реагування органів правопорядку на такі повідомлення. А також готуємо зміни до Кримінального Кодексу для посилення відповідальності за такі повідомлення. У низці випадків запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності та обмеження волі на строк більше шести років, а також передбачити додатково конфіскацію майна у таких випадках", - заявив він.

З його слів, за даними нашої кіберполіції, в основному повідомлення про неправдиве замінування надходять із серверів на території Російської Федерації та окупованих територій на сході країни. За допомогою IP-телефонії та інтернету розсилаються анонімні повідомлення. Але є також випадки, коли і громадяни України вирішують дезінформувати про мінування, за що притягуються до кримінальної відповідальності.

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Також Шевченко додав, що основні торговельні рітейлери зазнають величезних збитків через необхідність зупиняти торгівлю в "замінованих супермаркетах або торгових центрах, що іноді трапляється по кілька разів на день.

"Один із таких великих рітейлерів повідомив нам про збитки в розмірі 56 млн грн за певний період тільки через припинення продажів, евакуацію людей і персоналу... Тому не виключено, що в регламентні норми буде внесено поправки про порядок евакуації", - прогнозує він.

Що ж стосується перевірки пологових будинків, то там "евакуація проводиться тільки в спокійному режимі і тих, кому це не зашкодить. Аналогічно це стосується дітей, які перебувають у боксах", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133992
 
 
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До Авакяна тільки дійшло шо запаребрік з лугандоном розважаються.
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Ритейлеров пожалели...*****, за неделю ТРИ раза детскую областную больницу "минировали"...Вот за кого переживать надо, уроды...
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помниться, раньше на анонимные звонки не сильно и реагировали...
правда раньше и долбо...было поменьше... в этом плане...(и возможности не у всех)
ибо за такие шутки почки отбивали на раз...
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Скільки себе пам'ятаю жодного разу ( крім Вінниці і то спецслужби не спрацювали) всі повідомлення були фальшиві. От ви розумні люди, подумайте, якщо хтось насправді хоче підірвати чи буде він про це галасувати? Ні. Про склади з ************ жодного повідомлення не було. А там треба було пильнувати. То чим тоді займалися дурні з МВС/МНС? Показували фальшиву активність, людей мучили, евакуювали і все пшик. І хтось поніс за це відповідальність? 28 років незалежності знущалися над нами разом з ідіотами. Надіюсь що тепер до них дійшло . Не буде реакції - не буде мінувань.
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"а также предусмотреть дополнительную конфискацию имущества" Неужели у террористов-"минёров" Лугандон конфискуют? А у рашки, Крым что ли?.. МВС змінить регламент реагування на повідомлення про замінування, - глава департаменту комунікацій Шевченко - Цензор.НЕТ 2375
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Майже всі ці "реагування на загрозу мінування" - розпіл грошей з податків українців. Той, хто реально наміриться створити теракт, повідомляти про свої дії не стане.
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