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Все про:Дніпропетровщина (558) підлітки (98) стрілянина (1005) вишкіл (1195) курсанти (55) полігон (183)

 15-річний підліток дістав поранення з автомата під час навчальних стрільб курсантів МВС

Хлопця 2004 року народження було поранено в стегно з автомата в районі с. Партизанський на Дніпропетровщині. У цей час на розташованому там полігоні вчилися стріляти з автомата курсанти-першокурсники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Обставини того, що сталося розслідує територіальне управління ДБР, розташоване в Полтаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За попередньою інформацією, 24 червня близько 11.00, під час навчально-тренувальних стрільб з автоматичної зброї курсантів 1-го курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, вогнепальне поранення в область правого стегна отримав підліток (2004 року народження).

Отримавши інформацію, слідчі ДБР оперативно виїхали на місце події. Триває комплекс невідкладних слідчих дій, а також з'ясовується, за яких обставин потерпілий опинився на лінії вогню.

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В даний час хлопця прооперовано в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Йому видалили кулю з правого стегна. Кістки не пошкоджені. Загрози його життю немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133991
 
 
 Топ коментарі
 
все просто. Руководитель стрельб не обеспечил их безопасность. Лечение пацана за личные деньги Авакова! Пусть отвечает за свои кадры!!! А то понабрал дебилов и шлюх в сотрудники
15-летний подросток получил ранение из автомата во время учебных стрельб курсантов МВД - Цензор.НЕТ 5838
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Оцепление?
Да походу у них оцепенение.
Хотя не исключаю, что курсак забил на оцепление. По иному он службу видит.
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Мелкий нюанс: ментуру - не армия.
Стрельбы с ак как правило на армейских полигонах и тирах.
Думаю что забил какой-то курсак на оцепление.
А кончать будут руководителя стрельб.
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ты в армии служил? Стрелковый полигон в глаза видел?
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А що таке Стрелковый полигон?
Чим він відрізняється від стільбища?
Які вимоги до того та того, особливо при проведенні стрільб бойовими набоями?
Як вираховується зона ураження, небезпечна зона?
Які повинні бути заходи для забезпечення вільних і закриття цих зон...???
АК, мля куля летить на 3500 метрів...
І саме пічальноє для вумників. 30 років назад, якийся такий вумник перезаряджак автомат і випадково стрільнув. Загинув мій родич (батьковий хрещений син). Це так потім сказали. Я вважаю, або застрелили, або хтось дуркував. Зброя не розуміє жарту.

І, Fedoroff на ТИ, бикуйте з іншими.
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все просто. Руководитель стрельб не обеспечил их безопасность. Лечение пацана за личные деньги Авакова! Пусть отвечает за свои кадры!!! А то понабрал дебилов и шлюх в сотрудники
15-летний подросток получил ранение из автомата во время учебных стрельб курсантов МВД - Цензор.НЕТ 5838
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Або підліток за якимось хрєном проліз на закриту територію і куля дура знайшла героя.
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Еще один знаток армейских полигонов 15-летний подросток получил ранение из автомата во время учебных стрельб курсантов МВД - Цензор.НЕТ 8425 . Где ты видел в Украине, огражденную территорию стрельбища. Дурик, это же не тир
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Мелкий нюанс: ментуру - не армия.
Стрельбы с ак как правило на армейских полигонах и тирах.
Думаю что забил какой-то курсак на оцепление.
А кончать будут руководителя стрельб.
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такой вариант вполне мог быть. Но отвечать все равно будет РС, зачем дурака в отцепление поставил.
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Стоп стоп стоп...
Курсант МВД -дурак?!
Да они же со справками от психа туда поступают!
А если серьезно - жаль пацана. Жаль тех, которые оцепление выставили, а дебил забил...
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Знал одного такого курсанта МВД лично. Столица СССР - Львов, Украины - Тернополь. Икс и Игрек для него половой орган . Савелий Крамаров по сравнению с ним Алан Делон. Но зато папа был командиром полка МВД. Училище еле сдыхалось этого "вундеркинда"
15-річний підліток дістав поранення з автомата під час навчальних стрільб курсантів МВС - Цензор.НЕТ 5335
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Ну... Житомирский мент рассказывал про следователя. После ментовского училища. Лето - начал службу, с яеваря, вроде его не было видно. Весна - руководство ржёт, в смысле шутили:
- "фамилия", вот молодец! Отучился, по психиатричке коммисовался, есть пенсия не кислая, на войну не мобилизуют, ещё и морду кому-то может разбить - не факт что привлекут. Дурак?! Это мы - дураки, по двадцать лет тут!!!
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1. Всі силовики стріляють на військових полігонах. Хіба тільки ССО, у них трохи інше.
2. Коли проводяться стрільби, то призначається відповідальний, і виставляється оточення.
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ВУмнику, приїдь до Миколаєва, я сам тебе повезу на усі полігони, та стрільбища. Хоч подивишся, як вони виглядають, коли в тебе зась можливостей.
До Херсонського не поїдемо, бо задалеко, а тут будь ласка, як пропустять, звісно.
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Ты с Николаева? Знаешь где Николаевский РОВД стреляет? А может забор на Широколановском полигоне покажешь? Могу тебе еще про стрельбище в Брюховичах или Мытищах, Киеве рассказать
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Тут Ш.Лану й не треба. Є прямо під містом. Не знаю, як він зараз, але в 93-му році ми там проводили не аби які стрільби. Потім, одного разу в кінці, ще й розбрелися зі зброєю в руках самотужки добиратись до міста. Без набоїв були, але шухеру навели за будь здоров. З відділків потім нас забирало начальство. А більшість нас була вже дуже досвічена, багато хто з Афгана виводився під ДМБ. Могли б і з бойовими піти. Та голови мали на плечах. І стрільби завжди були за правилами, без пригод.
Такша давай не тикай мені своїми показометрами і не треба на людей плювати з висока, не бачивши, що ми малі через те, що сидимо просто.
А Ш.Ланівський полігон один із більших у Європі. Тут з автомата постріляти, як хлополкою мух бити. Тут гармати гатять. І нічого так собі, усі живі.
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Я не на кого не плевал. Просто не надо свою ограниченность выставлять на всеобщее обозрение, тем более для тех кто жил и служил в Николаеве. Ты не ответил на мой вопрос. Значит ты просто хвастун (хотя это мягко сказано) А можешь рассказать, где сдавали нормативы по огневой подготовке десантники Коренихи, офицеры 43 армии РВСН Первомайска, танкисты Соляных. Или совсем просто - полк НГ?
У тебя ночь впереди. Гугл и кореша в помощь 15-річний підліток дістав поранення з автомата під час навчальних стрільб курсантів МВС - Цензор.НЕТ 1491
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Воно мені треба. Я служив там, де тобі напевно і не снилось і специфіка служби моя геть не полігонна. А от після, ще прийшлось "послужити". І того, 3+4 роки.
Мені з тобою геть не цікаво спілкуватись, але на первому своєму топі я наполягаю в праведності. Все, пока.
Гуглить мені про десантників з Коренихи зовсім не охо.
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Та не сповідуйтесь перед сраним лахтинським ботом.
Воно цього достойне?
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Воєнний, у Калаша є антабка.
Знаєш шо за деталь?
Канєшно можеш пагугліть
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В моей практике такая же ситуация была. Будучи курсантом находился с рацией и ракетницей в оцеплении района стрельбищ от местных жителей и заблудших душ как раз на рубеже огня. На стрельбище все было сделано достаточно грамотно. Дистанция, кирпичная кладка со шпалами в конце рубежа(примерно 300-400м). Так вот, один мудень с нашей группы решил с СВД пострелять не по мишеням, а по предупреждающим знакам и деревьям, которые уходили по склону вверх за рубежом огня. После первых рикошетов пришлось быстро искать укрытие, довольно неприятное чувство, когда 7.62/54 пролетают рядом с реактивным свистом.
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То мусара вже по живим мішеням вчаться стріляти?
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Оцепление?
Да походу у них оцепенение.
Хотя не исключаю, что курсак забил на оцепление. По иному он службу видит.
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Для стрільбищ є бов'язковим "оточення" або по-совковому "оцеплєніє". Це повинен забезпечити штат полігону, а він, швидше всього, МВДешний(Аваковський). Спостерігаємо систематичне вбивство цивільних людей. Сталінізм вилазить з усіх щілин цієї структури. Коли в Греції мєнти підстрелили хлопця, горіла вся країна, а в нас все як заповів Бєня.
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Ввести бронежилет как обязательную школьную форму! Собираем петицию!
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Ой. У нас- тероборона, на стрільби привезли дітвору-біатлоністів пошмаляти. Акція від мера. Всі хрестилися.
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Цензор.НЕТНовиниПодії15-річний підліток дістав поранення з автомата під час навчальних стрільб курсантів МВС
 
 
 
 
 
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