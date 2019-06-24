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Все про:ПАРЄ (457) Мей Тереза (146)

 Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ

Глава уряду Великої Британії Тереза ​​Мей підтримала зняття санкційного тиску з Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи. Вона заявила про це в Палаті громад 24 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, посольство України у Великій Британії опублікувало відео її виступу в Twitter.

Один із депутатів запитав, чи не турбує Мей повернення Росії права голосу в ПАРЄ, зважаючи на те, що окупація Криму триває, а нещодавно громадянам РФ висунули підозри у справі про катастрофу МН17.

Мей зазначила, що з приводу членства Росії в ПАРЄ існують розбіжності, вона нагадала, що РФ не сплачує членські внески.

Однак, за словами британського прем'єра, Росія має залишитися в Парламентській асамблеї.

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"Причина в тому, що її членство в цій організації є одним із небагатьох доступних способів міжнародної спільноти притягнути Росію до відповідальності за порушення нею прав людини", - заявила вона.

Мей додала, що Велика Британія ніколи не визнає незаконну окупацію Криму Росією.

Росія повинна почати поважати європейські цінності і міжнародне право, щоб повернутися до Ради Європи, зазначили в посольстві.

"Повернення Росії в ПАРЄ не допоможе пересічним громадянам Росії, оскільки [президент РФ Володимир] Путін не поважає верховенство закону", - сказано в заяві диппредставництва.

Також читайте: Франція, Німеччина, Італія, - Ємець назвав країни, які підтримують повернення РФ в ПАРЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133988
 
 
 Топ коментарі
 
При Порошенко санкции работали, сейчас идет откат.
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это видно по действиям европейских лидеров после поездки клоуна на выездные гастроли.

или ты слепой ?
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Петров и Боширов сейчас поржали.... Мэй поддержала снятие санкций из России в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 5374
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.....надо за гос. ПРЕСТУПЛЕНИЯ отвечать !!! ( кто обменял Я О на бумажку , кто обменял территории с Молдовой и тем самым сделав ее мор. державой , кто бандитов ГРОЗИЛСЯ посадить на вулыкы , кто НЕОБЬЯВИЛ воен. положение при АГРЕССИИ росии ,нарушив КОНСТИТУЦИЮ Украины , кто торговал на крови , и тд и тп !!! а это ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ тяжелые статьи ((((
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Это ничего личного просто деньги)
Европа лживая и трусливая, если бы не штаты, которые ху@ло боится, уже бы давно зелёные чебуречки провели рехверендум о присоединении Франции и Британии к *********) а остальные сами бы побежали обгоняя друг друга)
Сдулась Европа, трусливая стала
Меморандум им не такой, не так написан, нет обязательств, а ваши слова до и во время подписания нечего не стоят?
Вам лишь бы пообещать чтобы лох поверил?
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Импотентность Европы давно заметна еще штаты остались но после G 20 Трамп тоже может отморозиться и останемся мы один на один с мордором Кстати 25 процентным радующимся промахам когда прийдут мардорцы не дай бог Вам тоже висеть на столбах этим уродам все пофиг так что хоть мозг включите чем срать без устали это и есть программа мордора разделить народ
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Я не понял вброса . Зебил сьездил в Европу сказал , что хочет мира с ********** (один из пунктов его обещаний )как и все зибилье ( по опросам 80% пророссийских партий проходит в раду), почему Европа должна платить ?
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Шизофренія - хвороба дивна тим, що недужий нібито будує свою персональну реальність, де діють інші закони, відмінні від законів навколишнього світу: ця реальність затягує хворого щораз глибше, в розвинених стадіях перетворюючи його життя на сон. Шизофренік живе в іншому світі - і зовсім байдужий до навколишніх цінностей і реалій. (Вікіпедія)
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ну что, вот и первые серьезные результаты нескольких вояжей клоуна за рубеж и его общения с лидерами европейских стран... ЗЕлекторат может теперь от души поржать ибо это "заслуга" именно тех, кто голосовал за это ничтожество...
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значит, что редактором на цензоре продолжает быть студент
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Тне-клован долго не продержится потому что он до-ста-ТОЧНО ТУПОРЫЛЫЙ и это факт неоспоримый - шестой президент, это The-клован, число 6 - это число сатаны.

А это будущий седьмой президент Украины, число семь - это полнота Бога, Бога Живого:
Да сбудется пророчество сие во славу Господа и Украины. Аминь,
Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7925






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Ну, чтож... Ожидаемо. Сколько раз говорено было, что только Украина продемонстрирует малейшее поползновение отказаться от сопротивления, на неё все наплюют её в этом поддержат все и сразу. Что и произошло.
Вот только не надо винить в этом сморщенного не по годам тупого урюка или его папу Беню. Этого хотело быдло. Обидно только, что получили это мы все.
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Этого следовало ожидать. Почему в Гейропе должны вводить санкции, теряя рынок сбыта, а шоколадное кодло в это время торгует с агрессором с открытыми с ним настежь границами. При этом воруя и обогащаясь на крови.
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Всё верно ! Главсвин на публику толкает пафосные слащавые речи, а сам продолжает втихаря торговать с оккупантом. Где эмбарго ? Его нужно было ввести ещё 5 лет назад. Полный запрет на ВСЁ, включая нефть, газ и уголь. Где визовый режим ? Почему какцапы до сих пор шастают туда-сюда, как к себе домой ?
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надо свозить эту старую кошелку на донбас
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Я так зрозумів, запад іде на зустріч Українцям які хотіли жити по приколу, тепер не стогніть, дальше тільки хуже
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RedWhite_heart‏ @RedWhite_heart 23 июн.

Подивився серіал Роки (Years and yeads) 2019, Англія.
Це канєшно разрив шаблонов. Зєлєбоби в Англії теж є.
Хтось уже казав, що з приходом цифрової ери до влади можуть приходити ну геть покидьки. Але ж Happy and !)
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ
 
 
 
 
 
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