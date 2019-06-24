 Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ

Як передає Цензор.НЕТ, посольство України у Великій Британії опублікувало відео її виступу в Twitter.
Один із депутатів запитав, чи не турбує Мей повернення Росії права голосу в ПАРЄ, зважаючи на те, що окупація Криму триває, а нещодавно громадянам РФ висунули підозри у справі про катастрофу МН17.
Мей зазначила, що з приводу членства Росії в ПАРЄ існують розбіжності, вона нагадала, що РФ не сплачує членські внески.
Однак, за словами британського прем'єра, Росія має залишитися в Парламентській асамблеї.
"Причина в тому, що її членство в цій організації є одним із небагатьох доступних способів міжнародної спільноти притягнути Росію до відповідальності за порушення нею прав людини", - заявила вона.
Мей додала, що Велика Британія ніколи не визнає незаконну окупацію Криму Росією.
Росія повинна почати поважати європейські цінності і міжнародне право, щоб повернутися до Ради Європи, зазначили в посольстві.
"Повернення Росії в ПАРЄ не допоможе пересічним громадянам Росії, оскільки [президент РФ Володимир] Путін не поважає верховенство закону", - сказано в заяві диппредставництва.
Европа лживая и трусливая, если бы не штаты, которые ху@ло боится, уже бы давно зелёные чебуречки провели рехверендум о присоединении Франции и Британии к *********) а остальные сами бы побежали обгоняя друг друга)
Сдулась Европа, трусливая стала
Меморандум им не такой, не так написан, нет обязательств, а ваши слова до и во время подписания нечего не стоят?
Вам лишь бы пообещать чтобы лох поверил?
А это будущий седьмой президент Украины, число семь - это полнота Бога, Бога Живого:
Да сбудется пророчество сие во славу Господа и Украины. Аминь,
на неё все наплюютеё в этом поддержат все и сразу. Что и произошло.
Вот только не надо винить в этом сморщенного не по годам тупого урюка или его папу Беню. Этого хотело быдло. Обидно только, что получили это мы все.
Подивився серіал Роки (Years and yeads) 2019, Англія.
Це канєшно разрив шаблонов. Зєлєбоби в Англії теж є.
Хтось уже казав, що з приходом цифрової ери до влади можуть приходити ну геть покидьки. Але ж Happy and !)