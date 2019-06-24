 У Сумах збирають підписи за відставку заступника мера Галицького, який побажав учасникам маршу рівності опинитися в концтаборі

Станом на вечір понеділка 24 червня петиція набрала 100 з необхідних 250 голосів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міськради Сум.
Автор петиції - мешканка Сум Ольга Панфілова. Вона вимагає, щоб Галицький був звільнений, а також публічно вибачився.
"Якщо ми проковтнемо це, то завтра Максим Галицький вже буде не мріяти про повернення концтаборів, а їх будуватиме. За свої слова треба відповідати", - вважає автор петиції.
Нагадаємо, заступник міського голови Сум Максим Галицький опублікував фотографію в'язнів нацистського концтабору з підписом "ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю - не за горами час, коли т.зв. прайди виглядатимуть саме так".
Незабаром ця публікація зникла зі сторінки Галицького.
Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що проти Галицького відкрито кримінальне провадження за розпалювання ненависті.
Прощавайте, росіянин з Брайтон-Біч!
Цікаво, що винахід концтаборів належить англійцям ще з часів війни з бурам. А на престолі тоді був король-ураніст Едуард 7. Тобто можна вважати, що концтабори є частково винаходом **********.
ні не тому ,що прихильник ЛГБТ..
а тому що деякі придурки не розуміють що таке концтабір.ЦЕ НЕ ТЮРМА НАВІТЬ... (
Идейных коммуняк тоже было не много - но им удалось уничтожить много миллионов человек...
Коммуняки через расстрелы...
ЛГБТ боссы через растление людей...
И те, и те левая мерзота....
МЫ ЧТО ЖЕ, УЖЕ В РАШКУ СКАТИЛИСЬ, ГДЕ УВОЛЬНЯЮТ ЗА ПОСТ В СОЦСЕТЯХ?
Тем более каждые 20 лет война - во первых двигатель прогресса, во вторых позитивная выбраковка генотипа, в третьих - решает экономические вопросы, в четвертых - культурно политическую жизнь подстегивает, и так до бесконечности.
И мне куда милее тризуб чем свастика. Ведь казакам Хмельницкого не требовалось годами засерать мозг про унтерменшей-паразитов, чтобы эффективно очищать от них Украину, верно? И гайдамакам - тоже. Свобода жить как хочешь на СВОЕМ хуторе - вот наша свобода, а не извращения и содомия у всех на виду. Это из разряда московитских бояр, а не казацкой вольницы.
І концтабори там далеко не самі жахливі методи.
как только перестанут поступать иностраннные взятки, сразу же исчезнут и педошествия и педопропаганда.
На 2050 рік має стати 9 300 358 925 людей.
На 2100 рік має стати 11 072 713 524 людей
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7)
для Украины о перенаселении можно будет говорить при численности населения не менее 100 млн.
если рассматривать вопрос глобально, можно взять опыт Китая - государственное регулирование - два ребенка на семью, этого достаточно.
также вернуть справедливую смертную казнь. (при перенаселении, например, наркоманов маньяков и педофилов, не нужно будет сажать в тюрьмы и содержать их, а можно будет уничтожить.) и таким образом будет проводится позитивная селекция.
а предлагаемое вами поощрение ********** это негативная селекция.
Все равно гомосексуализм это болезнь, которую защищают только такие же пи*оры, с подростковым протестом, что проходит с возрастом, недаром в библии сказано убивать геев без страха попасть в Ад!
И теперь без диагоналей: У тебя ни бабы ни мужика нормального не было просто, поэтому ты не понимаешь, что мужика в зад - плохо, а бабу - ничего так, да и у ребенка должна быть мать и отец которые отличаются первичными половыми друг от друга, иначе дети будут это видеть и будут распалятся неестественными желаниями попробовать запретное, вот в СССР знали что с такими делать, хотя лучше бы вас уничтожать, да и вообще - вам самим не противно? Валите в свои гейропейские страны, вам там убежище дадут и пособие, чтоб только в зад тра*лись, и ничего больше не делали!
К-К-К-К-ООООМБОООО!!!!!!!!!
А вообще пофиг, рано или поздно демократия рухнет. Не выстояла в античности, не выстоит и в современности, а тогда всем будет плевать на гражданское общество, на мнение гражданского общества, и уж тем более на его права...