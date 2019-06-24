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Все про:нацизм (45) відставка (519) Суми (148) ЛГБТ-спільнота (169) петиція (53)

 У Сумах збирають підписи за відставку заступника мера Галицького, який побажав учасникам маршу рівності опинитися в концтаборі

На сайті Сумської міськради розміщена петиція з вимогою відправити у відставку заступника мера Сум Максима Галицького. Він опублікував у Facebook архівне фото в'язнів концтабору, написавши, що такий вигляд скоро матимуть всі ЛГБТ-прайди.

Станом на вечір понеділка 24 червня петиція набрала 100 з необхідних 250 голосів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міськради Сум.

Автор петиції - мешканка Сум Ольга Панфілова. Вона вимагає, щоб Галицький був звільнений, а також публічно вибачився.

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"Якщо ми проковтнемо це, то завтра Максим Галицький вже буде не мріяти про повернення концтаборів, а їх будуватиме. За свої слова треба відповідати", - вважає автор петиції.

Нагадаємо, заступник міського голови Сум Максим Галицький опублікував фотографію в'язнів нацистського концтабору з підписом "ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю - не за горами час, коли т.зв. прайди виглядатимуть саме так".

Незабаром ця публікація зникла зі сторінки Галицького.

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що проти Галицького відкрито кримінальне провадження за розпалювання ненависті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133987
 
 
 Топ коментарі
 
А в чому тут вбачається свобода,що півні права качають і пропагують щоб всі кукарікали?
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МЫСЛЕЙ И СВОБОДОМЫСЛИЯ В ЦЕЛОМ!
МЫ ЧТО ЖЕ, УЖЕ В РАШКУ СКАТИЛИСЬ, ГДЕ УВОЛЬНЯЮТ ЗА ПОСТ В СОЦСЕТЯХ?
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единственное на что могут рассчитывать гомики в нашей стране это поддержка заграницы через продажные коррумпированнные власти, которые за взятки будут крышевать и охранять кого угодно, даже педерастов.
как только перестанут поступать иностраннные взятки, сразу же исчезнут и педошествия и педопропаганда.
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Знаете,,у меня сложилось впечатление ,, что на етом сайте нет украинев ,,а только рашкасрань..ОБИДНО...Впрочем ,как хотите -так и живите ,,с рашкасранью напегонги.Мне жалко наших америних денег
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Yakov Blaushild 39ea9412 Русня звичайно що є.але і тут повно підмосковників.В тому чи іншому вигляді.
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А навіщо ти сюди заблукало, якщо тобі тут не подобається? У нас в Україні на ображених воду возять. В Сумах собирают подписи за отставку заммэра Галицкого, пожелавшего участникам марша равенства оказаться в концлагере - Цензор.НЕТ 9772
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"етом", "напегонги", "америних"... У Сумах збирають підписи за відставку заступника мера Галицького, який побажав учасникам маршу рівності опинитися в концтаборі - Цензор.НЕТ 3902

Прощавайте, росіянин з Брайтон-Біч!
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Ой вей, святые шекеля, когда они стали вашими? ФРС - частная лавочка, твои амерские деньги - торговая марка ротшильдов. Так что тише будь, долговой раб
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Зато Максимка в вышиванке . Ему можно и концлагеря простить и другие " шалости " против свободы . Вот бы его в газовую камеру Треблинки или Освенцима .
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А в чому тут вбачається свобода,що півні права качають і пропагують щоб всі кукарікали?
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Ну тоже работа, чистить камеры, военные объекты на минуточку, да за валюту - думаю это престижнее чем чистить унитазы в британии.
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"не мечтать о возвращении концлагерей, а их строить."

Цікаво, що винахід концтаборів належить англійцям ще з часів війни з бурам. А на престолі тоді був король-ураніст Едуард 7. Тобто можна вважати, що концтабори є частково винаходом **********.
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Правильно сказал. Пид*расы не должны маршировать по улицам и пугать детей. А Европа пускай дальше сосется с сидорам и террористами. Посмотрим что из Европы через 20 лет останется.
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****** захватили Крым и часть Донбасса, но "патриоты" по прежнему мечтают схлестнуться в неравном бою с секс-меньшинами!
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А как быть с ветеранами, которые уже схлестнулись с рашистами, вернулись в тыл, и увидели, что "тыл под угрозой"? Что им скажешь? Что надо было сдохнуть в бою, чтобы пока они в окопах пи*оры тут свои порядки устанавливали?
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Воины не для того в окопах сидели, что б твои пи*оры здесь о концлагерях мечтали.
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Мне они другое говорят. ЧТо половину можновладцев они бы и до концлагеря не доводили, прямо в поле шлепнули б. И геезащитники в это число входят наравне с мертведчуками. Не хуже не лучше - наравне.
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И их понять можно. Больше половины страны за то. Но и у насилия должен быть предел. Око за око, зуб за зуб. Ну отдела баба костюм садо-мазо, ну напялил мужик женское платье и чо? Ему же должно быть стыдно, не? Но нет, "патриот" решил строить газовые камеры! А когда геи с лесбиянками закончатся, то кого туда отправлять будут? То-то же. Даже как-то дико объяснять подобные вещи в 21-м веке.
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В нашем народе, несмотря на свободолюбие, очень силен дух коллективизма. То есть когда беркут бьет студентов - он бьет каждого из нас. Когда пуля летит в защитника отчизны - она попадает, пусть и в меньшей степени, но в каждого из нас, есть и обратная сторона, когда среди нас появляется насильник-убийца - это бросает тень на каждого их нас, когда мужик одевает женское платье - он отчасти одевает его на каждого украинского мужчину. И поэтому, чтобы не испытывать стыда за ущербные единицы нашего общества - мы желаем от них избавится, куда нибудь их компактно разместить, где они будут изолированы от коллектива. Насильник отправляется в тюрьму, хотя следовало бы его расстрелять, а вот мужик в женском платье - требует особых прав, но единственное что наш украинский коллектив может ему предложить - это особый оздоровительный лагерь, где диета, распорядок, ограничение от информационных перегрузок и усиленная трудотерапия будут постепенно восстанавливать его душевное здоровье, без отравления жизни бОльшей части общества.
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я за відставку таких "владців"..

ні не тому ,що прихильник ЛГБТ..
а тому що деякі придурки не розуміють що таке концтабір.ЦЕ НЕ ТЮРМА НАВІТЬ... (
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В тюрьме, в нашей по крайней мере, максимальный срок содержания - 10 лет. Потом туберкулез от сырости, язвы, психические расстройства, а в лагерях, в совковых к примеру, несмотря на низкую выживаемость в целом, некоторые переживали и 20-ти летние сроки. Это как гетто с жестким распорядком для преступников. Пусть даже и политических.
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Знаю мужика зі стажем 39 років на зоні. У свої 65 він доволі спортивний і коханці 32.
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Геев не так уж и много, их природа все равно регулирует по минимуму, чего люди боятся? Это больше политика, как и с феминистками, крику много, а дела мало, в обществе все равно никто не примет мужика, который долбит(ся) в зад других мужиков
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это пока. Тут как с каскадным генератором, сначала вроде ничего, а в конце - лютый пи*дец.
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Владимир Калашник 11ec0fa9 - геев не много - их защитников до хрена...

Идейных коммуняк тоже было не много - но им удалось уничтожить много миллионов человек...
Коммуняки через расстрелы...
ЛГБТ боссы через растление людей...
И те, и те левая мерзота....
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МЫСЛЕЙ И СВОБОДОМЫСЛИЯ В ЦЕЛОМ!
МЫ ЧТО ЖЕ, УЖЕ В РАШКУ СКАТИЛИСЬ, ГДЕ УВОЛЬНЯЮТ ЗА ПОСТ В СОЦСЕТЯХ?
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Ну вот - собирают подписи за снятие с должности. Увольнение - вопрос времени с нашими либерастическими парадигмами правительства.
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Що робити з перенаселенням планети? Терпіти непродуктині пари геїв і лесбіянок, чи насильницько вводити для всіх сімейних родин обмеження на дітонародження?
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З умертвінням новонароджених, які перевищили "дозволену кількість дітей"?
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Тю, все давно придумано! Возвращаем колониализм - две трети населения колоний вымирают, наших колонистов на их место - профит! И никакаих геев.
Тем более каждые 20 лет война - во первых двигатель прогресса, во вторых позитивная выбраковка генотипа, в третьих - решает экономические вопросы, в четвертых - культурно политическую жизнь подстегивает, и так до бесконечности.
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Ні, з юродивими спілкуватись - даремна втрата часу. Прощавайте.
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Це юродовий. У нього крім свастики і фюрера в мізку все вигоріло.
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Глупости, просто на примере свастики и фюррера легче всего объяснить тоталитарную риторику псевдолибералам. Когда вместо Фёлькише Беобахтер работает Нетфликс и фонды поддержки "равенства" - то это не значит, что методы изменились. Или цель.
И мне куда милее тризуб чем свастика. Ведь казакам Хмельницкого не требовалось годами засерать мозг про унтерменшей-паразитов, чтобы эффективно очищать от них Украину, верно? И гайдамакам - тоже. Свобода жить как хочешь на СВОЕМ хуторе - вот наша свобода, а не извращения и содомия у всех на виду. Это из разряда московитских бояр, а не казацкой вольницы.
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Середньовічні дикуни з печерним мисленням. 21 вік на дворі, а не знають варвари, що свобода висловлювати власну думку є основною загальнолюдською цінністю.
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Певно у Галицького Максима є свої пропозиції як боротися з перенаселенням планети.
І концтабори там далеко не самі жахливі методи.
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Алекс, я тобі по секрету скажу- від кохання хлопчика з хлопчиком дітки не народжуються.
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Про це й мова. Видко Ви невдумливо прочитали мій коментар. Прочитайте деякі вище, для зрозуміння.
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единственное на что могут рассчитывать гомики в нашей стране это поддержка заграницы через продажные коррумпированнные власти, которые за взятки будут крышевать и охранять кого угодно, даже **********.
как только перестанут поступать иностраннные взятки, сразу же исчезнут и педошествия и педопропаганда.
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Розповіси як збираєшся вирішувати питання з перенаселенням планети?
На 2050 рік має стати 9 300 358 925 людей.
На 2100 рік має стати 11 072 713 524 людей
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7)
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для нашей страны эта проблема не актуальна.

для Украины о перенаселении можно будет говорить при численности населения не менее 100 млн.

если рассматривать вопрос глобально, можно взять опыт Китая - государственное регулирование - два ребенка на семью, этого достаточно.

также вернуть справедливую смертную казнь. (при перенаселении, например, наркоманов маньяков и педофилов, не нужно будет сажать в тюрьмы и содержать их, а можно будет уничтожить.) и таким образом будет проводится позитивная селекция.

а предлагаемое вами поощрение ********** это негативная селекция.
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Не расскажу. Но встречный вопрос, почему бороться с перенаселением надо за счет Украины? Почему не Ирана, Китая, Индии или Конго? Чем украинцы провинились?
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а хіба всі чиновники в Україні мають любити підорасів???
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педики себе отдельных выбирают. А тех кого выбрали мы - натуралы геененавистники, должны остаться на местах, которых они достигли трудом и потом, а не подставлянием жопы.
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чувак просто импотент и его раздрожает что кто то с кем то занимается сексом)))
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это тупорылые быдло не только выгнать нх из Сум а в газовую камеру надо, как в концлагере
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Пфф, а потом геезащитники удивляются, почему фашистские режимы их уничтожают. Потому что если не мы вас, то вы нас, обычная борьба за выживание.
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Вали домой противоприродный(ая) национальный вырожденец(ка), жирей дальше, тебя все равно никто не захочет!
Все равно гомосексуализм это болезнь, которую защищают только такие же пи*оры, с подростковым протестом, что проходит с возрастом, недаром в библии сказано убивать геев без страха попасть в Ад!
И теперь без диагоналей: У тебя ни бабы ни мужика нормального не было просто, поэтому ты не понимаешь, что мужика в зад - плохо, а бабу - ничего так, да и у ребенка должна быть мать и отец которые отличаются первичными половыми друг от друга, иначе дети будут это видеть и будут распалятся неестественными желаниями попробовать запретное, вот в СССР знали что с такими делать, хотя лучше бы вас уничтожать, да и вообще - вам самим не противно? Валите в свои гейропейские страны, вам там убежище дадут и пособие, чтоб только в зад тра*лись, и ничего больше не делали!
К-К-К-К-ООООМБОООО!!!!!!!!!
А вообще пофиг, рано или поздно демократия рухнет. Не выстояла в античности, не выстоит и в современности, а тогда всем будет плевать на гражданское общество, на мнение гражданского общества, и уж тем более на его права...
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Дємократія рухнєт? Можливо. Але ти, скрєпний наці-вилупок, однозначно здохнеш раніше. Я гарантую це.
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цікаво - з усіх "коментаторів" хоча б хтось розуміє що відбулося насправді ? ..))
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ Сумах збирають підписи за відставку заступника мера Галицького, який побажав учасникам маршу рівності опинитися в концтаборі
 
 
 
 
 
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