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 Десятьох грузинських поліцейських відсторонили від роботи за участь у розгоні акції протесту в Тбілісі

Поліція Грузії повідомила 24 червня, що усунула від роботи 10 співробітників через можливі порушення під час розгону протестів біля будівлі парламенту країни 20 червня.

Матеріали щодо цих поліцейських буде направлено в Генпрокуратуру Грузії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Генпрокуратура повідомила про порушення справи за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів і попросила громадськість дати свідчення щодо можливих порушень.

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Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133986
 
   
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Швидко,а Порося всіх Беркутів відмазав та пригрів навколо себе,паскуда.
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И почему большинство авторов про Порошенко и зраду сидят под прокси?🤔
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тролляки иза поребрика, по договоренности, вовы и вовы
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Я мешкаю у Торецьку,мені проксі не потрібно,як тобі американець з Тамбову))
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І чому Лахта набирає таких дурнів? Мабудь на розумних грошей немає🤔😄
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Звідки мені знати,чому тебе довболоба взіли до лахти?
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пиши еще, только такие дауны и ведутся как ты... только конченые идиоты, путают Порошенко с авакяном, который очень хорошо отрабатывает на клована...
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А сколько у нас официальных подозреваемых по расстрелу майдана?
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А оба глаза им повыстреливать резиновыми пулями, как они людям сделали?
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко готується підписати наказ, який фактично ліквідує Департамент спеціальних розслідувань, що
Ухвалені Радою зміни до КПК призведуть до закриття справ Майдану - Горбатюк
займається справами Майдану.
Про це у п'ятницю, 22 червня, заявив народний депутат України Мустафа Найєм.
"Керівник департаменту Сергій Горбатюк вже попереджений через своїх співробітників про можливе звільнення з займаної посади у зв'язку з реорганізацією підрозділу. На останню нараду щодо реорганізації Департаменту Горбатюка навіть не запросили", - зазначив депутат.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономДесятьох грузинських поліцейських відсторонили від роботи за участь у розгоні акції протесту в Тбілісі
 
 
 
 
 
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