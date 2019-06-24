 Десятьох грузинських поліцейських відсторонили від роботи за участь у розгоні акції протесту в Тбілісі

Матеріали щодо цих поліцейських буде направлено в Генпрокуратуру Грузії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Генпрокуратура повідомила про порушення справи за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів і попросила громадськість дати свідчення щодо можливих порушень.

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Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.

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