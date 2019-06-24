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Все про:Медведєв (984) Росія (17727) санкції (2318) Франція (745)

 Санкції проти Росії можуть скасувати "в будь-який момент", - прем'єр-міністр Франції

Глава уряду Франції Едуард Філіп за підсумками переговорів з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим заявив, що санкції проти РФ, введені за окупацію Криму і підтримку бойовиків на Донбасі, можуть скасувати в будь-який момент.

Про це він сказав за підсумками переговорів із російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим у французькому Гаврі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми знаємо, що санкції - це не постійний режим, це етап, який може бути скасований у будь-який момент. Ми знаємо, чому ці санкції були введені. Я думаю, Росія знає", - сказав Філіп.

Він підкреслив, що французькі підприємства зацікавлені в російському ринку, а бізнес із Франції є першим іноземним роботодавцем у Росії.

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За словами Філіпа, незважаючи на санкції, економічні відносини між країнами "продовжують жити".

У 2014 році ЄС ввів проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов'язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував дію цих санкцій на півроку.

Всього Євросоюз застосовує у зв'язку з агресією Росії проти України 4 види санкцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133984
 
 
 Топ коментарі
 
И с нами тоже. 73% за еврея с тяжелой рускоговорящей челюстью и Украина порнокктриса. Чего ж теперь ждем от Запада, чтобы они за нас все делали? Украинский народ на выборах решил что надо мириться с Россией.
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И что, кто то надеялся на другое? На понимание, сочувствие, и помощь? Да насрать всем на Украину с высокой башни. Пока Украинцы сами не обьединятся и не решат свои проблемы, ничего хорошего с нами не будет, а будут только грызня, дрязги и сопли...
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Нам нужен 95й квартал, кАнец гражданской войны, аппалченцям подьяка!
Зебилы, я ничего не перепутал?
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зелины первые шаги. очень успешны. пу прислал привет
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так вы великовозрастный балбес в коротких штанишках?
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Зато Зеля шаурму жрет, по фонтанам бегает и хером на рояле играет.
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Когда была горячая фаза войны, я каждый раз, открывая цензор, боялась увидеть страшные новости о количестве погибших наших Героев, о захвате наших новых территорий, о количестве *********** войска у наших границ...
Теперь я открываю цензор с таким же тревожным чувством и боюсь прочитать, что еще сегодня сдал ***** наш дорвавшийся до власти путем наглого обмана безмозглый Зебил с его подельниками, какие очередные твари рыгоАналы с мерзкими мордами собираются вернуться в Украину, что там напринимали против Украины наши ссученные продажные суды с баснословными зарплатами за нас счет ...
Это какой-то пипец....
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Olga A 6130c05e


...безмозглый Зебил с его подельниками, какие очередные
твари рыгоАналы с мерзкими мордами собираются вернуться в Украину ...
Это какой-то пипец....


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Да, эти жопы уже здесь и гадят по черной силе...
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Как мне нравятся как порохоботы скулят. )))) Санкції проти Росії можуть скасувати "в будь-який момент", - прем'єр-міністр Франції - Цензор.НЕТ 4909 . Но правда в самом деле. К вам доверия нет...
Приведу рейтинг антирейтинга опубликованную сегодня 24 июня 2019 года

Что касается антирейтинга, лидером остается партия Порошенко. Так, отвечая на вопрос «За какую политическую силу вы не будете голосовать ни при каких обстоятельствах», респонденты чаще всего называли «Европейскую солидарность» (39,3%). На втором месте в антирейтинге оказалась «Радикальная партия Олега Ляшко» (30,9%), затем идет «Батьквищина» (28,4%) и «Оппозиционная платформа - За жизнь» (24%).
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почему Александр Турчинов не ввел военное положение??? АААааа??
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послушай если на государство нападают государство должно защищаться? Армия для чего?
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Вся сила ответа на агрессию ...это пресечь развертывание агрессии на фоне начала развертывания агрессии. А почему то Т...в зассал
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По поводу реформы армиии... да есть разница между 2014 и 2019 годом. Но это не достаточно. Реформа армии от ПАП - это покраска военной техники, заправить бензином, отремонтировать, поставить новый аккамулятор, и само главное ПОДНЯЛИ ЗАРПЛАТУ СОЛДАТАМ. Вот и я считаю что поднять зарплату это единственное правильное что было сделано при ПАП. Скажите почему только на 5 году войны не создано мощное нелетательное оружие - система радиоэлектронной борьбы которая бы глушила все радиолокационные системы которые стоят на окупированной территории. Которая бы глушила спутниковую мобильную и сотовую связь. Которая бы глушила всю УКВ связь. Что мешало собрать Национальную академию наук Украины и поставить им задачу сделайте
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Так вы были там? На чьей стороне держали оборону?
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А вам не доверяют. К вам довверия нет. Вы доверие потеряли
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Можете і не сідать ...
Бо аплодисменти мають тенденцію перейти в standing ovation ...
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Для них "Зекоманда" прозвітувала про досягнення президента за місяць, яке складається з 20 пунктів,скоро він зможе похизуватися новими перемогами.....
Санкції проти Росії можуть скасувати "в будь-який момент", - прем'єр-міністр Франції - Цензор.НЕТ 4316
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так, мвс дозволили йому на бентлі із мигалками по донецьку гасати),на"банковій" тепер циг.табір може зупинятися ,та багато перемог є ,можете звертатися до нього не пан президент а просто воова)
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надо в перечень добавить пункт номер 3: своєю поведінкою та необізнаністю у міжнародних справах при спілкуванні із лідерами європейських країн посприяв рішенню про повернення Рашкі-окупанта в ПАРЄ"...
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а на Заході все зрозуміли коли Зе там бовкнув про те,що росія вже не має контролю над "лднр", втратила так би мовити,отже,залишилося ще щось про Крим наговорити і секторальні санкції тютю.
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Не нужно винить Европу за предательство, так как предательство у нее в крови, в том что она хочет устроить мир на условиях россии, так и раньше такое было.

И тем более не нужно винить Украину, так как в Украине даже марши извращенцев стали проводить, лишь бы угодить Европе, но даже это не помогло.
Обычный итог, как и сто лет назад, когда власть поворачивается к украинцам задом и вовсю стремится выслужиться перед Европой, Украина в таком случае оказывается у разбитого корыта.
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вата кацапская иди байки рассказывай про "предательство запада" своим китайским хозяевам, там твоя плошка риса остывает
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Пофиг порохоботы на Вас. Вы потеряли доверие.
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кацапским ботам нужно не вопросы задавать, а кол осиновый в голову забивать
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Этот вопрос-детектор, как зеркало для вампира. Если не отвечает - значит не отражается )
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Ничего нового он не сказал. Они все эти годы так и говорили: санкции снимут как только будет решен вопрос, по которому их ввели. Поэтому ЕС вводит санкции только на полгода (за Донбасс) и год (за Крым), а не бессрочно, до возвращения Донбасса и Крыма. То что сказано сейчас, говорилось все это время, а интерпретировать одни и те же слова всегда можно по разному, смотря в какое русло хочется увести. Основа - француз не сказал, что санкции снимут, даже если Минские соглашения не признают реализованными. Он сказал, что их в любой момент могут снять, и это всегда было так - санкции за Донбасс всегда были привязаны к выполнению Минских соглашений. Как только их признают выполненными, так и санкции снимут. Санкции за Крым тоже снимут в любой момент, как только Украине вернут Крым.
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Что касается ПАСЕ, то россиян оттуда никогда не изгоняли, но лишили права голоса. Демарш они устроили сами. Вернутся россияне в ПАСЕ или нет, на санкциях это никак не скажется, а право голоса, так это всего лишь 1 голос из многих десятков, права вето там у россиян нет.
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В Европе каждую ночь сниться снятие санкций с РФ. И вот, с приходом Зеленского, с его риторикой о РФ мечта многих европейцев вот-вот свершится.
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Санкции против России могут отменить "в любой момент", - премьер-министр Франции
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Ура Зеленскому!
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зебилы, вы сделали их вместе - уронили Украину на радость кацапам
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Админ ау-у-у. Я перехожу к бесплатным действиям.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСанкції проти Росії можуть скасувати "в будь-який момент", - прем'єр-міністр Франції
 
 
 
 
 
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