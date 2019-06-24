 Санкції проти Росії можуть скасувати "в будь-який момент", - прем'єр-міністр Франції

Про це він сказав за підсумками переговорів із російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим у французькому Гаврі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми знаємо, що санкції - це не постійний режим, це етап, який може бути скасований у будь-який момент. Ми знаємо, чому ці санкції були введені. Я думаю, Росія знає", - сказав Філіп.
Він підкреслив, що французькі підприємства зацікавлені в російському ринку, а бізнес із Франції є першим іноземним роботодавцем у Росії.
За словами Філіпа, незважаючи на санкції, економічні відносини між країнами "продовжують жити".
У 2014 році ЄС ввів проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов'язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував дію цих санкцій на півроку.
Всього Євросоюз застосовує у зв'язку з агресією Росії проти України 4 види санкцій.
Теперь я открываю цензор с таким же тревожным чувством и боюсь прочитать, что еще сегодня сдал ***** наш дорвавшийся до власти путем наглого обмана безмозглый Зебил с его подельниками, какие очередные твари рыгоАналы с мерзкими мордами собираются вернуться в Украину, что там напринимали против Украины наши ссученные продажные суды с баснословными зарплатами за нас счет ...
Это какой-то пипец....
...безмозглый Зебил с его подельниками, какие очередные
твари рыгоАналы с мерзкими мордами собираются вернуться в Украину ...
Это какой-то пипец....
Приведу рейтинг антирейтинга опубликованную сегодня 24 июня 2019 года
Что касается антирейтинга, лидером остается партия Порошенко. Так, отвечая на вопрос «За какую политическую силу вы не будете голосовать ни при каких обстоятельствах», респонденты чаще всего называли «Европейскую солидарность» (39,3%). На втором месте в антирейтинге оказалась «Радикальная партия Олега Ляшко» (30,9%), затем идет «Батьквищина» (28,4%) и «Оппозиционная платформа - За жизнь» (24%).
Бо аплодисменти мають тенденцію перейти в standing ovation ...
И тем более не нужно винить Украину, так как в Украине даже марши извращенцев стали проводить, лишь бы угодить Европе, но даже это не помогло.
Обычный итог, как и сто лет назад, когда власть поворачивается к украинцам задом и вовсю стремится выслужиться перед Европой, Украина в таком случае оказывается у разбитого корыта.
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Ура Зеленскому!