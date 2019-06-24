 Поліція розслідує справу про фіктивне навчання іноземних студентів на базі Дніпропетровської медичної академії

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Кримінальне провадження №12018040650002646 було відкрито Соборним відділенням поліції наприкінці 2018 року. Слідчим вдалося з'ясувати, що між посадовими особами згаданих ВНЗ є домовленість щодо переведення іноземних студентів з приватного інституту в державну академію з подальшим отриманням диплома. На практиці ця схема має такий вигляд: за допомогою фірми-посередника іноземний студент вступає на навчання в інститут традиційної і нетрадиційної медицини, після чого такий студент здає академічну різницю і продовжує навчання вже в одній з державних медичних установ: Дніпропетровській медичній академії або в Луганському державному університеті.

За версією слідства, такий перехід і навчання відбувалося фіктивно, тобто насправді студенти не відвідували лекції, не здавали іспити, однак отримували диплом про вищу медичну освіту державного зразка.

На початку 2019 слідчий через суд витребував у Дніпропетровської медичної академії низку документів, включно з: даними студентів-іноземців, графіками здачі іспитів і заліків, а також оригіналами документів, які підтверджують переведення іноземних студентів з приватного ВНЗ в медакадемію Дніпра за період з 10.01.2014 по 01.09.2018 рр. Суд зобов'язав Дніпропетровську медичну академію надати всі ці дані.

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