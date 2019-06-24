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 Поліція розслідує справу про фіктивне навчання іноземних студентів на базі Дніпропетровської медичної академії

У Дніпрі правоохоронці розслідують можливу змову посадових осіб Дніпропетровської медакадемії та Дніпровського інституту традиційної і нетрадиційної медицини. Останній функціонує на базі державного вищого навчального закладу, орендуючи у нього приміщення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Інформатор

Кримінальне провадження №12018040650002646 було відкрито Соборним відділенням поліції наприкінці 2018 року. Слідчим вдалося з'ясувати, що між посадовими особами згаданих ВНЗ є домовленість щодо переведення іноземних студентів з приватного інституту в державну академію з подальшим отриманням диплома. На практиці ця схема має такий вигляд: за допомогою фірми-посередника іноземний студент вступає на навчання в інститут традиційної і нетрадиційної медицини, після чого такий студент здає академічну різницю і продовжує навчання вже в одній з державних медичних установ: Дніпропетровській медичній академії або в Луганському державному університеті.

За версією слідства, такий перехід і навчання відбувалося фіктивно, тобто насправді студенти не відвідували лекції, не здавали іспити, однак отримували диплом про вищу медичну освіту державного зразка.

На початку 2019 слідчий через суд витребував у Дніпропетровської медичної академії низку документів, включно з: даними студентів-іноземців, графіками здачі іспитів і заліків, а також оригіналами документів, які підтверджують переведення іноземних студентів з приватного ВНЗ в медакадемію Дніпра за період з 10.01.2014 по 01.09.2018 рр. Суд зобов'язав Дніпропетровську медичну академію надати всі ці дані.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133982
 
 
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так на базарі), нестача кадрів - всі, разом з госею), пішли у владу, і от на заміну)),
такі схеми використовуються!
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ну..иностранные...хорошо хоть... иностранцев.... потом как бы лечить будут...а не нас!
нам и наших хватает...
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два института: традиционной и нетрадиционной ориентации...
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Фиктивное, фиктивное....заладили....Просто - ДИСТАНЦИОННОЕ.
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