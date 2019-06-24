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 Влада на місцях залучає комунальні силові структури, щоб залякувати активістів, - звіт ТСК ВР

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з контролю за розслідуванням нападів на громадських активістів вважає за необхідне продовжити контроль над розслідуванням низки профільних кримінальних проваджень.

Відповідні висновки містяться у звіті ТСК, опублікованому на сайті українського парламенту в понеділок (проект постанови №10397), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Комісія прийшла до висновку, що необхідно продовжувати контролювати досудові розслідування вбивств активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк і бердянського активіста, учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (позивний Сармат), замаху на одеського громадського діяча, голову міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика.

Щодо нападу на одеського активіста Сергія Стерненка немає результатів розслідування, справу не передано до суду, констатують члени комісії.

"Комісією встановлено, що місцева влада в м.Одеса залучає комунальну силову структуру "Муніципальна варта" для залякування громадських активістів та підтримки діяльності міської ради протиправними, зокрема силовими, методами. Аналогічна діяльність є і в інших містах України", - сказано у звіті.

Комісія прийшла до висновку, що цю проблему можна вирішити тільки шляхом законодавчого врегулювання правового статусу муніципальних силових структур.

У звіті наголошується, що це можна зробити, прийнявши законопроекти "Про муніципальну варту" (№ 2890) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень з питань охорони громадського порядку і державного кордону" (№8206).

Комісія зазначає, що минули всі терміни, відведені Кримінальним процесуальним кодексом, на досудове розслідування кримінальних проваджень, які стосуються нападів на Стерненка, Олешка, одеського активіста, члена громадської ради при Національному антикорупційному бюро Віталія Устименка, главу одеської міської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя і деяких інших активістів.

За даними ТСК, у зв'язку з бездіяльністю правоохоронних органів під час досудового розслідування низки кримінальних проваджень почалися службові розслідування. Наразі результати цих розслідувань комісії невідомі.

Згідно зі звітом, виявлено також факти неодноразового і необґрунтованого закриття слідчими органами Києво-Святошинського відділення поліції Київської області кримінальних проваджень за фактами нападів на громадських активістів.

"Комісія звертає увагу на необхідність суттєвої активізації зусиль правоохоронних органів щодо всебічного, повного та об'єктивного розслідування вказаних вище кримінальних проваджень та якнайшвидшої передачі відповідних справ до судових органів у встановленому порядку", - сказано у звіті.

Нагадаємо, 28 лютого Верховна Рада продовжила роботу ТСК щодо нападу на Гандзюк. Цим же рішенням народні депутати продовжили роботу комісії до 14 травня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133981
 
 
 Топ коментарі
 
Ну шо ж феодализм о котором просили зебилы наконец-то пришел.

Не забываем пойти на выборы и окончательно закрепить успех голосуя за "слуг урода".

Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете
Власти на местах привлекают коммунальные силовые структуры, чтобы запугивать активистов, - отчет ВСК ВР - Цензор.НЕТ 5072
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Ща зебилы распоясаются..Тато з хати, свиня на город капусту жерти.
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Що ти там забув? Так родіна ж твоя, істаріческая. Там всі твої скрепи А тут ти чого ошиваєшся? Хоча, тут ти зЕлекратію впроваджуєш, де буде лише одна скрепа - велика зелена шмаркля.
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так це ж підтримка ригоанальних, аліт), труха, манга), а шо гепа, все лавочки стругає?! Власти на местах привлекают коммунальные силовые структуры, чтобы запугивать активистов, - отчет ВСК ВР - Цензор.НЕТ 9736
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Ща зебилы распоясаются..Тато з хати, свиня на город капусту жерти.
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100%, за, ліксеєча) треба голосувати, а то не пройде у владу - піде на нари),
хто ж Україну буде мучити чоколятом)))?! Власти на местах привлекают коммунальные силовые структуры, чтобы запугивать активистов, - отчет ВСК ВР - Цензор.НЕТ 1234
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В случае Украины, определение, данное товарищами Макгуайром и Олсоном, "государство - стационарный бандит" работает буквально.
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уйло козлориле, ти координатами на помилився? Тобі на північний схід, і то подалі.
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Что я там забыл, хамло? Там все в точности также как и в твоей любимой петекратии, только фасон скреп слегка отличается.
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Що ти там забув? Так родіна ж твоя, істаріческая. Там всі твої скрепи А тут ти чого ошиваєшся? Хоча, тут ти зЕлекратію впроваджуєш, де буде лише одна скрепа - велика зелена шмаркля.
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Еще только эти муниц войска появились - журналисты сказали, что это дворцовая стража местных князьков! Уже более года прошло!
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Всякое запугивание активистов заканчивается народными гуляниями в стиле Максима Железняка и Устима Кармелюка, когда активисты перегорают, и больше не боятся.
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А Зе-банда хочет еще и муниципальные СУДы ввести.
Тогда месные панчики вообще любой страх потеряют и любую оппозицию будут задавливать за секунды.

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"Временная следственная комиссия по контролю" над над контролем...
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Ну шо ж феодализм о котором просили зебилы наконец-то пришел.

Не забываем пойти на выборы и окончательно закрепить успех голосуя за "слуг урода".

Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете

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Ти щось попутав чи щось гірше, ці команди створювалися при Пороху, який на це не реагував, бо охороняли його приспішників від людей, а йому забезпечували адмінресурс на виборах. Дійде і до них черга за день все не зробиш є важливіші справи.
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так криминальные или коммунальные силовые структуры поправьте
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"Комиссия обращает внимание на необходимость существенной активизации усилий правоохранительных органов..."

А де їм такі органи привиділись? Власти на местах привлекают коммунальные силовые структуры, чтобы запугивать активистов, - отчет ВСК ВР - Цензор.НЕТ 435
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Тільки но активістів заженуть до підпілля там виростуть такі "пацюки" що корумпованим жирним котам буде геть не солодко. Є в нас відповідні традиції.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВлада на місцях залучає комунальні силові структури, щоб залякувати активістів, - звіт ТСК ВР
 
 
 
 
 
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