EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  306  6
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5248) Донбас (12198) операція Об'єднаних сил (1304)

 Від початку доби 24 червня ворог 15 разів порушив перемир'я. Терористи застосовували артилерію 152 мм, міномети калібром 120 та 80 мм, - штаб ООС

Від початку доби ворог п'ятнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-центрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дванадцять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • поблизу населеного пункту Водяне, від напрямку Пікуза - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
  • поблизу околиці Авдіївки, від напрямку Яковлівка - з мінометів калібру 120 мм;
  • неподалік від селища Красногорівка, від напрямку Трудовське - зі станкового протитанкового гранатомета;
  • тричі район населеного пункту Павлопіль, від напрямку Українського - зі станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • п'ять разів по околиці Мар'їнки, від напрямку Трудовська й Олександрівки - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Богданівка, від напрямку Петровського - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • по околиці Південного, від напрямку шахти імені Гагаріна - з мінометів калібру 82 і 120 мм, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • поруч із населеним пунктом Новгородське, від напрямку шахти імені Гагаріна - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Новолуганське, з напрямку Гольмівське - з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Читайте також: Ворог за добу 34 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено трьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133976
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В ответ надо тоже из пушек палить. Да покрепче насыпать рашистам!
 показати весь коментар
 
 
кацяпи, показують, як вони виконують мінський договорняк, на фоні допуску їх в обсце)?!
 показати весь коментар
 
 
Смерть масковським окупантам!!!! Нищить ворога маскавіта з усього такого, щоб домой пазлами поїхали!!!!
 показати весь коментар
 
Вчера в Мечникова в Днепре одного тяжелораненного привезли
https://gorod.dp.ua/news/161137
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби 24 червня ворог 15 разів порушив перемир'я. Терористи застосовували артилерію 152 мм, міномети калібром 120 та 80 мм, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вгору