 "Фекальний" напад на марш рівності готували не націоналісти, а четверо безробітних жителів "Бурштинової народної республіки", - Бутусов

Деталі провалу "операції "Лайнометники"" розкрив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Четверо чоловіків із Рівненської області - 18-річний Василь С. та 35-річний В'ячеслав К. із села Зарічне, 18-річний Андрій М. із села Чернин, 22-річний Андрій В., родом із Зарічного, приїхали до Києва і влаштувалися на природі на Жуковому острові. Всі четверо не мають постійного офіційного місця роботи. Про яку-небудь їхню причетність до якихось націоналістичних рухів жодних даних немає, їх об'єднує спільне місце проживання в селі, розташованому в так званій "Бурштиновій народній республіці", в зоні нелегального видобутку бурштину", - написав Бутусов.
За словами журналіста, з групою пов'язаний колишній депутат Зарічнянської районної ради Анатолій Полюхович. Його роль у цій справі зараз встановлюється. Не виключено, що саме Полюхович і був організатором "лайнометників".
Група розкрила чотири пересувні біотуалети, залила фекалії звідти в бочки і вивезла на базу. Провокатори не користувалися респіраторами і дві доби жили серед екскрементів і полчищ комах.
"Зливали смердючу рідину з баків у спеціально придбані обприскувачі, а звідти закачували в презервативи. Презервативи, які не лопалися, вони дбайливо перев'язували, виходили лайнобомби. Не завжди вдавалося - бувало, що презервативи лопалися, фекалії розліталися навколо, і на самих діячів теж" , - пише Бутусов.
Але варто було машині виїхати до Києва - о 7:30 ранку її затримали на Парковій дорозі.
"Не зважаючи на строгу конспірацію, цю неймовірну операцію все-таки хтось видав. Важко уявити, невже хтось із пірнальників лайна виявився "подвійним агентом"? З лайна почалося, лайном і закінчилося", - написав журналіст.
Розслідування триває. "Сподіваюся, найближчим часом ми дізнаємося подробиці події публічно, затримані пояснять свою позицію, хто і що їх надихнуло так масштабно копатися в лайні, як вони змогли себе мотивувати", - підсумував Бутусов.
Дерьмолеристы, путен дал приказ.
Дерьмолеристы, ждёт отчизна вас.
За слезы ваших матерей
За тошо ты латентный гей,
По нелатентным - огонь, огонь!
...
Готовий текст для копрограйнд групи
"шоб у меня всьо було и шоб мине за то ничо не было", "а шо мне дала ваша Украина?", "ты сам воевал, из окопа пишешь?", "пусть сын порошенка/парубия (и т.д.) идьот ваюет", "у меня в расее родственники, чиво я должен с ними переставать абщацца?", "хочу евробляху!", "хачу больше халявы"
Крутые паца. Первые парни на селе.
У нас страна прогнила тупоголовым быдлом, которое ничем не отличается от свинорусни.
Воистину "братушки"
"Зливали смердючу рідину з баків у спеціально придбані обприскувачі, а звідти закачували в презервативи. Презервативи, які не лопалися, вони дбайливо перев'язували, виходили лайнобомби. Не завжди вдавалося - бувало, що презервативи лопалися, фекалії розліталися навколо, і на самих діячів теж" \
Це чудовий сценарій фільму..Гарантую шалену популярність в широких масах копрофілів..
робоча назва "вони увійшли у смак"("они вошли во вкус")
протоієрей Іоанн Полюхович - настоятель Свято-Покровського Храму села Дібрівськ (Упц МП)Зарічненського району, Полісся.
напевне закидати лайном пі..асів -богоугодна справа у 26-ти приходах УПЦ МП Зарічнянського району ......)))
Депутат Полюхович зекономив на га*донах..
гівняні були... у прямому сенсі..
Міліція їх винюхала.... у прямому сенсі..