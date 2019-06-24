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Все про:УПЦ МП (546) Симеон (14)

 Московський патріархат пропонує долари за відмову переходити в ПЦУ, - митрополит ПЦУ Симеон

Митрополит Вінницький і Барський Православної церкви України Симеон заявив, що Українська православна церква Московського патріархату пропонує своїм священикам "гроші в доларах", щоб вони не переходили до ПЦУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Симеон заявив в інтерв'ю "Главкому".

"На сьогодні є пропозиції священикам, щоб вони не переходили. Не хочу називати суми, але великі гроші, не в гривнях, а в доларах", - сказав він.

Водночас митрополит зазначив, що уповільнення переходу парафій з УПЦ МП пов'язано з судовими процесами.

"Люди думали, що на парафіяльних зборах за це проголосують і на цьому все, кількість голосів переважить і перейдуть. А тут виходить, виникає судова тяганина, потрібно вирішувати проблему в правовому полі: земля, храми", - пояснив Симеон.

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Він додав, що процес все одно йде, зокрема 24 червня перереєстровується парафія у Вінницькій області.

Зазначимо, що Симеон є одним із двох митрополитів УПЦ МП, які приєдналися до помісної церкви України.

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

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Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133966
 
 
 Топ коментарі
 
Не святая валюта, греховная
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Шантаж і підкуп кацапське всьо.
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Этой новости уже полгода...
Они так заблокировали кучу переходов...
Но проблемка для Орды в том, что попы
которые уже приняли такую взятку требуют
подтверждения - хотя бы раз в квартал...

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Дают под подпись с заявлением - а это компромат
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Обратится в СБУ. Сделать видео -аудио фиксацию и в железо Брехня, одного двух загнать под шконку, перестанут подкупать. Уголовный кодекс распространяется на всех. А ну да, Пороха уже нет . Нет закона и порядка. Бандитский хоровод, как в 90-х
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Ибо зеленый цвет с божьей путинской помощью открывает врата в рай.
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За такие деньги и американцы православными станут! Московський патріархат пропонує долари за відмову переходити в ПЦУ, - митрополит ПЦУ Симеон - Цензор.НЕТ 6887
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Эти деньги предназначены только для православных генералов
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Нафтобабло і Наташкі основа спецлужб россіі
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То нехай пан Петро більше доларів запропонує. Чи його вже Церква і Томос не цікавлять?
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Ага. Пол сотни приходов из 4500 в УПЦ МП перешли. А скоро пойдут обратно, в зависимости кто больше даст ПЦУ или УПЦ МП
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Совсем бесовская рашистская "церковь" прогнила.
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цена сребренников реально подросла...
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Попы! Смело берите бабло, но все равно переходите куда хотите со стадом, а на недовольное кукареканье московитов, отвечайте: Вчера приходил старец, представился Яхве, превратил ведро воды в свою кровь, вот, угощайтесь, а одну рыбу(мощи рыбы) - в целый мешок, забрал бабло, поблагодарил и удалился, прихрамывая, возрадуйтесь!

На лошадиное ржание гонцов, добавьте: Че, вы в Яхве не верите что-ли? Хороши же пастыри то.

После этого прочитайте заклинание "защита" и еще одно на бонус к хитрожопости, если нвам не поверили. Крепкое кадило и твердый горшок на голове вам тоже не помешают. Московский патриархат предлагает доллары за отказ переходить в ПЦУ, - митрополит ПЦУ Симеон - Цензор.НЕТ 3184
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вот где сокровища Нибелунгов...Жаль немного старика Филарета...
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Странные дела в Украине! компартию запретили, но о её членах пишут. Томос получили, а "Украинская православная мацковская церковь" ещё существует??? Что тогда накомбинировал пэпка?
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Не хотел быть настоящей хунтою, все в правовом поле решал = получил полноценный реванш и все просрал
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Да, в правовом поле с нариком ахметкой, медведчуком. С Роттердамом, оборонкой, Дюссельдорфом итд.
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По суду решить эти вопросы не получалось, а через колено не захотел и даже поссорился на этой почве с Саакашвили, который предлагал все об колено, как он делал в Грузии.
Может быть Саакашвили и был прав, но результат у обоих в двух странах одинаковый - оба проиграли выборы и терпят обструкции
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Ватка, предлагаешь с вами не миндальничать, а сразу расстреливать?
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предлагает своим священникам "деньги в долларах". Симеон має досвід в цьому торгу, так і для себе сан виторговував
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Тимчасом Синод Православної церкви України вирішив позбавити Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами і монастирями.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-48741409
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а расплачивается мокшанский сатанат деньгами, взятыми у нищих украинских старух?
т.е. украинцы сами оплачивают свою духовную и церковную оккупацию мокшанским сатанатом? прэ лест но. прэлестно.
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нехай беруть ... і переходять... але тре бути уважними, щоб фальшивих не підсунули
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Отчего же. Если мозги людям засерают, то уж лучше украинские попы а не московские. Очевидно же
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Симеон, да вы уже так посрались между собой не успев понюхать томос что за твое ипло никто сегодня не даст и жопки засушенного таракана
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Атеистов ни томос, ни какой патриархат ничего это не интересует.
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Как не скрепно, окаяннаи , как там у кацапов- сталина на них нет
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Уверен, что быбло надо брать. Это раз. И переходить побыстрее в ПЦУ. Это два. Ожидание поднятия ставок по баблу могут быть обманчивыми.
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Дурні кацапи... Навіщо попику в Україні брати "центи" і надалі відсилати в ********* "доляри", якщо ці велетенські суми можна спокійно і незалежно привласнювати в Україні? Другі стали першими! Так вже було коли розвалився "совок"...
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Подскажите, на каком сайте можно покаяться в своих грехах онлайн?
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Pornohub. Только никому не рассказывай, кто посоветовал.
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нужно брать деньги и переходить в ПЦУ - на богоугодное дело!.... Московський патріархат пропонує долари за відмову переходити в ПЦУ, - митрополит ПЦУ Симеон - Цензор.НЕТ 2914
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Религию придумали богатые чтобы управлять бедными.
Нужен закон церкви запрещена любая коммерческая деятельность.
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Куда обращаться?
А если карточку приват дам - перечислят?
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Підскажіть скільки і де, а то дуже схоже на петрові фейки...
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Утворення ПЦУ є історичним фактом і це на Віки. Х-ла не стане, ЗЄльонка пожовтіє і опаде, для сверенітету України може виникнути загроза(таке з державами буває), але ПЦУ залишиться. Не стало Візантії і Константинополь став Стамбулом, а Православни церква залишилась і Вселенський Патріархат свого місця не поміняв. Не вам внукам і правнукам комуняцьких атеїстів(кровавих катів) судити про діла духовні. Ви для народу "... роса на Сонці..."
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амінь. Ви щойно прослухали молитву для блажених ПЦУ.
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Доллары брать. В ПЦУ переходить. Деньги переводить семьям погибших воинов и на реабилитацию раненных.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМосковський патріархат пропонує долари за відмову переходити в ПЦУ, - митрополит ПЦУ Симеон
 
 
 
 
 
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