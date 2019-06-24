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Все про:ПАРЄ (457) Росія (17727) Гончаренко (185)

 Остаточне рішення ПАРЄ щодо повернення делегації Росії буде 27 червня, — Гончаренко

Сьогодні розпочалася сесія Парламенської Асамблеї Ради Європи, яка до четверга має схвалити остаточне рішення, чи повернеться делегація Росії.

Про це розповів Українському радіо народний депутат та член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні ПАРЄ розпочала свою літню сесію у Страсбурзі, в рамках якої очікувалось на голосування щодо повернення Росії до ПАРЄ. Відомо, що члени Парламентської асамблеї Ради Європи проголосували проти проведення дебатів з російського питання.

"Державний секретар Франції повідомила мені, що питання долі українських політичних в'язнів та військових моряків у Росії є пріоритетом для Франції та Ради Європи. Зокрема, це питання постійно порушує і президент Емануель Макрон. Проте воно не може завадити захисту звичайних росіян", — повідомив народий депутат Олексій Гончаренко.

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За його словами, Володимир Путін використовує населення своєї країни як живий щит і шантажує Раду Європи, що у разі неповернення Росії до ПАРЄ, вони вийдуть самі і 140 мільйонів росіян залишаться сам на сам.

"Дебати щодо питання головного голосування відбудуться сьогодні о 17 годині за київським часом. Буде розглянута доповідь, до якої подано понад двохсот правок, які підготувала українська делегація. Розгляд доповіді може затягнутися до півночі чи пізніше, після чого відбудеться голосування. Якщо доповідь не буде прийнята — це буде перемогою України, якщо буде — це наша поразка, хоча й не остаточна. Остаточне ж рішення буде в четвер", — сказав народний депутат.

Нагадаємо, у Страсбурзі розпочалася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. В українській делегації кажуть, що Франція, Німеччина, Італія підтримують повернення РФ в ПАРЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133961
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы разрушили антироссийскую коалицию, с которую с таким трудом создал Порошенко. Европе очень не хотелось вводить экономические санкции против России - но ввела. Европе очень не хотелось исключать русню из ПАСЕ - но исключила. Под давлением Украины. А теперь президентом Украины стала зеленая жабка, и санкции Европа будет отменять. С большим облегчением и удовольствием.
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заставили Гончаренка дати інтерв'ю?
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бамбук курить что вы и делаете
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заставили Гончаренка дати інтерв'ю?
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У некоторой сои, уже голова не соображает, а руки строчат
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Зебилы разрушили антироссийскую коалицию, с которую с таким трудом создал Порошенко. Европе очень не хотелось вводить экономические санкции против России - но ввела. Европе очень не хотелось исключать русню из ПАСЕ - но исключила. Под давлением Украины. А теперь президентом Украины стала зеленая жабка, и санкции Европа будет отменять. С большим облегчением и удовольствием.
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Боже, що ж ми робити будемо без Петра Олексійовича?
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Як це що?
Мертвечука зашлемо в ПАСЕ в якості перемовника. Соя, свого часу, дуже його цінувала
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Мертвечук и слуга урода к случке готовы.
Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете


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На официальной странице совсем другие данные. Вы откуда это взяли?
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Оте синенькие буквочки то ссылка по которой можна пройти и удовлетворить свое любопытство.
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Офуеть . Партия мертветчука " ЗА СМЕРТТЯ" вообще обнаглела
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К сожалению, таки да. Зеленский и его команда ничего не разрушали, но и не боролись (или недостаточно боролись) за сохранение антирф-вовского фронта в Европе. Это как ехать на велосипеде - либо крутишь педали, либо падаешь; просто стоять не получится.
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ти юлеБОТ не задавай питань... висни, як обіцяв ( ти ж не балабол?), чи справді відділення ЗЕ і МЕ зареєстпровані у Миколаєві за одною адресою..
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Партії Зеленського і Медведчука у Миколаєві зареєстровані за однаковою адресою і в одному кабінеті
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гугли, впласному Мик5олаєві... а чому тебе цікавить конкретна адреса? Які наміри у тебе? Що ще хочеш вияснити. Якщо через 6 хв не знайдеш у гугля, то допоможу тобі, але спочатку дай мені відповіді
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я добре знаю Миколаїв...
хочу вияснити, чи дійсно це так?
по власним каналам... є така можливість)
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коли твої канали тебе поінформують, прошу про це написати... дякую
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///
Партії «Слуга народу» і «Опозиційна платформа «За життя» зареєстрували свої обласні організації в Миколаївській області за однаковою адресою - офіс №424 по проспекту Центральному, 67.
У документі вказується, що обидві партійні організації мають однакову юридичну адреса в кабінеті №424 офісного центру «Інпроектсервіс» на перетині проспекту Центрального і вулиці Фалєєвська в Миколаєві
Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.
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гу добре,ти напевно несвдомий зебот, на , маєш
Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9661
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Щаз спецом для тебя лекцию с фактами сварганю Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1266. Дурных нема жулькину лехторату на шару мозги вправлять, вы же такие же ... как и отряды ***** Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8296.
Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4273
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не іпе Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7910
у всякому разі маєш мене поінформувати...
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и это страшно, хотя к этому и шлось. Меня пугает другое-без выборов Зе уже колотит коалицию.Значит знает, что для него все будет ок, значит все уже разложено по полочкам. Неужели Украина не для украинцев больше...
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У Зеленського назвали 20 його здобутків за місяць президентства

13. Розвіяв міф про дефолт

Шах и мат, порохоботы. Перемога.
(C)
@Golub
🤭
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спочатку навіяв-а потім розвіяв-2 лярди долярів в трубу... маладєц зєля!
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який сам і створив, ну тобто його хазяін Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1985
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перший-але не останній феєрично-гротескний провал клована на міжнародному рівні..
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Развеять миф и избежать дефолта - это,как говорят в Одессе,две большие разницы.Если судить по скорости сокращения ЗВР Украины при Зе-власти,то дефолт не за горами.Но,как говориться,пи...еть в Фейсбуке - не мешки ворочать.
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Ну как всегда - на самом интересном месте. Сразу бы сказали: пановэ, расслабляйтесь до четверга следующего года.
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" Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня "

Решение уже принято .
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пора шантажировать ойропу - пустите рашу в паре - запретим лгбт-прогулки... в принципе, изнасилование мозга одинаковой степени...
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Якщо Україна не потрібна у Європі,то набуя нам та Європа?Нехай вони з кацапами дружать,хоть до мозолей на сраці.Треба мати гордість.
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Тобто тобі пох перед ким на коліна ставати,перед Ху"лом чи Рібентропом?Треба бути як Бандера,за Україну,проти всіх ворогів.
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Дядьку ми майже в дупі, а ти повстанські пісні заводиш...
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Немає в Європі зараз Черчіля - одні Чемберлени.. Хоч у Чемберлена були яйця із сталі , якщо порівнювати їх з яйцями теперішніх європейських політиків - коли настав час, Британія не роздумуючи оголосила війну Німеччині за напад на Польшу 1 го вересня 1939 року.. Для зажирівших бюргерів гроші не пахнуть - навіть якщо на цих грошах кров тисяч українців..
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Вот такие как Губошлеп и есть основная причина поражения Украины, вместо работы он там в синих рукавицах как дебил бегал.
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Что, андрюша, Скабееву жалко? ты бы в ее гениталиях языком управился?
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Про выступления на передке,пожалуйста,поподробнее.А то уже мифы начали выдумывать про своего божка.Скоро он у вас по водам аки посуху ходить будет,как Иисус.
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1. Петиция к ПАСЕ " рашка вор и убийца"
2. Флэшмоб на ту же тему
3. Бесплатную газету с фотками оккупантов и оружия. И еще каждому депутату в руки по газете.
4. ЛОЗУНГ" кто проголосует за рашу будет объясняться с родителями погибших украинских воинов перед СМИ" . Второй раз ЧЕТРА С ДВА попадет туда работать
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вернут. Франция, Германия, Греция за. А запросы Польши и Голландии ПАСЕ пустила по боку. Зеленский конечно в этом не виноват и Климкин тоже, но нельзя же так безвольно сдавать свои позиции. Или у украинских политиков уже нет аргументов?
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За возвращение выступает Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако.
Против: Украина, Великобритания, Польша, Грузия и Литва.
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Высказался льешик никто о регламенте сессии. Вот это новость
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Україна втратила сильного дипломата. Петра Залізного.
Який не боявся і Точками гамселити і взяти телефон та в притаманній йому імпульсивній манері, на доступній єврогеям мові розяснити ситуацію.
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Боголюбов и Каломойский идут по одному делуОкончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4196
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Сделайте милость, а я погуглю для сверки.
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Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6353
він розтрощив маморіал Героя небесної сотні Нігояна
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Леша, возвращайся домой, без тебя скучные ток-шоу. Али нечем крыть?
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Малыш. Леха уже с желтыми ластами в Океании. Нафиг ему парится здесь? Э-декларация позволяет. Все равно расходы никто не будет проверять. Как и доходы. Парень уже не парится. Гуляет леха.
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Давно все к этому шло. Путлер только так покупает европейских политиков оптом и в розницу.
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Партии «Слуга народа» и Оппозиционная платформа «За життя» Медведчука зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу - офис №424 по проспекту Центральному, 67.Об этом сообщают Никвести со ссылкой на официальный сайт Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.
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И что с этого. Не знаешь как это делается? Там еще 300 контор разных могут быть зарегистрированы.
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Так это с одной методички : выше уже писал Hehe эту же новость со скрином даже
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Там их фитнес-клуб. Или другой клуб трехсот контор. А еще там могут быть разные черточки в адресе:один дробь два и т.д.
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Не повірила Європа петру, з його псевдореформами...
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При чому тут реформи в Україні для ПАРЄ? Їм кацапських внесків в розмірі 150млн в рік не хватає.
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тумбалалайки под германским флажком каждой бочке затычки. А тут молчат о своей героической борьбе с Меркель, главной движущей силы Путина в ПАСЕ. Скромничают.
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Даже Нидерланды. )))

Ну что Зеленский. Понял кто нам Франция и Германия и кто они нашему врагу? И почему с Минском пора завязывать и поднимать вопрос Будапештского формата?
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Было бы прикольно смотреть за счетами евролядей. Уверен в неожиданном увеличении сумм за эти дни
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Вот это и есть "заслуга" Президента Зеленского. Самая прямая заслуга. Его одна из двух, основных обязанностей по Конституции Украины, не бегать по фонтанам, не переезжать из одного здания в другое, и даже, о чудо(!), оказывается не садить оппонентов, а отвечать за внешнюю политику и оборону страны.
Оказывается, тут нужны: знание, опыт, ответственность, понимание ситуации в стране и мире, умение отстаивать интересы страны, и идти на определенные компромиссы, доносить свою позицию, и отстаивать ее. Одним словом - дипломатия. Это вам не рожи кривлять, и чл**ом на фортепиано играть. Первые дни и провал по внешней политике.
Печально, но ожидаемо, для любого адекватного человека.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОстаточне рішення ПАРЄ щодо повернення делегації Росії буде 27 червня, — Гончаренко
 
 
 
 
 
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