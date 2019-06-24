 Остаточне рішення ПАРЄ щодо повернення делегації Росії буде 27 червня, — Гончаренко

Про це розповів Українському радіо народний депутат та член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні ПАРЄ розпочала свою літню сесію у Страсбурзі, в рамках якої очікувалось на голосування щодо повернення Росії до ПАРЄ. Відомо, що члени Парламентської асамблеї Ради Європи проголосували проти проведення дебатів з російського питання.
"Державний секретар Франції повідомила мені, що питання долі українських політичних в'язнів та військових моряків у Росії є пріоритетом для Франції та Ради Європи. Зокрема, це питання постійно порушує і президент Емануель Макрон. Проте воно не може завадити захисту звичайних росіян", — повідомив народий депутат Олексій Гончаренко.
За його словами, Володимир Путін використовує населення своєї країни як живий щит і шантажує Раду Європи, що у разі неповернення Росії до ПАРЄ, вони вийдуть самі і 140 мільйонів росіян залишаться сам на сам.
"Дебати щодо питання головного голосування відбудуться сьогодні о 17 годині за київським часом. Буде розглянута доповідь, до якої подано понад двохсот правок, які підготувала українська делегація. Розгляд доповіді може затягнутися до півночі чи пізніше, після чого відбудеться голосування. Якщо доповідь не буде прийнята — це буде перемогою України, якщо буде — це наша поразка, хоча й не остаточна. Остаточне ж рішення буде в четвер", — сказав народний депутат.
Нагадаємо, у Страсбурзі розпочалася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. В українській делегації кажуть, що Франція, Німеччина, Італія підтримують повернення РФ в ПАРЄ.
Мертвечука зашлемо в ПАСЕ в якості перемовника. Соя, свого часу, дуже його цінувала
Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете
хочу вияснити, чи дійсно це так?
по власним каналам... є така можливість)
Партії «Слуга народу» і «Опозиційна платформа «За життя» зареєстрували свої обласні організації в Миколаївській області за однаковою адресою - офіс №424 по проспекту Центральному, 67.
У документі вказується, що обидві партійні організації мають однакову юридичну адреса в кабінеті №424 офісного центру «Інпроектсервіс» на перетині проспекту Центрального і вулиці Фалєєвська в Миколаєві
Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.
у всякому разі маєш мене поінформувати...
13. Розвіяв міф про дефолт
Шах и мат, порохоботы. Перемога.
(C)
@Golub
🤭
Решение уже принято .
2. Флэшмоб на ту же тему
3. Бесплатную газету с фотками оккупантов и оружия. И еще каждому депутату в руки по газете.
4. ЛОЗУНГ" кто проголосует за рашу будет объясняться с родителями погибших украинских воинов перед СМИ" . Второй раз ЧЕТРА С ДВА попадет туда работать
Против: Украина, Великобритания, Польша, Грузия и Литва.
Який не боявся і Точками гамселити і взяти телефон та в притаманній йому імпульсивній манері, на доступній єврогеям мові розяснити ситуацію.
він розтрощив маморіал Героя небесної сотні Нігояна
Ну что Зеленский. Понял кто нам Франция и Германия и кто они нашему врагу? И почему с Минском пора завязывать и поднимать вопрос Будапештского формата?
Оказывается, тут нужны: знание, опыт, ответственность, понимание ситуации в стране и мире, умение отстаивать интересы страны, и идти на определенные компромиссы, доносить свою позицию, и отстаивать ее. Одним словом - дипломатия. Это вам не рожи кривлять, и чл**ом на фортепиано играть. Первые дни и провал по внешней политике.
Печально, но ожидаемо, для любого адекватного человека.