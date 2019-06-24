 Франція, Німеччина, Італія, - Ємець назвав країни, які підтримують повернення РФ в ПАРЄ

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз відбувається засідання регламентного комітету ПАРЄ. Чітко видно як делегації поділилися на тих, хто за повернення Росії і тих, хто проти. За Росію: Франція, Німеччина, Італія, Ісландія, Сан-Марино, Туреччина, Нідерланди, Швейцарія, Норвегія, Монако. Проти Росії: Україна, Велика Британія, Польща, Грузія, Литва", - повідомив Ємець.
"Ось такі розклади на зараз. Звичайно це далеко не вся Асамблея, але просто неозброєним оком видно як змінилася ситуація після рішення Комітету міністрів Ради Європи. Ті з делегатів, які раніше акуратно виступали проти Росії в ПАРЄ, тепер змушені підтримувати рішення своїх урядів", - додав він.
При цьому Ємець зазначив, що є кілька варіантів протидії російському реваншу.
"Зараз ми подали близько 200 поправок. Будемо боротися за кожну. Якщо пройде хоч одна з тих, які змінюють певні пункти регламенту, то зможемо нівелювати всю резолюцію. Маю сказати, що сумно дивитися як Рада Європи сама знищує власну сутність. Ті принципи і цінності, заради яких ця міжнародна організація і була створена. Принципи які мають бути важливіші за гроші", - додав він.
Это было еще весной, так что не надо вину на нового президента перекладывать, все было решено еще до него.
Главные кремлевские пропагандисты разъярились из-за того, что в ПАСЕ раздавали листовки о российской агрессии на Донбассе и в Крыму. По этой причине гневные обвинения в сторону Украины высказали Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и иные. Более того, они показали, о чем именно сказано в буклетах с надписями «главные лица российской пропаганды».
Кроме фотографий так называемых журналистов в буклетах также упоминаются трагические последствия их деятельности. Создатели буклетов напомнили европейцам, что кремлевская пропаганда «убила более 10 тысяч человек на Донбассе, аннексировала Крым, устроила войну на востоке Украины, сбила малазийский Боинг, убив 298 человек, отравила Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, укрепила радикальные настроения в Евросоюзе, развязала войну в Сирии и т.д».
«А это вообще законно? Буклеты вручили всем делегатам, а также буфетчицам и охране. Но в ПАСЕ промолчали», - с возмущением сказала Скабеева. «Если судить по написанию фамилий, это украинская сторона постаралась, для них естественно: стукачество переросшее в сайт Миротворец и теперь выплеснувшееся в ПАСЕ», - пожаловался Соловьев.
БогаЕвросоюз надейся, а сам не плошай! Колабораціоністиприхильники "європейського напрямку" обтікають.
ау зеляфилы. вы же отлично знаете своего кумира. поделитесь
Зебилы сделали это вместе.
зеля неудачно стал лепить отмазки
И прислал вместо него какого-нить своего комика.
не способны ответить на прямой вопрос?
юлите? так признайтесь..
а потом спрашивайте свое
ваше поведение это уровень детсада..
вот с этого и следовало начинать..
а сп2 пока подвисший,..... был..... при пете
посмотрим при зеле
турецкий поток пришлось демонтировать, больше половины ниток
то же могло ждать и сп2
в простонародье это называют - сдулся ))))))
трубы выкапывали?
а по сп2 - пока что идет торг про окончание юлиного договора ..))
и " это точно так." )))