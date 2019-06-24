EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  7820  265
Все про:ПАРЄ (457) Росія (17727) Ємець (72)

 Франція, Німеччина, Італія, - Ємець назвав країни, які підтримують повернення РФ в ПАРЄ

Член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Леонід Ємець розповів, хто підтримує повернення делегації Росії в ПАРЄ.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз відбувається засідання регламентного комітету ПАРЄ. Чітко видно як делегації поділилися на тих, хто за повернення Росії і тих, хто проти. За Росію: Франція, Німеччина, Італія, Ісландія, Сан-Марино, Туреччина, Нідерланди, Швейцарія, Норвегія, Монако. Проти Росії: Україна, Велика Британія, Польща, Грузія, Литва", - повідомив Ємець.

"Ось такі розклади на зараз. Звичайно це далеко не вся Асамблея, але просто неозброєним оком видно як змінилася ситуація після рішення Комітету міністрів Ради Європи. Ті з делегатів, які раніше акуратно виступали проти Росії в ПАРЄ, тепер змушені підтримувати рішення своїх урядів", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уся повнота "радості" європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили "антипутінські" картини. ФОТОрепортаж

При цьому Ємець зазначив, що є кілька варіантів протидії російському реваншу.

"Зараз ми подали близько 200 поправок. Будемо боротися за кожну. Якщо пройде хоч одна з тих, які змінюють певні пункти регламенту, то зможемо нівелювати всю резолюцію. Маю сказати, що сумно дивитися як Рада Європи сама знищує власну сутність. Ті принципи і цінності, заради яких ця міжнародна організація і була створена. Принципи які мають бути важливіші за гроші", - додав він.

Франція, Німеччина, Італія, - Ємець назвав країни, які підтримують повернення РФ в ПАРЄ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133955
 
 
 Топ коментарі
 
После посещения Франции и Германии Зеленским эти страны решили поддержать Россию.
Вове достался только поцелуй Юнгера
 показати весь коментар
 
ой! И это после "успешных" встреч преЗЕдента в Франции и Германии! Как такое может быть?
 показати весь коментар
 
Кремлеботы, вы когда косите под избирателей Зеленского, включайте хотя бы капли логики. Пока Порошенко был президентом, мордор выкинули из G7, из ПАСЕ, осудили аннексию Крыма в ООН, провели расследование по MH17 и передали результаты в Гаагский трибунал, присудили победу Украины над мордором в 4 лярда баксов в газовом споре и регулярно продлевали санкции. Не успел прийти клоун, как все это начало рассыпаться. Логика подсказывает, что Зеленский менее эффективен в политике сдерживания агрессора, чем Порошенко, но вы упорно несете здесь свой бред про полный провел Пороха. Расчет на то, что 73% населения настолько тупы, что не почувствуют, что это примитивная манипуляция ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Засновник ПЕСу проживає за тією ж адресою, що і співзасновник Партіі Регіонів. Більше того - має ті самі паспортні дані.
 показати весь коментар
 
 
цей засновник вже пролетів*.. так що заспокійливе прийми
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
да, политика Зе явно не интересует, а только штат под 95+штат Слуги и сватов.Все эти смотрины показали за кого они приняли Зеленского и как к нему будут относиться. Вот и первые шаги осмотра, хотя может он и дал согласие на все....
 показати весь коментар
 
 
Комітет міністрів Ради Європи підтримав відновлення прав делегації Росії
Это было еще весной, так что не надо вину на нового президента перекладывать, все было решено еще до него.
 показати весь коментар
 
 
Комітет міністрів Ради Європи - где такой есть? Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 2169
 показати весь коментар
 
 
так Зеля и выиграл выборы весной - 21 апреля.
 показати весь коментар
 
Невже все шо сивочолий гетьман довгих 5 років здобував потом і кров"ю, Зеленський за один місяць профукав? )))
 показати весь коментар
 
 
Україні треба йти зі Штатами, як Польща, а ЄС нехай співпрацює з газпромом
 показати весь коментар
 
 
Оно довольно - все идет по плану его шефа (пуйло)
 показати весь коментар
 
 
Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 2300Франция, Германия, Италия, - Емец назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6684

Главные кремлевские пропагандисты разъярились из-за того, что в ПАСЕ раздавали листовки о российской агрессии на Донбассе и в Крыму. По этой причине гневные обвинения в сторону Украины высказали Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и иные. Более того, они показали, о чем именно сказано в буклетах с надписями «главные лица российской пропаганды».

Кроме фотографий так называемых журналистов в буклетах также упоминаются трагические последствия их деятельности. Создатели буклетов напомнили европейцам, что кремлевская пропаганда «убила более 10 тысяч человек на Донбассе, аннексировала Крым, устроила войну на востоке Украины, сбила малазийский Боинг, убив 298 человек, отравила Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, укрепила радикальные настроения в Евросоюзе, развязала войну в Сирии и т.д».
«А это вообще законно? Буклеты вручили всем делегатам, а также буфетчицам и охране. Но в ПАСЕ промолчали», - с возмущением сказала Скабеева. «Если судить по написанию фамилий, это украинская сторона постаралась, для них естественно: стукачество переросшее в сайт Миротворец и теперь выплеснувшееся в ПАСЕ», - пожаловался Соловьев.
 показати весь коментар
 
 
скарабеева - хоть на паспорт, а вот письков чёйто вверх ногой стоит))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А зачем эта ПАСЕ, если там не с кем дебатировать, и решать всякие международные вопросы без участия представителей одного из главных проблемных государств?
 показати весь коментар
 
 
На Бога Евросоюз надейся, а сам не плошай!
 показати весь коментар
 
Колабораціоністи прихильники "європейського напрямку" обтікають.
 показати весь коментар
 
Только вот именно на ЗЕ почему-то сходу стали класть болт в Европе.
 показати весь коментар
 
Я не прихильник Петра. Але якщо уважно відслідковувати дипломатичні рухи країн Євросоюзу, то їхнє вороже ставлення до України видиме, починаючи з 2014. Просто чекали на слушну нагоду, щоб зняти маску.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
в общем лидеры ЕС, против всякие аутсайдеры
 показати весь коментар
 
Это еще одно подтверждение правильности и мудрой политики Израиля - никогда не надеяться и не связываться с любыми европейскими организациями.Наши проблемы решать только нам,а не размазывать сопли и слезы.Но пока в стране 73% хохляцкого жлобья,мечтающего про цибулюподесятьгрывень,никто и никогда нас уважать не станет.Уважают и боятся бойцов а не нытиков-попрошаек стоящих на коленях.
 показати весь коментар
 
 
Крім сподівання на власні сили, Ізраїль ще є сателітом США. Американці ніколи своїх не кидали, якщо десь і програвали, то вивозили, рятуючи, останніми гвинтокрилами
 показати весь коментар
 
 
потому что евреи доказали что они бойцы и на них можно положится,в отличии от некоторых клоунов-жлобов.
 показати весь коментар
 
 
Українці також бійці. Але у нас немає національних політиків. Ті що є - це компрадорські пігмеї, котрі виконуються інструкції іноземців по свистку.
 показати весь коментар
 
 
Давно все к этому шло. Путлер только так покупает европейских политиков оптом и в розницу.
 показати весь коментар
 
 
интересно , что зеленка напиз..л макрону и меркель за закрытыми дверями, что они вдруг резко воспылали любовью к путину??
ау зеляфилы. вы же отлично знаете своего кумира. поделитесь
 показати весь коментар
 
 
Просто убедились, что этот клоун нифига не может.

Зебилы сделали это вместе.
 показати весь коментар
 
 
не только. макрон на пресс конференции слегка приоткрыл завесу.
зеля неудачно стал лепить отмазки
 показати весь коментар
 
 
Лучше об завесой прикрыл ЗЕ. Навсегда.

И прислал вместо него какого-нить своего комика. Франція, Німеччина, Італія, - Ємець назвав країни, які підтримують повернення РФ в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 771
 показати весь коментар
 
 
Не,ты сначала поделись,что петя им на"издел,что они до этого одобрили СП-2
 показати весь коментар
 
вы странные зебенята.
не способны ответить на прямой вопрос?
юлите? так признайтесь..
а потом спрашивайте свое
ваше поведение это уровень детсада..
 показати весь коментар
 
Какой прямой вопрос,идиот?Почему они "вдруг" воспылали любовью к путину?Так я ж тебе и говорю:"Ничего не вдруг."Крепкая антироссийская коалиция",которую,"сколотил Петр",всегда блюла свои интересы,в частности,на словах осуждая рашку,а на деле-одобряя рашинский северный поток."Так понятнее,дурбецало.
 показати весь коментар
 
петя насрал в штаны зеле.
вот с этого и следовало начинать..
а сп2 пока подвисший,..... был..... при пете
посмотрим при зеле
турецкий поток пришлось демонтировать, больше половины ниток
то же могло ждать и сп2
 показати весь коментар
 
Ты щас серьёзно?петя "тормозил" северный поток?Пи"дец...:на кого этот бред рассчитан?))))А вообще-пишите.Как можно больше.Для Украины это только на пользу.
 показати весь коментар
 
 
вы, по обыкновении, передернули. как обычный шулер. и приписали мне слова, которые я не говорил... и в тоже время не стали отрицать подвисание сп2...
в простонародье это называют - сдулся ))))))
 показати весь коментар
 
Т.е. "при пете был подвисший,а вот посмотрим теперь при зеле"Это ни хрена не утверждение заслуг пети?
 показати весь коментар
 
опять передергиваешь? заслуги равно "тормозил"?
 показати весь коментар
 
И не было никакого "подвисания"Это,естественно,очередной лживый бред.Всё там,к сожалению,идёт по срокам,страны по очереди одобряют...Намечена даже дата пуска,лень искать,но это точно так.
 показати весь коментар
 
про дату оху..й аргумент. по южному и турецкому потокам и даты были и объемы посчитаны и выгода разрекламирована и Хде?
трубы выкапывали?
а по сп2 - пока что идет торг про окончание юлиного договора ..))
и " это точно так." )))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Хм. Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Да они даже и в вышиванках не ходят.
 показати весь коментар
 
2 из трех уже убедились, что теперь от Украины на любые их действия кроме невнятного беканья и меканья ничего не будет.
 показати весь коментар
 
 
потому что евреи доказали что они бойцы и на них можно положится,в отличии от некоторых клоунов-жлобов.
 показати весь коментар
 
Хитро&опые европейцы. Сами защитили себя НАТОвскими ракетами, поставили Украину, как "зону для шантажа" и жизнь удалась. Выход один - добиваться всеми силами и возможностями вступление в НАТО иначе будем, как перевалочная база.
 показати весь коментар
 
 
Да не смешите, плевать Европе на Порошенко, тоже мне политик великий нашелся, укрепил в стране коррупцию только так, урод. Просто дело в том что Путин уже несколько лет покупает европейских политиков и все идет к отмене всех ограничений, в том числе и санкций. И СП-2 уже несколько лет строят и скоро запустят. Вот такая вот продажная Европа....
 показати весь коментар
 
 
Как зеленский может помочь решить эту проблему не подскажете?
 показати весь коментар
 
Франция и Германия - лучшие друзья Украины , участники и гаранты переговорного процесса .Гнать надо в шею этих тварей озабоченных , озабоченных своим благополучием .
 показати весь коментар
 
 
ну как раз вся фашистская сборка ...
 показати весь коментар
 
 
Таке враження, що презЕдент змотався в Германію і Францію, щоб домовитися про повернення рашки в ПАРЄ. Задобрення великого пу
 показати весь коментар
 
 
Зебоба похавал шаурмы,побегал через фонтаны и Германия с Францией решили что при таком недоразумении можно делать что душа пожелает
 показати весь коментар
 
 
все три страны в прошлом столетии воевали против СССР, а теперь походу как Гитлер со Сталиным делили Европу, решили опять поделить, но уже Украину, как можно с такими гадами стремиться объединяться в ЕС? да им скоро Путлер и так паяльник в жопу ставит, не долго думаю осталось, нужно только с США и Канадой быть в Союзниках, но не как не с Европой, которая всегда предавала всех, учтите историю и поверьте всё повторяется всегда..............
 показати весь коментар
 
 
европейцы смекалистые оказались если мародер лолита торгует с ****** то почему им нельзя
 показати весь коментар
 
Эуропейская ,,демократия и свобода,, заканчивается там,где начинаются деньги газпрома. Двуличные евро*ляди.
 показати весь коментар
 
 
весь зелин ****.ж заканчивается там, где начинаются деньги яндекса=пу
 показати весь коментар
 
 
Франция и Германия за то чтоб кацапы вернулись они же переговорщики так называемого Нормандского формата теперь становится понятным вся это волокита с переговорами и они же сдадут нас как стеклотару если сложатся подходящие условия Польша это поняла и начала напрямую работать с США а не надеяться на европейскую безопасность история второй мировой их научила и они сделали правильные выводы
 показати весь коментар
 
 
С США тоже не все так однозначно-такой же зебил у власти-за что не возмется,везде обос*ется
 показати весь коментар
 
 
Можно было последние слова не писать-и так видно без подписи.
 показати весь коментар
 
Ты в Америке не живешь, почему ты оскорбляешь моего президента?! Кто ты после этого?!
 показати весь коментар
 
Я сужу о его "эфективности" на внешней арене. У вас есть другая информация? Дык раскажите о победах? Порадуемся вместе.
 показати весь коментар
 
Нужно подписывать петицию о запрете ВаЗелину посещать с визитом США. А то останемся совсем без союзников. Так стыдно за президента не было даже во времена Януковича. Украинцы, вы сошли с ума, если выбрали Это.
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономФранція, Німеччина, Італія, - Ємець назвав країни, які підтримують повернення РФ в ПАРЄ
 
 
 
 
 
 вгору