 Франція, Німеччина, Італія, - Ємець назвав країни, які підтримують повернення РФ в ПАРЄ

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз відбувається засідання регламентного комітету ПАРЄ. Чітко видно як делегації поділилися на тих, хто за повернення Росії і тих, хто проти. За Росію: Франція, Німеччина, Італія, Ісландія, Сан-Марино, Туреччина, Нідерланди, Швейцарія, Норвегія, Монако. Проти Росії: Україна, Велика Британія, Польща, Грузія, Литва", - повідомив Ємець.

"Ось такі розклади на зараз. Звичайно це далеко не вся Асамблея, але просто неозброєним оком видно як змінилася ситуація після рішення Комітету міністрів Ради Європи. Ті з делегатів, які раніше акуратно виступали проти Росії в ПАРЄ, тепер змушені підтримувати рішення своїх урядів", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уся повнота "радості" європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили "антипутінські" картини. ФОТОрепортаж

При цьому Ємець зазначив, що є кілька варіантів протидії російському реваншу.

"Зараз ми подали близько 200 поправок. Будемо боротися за кожну. Якщо пройде хоч одна з тих, які змінюють певні пункти регламенту, то зможемо нівелювати всю резолюцію. Маю сказати, що сумно дивитися як Рада Європи сама знищує власну сутність. Ті принципи і цінності, заради яких ця міжнародна організація і була створена. Принципи які мають бути важливіші за гроші", - додав він.